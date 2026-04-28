Nachhaltigkeit im Rechenzentrum: Zwischen Klimaziel und Kostendruck

Mit der aktuellen Rechenzentrumsstrategie der Bundesregierung rückt neben Investitionen auch das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus der digitalen Infrastruktur [1]. Für Betreiber und Unternehmen bedeutet das: Neben steigenden Anforderungen entsteht gleichzeitig die Chance, Effizienzpotenziale gezielt zu erschließen und Wettbewerbsvorteile auszubauen. Dabei zahlt sich eine durchdachte Nachhaltigkeitsstrategie auch ökonomisch aus.
Sie macht es erforderlich, sich intensiv mit der eigenen Infrastruktur auseinanderzusetzen – von einzelnen Komponenten über Lieferketten bis hin zum Zusammenspiel im laufenden Betrieb. Dafür sind belastbare Daten und geeignete Werkzeuge notwendig, um diese Informationen zu erfassen, auszuwerten und in fundierte Entscheidungen zu überführen. Welche wirtschaftlichen Aspekte dabei besonders relevant sind, zeigt der folgende Überblick.
- Effiziente Technologien reduzieren laufende Kosten
Ein wesentlicher Hebel liegt in der eingesetzten Infrastruktur. Energieeffiziente IT- und Netzwerkkomponenten senken nicht nur den CO₂-Ausstoß, sondern wirken sich direkt auf die Betriebskosten aus. Geringerer Stromverbrauch, reduzierte Wärmeentwicklung und damit weniger Kühlaufwand führen zu messbaren Einsparungen. Gleichzeitig bieten moderne Systeme häufig eine höhere Leistungsfähigkeit. Ein genauer Blick auf Technologien, Herstellerangaben und Konfigurationen lohnt sich daher in mehrfacher Hinsicht.
- Längere Nutzungszyklen sparen Investitionen
Ein nachhaltiger Ansatz umfasst auch den bewussten Umgang mit Hardware-Lebenszyklen. Komponenten, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind, müssen seltener ersetzt werden und reduzieren damit die Investitionskosten. Konzepte wie geplante Obsoleszenz stehen im klaren Widerspruch zu nachhaltigem Wirtschaften. Gerade in großen Rechenzentren mit einer Vielzahl an Systemen lassen sich durch längere Nutzungsdauern erhebliche Einsparpotenziale realisieren.
- Reduzierte Entsorgungskosten durch nachhaltige Hardware
Auch am Ende des Lebenszyklus zeigt sich der wirtschaftliche Nutzen nachhaltiger Entscheidungen. IT- und Netzwerkkomponenten enthalten häufig umweltkritische Stoffe wie Blei oder Quecksilber, deren fachgerechte Entsorgung Kosten verursacht. Wer auf langlebige und schadstoffärmere Technologien setzt, kann diese Aufwände deutlich reduzieren.
- Bedarfsgerechte Wartung statt Standardintervalle
Moderne, nachhaltig ausgelegte Systeme ermöglichen neue Ansätze im Betrieb. Durch Sensorik, Monitoring und modulare Architekturen wird Wartung zustandsabhängig planbar. Eingriffe erfolgen nur dann, wenn sie tatsächlich erforderlich sind. Das minimiert Ausfallzeiten, reduziert ungeplante Reparaturen und senkt langfristig die Betriebskosten.
- Bessere Finanzierungschancen durch nachhaltige Ausrichtung
Kapitalgeber wie Investmentfonds und Beteiligungsgesellschaften legen zunehmend Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Vor dem Hintergrund aktueller politischer Initiativen gewinnt dieser Faktor zusätzlich an Bedeutung. Neben der strategischen Verankerung von Nachhaltigkeit wird auch eine transparente Berichterstattung nach Standards wie GHG Protocol, GRI oder SASB erwartet. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, kann sich das unmittelbar auf die Investitionsbereitschaft auswirken. Anders gesagt: Fehlende Nachhaltigkeitsnachweise erschweren den Zugang zu Kapital. Umgekehrt verbessert eine glaubwürdige Strategie die Ausgangsposition bei Finanzierungsrunden deutlich.
- Staatliche Anreize gezielt ausschöpfen
Parallel zu strengeren Vorgaben schaffen staatliche und europäische Institutionen finanzielle Anreize für nachhaltige Maßnahmen. Regelwerke wie die Energieeffizienzrichtlinie (EED), die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED), das EEG oder das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) eröffnen unter bestimmten Bedingungen steuerliche Vorteile für Betreiber von Rechenzentren und Netzwerken. Ergänzend dazu stehen Förderprogramme, Zuschüsse und Finanzierungsmöglichkeiten etwa über den Europäischen Energieeffizienzfonds oder Initiativen der Europäischen Kommission zur Verfügung.
Transparenz als Schlüssel: Emissionen und Kosten im Griff behalten
Eine fundierte Nachhaltigkeitsstrategie erfordert vollständige Transparenz über die eigene Infrastruktur. Nur wer seine Daten kennt, kann Emissionen und Kosten gezielt steuern. Genau hier setzen Dokumentationslösungen an: Sie bündeln Informationen zu Energieverbrauch, Leistung, Lieferketten und Lebenszyklen in einer zentralen Datenbasis. Auf dieser Grundlage lassen sich beispielsweise Energiebedarfe, Kühlanforderungen, Schwachstellen und Kostenstrukturen analysieren und optimieren. Das Ergebnis: ökologische Verbesserungen gehen Hand in Hand mit wirtschaftlichen Vorteilen.
Oliver Lindner, Director of Product Management bei bei FNT Software
Oliver Lindner verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der IT und im Management von IT-Infrastrukturen mit Schwerpunkt auf Rechenzentren. Seit vielen Jahren arbeitet er bei FNT Software, einem führenden Anbieter von integrierten Softwarelösungen für das IT-Management. In der aktuellen Position als Director of Product Management ist er für die strategische Ausrichtung und kontinuierliche Verbesserung der Softwareprodukte für Rechenzentren verantwortlich. Ziel ist es, Kunden bei der effizienten und transparenten Gestaltung ihrer IT-Infrastruktur zu unterstützen.
[1] https://bmds.bund.de/aktuelles/pressemitteilungen/detail/bundesregierung-beschliesst-rechenzentrumsstrategie
Bundesregierung beschließt Rechenzentrumsstrategie
Wildberger: »Jedes neue Rechenzentrum stärkt unsere digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit.«
Ob Echtzeit-Staumelder auf dem Handy, KI-Diagnosen beim Arzt oder Fernwartung von Maschinen – innovative Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz brauchen enorme Rechenleistung. Deutschland ist mit über 2.000 Anlagen bereits führend in Europa, was die Rechenkapazitäten betrifft. Die Bundesregierung will diesen Platz festigen und setzt sich klare Ziele. Deutschland soll bis 2030 zu einem der attraktivsten Standorte für Rechenzentren werden.
Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger:
»Deutschland braucht mehr Rechenpower. Wir wollen führend bei Künstlicher Intelligenz in Europa werden und diese Technologie überall in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen. Bis 2030 wollen wir unsere Rechenzentrumskapazitäten mindestens verdoppeln und die Kapazitäten für Künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing vervierfachen. Unsere Strategie ist der klare Fahrplan dafür: Genügend Flächen, bezahlbarer, sicherer Strom und schnelle Genehmigungen. Jedes neue Rechenzentrum in Deutschland stärkt unsere digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit.«
Zentrale Handlungsfelder der Strategie
Die Strategie umfasst 28 Maßnahmen in drei zentralen Handlungsfelder: Energie und Nachhaltigkeit, Standort und Fläche sowie Technologie und Souveränität.
Im Bereich Energie und Nachhaltigkeit geht es darum, Rechenzentren zuverlässig, bezahlbar und umweltverträglich mit Energie zu versorgen. Rechenzentren sollen künftig schneller ans Netz angeschlossen werden. Auch soll die Integration erneuerbarer Energien durch marktlichen Bezug oder Eigenerzeugung gestärkt werden. Weitere zentrale Faktoren für die Planung und den Betrieb von Rechenzentren sind Energieeffizienz und Abwärmenutzung.
Im Handlungsfeld Standort und Fläche geht es um das schnelle Ausweisen und Erschließen von geeigneten Flächen für Rechenzentren. Eine vorausschauende Standort- und Raumordnungsplanung macht die Flächen attraktiv für Investoren und Kommunen. Die Bundesregierung will zudem Planungs- und Genehmigungsverfahren für Rechenzentren beschleunigen u.a. durch Praxis-Checks und praxisnahe Auslegung der entsprechenden Rechtsvorschriften.
Technologie und Souveränität sind ein weiteres Handlungsfeld. Rechenzentren, die bei uns entstehen, stärken unsere digitale Souveränität. Nicht nur, weil die Daten physisch in unserem Einflussgebiet verarbeitet werden, sondern weil dies die Grundlage ist, damit sich darum ein Ökosystem entwickelt. Das will die Bundesregierung mit gezielten Maßnahmen fördern, z.B. durch Stärkung von HPC- und Forschungsnetzwerken, sichere Cloud-Lösungen für Behörden-KI, die Förderung innovativer Rechenzentrumstechnologien oder verbesserte Rahmenbedingungen zur Nutzung souveräner KI- und Cloud-Kapazitäten auf europäischer Ebene.
Umsetzen der Maßnahmen in den nächsten 12 Monaten
Die Bundesregierung setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit Bundesländern, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zur Umsetzung der Maßnahmen. Alle Maßnahmen sollen innerhalb der nächsten 12 Monate gestartet und soweit möglich abgeschlossen werden. Die Strategie soll im jährlichen Abstand aktualisiert werden. Dabei sollen bestehende Maßnahmen nachverfolgt und neue Maßnahmen aufgenommen werden.
Die Rechenzentrumsstrategie finden Sie auch auf https://bmds.bund.de/themen/digitale-wirtschaft/recheninfrastruktur
1811 Artikel zu „Rechenzentrum Nachhaltigkeit“
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Kaum ein Thema beschäftigt die Menschen schon über einen so langen Zeitraum wie die Klimakrise. Damit einhergehend sorgen steigende Strompreise für eine große Belastung für den deutschen Wirtschaftsstandort. Besonders die Auswirkungen auf das zukünftige Leben stehen dabei im Vordergrund. Immer mehr haben deswegen umweltfreundliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise an Bedeutung gewonnen – allen voran…
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Mit KI, Nachhaltigkeit und Resilienz zum Unternehmenserfolg 2026 – Zukunft jetzt gestalten
2026 steht im Zeichen des digitalen Umbruchs: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Technologien und resiliente Strukturen werden zur Grundlage für den Unternehmenserfolg. Unternehmen müssen sich neuen regulatorischen Anforderungen, Cyberrisiken und dem Fachkräftemangel stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer jetzt in Innovation, Talente und verantwortungsvolle Datenstrategien investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
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In 73 Prozent der Unternehmen ist die Verantwortung für die Nachhaltigkeitstransformation weiterhin auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene verankert. Die selbstgesteckten Klimaziele haben überwiegend Bestand. Allerdings verliert das Thema merklich an Priorität und Dynamik. Das zeigt der vierte Sustainability Transformation Monitor (STM) der Bertelsmann Stiftung, der Stiftung Mercator, der Universität Hamburg und der Peer School for Sustainable…
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Ressourcenschonung ist eines der Prinzipien der DAH Gruppe, sowohl bei der Erzeugung von Strom, Gas und Wärme aus erneuerbaren Energieträgern als auch in der Verwaltung. Seit 2024 setzt die Gruppe für Letzteres auf eine cloudbasierte Systemarchitektur aus eng verzahnter ECM- und ERP-Lösung.
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Von Las Vegas ins Rechenzentrum – was die CES 2026 über die bevorstehende Infrastruktur-Revolution verrät
Auf der CES 2026 war KI allgegenwärtig, was auf eine Infrastruktur-Revolution für Unternehmensrechenzentren hindeutet – dies unterstreicht die Notwendigkeit von KI-fähigen Datenplattformen, die GPUs kontinuierlich mit Daten versorgen können. KI stand auf der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen CES im Mittelpunkt – und die Messe kann eine unerwartete Kristallkugel für Trends in der…
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Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren: Für mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren ermöglichen eine effiziente Wärmeableitung und sind besonders für hochdichte KI- und HPC-Anwendungen geeignet, während sie gleichzeitig die Energieeffizienz steigern und Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Im Interview erklärt Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region, warum umfassende Flüssigkeitskühlungstechnologien und grüne Prinzipien entlang des gesamten Produktlebenszyklus notwendig sind, um gesetzlichen Vorgaben und Umweltverantwortung gerecht zu…
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83 % der befragten deutschen Unternehmen betrachten IT als einen wichtigen Faktor, um ihre Umweltziele zu erreichen. Global sind es 78 %. Kyndryl, Anbieter von unternehmenskritischen Technologiedienstleistungen, hat in Zusammenarbeit mit Microsoft die Ergebnisse der dritten jährlichen Global Sustainability Barometer Study von Ecosystm veröffentlicht [1]. Die Studie zeigt, dass integrationsorientierte Unternehmen – also solche,…
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Mit dem Bau des neuen Rechenzentrums FRA1 in Schwalbach bei Frankfurt setzt noris network einen weiteren Meilenstein für die digitale Infrastruktur in Deutschland. Das Datacenter vereint höchste Verfügbarkeit, maximale Leistungsfähigkeit und konsequente ökologische Verantwortung. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant. Das noris Datacenter FRA1 stellt auf drei Ebenen eine IT-Fläche von 7.000 qm…
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Die ESG-Berichtspflicht ist da. Für einige Unternehmen eine Chance, sich mit Nachhaltigkeit zu profilieren. Für andere ein bürokratischer Albtraum. Eines aber gilt für alle: Der Nachhaltigkeitsbericht muss erstellt werden. Und das ist nicht nur ein bisschen Tabellenfüllen und ein paar gute Taten beschreiben. Es geht um strukturierte, prüffähige, standardisierte Angaben entlang von bis zu 1300…
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Cloud-Repatriierung: 10 Empfehlungen für die Rückverlagerung ins eigene Rechenzentrum
Steigende KI-Kosten, neue Regulierungen und der Wunsch nach Kontrolle verändern die Cloud-Strategien vieler Unternehmen. Ein Leitfaden für die richtige Repatriierungsstrategie aus Sicht der Rechenzentrumsplanung. Lange galt die Cloud als Endpunkt der IT-Modernisierung. Doch mit dem Aufkommen rechenintensiver KI-Workloads, neuen regulatorischen Pflichten und intransparenten Kostenmodellen stellt sich für viele Unternehmen die Frage neu: Welche Workloads…
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Ein Kommentar von Jeff Wittich, Chief Product Officer bei Ampere Computing Der Sommer steht vor der Tür und Millionen von Europäern bereiten sich darauf vor, über Luft, Schienen oder Straßen in ihren wohlverdienten Urlaub zu fahren. Doch bevor sie Sonne, Strand und Sehenswürdigkeiten in vollen Zügen genießen können, müssen sie sich mit Dingen wie…