Siemens erzielt signifikante Fortschritte bei Nachhaltigkeitszielen für 2030

Vermiedene Kundenemissionen steigen auf 694 Millionen Tonnen.
Robust-Eco-Design-Ansatz deckt über zwei Drittel des relevanten Siemens-Portfolios ab.
Mehr als eine Million Menschen weltweit profitieren von den externen Lernangeboten von Siemens.
Mehr als die Hälfte der taxonomiefähigen Umsätze entspricht EU-Taxonomiestandards.
Aktualisierte DEGREE-Ziele machen Nachhaltigkeits-Ambitionen messbar und weisen den Weg bis 2030.
Siemens treibt die Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsziele für 2030 voran und erzielte im Geschäftsjahr 2025 starke, messbare Fortschritte bei allen 14 DEGREE-Zielen. Damit stellt das Unternehmen erneut sein anhaltendes Engagement für mehr Nachhaltigkeit unter Beweis. Im Geschäftsjahr 2025 hat es Siemens seinen Kunden zum zweiten Mal in Folge ermöglicht, über die gesamte Lebensdauer der verkauften Produkte hinweg mehr Emissionen einzusparen, als das Unternehmen selbst entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette verursacht hat. Mit seinem Robust-Eco-Design-Ansatz unterstreicht Siemens einmal mehr seine Rolle als Technologiepartner für eine nachhaltigere Zukunft. Zudem nimmt das Unternehmen seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahr. Bereits über eine Million Menschen im Siemens-Ökosystem nutzen dessen Weiterbildungsangebote, und auch die jährlichen Lernstunden innerhalb des Unternehmens steigen kontinuierlich.
»Wachstum und Resilienz entstehen dann, wenn Nachhaltigkeits- und Geschäftsstrategien gemeinsam vorangetrieben werden – schnell und skalierbar«, betonte Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer und Mitglied des Vorstands der Siemens AG. »Bei Siemens ermöglichen wir unseren Kunden genau das – ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen, indem wir die reale und die digitale Welt miteinander verbinden. Technologie entfaltet jedoch nur dann ihr volles Potenzial, wenn sie für alle zugänglich ist. Und das beginnt damit, dass die Menschen die Fähigkeiten von morgen erwerben. Deshalb setzen wir uns für kontinuierliches Lernen ein und wollen bis 2030 weltweit drei Millionen Menschen durch unsere Lernangebote stärken. Unser Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung.«
Nachhaltigkeitswirkung in drei Wirkungsbereichen
Siemens misst seine Nachhaltigkeitswirkung anhand seines DEGREE-Rahmenwerks, das 14 Kernziele für 2030 vorgibt. DEGREE schafft auch einen Rahmen zur Bewertung der nachhaltigkeitsbezogenen Leistung, um so einen messbaren Fortschritt zu gewährleisten. Angesichts rasanter globaler Veränderungen wie der Energiewende verfolgt Siemens einen beständigen, evidenzbasierten Ansatz, der auf langfristigem Engagement und praktischer Erfahrung beruht.
Das DEGREE-Rahmenwerk strukturiert sich um die drei Wirkungsbereiche Dekarbonisierung & Energieeffizienz, Ressourceneffizienz & Kreislaufwirtschaft sowie Menschen im Mittelpunkt & Gesellschaft. Sie alle basieren auf einem starken Fundament aus ethischen Grundsätzen und verantwortungsvoller Unternehmensführung.
»Mehr als 90 Prozent unseres Geschäfts tragen dazu bei, dass unsere Kunden in unseren drei zentralen Wirkungsbereichen eine positive Nachhaltigkeitswirkung erzielen. Dadurch sind wir in einer einzigartigen Position, wenn es darum geht, unsere Kunden wettbewerbsfähiger, resilienter und nachhaltiger zu machen«, so Eva Riesenhuber, Global Head of Sustainability bei Siemens. »Unser Nachhaltigkeitsbericht 2025 liefert messbare Beweise dafür, dass unsere Wirkung auf die gesellschaftliche Infrastruktur noch weit über unsere Kunden und unser eigenes Unternehmen hinausgeht und sogar unseren Planeten und unsere Gesellschaft erreicht.«
Dekarbonisierung und Energieeffizienz: Siemens treibt den Wandel hin zu einer CO₂-armen Wirtschaft voran
Durch spezielle Software- und Hardwareprodukte, die eine Integration erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Elektrifizierung ermöglichen, beschleunigt Siemens die Dekarbonisierung von Produkten, Geschäftstätigkeiten und Lieferketten. Die Nutzung von KI, Daten und Fachwissen ist dabei entscheidend, um schnellere Erkenntnisse und eine höhere Effizienz zu erzielen und so die reale mit der digitalen Welt zu verbinden. Industrielle KI beispielsweise ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent bei Infrastrukturplattformen und eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um 24 Prozent im Fertigungsbereich.
Die innovativen Produkte, die Siemens in den vergangenen drei Geschäftsjahren verkauft hat, werden über ihre gesamte Lebensdauer hinweg voraussichtlich 694 Millionen Tonnen an Emissionen einsparen. Das entspricht in etwa den Gesamtemissionen Deutschlands im Jahr 2024. Zum zweiten Mal in Folge hat es Siemens seinen Kunden somit ermöglicht, mehr Emissionen einzusparen, als das Unternehmen selbst über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg verursacht hat. Darüber hinaus hat Siemens seit 2019 seinen eigenen operativen Fußabdruck verringert und seine CO₂e-Emissionen um 66 Prozent reduziert (ohne CO₂-Zertifikate) [1]. Ein weiterer wichtiger Schritt, um das Reduktionsziel von 90 Prozent bis 2030 bei seinen Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu erreichen.
Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft: mit weniger mehr erreichen, für die Kunden, den Planeten und die Gesellschaft
Für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist es entscheidend, Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Der Robust Eco Design (RED)-Ansatz von Siemens spielt bei diesen Bemühungen eine zentrale Rolle. Im Geschäftsjahr 2025 wurden bereits 67 Prozent des relevanten Siemens-Portfolios durch RED abgedeckt – ein Ansatz, der Designentscheidungen lenkt, um Umweltwirkungen über Hardware, Software und Services hinweg zu reduzieren.
Zum Schutz der biologischen Vielfalt hat Siemens die Implementierungsrate seines Naturschutzprogramms an allen relevanten Standorten von 18 Prozent im Geschäftsjahr 2024 auf 55 Prozent im Geschäftsjahr 2025 erhöht. Das Unternehmen verfolgt zudem einen Ansatz zur Vermeidung von Deponieabfällen und hat sein DEGREE-Zwischenziel für 2025, eine Reduzierung um 50 Prozent gegenüber dem Ausgangsjahr 2021, bereits übertroffen.
Menschen im Mittelpunkt und Gesellschaft: lebenslanges Lernen für mehr Resilienz und Relevanz in einem sich schnell verändernden Umfeld
In einer sich schnell verändernden Welt müssen Menschen die Möglichkeit haben, die Fähigkeiten zu entwickeln, die sie für ihr persönliches Wachstum und mehr Innovation benötigen. Siemens unterstützt seine Mitarbeitenden deshalb auch künftig dabei, diese grundlegenden Kompetenzen aufzubauen. Das Unternehmen fördert diverse Teams, Chancengleichheit sowie ein inklusives Arbeitsumfeld und stärkt das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, um sicherzustellen, dass die Beschäftigten und Geschäfte in einem sich stetig verändernden Umfeld widerstandsfähig und relevant bleiben. Mit 36,6 Lernstunden pro Person und Jahr haben die Siemens-Mitarbeitenden ihren Durchschnitt im Vergleich zu 2024 um 2,4 Stunden auf ein neues Hoch gesteigert. Der Schwerpunkt der genutzten Lernangebote lag auf KI und maschinellem Lernen.
Der hohe Work-Wellbeing-Score im Geschäftsjahr 2025 deutet auf eine ausgeprägte Arbeitszufriedenheit, ein starkes Gefühl der Sinnhaftigkeit, ein ausgeglichenes Belastungsniveau und allgemeine Zufriedenheit hin. Das schaffte für die Siemens-Mitarbeitenden ein hervorragendes Umfeld, um sich weiterzuentwickeln und so auch Kundenerwartungen zu übertreffen.
Außerhalb des Unternehmens hat Siemens mehr als eine Million Menschen im Rahmen von Lernangeboten in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung weitergebildet – ein bemerkenswertes Zwischenergebnis auf dem Weg zu seinem Ziel, bis 2030 drei Millionen Menschen mit seinen Lernangeboten zu erreichen.
Ethik und Governance: für mehr Vertrauen in einer digitalen Welt
Die Leistung von Siemens in seinen drei Wirkungsbereichen basiert auf einem soliden Fundament aus ethischen Prinzipien und guter Unternehmensführung. Das Unternehmen hält sich an strenge ethische Standards, transparente Governance-Praktiken und gesetzliche Vorschriften, um ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.
Cybersicherheit und Datenschutz sind für eine sichere digitale Transformation unerlässlich. Die Zero-Trust-Prinzipien von Siemens spielen eine wichtige Rolle beim Schutz von Anwendungen und Systemen. Aktuell decken sie 62 Prozent aller relevanten Anwendungen ab, was einer deutlichen Steigerung gegenüber 16 Prozent im Geschäftsjahr 2024 entspricht.
Die globale Führungsrolle von Siemens bei der nachhaltigen Transformation zeigt sich auch in der hohen EU-Taxonomie-Konformitätsquote: Mehr als die Hälfte der taxonomiefähigen Umsätze des Unternehmens erfüllt die strengen Standards der EU für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft.
Dieses Jahr markiert zudem einen wichtigen Meilenstein: Zum ersten Mal wurde der Nachhaltigkeitsbericht von Siemens in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aufgestellt und wird als geprüfter Teil des Siemens Lageberichts veröffentlicht [2]. Der Bericht bündelt Strategie, Governance, operative Umsetzung und Leistungsmanagement und zeigt klar und vergleichbar, wie Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen verankert ist – und wie Siemens seine strategischen Prioritäten in messbare Maßnahmen verwandelt.
[1] Kohlendioxidäquivalente, eine gängige Einheit, um den Erwärmungseffekt verschiedener Treibhausgase mit einer äquivalenten Menge an CO₂ zu vergleichen.
[2] Den Siemens Nachhaltigkeitsbericht 2025 finden Sie unter: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:76cf86df-5f44-450d-bddb-8d65ebeaf0cc/nachhaltigkeitsbericht.pdf
Siemens Impact 2025 – Nachhaltigkeits-Highlights finden Sie unter: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:d051e5f1-7161-4739-be26-4ee0e3923aed/siemens-sustainability-impact.pdf
Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie und -performance von Siemens finden Sie unter: https://www.siemens.com/de/de/unternehmen/nachhaltigkeit.html
2911 Artikel zu „Nachhaltigkeit“
Trends 2025 | News | Business | Trends Geschäftsprozesse | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Strategien
Nachhaltigkeit verankert im Geschäftsmodell beschert Poleposition in Resilienz, Innovation und finanzielle Rendite
83 % der befragten deutschen Unternehmen betrachten IT als einen wichtigen Faktor, um ihre Umweltziele zu erreichen. Global sind es 78 %. Kyndryl, Anbieter von unternehmenskritischen Technologiedienstleistungen, hat in Zusammenarbeit mit Microsoft die Ergebnisse der dritten jährlichen Global Sustainability Barometer Study von Ecosystm veröffentlicht [1]. Die Studie zeigt, dass integrationsorientierte Unternehmen – also solche,…
News | Nachhaltigkeit | Produktmeldung
Pflicht oder Chance? Nachhaltigkeitsdaten in Echtzeit erfassen und verwalten
Die Diskussion um Environmental, Social, and Governance (ESG) entwickelt sich von einem Trendthema zu einer zentralen Herausforderung für Unternehmen. Nachhaltiges Wirtschaften ist längst nicht mehr nur ein moralisches Statement, sondern ein relevanter Wettbewerbsfaktor. Doch wie lassen sich CO₂e-Emissionen und andere Umweltkennzahlen sinnvoll erfassen, wenn die Datenquellen fragmentiert sind? Wie können Unternehmen valide, prüfbare Informationen bereitstellen…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
noris network errichtet 30 MW Datacenter in Frankfurt: Nachhaltigkeit trifft Hochverfügbarkeit
Mit dem Bau des neuen Rechenzentrums FRA1 in Schwalbach bei Frankfurt setzt noris network einen weiteren Meilenstein für die digitale Infrastruktur in Deutschland. Das Datacenter vereint höchste Verfügbarkeit, maximale Leistungsfähigkeit und konsequente ökologische Verantwortung. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant. Das noris Datacenter FRA1 stellt auf drei Ebenen eine IT-Fläche von 7.000 qm…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Effizienter zur Nachhaltigkeits-berichterstattung – mit KI als Unterstützung
Die ESG-Berichtspflicht ist da. Für einige Unternehmen eine Chance, sich mit Nachhaltigkeit zu profilieren. Für andere ein bürokratischer Albtraum. Eines aber gilt für alle: Der Nachhaltigkeitsbericht muss erstellt werden. Und das ist nicht nur ein bisschen Tabellenfüllen und ein paar gute Taten beschreiben. Es geht um strukturierte, prüffähige, standardisierte Angaben entlang von bis zu 1300…
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
TechTalk: Auf die Nachhaltigkeit von (KI)-Rechenzentren kommt es verstärkt an
Auf der Tech Show Frankfurt durften wir dieses Videointerview mit Ralf Siefen von der Data Center Group führen. Darin spricht er über die Kriterien, die nachhaltige (KI)-Rechenzentren erfüllen müssen und wie die Data Center Group helfen kann, die hierfür erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Tipps | Whitepaper
Twin Transition Tool: Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand gemeinsam denken
Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind entscheidende Faktoren für die Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen dabei vor der Herausforderung, beide Themen wirksam miteinander zu verbinden. Mit dem neuen Twin Transition Tool bietet das RKW Kompetenzzentrum ab sofort eine praxisnahe und kostenfreie Unterstützung. Das kostenfreie digitale Twin Transition…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
KI und Nachhaltigkeit: Wenn Effizienz auf Energiehunger trifft
Wie Unternehmen KI-Produktivitätsgewinne und Klimaziele in Einklang bringen können. Generative KI bringt spürbare Effizienzgewinne. Gleichzeitig verbraucht eine ChatGPT-Anfrage bis zu zehn Mal mehr Energie als eine Google-Suche. (1) Für Unternehmen entsteht damit ein komplexes Spannungsfeld zwischen Produktivitätsvorteilen und Nachhaltigkeitszielen. Der Rechenzentrumsspezialist Prior1 zeigt, wie mit diesem Dilemma konstruktiv umgegangen werden kann. Als Gemeinwohl-bilanziertes Unternehmen…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services | Strategien
Kreislaufwirtschaft: KI im Dienste der Nachhaltigkeit
Produzieren, erwerben, entsorgen: Die globale Wirtschaft ist stark rohstoffabhängig, wobei ein großer Teil dieser Ressourcen vorzeitig im Müll landet. Die Folgen: Übernutzung natürlicher Ressourcen und Umweltbelastung durch eine hohe Menge Abfall. Das Prinzip der »Wegwerfgesellschaft« nähert sich langsam seinem Verfallsdatum, eine Entwicklung, die auch die internationale Staatengemeinschaft bereits erkannt hat. Im Jahr 2015 haben sich…
Trends 2025 | News | Business | Trends Services | E-Commerce | Trends E-Commerce | Nachhaltigkeit | Services
Nachhaltigkeit scheitert oft am Geld: Idealismus muss man sich leisten können
Welche Faktoren prägen das Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger? Die Jahresstudie des ibi-Partnernetzwerks »Konsum in Zeiten von Krisen, Social Commerce und Nachhaltigkeit« wirft einen Blick auf das komplexe Zusammenspiel von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, digitaler Transformation, Nachhaltigkeitsbewusstsein sowie aktuellen Trends im Social Commerce und Bezahlverhalten – und macht deutlich: Idealismus muss man sich leisten können…
News | Business | Effizienz | Nachhaltigkeit | Strategien | Whitepaper
Globale Industriestudie: Nachhaltigkeit steigert den Geschäftserfolg
Weltweit sind 92 Prozent der Unternehmen der Meinung, dass Fortschritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit entscheidend für den Geschäftserfolg sind. Das ist ein deutlicher Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieser Erkenntnis kämpfen viele Organisationen mit der praktischen Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Als Haupthindernis erweisen sich die dafür notwendigen Möglichkeiten zur Datenauswertung. Dies…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Wie KI-basierte Software das Nachhaltigkeits-Reporting vereinfacht
In einer Welt, in der Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, müssen Unternehmen nicht nur ihre finanziellen, sondern auch ihre ökologischen und sozialen Fußabdrücke transparent darstellen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union fordert Unternehmen dazu auf, umfassende Berichte über ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) zu erstellen [1]. Herausforderungen im Nachhaltigkeits-Reporting Die meisten…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | Logistik | Nachhaltigkeit
B2B-Unternehmen: Soziale Nachhaltigkeit rückt stärker in den Fokus
Nachhaltigkeit ist weiterhin Top-Thema in B2B-Unternehmen [1]. Fokus auf Umweltaspekte in Nachhaltigkeitsstrategien bleibt bestehen. Bewusstsein für Chancengleichheit und Relevanz sozialer Aspekte für Lieferantenauswahl steigen. Wirtschaftliche Lage verbessert sich. B2B-Unternehmen messen dem Thema Nachhaltigkeit weiterhin eine hohe Bedeutung bei: 88 Prozent der Befragten erachten ESG-Maßnahmen als entscheidend für ihre Wettbewerbsfähigkeit [2]. Dennoch geben zwei Drittel…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit
Verbraucher geben bei Produkten des täglichen Bedarfs mehr für Nachhaltigkeit aus als in anderen Bereichen
In den befragten Ländern sind Verbraucher bereit, mehr Geld für nachhaltige Lebensmittel, Getränke oder Reinigungsmittel etc. auszugeben; hohe Preise und der Verdacht auf Greenwashing bilden die größten Hindernisse. Blue Yonder, ein Unternehmen für digitale Supply-Chain-Transformation, hat die Ergebnisse seiner vierten jährlichen Verbraucherumfrage zum Thema Nachhaltigkeit veröffentlicht [1]. Analysiert werden das Ausgabeverhalten, vorhandene Bedenken sowie…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Deutsche Industrie setzt auf KI und Nachhaltigkeit – aber wirtschaftliche Hürden bremsen den Fortschritt
Die Studie »2025 Industrial Technology Index« von TE Connectivity zeigt, dass ein Mangel an Schulungsprogrammen die Integration von künstlicher Intelligenz in Unternehmen weltweit verzögert, obwohl die Technologie auf große Zustimmung stößt [1]. Das belegen auch die deutschen Ergebnisse: Ingenieure und Manager setzen auf Nachhaltigkeit und sind offen für KI. Jedoch behindern wirtschaftliche Zwänge und strukturelle…
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Strategien
Innovationskompass 2025: Verbraucher fordern mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft
Eine aktuelle Studie des Forum Moderne Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Umfrageunternehmen Civey zeigt: 77 Prozent der deutschen Verbraucher stehen nachhaltigen Technologien in der Landwirtschaft offen gegenüber. Besonders gefragt sind Innovationen, die Umweltbelastungen reduzieren und die Lebensmittelsicherheit erhöhen. Die Ergebnisse des Innovationskompasses 2025 geben Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wertvolle Einblicke in die Erwartungen der Gesellschaft…
Trends 2025 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
IT 2025: Im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit, Sicherheit, KI und Geopolitik
Neben den Themen IT-Security und künstliche Intelligenz (KI) müssen sich Unternehmen in der IT im Jahr 2025 mit den aktuellen geopolitischen Entwicklungen und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Für seinen jährlich erscheinenden Digital Infrastructure Report hat der Netzwerkanbieter Colt Technology Services 1.500 CIOs und IT-Verantwortliche in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten befragt. Der…
Trends 2025 | News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Trends in der Automatisierung: Sicherheit, KI und Nachhaltigkeit sind Zukunftstreiber
Cyber Resilience Act fördert umfassendere Sicherheitsmaßnahmen. Immer mehr KI-gestützte Anwendungen fließen in Automatisierungssysteme ein. Nachhaltige Produktion wird zum strategischen Ziel. Die Zukunft liegt in Ökosystemen und kollaborativen Innovationen. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, künstliche Intelligenz und mehr Nachhaltigkeit. Das sind die Automatisierungstrends aus Sicht von Bosch Rexroth für das Jahr 2025. (Bildquelle: Bosch Rexroth AG, mithilfe von…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit
Geschäftsvorteil durch Nachhaltigkeitsberichterstattung
Führungskräfte verpflichten sich trotz politischer Ungewissheit zu Integration von Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten. Unternehmen, die Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten integrieren, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil. Laut der 2025 Executive Benchmark Survey von Workiva, an der 1.600 Führungskräfte aus aller Welt teilnahmen, sind 97 % der Führungskräfte der Meinung, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung innerhalb von zwei Jahren einen Geschäftsvorteil…
News | E-Commerce | Nachhaltigkeit | Services
Wie wichtig sind Nachhaltigkeit, Qualität und Langlebigkeit beim Einkaufen?
69 % der Befragten betrachten Nachhaltigkeit als wichtiges Kriterium beim Einkauf. Besonders bei Lebensmitteln ist Nachhaltigkeit ein treibender Faktor. Bewusster ist mehr: Wie sich Konsumgewohnheiten in Deutschland ändern Passend zum Start des neuen Jahres zeigt eine aktuelle Umfrage des Zahlungsanbieters SumUp, wie sich das Konsumverhalten der Deutschen verändert hat, besonders im Hinblick auf Nachhaltigkeit…
Trends 2025 | News | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Logistik
Logistik-Trends 2025: KI, Nachhaltigkeit, Arbeitsoptimierung und Automatisierung
Der Blick nach vorne ist gleichzeitig ein Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate – mit dem signifikanten Unterschied, dass die Herausforderungen und Chancen im Jahr 2025 noch zunehmen werden. Die Logistik- und Distributionsbranche ist – wie nahezu jeder andere Wirtschaftszweig auch – von ökonomischen Unsicherheiten, Lieferkettenproblemen und sich rasant ändernden Kundenerwartungen geprägt. Das…