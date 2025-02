Geschäftsvorteil durch Nachhaltigkeitsberichterstattung

Führungskräfte verpflichten sich trotz politischer Ungewissheit zu Integration von Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten.

Unternehmen, die Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten integrieren, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil. Laut der 2025 Executive Benchmark Survey von Workiva, an der 1.600 Führungskräfte aus aller Welt teilnahmen, sind 97 % der Führungskräfte der Meinung, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung innerhalb von zwei Jahren einen Geschäftsvorteil darstellen wird und 96 % der Investoren sind der Meinung, dass sie die finanzielle Leistung verbessert [1].

Trotz der politischen Unsicherheit ändern die Führungskräfte ihren Kurs nicht. Mehr als 10.000 Unternehmen und Institutionen (ein Anstieg von 29 % im Vergleich zum Vorjahr) haben sich wissenschaftlich fundierte Dekarbonisierungsziele gesetzt oder sich dazu verpflichtet und auch 24 US-Bundesstaaten und über 190 Länder bleiben dem Pariser Klimaabkommen treu. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die langfristigen Verpflichtungen feststehen.

Führungskräfte sehen in der integrierten Berichterstattung eine wesentliche Voraussetzung für Widerstandsfähigkeit und Wachstum. »CEOs treffen heute Entscheidungen, die ihr Unternehmen für die nächsten Jahre prägen werden«, sagte Julie Iskow, CEO von Workiva. »Eine gesicherte Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung ist nicht nur eine Frage der Compliance, sondern ein strategischer Ansatz, um Risiken zu mindern, die Leistung zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken.«

Die Investoren reagieren darauf. »Der Markt hat gesprochen und vorausschauende Unternehmen warten nicht ab – sie handeln und verpflichten sich zu wissenschaftsbasierten Zielen und einer stärkeren Offenlegung«, sagte Tensie Whelan, Distinguished Professor of Practice for Business and Society und Gründungsdirektorin des NYU Stern Center for Sustainable Business. »Sie haben verstanden, dass es bei Nachhaltigkeit und integrierter Berichterstattung nicht nur um Risikomanagement geht, sondern um einen Wettbewerbsvorteil, der Kapital anzieht und den langfristigen Erfolg fördert.«

Wichtige Ergebnisse:

97 % der Führungskräfte sagen, dass integrierte Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten helfen, Leistungslücken zu erkennen, die finanzielle Wachstumschancen verbessern.

85 % werden die Offenlegung von Klimadaten vorantreiben, unabhängig von politischen Veränderungen.

92 % der Investoren halten Datengenauigkeit für eine grundlegende Voraussetzung, um Unternehmen effektiv zu bewerten, doch fast ein Viertel der Führungskräfte vertraut ihren Finanzdaten nicht vollständig.

93 % der institutionellen Anleger investieren eher in Unternehmen mit integrierter finanzieller und nichtfinanzieller Berichterstattung.

Perspektiven von Führungskräften:

Integrierte Daten und Berichte sind für Unternehmen wichtiger denn je. »Indem wir unsere Abläufe nachhaltiger gestalten, können wir die Effizienz steigern, was sich wiederum auf unser Ergebnis auswirkt. Das ist eine direkte Ursache-Wirkungs-Beziehung«, sagt Allyson Anderson Book, CSO bei Baker Hughes. »Während wir unsere Nachhaltigkeitsbemühungen weiter ausbauen und mit der Offenlegung des Klimas und der Nachhaltigkeitsberichterstattung vorankommen, glauben wir, dass unsere integrierten ESG-Daten und -Berichte für Investoren unseren langfristigen, transparenten Ansatz gegenüber unseren Investoren demonstrieren.«

Die führenden europäischen Unternehmen sehen die regulatorischen Veränderungen als Chance: »Die CSRD ist ein Wendepunkt, der uns in die Lage versetzt, unsere Nachhaltigkeitsziele und -ergebnisse auf einer neuen Ebene zu verwalten und darüber zu berichten. Die doppelte Wesentlichkeitsprüfung, bei der die finanzielle Wesentlichkeit und die Wesentlichkeit der Auswirkungen kombiniert werden, ist für uns eine große Unterstützung bei der Identifizierung von Schlüsselrisiken und -chancen, die die langfristige Wertschöpfung fördern. Wenn sich die CFO- und CSO-Teams an diesen wesentlichen Themen und Kennzahlen orientieren, können wir bessere Entscheidungen treffen und eine bessere Leistung erzielen«, sagte Ida Bohman Steenberg, Chief Sustainability Officer von Tietoevry.

Maher Al-Haffar, Chief Financial Officer von CEMEX, schloss sich dieser Meinung an: »Andere Chief Financial Officers und Chief Executive Officers, mit denen ich spreche, glauben, dass Nachhaltigkeit etwas ist, das wir nicht ignorieren können. Nachhaltigkeit ist unglaublich wichtig, denn sie trägt zur Rentabilität des Unternehmens bei. Als CFO versuche ich herauszufinden, wie ich den Investoren Daten zur Verfügung stellen kann, damit sie diese quantifizieren und modellieren können.«

Die Ergebnisse der Umfrage und die jüngsten Maßnahmen der weltweit führenden Unternehmen zeigen, dass trotz der Komplexität des Marktes das Engagement der Führungskräfte für eine gesicherte integrierte Berichterstattung weiter zunimmt, da der strategische und finanzielle Nutzen eindeutig belegt ist.

