Vier Schritte zu einem CSRD-konformen Nachhaltigkeitsreporting

Bis spätestens 6. Juli diesen Jahres müssen die EU-Mitgliedsstaaten die CSRD-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt haben. Auch produzierende Unternehmen sollten daher einen Plan entwickeln, den neuen Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung so bald wie möglich nachkommen zu können. Was sie brauchen, ist eine Strategie zum Sammeln von Daten und Erstellen der Reports. Diese kann in vier Stufen aufgebaut werden.

Wichtig ist, dass die CSRD-Berichterstattung gemäß dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit erfolgen muss. Unternehmen müssen sowohl über die Auswirkungen der eigenen Aktivitäten auf Mensch und Umwelt berichten als auch darüber, wie bestimmte Faktoren, beispielsweise der Klimawandel, sich auf Leistung und Tätigkeit des Unternehmens schon jetzt oder möglicherweise in Zukunft auswirken.

Beim Aufbau eines Setups zur Berichterstattung sind spezialisierte Sustainability- und Compliance-Experten kaum verzichtbar. Nicht nur, dass die Anforderungen mit 1.178 potenziell berichtspflichtigen Datenpunkten schon jetzt umfangreich sind, zudem befindet sich die Gesetzgebung in konstanter Weiterentwicklung. Ein manuelles Erfassen der Nachhaltigkeitsdaten ist mühsam und fehleranfällig, weshalb auch hier spezialisierte Plattformen ratsam sind. Ist das Mittel der Wahl gefunden, kann ein Aufbau des Programms zur Berichterstattung stufenweise erfolgen.

4 Phasen für ein belastbares CSRD-Reporting

Umfrage zeigt, dass Unternehmen die freiwillige Einhaltung der CSRD planen;

Praktiker glauben, dass sich die integrierte Berichterstattung positiv auf die Leistung auswirkt.

Die Mehrheit (81 %) der Unternehmen, die nicht der Richtlinie der Europäischen Union zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) unterliegen, beabsichtigen, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung teilweise oder vollständig an die Anforderungen der Richtlinie anzupassen. Dies ergab eine unabhängige Umfrage im Auftrag von Workiva. Im Rahmen der dritten jährlichen 2024 ESG Practitioner Survey wurden mehr als 2.000 Personen befragt, die in der Unternehmensberichterstattung tätig sind, darunter Fachleute aus den Bereichen Finanzen und Rechnungswesen, Nachhaltigkeit, Risiko und Audit in Nordamerika, Europa und Asien.

»Die Verabschiedung der CSRD war ein entscheidender Moment, da sie die erste Vorschrift war, die integrierte Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte mit einer Bestätigung durch Dritte forderte. Jetzt, da sich Unternehmen auf der ganzen Welt auf ihre ersten verpflichtenden CSRD-Berichte im Jahr 2025 vorbereiten, sehen wir, dass die Auswirkungen der CSRD weit über die direkt betroffenen Unternehmen hinausgehen«, sagte Paul Volpe, Senior Vice President of Growth Solutions bei Workiva. »Die CSRD hat eine globale Verschiebung hin zu einer gesicherten, integrierenden Berichterstattung eingeleitet, wobei die Unternehmen die Marktnachfrage nach kontextbezogenen, transparenten und glaubwürdigen Daten erkannt haben, die den Erwartungen der Stakeholder entsprechen.«

Praktikerinnen und Praktiker nehmen den Wandel trotz Herausforderungen an

Über alle Disziplinen hinweg nennen die Befragten fast einstimmig die Einhaltung neuer Mandate als die dringlichste Herausforderung für die Reporting-Teams und die Menge der Anforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, als ihr größtes Compliance-Problem. Die Mehrheit der Praktiker bestätigt jedoch auch den Wert der Berichterstattung: 88 % stimmen zu, dass ein starkes ESG-Berichtsprogramm ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Ebenso sagen 84 % der Befragten, dass integrierte Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen, die die finanzielle Leistung eines Unternehmens verbessern kann, und 88 % glauben, dass eine integrierte Berichterstattung einen positiven Einfluss auf die langfristige Wertschöpfung eines Unternehmens haben wird. Dies spiegelt ähnliche Ansichten wider, die von Anlegern in Workivas 2024 Executive Benchmark on Integrated Reporting geäußert wurden. Darüber hinaus sind 88 % der Praktiker der Meinung, dass eine Bestätigung der ESG-Daten die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Unternehmen seine Ziele erreicht.

»Was mir bei der 2024 ESG Practitioner Survey aufgefallen ist, ist, dass die Regulierung als Katalysator für Innovationen dient. Die Unternehmen ergreifen die Gelegenheit, ihre Nachhaltigkeitsangaben zu verbessern und machen damit die gesicherte integrierte Berichterstattung zum Standard in der Unternehmensberichterstattung«, sagte Paul Dickinson, Mitglied des ESG-Beirats von Workiva und Gründungsvorsitzender des CDP. »Es ist ein Beweis für die Anpassungsfähigkeit der Praktiker, die sich in einer neuen Ära der Unternehmenstransparenz bewegen. Die Umfrage hat jedoch auch gezeigt, dass die Mehrheit der Befragten zwar Vertrauen in ihre Daten hat, die Regulierung jedoch erhebliche Hürden für ihre Teams darstellt.«

Eine überwältigende Mehrheit von 83 % der Umfrageteilnehmenden stimmte zu, dass die Erfassung genauer Daten zur Erfüllung der CSRD-Anforderungen eine Herausforderung für ihr Unternehmen darstellen wird. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Praktiker davon ausgehen, dass die Komplexität der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die Regulierung zunehmen wird und die Berichterstattungsprozesse ausgereift sein müssen, um die neuen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Transformation der Berichterstattungsprozesse im Gange

Praktiker suchen nach Technologien zur Vereinfachung von Berichterstattungsprozessen, einschließlich Lösungen, die generative KI nutzen. Mehr als acht von zehn Befragten sind der Meinung, dass generative KI in den nächsten fünf Jahren ihre Arbeit erleichtern (82 %) und die Nachhaltigkeitsberichterstattung effizienter machen wird (85 %).

Kurzfristig geben etwa neun von zehn Praktiker an, dass ihre Unternehmen in den nächsten drei Jahren mehr Budget für Technologie für Nachhaltigkeitsinitiativen bereitstellen wollen (89 %) und dass sie in Technologie investieren, um die Zusammenarbeit zwischen den Berichtsteams zu verbessern (92 %). Dies macht Sinn, wenn man bedenkt, dass 78 % der Befragten angeben, dass drei oder mehr interne Teams an den ESG-Berichtsprozessen ihres Unternehmens beteiligt sind (gegenüber 71 % in der ESG-Practitioner-Umfrage von 2023), und dass 85 % der Befragten der Meinung sind, dass die Integration von Finanz-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Prozessen es den einzelnen Mitarbeitenden ermöglicht, sich mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben zu nehmen.

Volpe fügte hinzu: »Ein sicheres integriertes Reporting ist mehr als nur die Einhaltung von Vorschriften, es ist eine Notwendigkeit, um Leistung und Wert in einem wettbewerbsorientierten Umfeld zu demonstrieren. Unternehmensleitende und ihre Teams verstehen, dass dies eine Chance zur Umgestaltung ist, die ein ernsthaftes Engagement erfordert, und sie bereiten sich darauf vor, in eine Berichterstattung zu investieren, die über alle Geschäftsbereiche hinweg integriert, für alle Stakeholder zugänglich und von Innovationen getragen ist.

[1] Über die Umfrage

Im Auftrag von Workiva hat Ascend2 im März 2024 eine unabhängige globale Umfrage unter 2.204 ESG-Fachleuten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) durchgeführt. Für die Zwecke dieses Berichts wird »Praktiker« als eine Person definiert, die an der ESG-Berichterstattung beteiligt ist, einschließlich Führungskräften und Fachleuten aus den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Nachhaltigkeit, interne Revision, Recht und Compliance.

Die Teilnehmer der Umfrage stammen aus Nordamerika, Europa und Asien und sind in Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 250 Millionen US-Dollar beschäftigt. Alle Befragten mussten bestätigen, dass sie zur ESG-Berichterstattung in ihrem Unternehmen beitragen, um in die Studie aufgenommen zu werden. Den vollständigen Bericht und die Methodik der Umfrage finden Sie unter www.workiva.com/2024-ESG-survey

