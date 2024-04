GenAI im Finanzsektor: Eine Revolution der Automatisierung und Entscheidungsfindung

Laut Forbes [1] ist Generative AI (GenAI) eines der wichtigsten Anwendungsgebiete der Artificial Intelligence. Sie ist in der Lage, aus einer enormen Menge an Informationen neue Inhalte zu generieren, von denen Kunden und Mitarbeiter von Finanzinstituten gleichermaßen profitieren. Wichtig ist dabei, dass die Trainingsdaten korrekt, überprüfbar und möglichst umfassend sind. GenAI dient als Verstärker menschlicher Fähigkeiten und signalisiert damit einen transformativen Wandel von Arbeits- und Geschäftspraktiken. Sie lernt zudem von großen Datenmengen und kann gleichzeitig qualitativ hochwertige Inhalte erstellen.

Accenture geht davon aus, dass GenAI-Modelle bis zu 90 Prozent aller Arbeitsstunden im Bankensektor beeinflussen können. Erreicht wird das durch eine weitgehende Automatisierung – so wie SS&C Blue Prism sie bietet – und Minimierung repetitiver Tätigkeiten der Mitarbeiter. Bis zum Jahr 2028 erwartet Accenture dadurch einen Produktivitätsschub von knapp einem Drittel für Bankmitarbeiter [2].

Schutz von Zahlungen und Konten vor unbefugtem Zugriff

Neben den Möglichkeiten, die AI im Bereich der Informationsgewinnung und Unterstützung bietet, kann sie auch Kundenkonten und -zahlungen schützen und Betrug erkennen. GenAI identifiziert zuverlässig Anomalien in Transaktionen in Verbindung mit beispielsweise ungewöhnlichen Standorten von Geräten. Bedrohungen können so mit minimaler menschlicher Unterstützung festgestellt und bekämpft werden. Das ist auch dringend notwendig, denn laut Kaspersky haben ihre Lösungen im Jahr 2023 durchschnittlich 411.000 neue schädliche Dateien pro Tag entdeckt; das entspricht einem Anstieg um knapp drei Prozent gegenüber dem Vorjahr [3].

Nimmt AI verdächtige Zahlungen wahr, kann sie den Kunden über vordefinierte Kommunikationswege informieren und eine Autorisierung der Zahlung ermöglichen. Ohne diese Autorisierung wird die Zahlung blockiert. Dazu arbeitet AI rund um die Uhr mit hoher Geschwindigkeit und kann Konten somit zuverlässig auf verdächtige Aktivitäten stetig überwachen.

Warnt die AI einen Kunden, kann dieser mit ihr kommunizieren, um Fragen zu beantworten oder fundierte Informationen für seine Entscheidung zu erhalten. Dabei verhält sich die AI als virtueller Assistent wie ein menschlicher Mitarbeiter und lernt aus den Entscheidungen des Kunden. Der Assistent hat Zugriff auf alle relevanten Daten und kann diese umfassend nutzen. Das geht weit über die Möglichkeiten eines herkömmlichen Chatbots hinaus. Während diese in ihrem Verhalten durch Strukturen des Entscheidungsbaums (Decision Tree) stark eingeschränkt sind, lernt der AI-Assistent ständig durch Entscheidungsmatrix Strukturen dazu und profitiert auch von den Antworten der Kunden. Dabei greift er auf eine große Datenmenge zu, die den Kunden bei der Entscheidungsfindung unterstützen kann. Letztendlich treffen die Kunden die Entscheidungen, aber auf einer Datenbasis, die ohne AI kaum möglich wäre. GenAI hilft auch dabei, den Kunden einen einfachen Zugang zu den Daten (Knowledge Base) zu ermöglichen. Das Gespräch zwischen Kunde, Mitarbeiter und AI ist menschenartig und nicht so abstrakt wie bei herkömmlichen Chatbots. Die Texte, die der AI-Assistent erstellt, sind mindestens so gut wie die von menschlichen Mitarbeitern. Das bietet viele Möglichkeiten für personalisierte Bankdienstleistungen.

Vereinfachung der Datenanalyse

Schließlich hilft GenAI, die Datenanalyse zu vereinfachen. Kunden und auch Mitarbeiter können mit einfachen Fragen komplexe Analysen anfordern, die wiederum auf der umfangreichen Datenbasis aufbauen, die im Finanzinstitut vorhanden ist. GenAI ist hier ein Werkzeug, das dabei hilft, komplexe Prozesse zu vereinfachen und Mitarbeiter zu entlasten. Hinzu kommt die Möglichkeit auch diese komplexen Prozesse vollständig zu automatisieren. Zudem ist sie in der Lage Arbeitsabläufe zu analysieren und die Automatisierung selbst zu programmieren. Menschliche Mitarbeiter müssen dann nur noch den Code überprüfen und können sich um komplexere Themen kümmern.

Damit geht GenAI noch einen Schritt weiter als Robotic Process Automation (RPA). Sie erkennt Muster aus historischen Daten – nicht nur aus regelbasierten Prozessen – und kann sich perfekt an veränderte Szenarien anpassen. Prozesse, die mit RPA automatisiert werden können, lassen sich mit GenAI unter Umständen weiter ausbauen. So kann beispielsweise ein AI-basierter Wertpapierhandel dabei helfen, Marktdynamiken automatisiert zu modellieren und Handelsstrategien anzupassen. Dadurch wird die Qualität der Handelsentscheidungen deutlich verbessert und es können hocheffiziente Prognosen erstellt werden.

Einfache Extrahierung relevanter Daten aus Dokumenten für die Automatisierung

GenAI analysiert Dokumente und extrahiert genau die Informationen, die für Kunden und Mitarbeiter relevant sind. AI kann nicht nur einzelne Dokumente, sondern verschiedene Datenquellen integrieren und daraus automatisierte Prozesse generieren, ganz ohne menschliches Zutun. GenAI ist natürlich kein Selbstzweck. Es muss genau definiert werden, in welchem Kontext sie im Finanzinstitut sinnvoll eingesetzt werden kann und welche Vorteile sich daraus ergeben. Ohne klar definierten Nutzen macht eine Integration wenig Sinn. Nicht jeder Prozess kann durch AI sinnvoll automatisiert werden. Es gibt aber viele Workflows, die von ihr profitieren. Hier stellt sich auch die Frage, wo und wie Unternehmen mit dem Einsatz von AI im Finanzbereich beginnen können. Kleinere oder weniger komplexe Prozesse, die bisher nicht sinnvoll automatisierbar waren, können durch GenAI unter Umständen jetzt ideal automatisiert werden.

Fazit

Die zunehmende Verwendung von GenAI im Finanzsektor wird zu einer umfassenden Automatisierung führen. Sie erhält eine zentrale Rolle bei der Verbesserung von Handelsentscheidungen und der Erstellung effizienter Prognosen. Ihre Weiterentwicklung, um verschiedene Datenquellen zu integrieren und automatisierte Prozesse ohne menschliche Intervention zu generieren, ermöglicht eine effektive Modernisierung von Bankanwendungen. Unternehmen müssen den klaren Nutzen von GenAI definieren, um sie sinnvoll zu integrieren und bisher schwer automatisierbare Prozesse zu revolutionieren. Der gezielte Einsatz von GenAI könnte neue Maßstäbe für die digitale Transformation im Finanzwesen setzen.