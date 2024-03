Cashflow und Debitorenbuchhaltung mit Prozessintelligenz und KI optimieren

Celonis stellt Sailfin Accounts Receivable App Suite vor.

Celonis, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Process Mining, stellt die neue Sailfin Accounts Receivable (AR) App Suite vor. Diese wurde in Zusammenarbeit mit Sailfin Technologies entwickelt, welches von Celonis übernommen wurde. Die neuen Apps unterstützen Accounts-Receivable-Teams dabei, effizient zu arbeiten und Abläufe in der Debitorenbuchhaltung zu optimieren. So können sie ihre Produktivität deutlich steigern und Einsparungen in Millionenhöhe erzielen.

Die Sailfin AR Apps basieren auf der Celonis Process Intelligence Plattform und nutzen die standardisierten Prozessdaten und das Prozesswissen, das der Celonis Process Intelligence Graph* bereitstellt. Die Markteinführung der Apps unterstreicht das Wachstum des Celonis Ökosystems, auf das auch immer mehr unabhängige Softwareanbieter bei der Entwicklung ihrer Lösungen setzen.

»Die Sailfin AR Apps schaffen einen signifikanten Mehrwert für den Finanzbereich«, sagt Harit Nanavati, GM Accounts Receivable bei Celonis sowie Gründer und CEO von Sailfin Technologies. »Unsere Kunden profitieren von Celonis‘ überlegener Prozessintelligenz und den branchenspezifischen AR-Funktionalitäten von Sailfin. Das Ergebnis ist eine integrierte Lösung, die Unternehmen bei der Verbesserung ihrer AR-Prozesse in hohem Maße unterstützt.«

Die Celonis Plattform ermöglicht als einheitliche Prozessintelligenz-Ebene Verbesserungen, Automatisierung und Systemtransformation über alle Anwendungen hinweg. Damit unterstützt sie Unternehmen dabei, Systemsilos zu beseitigen und Prozessoptimierungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette voranzutreiben. Die Sailfin AR App Suite ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Celonis Premium Accounts Receivable Apps.

Die Sailfin AR Apps Suite beinhaltet:

Collections Management App: Diese Anwendung optimiert das Kundenmahnwesen mit priorisierten Auftragslisten und Kundenübersichten und unterstützt die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben.

Disputes Management App: Tracking und intelligente Workflows ermöglichen eine effiziente Problemlösung und Schlichtung.

Credit Management App: Die App ermöglicht ein einfaches Überwachen und Steuern von Kreditrisiken in Echtzeit durch intelligente, datengesteuerte Limits und integrierte Daten von Drittanbietern.

Cash Applications App: Die Anwendung automatisiert den gesamten Prozess zur Beantragung von Bargeld, indem sie Überweisungen, Vergleichsalgorithmen und die Erstellung von Reklamationen bündelt. Das spart wertvolle Zeit und hilft dabei, die Abwanderung von Kunden zu reduzieren.

Intelligente Automatisierung durch KI

Zusätzlich zur Prozessintelligenz von Celonis nutzen die Sailfin AR Apps Automatisierung und KI, um Prozesse in der Debitorenbuchhaltung zu verbessern. Ein klassisches Beispiel ist das Mahnwesen: Nicht selten fallen in Unternehmen hunderte von Zahlungsaufforderungen gleichzeitig an. Mit herkömmlicher AR-Software müssen die Teammitglieder oft jede Antwort manuell bearbeiten und zwischen AR-Management und E-Mail hin- und herwechseln. Die Sailfin AR Apps hingegen unterstützen die Integration des E-Mail-Posteingangs und ermöglichen die Kommunikation mit dem Kunden direkt aus der App heraus. Mithilfe von KI können die Apps auch das Handling von Kundenanfragen vereinfachen und entweder automatisch mit einer Nachricht antworten, die auf Basis generativer KI (GenAI) erstellt wurde, oder ein Teammitglied benachrichtigen, damit dieses entsprechende Maßnahmen ergreift.

Mehrwert in Millionenhöhe durch optimierte Buchhaltungsprozesse

Celonis und Sailfin haben bereits zahlreiche Kunden bei der Optimierung ihrer AR-Prozesse unterstützt. CashLine, ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Optimierung der Auftragsabwicklung spezialisiert hat, konnte so manuellen Aufwand reduzieren, seine Datenkonsistenz verbessern und ein tagesaktuelles Dashboard mit detaillierten Auswertungen entwickeln. Die Effizienz der Forderungsbearbeitung stieg um 50 Prozent, überfällige Forderungen und Rechtsstreitigkeiten gingen um 30 Prozent zurück und die Zahlungsdauer verkürzte sich um 12 Tage. In der Folge verbesserte sich der Cashflow um 38 Millionen Dollar und in der Gewinn- und Verlustrechnung konnten 1,2 Millionen Dollar gespart werden.

TTI, Inc., ein Unternehmen der Berkshire Hathaway Gruppe und Distributor von elektronischen Komponenten, nutzt die Sailfin AR Apps, um Aufgaben für die Mitglieder des AR-Teams zu priorisieren, Erinnerungen zu automatisieren und eine umfassende Reporting-Lösung zu erstellen. Das Unternehmen konnte den Anteil überfälliger Forderungen um 20 Prozent senken, die Abdeckung der Inkassokonten pro Tag von 95 auf 100 Prozent erhöhen, die Effizienz des Inkassoprozesses um 40 Prozent steigern und die durchschnittliche Zahlungsdauer um fünf Tage verkürzen. Dies führte zu einer Verbesserung des Cashflows in Höhe von 14 Millionen Dollar und zu Einsparungen in Höhe von 1 Million Dollar.

Relevanz der AR-Optimierung für Gegenwart und Zukunft

Laut des Process Optimization Report von Celonis sind 77 Prozent der Führungskräfte im Finanzwesen und bei Shared Services der Meinung, Prozessoptimierung gewinne gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit an Bedeutung. 83 Prozent halten Prozesse für den größten Wertschöpfungsfaktor und sehen darin das schnellste Mittel für Veränderungen. Dabei geht es nicht nur um kurzfristige Verbesserungen: AR-Teams, die ihre Prozesse optimieren, können damit die Wertschöpfung beschleunigen und dazu beitragen, die langfristige finanzielle Stabilität ihres Unternehmens zu sichern.

*Der Process Intelligence Graph wurde auf der Celosphere 2023 vorgestellt und kombiniert das objektzentrierte Datenmodell und den Process Knowledge Layer von Celonis, um einen systemunabhängigen digitalen Zwilling eines Unternehmens zu schaffen.