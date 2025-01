SAP-Conversion, Cloud-Move & KI: Das kommt auf den Mittelstand 2025 zu

Welche digitalen Trends und Themen beschäftigen den deutschen Mittelstand im Jahr 2025? Cloud, künstliche Intelligenz (KI) und Nachhaltigkeit – diese Kernthemen bleiben auch 2025 die Treiber der Transformation. Michael Zitz, CEO des SAP-Dienstleisters All for One, und Dr. Torben Hügens, Vice President Analytics & Insights bei All for One werfen einen Blick auf die kommenden Monate.

Cloud-Technologien und künstliche Intelligenz sind auch im kommenden Jahr zweifellos die wichtigsten Innovationstreiber. Ein Unternehmen wird jedoch nicht automatisch erfolgreich, wenn es diese Technologien implementiert. Technologie ist kein Selbstzweck; sie muss immer einen Business Impact generieren: Geschäftsprozesse effizienter gestalten, Produktivität steigern, Mitarbeiter entlasten. Dazu Michael Zitz: »Die meisten Unternehmen planen umfangreiche Investitionen in neue Technologien – nun kommt es darauf an, diese auch strategisch und zielgerichtet einzusetzen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Technologien wie KI zu integrieren, individuelle Use Cases zu entwickeln und diese sowohl technologisch als auch prozessual umzusetzen. Dabei wird es entscheidend sein, die individuellen Bedürfnisse und Prozesse jedes Unternehmens genau zu analysieren und die KI-Nutzung passgenau darauf auszurichten. Damit Technologie den größtmöglichen Mehrwert entfalten kann und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden langfristig steigert.«

Im SAP-Umfeld kommen auf mittelständische Unternehmen 2025 vor allem eine große Herausforderung zu: die SAP S/4HANA-Transformation. »Die Transformation hin zu SAP S/4HANA ist mehr als nur die Modernisierung des ERP-Systems – sie ist für Unternehmen ein strategischer Meilenstein, um ihre digitale Basis für zukünftige Innovationen zu legen. »Wer sich bei der S/4HANA-Transformation nur auf IT-Aspekte fokussiert, verpasst die Chance, Geschäftsprozesse effizient zu digitalisieren und nahtlos zu integrieren, Aufgaben zu automatisieren sowie Geschäftsmodelle neu zu denken. Kurz: das gesamte Unternehmen zu transformieren.«, so Michael Zitz. Spätestens mit dem Ende der Wartung für SAP ECC im Jahr 2027 wird der Umstieg auf S/4HANA zur unumgänglichen Notwendigkeit. »Die Uhr tickt«, so Michael Zitz, »Unternehmen, die die Transformation 2025 anstoßen, können noch einen klaren Wettbewerbsvorteil nutzen, indem sie frühzeitig die Effizienz- und Innovationspotenziale ausschöpfen.«

Data Driven Culture: Daten & Analytics werden zum zentralen Steuerungselement im Unternehmen

Um mehr finanzielle Agilität und Steuerungsoptionen in der Unternehmensführung zu erhalten, werden Entscheidungen zukünftig immer häufiger auf Daten basiert getroffen werden. »Unternehmen sollten daher 2025 eine Data Driven Culture etablieren beziehungsweise weiter vorantreiben. Data Driven Culture bedeutet, dass Unternehmen in allen Unternehmensbereichen durchgängig und übergreifend mit Daten arbeiten, Silos aktiv aufbrechen, Prozesse neu denken und so einen datenbasierten Blick auf das Unternehmen gewinnen. So wird Data & Analytics zum zentralen Steuerungselement im Unternehmen«, erklärt Dr. Torben Hügens, All-for-One-Experte für Business Analytics.

Ein wichtiger Booster für die datengetriebene Unternehmenssteuerung ist dabei künstliche Intelligenz. Dank der Integration von KI und Machine Learning (ML) werden Unternehmen in der Lage sein, immer komplexere Datenmuster zu analysieren und genauere Prognosen zu erstellen – und das nahezu in Echtzeit. »Die Echtzeit-Business-Forecasting-Methoden ermöglichen es, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren, präzise Szenarien zu simulieren und dadurch fundierte Entscheidungen zu treffen. Das sorgt für mehr Transparenz und Effizienz und damit für einen klaren Wettbewerbsvorteil«, so Dr. Torben Hügens.

Business Analytics wird auch eine entscheidende Rolle spielen, um über die nötige Datenbasis für Nachhaltigkeitsreportings und -initiativen zu verfügen: »In Zukunft wird Nachhaltigkeit zu einem essenziellen Bestandteil im Steuerungscockpit eines CFOs.«, prognostiziert Dr. Torben Hügens. Neue Regulierungen wie CSRD erfordern, dass Unternehmen ihre CO 2 -Reduktionsziele und ESG-Kriterien in die Finanzplanung integrieren. Hier werden Sustainability Performance Management-Tools dazu beitragen, finanzielle und nicht-finanzielle Kennzahlen zu verknüpfen, um Nachhaltigkeitsziele und wirtschaftliche Leistung synchron zu steuern.

