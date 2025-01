Wie legen die Deutschen ihr Geld an?

Das gute alte Sparbuch wird noch immer von vielen Deutschen für die Geldanlage genutzt, allerdings mit deutlich abnehmender Tendenz. Waren es 2015 noch etwas über die Hälfte der Befragten, die Geld zur Anlage aufs Sparbuch oder in Spareinlagen eingezahlt haben, sind es gegenwärtig nur noch 35 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat die Verbreitung von Aktien, Investmentfonds und festverzinslichen Wertpapieren hingegen signifikant zugenommen. Das zeigt eine jährlich durchgeführte Umfrage des Verbands der Privaten Bausparkassen.

Ebenfalls unbeliebter sind Bausparverträge geworden (-15 Prozentpunkte gegenüber 2015), Lebensversicherungen (-8 Prozentpunkte) und die Riesterrente (-5 Prozentpunkte). Immobilien haben nur leicht an Attraktivität eingebüßt (-2 Prozent).

Das Girokonto die Top Geldanlage des Jahres 2024. Da Guthaben auf Girokonten jedoch nur in Ausnahmefällen verzinst werden, scheint der Begriff »Geldanlage« hier jedoch eher unpassend. Denn Ziel einer solchen Anlage ist in der Regel, das eingesetzte Kapital zu vermehren. Matthias Janson

Geldanlage: Welche Anlageprodukte nutzen die Altersgruppen?

Private Altersvorsorge ist für die meisten Menschen in Deutschland ein wichtiges Thema, denn auf die gesetzliche Rente wollen sich nur die wenigsten verlassen. Wer sich im Alter keine Sorgen um seine Finanzen machen möchte, der muss früh genug vorsorgen.

Statista hat deshalb knapp 6.000 Menschen in Deutschland gefragt, welche Finanzprodukte sie nutzen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Geldanlage und Altersvorsorge in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen noch eine vergleichsweise geringe Relevanz haben. Das am häufigsten genutzte Finanzprodukt ist unter allen Altersgruppen das klassische Sparkonto – 34 bis 41 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmer sparen auf diese Weise. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Anteile in allen Altersgruppen jedoch leicht gesunken.

Immobilien sind in der Kohorte von 50 bis 64 Jahren mit 20 Prozent am weitesten verbreitet, gefolgt von 30- bis 49-Jährigen (19 Prozent). Unter den jüngeren Befragten waren es nur 12 Prozent, die ihr Geld in Gebäude anlegen – hier fehlt es häufig noch am nötigen Eigenkapital für derartige Investments.

Bei Aktien und Investmentfonds (21 Prozent) sowie Versicherungen mit Anlageelement (15 Prozent) verhält es sich ähnlich zu Immobilien. Unter 30-Jährige nutzen auch bei diese Finanzprodukte weniger häufig. 11 Prozent investieren in Aktien und Aktienfonds, eine Versicherung, bei der ein Teil der Summe angelegt wird, nutzen mit sieben Prozent die wenigsten.

Bei den neumodischen Kryptowährungen zeigen die älteren Generationen weniger Anlagebereitschaft – nur sieben Prozent der Befragten über 50 investieren in Bitcoin und Co. 18- bis 29-Jährige sind hier mit 14 Prozent die zweitgrößte Gruppe nach den 30- bis 49-Jährigen mit 17 Prozent. René Bocksch

