Social-Engineering-Attacken gefährden zunehmend die betriebliche Substanz – Besser gut vorbereitet

Social Engineering ist mittlerweile zu einer realen Bedrohung für die Sicherheit in Unternehmen geworden. Angriffspunkte solcher Attacken sind die Mitarbeiter mit ihren menschlichen Schwächen. »manage it« hat Dominik Foert, Cyber Security-Spezialist bei Materna, befragt, welche Attacken dies sind, wie Angreifer die Schwächen der Mitarbeiter für ihre Zwecke ausnutzen und wie Unternehmen vorausschauend Social-Engineering-Attacken vorbeugen können. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stuft Angriffe auf die Identität der Nutzer, Social-Engineering-Attacken, als hochgefährlich ein, wie aus dem aktuellen Lagebericht des BSI hervorgeht.



Wie häufig sind Social-Engineering-Attacken?

Anzeige

Nach einer Erhebung von Trend Micro werden mittlerweile 90 Prozent aller Cyber-Security-Attacken mittels Social Engineering eingeleitet. Nach einer Studie der Sicherheitsexperten von Check Point sind schon im letzten Jahr mehr als 60 Prozent der in Deutschland befragten Unternehmen Opfer einer Phishing- oder Social-Engineering-Attacke geworden.

Anzeige

Dominik Foert,

Cyber Security-Spezialist

bei Materna

Anzeige



Was ist die generelle Ausrichtung solcher Attacken?

Mitarbeiter dazu zu bewegen, etwas zu tun, was diese Personen nicht wollen oder dürfen. Dazu nutzen Angreifer Phishing-Mails aber auch Telefonanrufe, in dem sie etwas vorgaukeln, was nicht der Wahrheit oder den Tatsachen entspricht. Angriffspunkt ist die Schwachstelle »Mensch«, indem an Gefühle wie Angst, Neugier oder Hilfsbereitschaft appelliert wird. Dazu werden von den Angreifern oftmals Notsituationen künstlich geschaffen oder Köder verwendet, um bei den potenziellen Opfern Handlungsdruck für gezielte Manipulationen aufzubauen. Der große Erfolg von Social-Engineering-Attacken ist darin begründet, dass sie darauf abzielen, das kritische Denken der Mitarbeiter außer Kraft zu setzen und sie stattdessen auf emotionaler Ebene anzusprechen. Das Erreichen die Angreifer auch durch die vielen privaten Informationen, die diese aus sozialen Netzwerken beziehen. Dadurch können die Angreifer ihre Social-Engineering-Attacken zunehmend einfallsreicher vortragen.



Gibt es typische Angriffsformen?

Ja. Betrüger drohen mit sogenannten Spear-Phishing-Mails, indem sie personalisierte Informationen in genauer Kenntnis deren Umfelds für die persönliche Ansprache nutzen. Eine weitere typische Angriffsform ist ausgerichtet auf Informationsdiebstahl. Der Angreifer verleitet zum Anklicken eines Links, um sich Informationen zu beschaffen oder Fehlhandlungen von Mitarbeitern auszulösen. CEO Fraud ist eine weitere, typische Angriffsform. Der Angreifer gibt in diesem Fall per Angriffsmail vor, die Anfrage würde aus der Unternehmensleitung kommen. Das Ziel dieser Angriffsmails: die Mitarbeiter aus einem Pflichtgefühl heraus zu schnellen, unbedachten Reaktionen zu bewegen. Das perfide an all diesen Attacken: Ihnen ist auch mit KI nicht beizukommen, eben weil sie emotional und nicht logisch ausgelöst werden.



Was sind die Angriffsziele, auf die es Angreifer mit ihren Social-Engineering-Attacken besonders abgesehen haben?

Besonders gesucht im Rahmen von Social-Engineering-Attacken sind personenbezogene Daten, Passwörter, Login-Daten, Transaktionsnummern bis hin zu Zugriffs- und Administrationsrechten. Zudem beziehen die Angreifer aus Informationshappen weitere Informationen für ihre Attacken. Dadurch sind sie in der Lage, Kampagnen durchzuführen, um darüber zusätzliche Informationen über Mitarbeitergruppen zu sammeln, zu kombinieren und zu nutzen, um so an deren Zugangsdaten zu gelangen. Die Angreifer nehmen dazu Rollen wie Support-Mitarbeiter, Kunden oder Handwerker ein. Einmal ergattert, können sich die Angreifer der gesuchten Kernsubstanz der Unternehmen bemächtigen.



Wie können sich Unternehmen vor solchen Attacken schützen?

Dafür ist es dringend notwendig, das Verhalten der Mitarbeiter nachhaltig zu ändern. Dazu müssen die Mitarbeiter im Unternehmen hinsichtlich der unterschiedlichen Formen der Phishing-Mails sensibilisiert werden. Dies wiederum setzt konstantes Lernen voraus, um so die Mitarbeiter anhand von aktuellen Phishing-Mail-Beispielen in die Lage zu versetzen, echt von falsch zu unterscheiden. Über regelmäßige, spielerisch ausgelegte Tests sollte das Gelernte immer wieder überprüft werden. Denn auch die Angreifer lernen beständig hinzu und verfeinern ihre personalisierten Social-Engineering-Attacken. Die Mitarbeiter werden spielerisch geschult und so auch emotional angesprochen. Dadurch bleibt bei ihnen das Gelernte besser und länger haften. Zudem steigern visuelle Medien, die reich an Bildern und Grafiken sind, bei den Mitarbeitern die Lernbereitschaft und Aufmerksamkeit.



Sie meinen damit spielerisches E-Learning?

Ja. E-Learning mit Interaktivität und einem ansprechenden Medienmix ist zudem zeit- und ortsunabhängig einsetzbar. Die Mitarbeiter können somit selbst bestimmen, wann und wo sie lernen. Dabei ist es wichtig, beim E-Learning innerhalb des Unternehmens einzelne Aufgabengebiete mit unterschiedlichen Anforderungen an die Mitarbeiter zu unterscheiden.



Wieso ist das wichtig?

Die Angreifer haben ihre Phishing-Attacken längst auf unterschiedliche Bereiche des Unternehmens abgestimmt, mit Social Engineering ihre manipulative Ansprache auf die Anforderungen und typischen Verhaltensweisen der Mitarbeiter in diesen Bereichen ausgerichtet. So unterscheiden sich auch die Angriffsziele, je nachdem welcher Unternehmensbereich von den Angreifern adressiert wird. Für die Unternehmen heißt dies, die E-Learning-Prozesse in den Handlungsablauf zu integrieren.



E-Learning, das sich visueller Medien, in diesem Fall echter und falscher Phishing-Mails bedient, setzt entsprechend aktuelles und qualifiziertes Schulungsmaterial voraus. Viele Unternehmen dürften sich bei der Beschaffung dieses Materials schwer tun – oder etwa nicht?

Genau deshalb gibt es bereits Dienstleister wie Materna, die Unternehmen für E-Learning mit stets aktuellem und qualifiziertem Schulungsmaterial unter die Arme greifen. Im Vorfeld der E-Learning-Maßnahmen bietet Materna Organisationen versierte Tests an. So können Unternehmen herauszufinden, wie gut das Personal bereits mit personalisierten Angriffen umgeht. Die Mitarbeiter werden dazu über Phishing-Attacken, die im Design bösartigen Attacken gleichen, in Versuchung geführt, vermeintlich harmlose Anhänge, Webseiten oder Links zu öffnen.

Mitarbeiter unserer Kunden, die sich von uns haben verführen lassen, landen auf einer Informationsseite. Hier wird ihnen freundlich vor Augen geführt, woran sie an der Mail, die sie empfangen haben, hätten erkennen können, dass es sich um eine Phishing-Mail handelt.



Also gibt es innerhalb des Dienstleistungsprogramms von Materna einen umfangreichen Pishing-Mail-Katalog, um die Mitarbeiter darüber aktiv beim E-Learning zu unterstützen?

Ja. Dieser Katalog reicht von einfachen standardisierten Mails bis hin zu personalisierten Spear-Phishing-Mails. Wir verwenden hierfür die gleichen Plattformen wie Angreifer und Hacker. Dies sind soziale Netzwerke, aber auch Datenbanken wie haveibeenpwned.com, in denen wir bekanntgewordene Hacks von Web-Seiten einsehen können. Ebenso können wir darüber auch bekanntgewordene Passwörter an unsere Kunden weiterreichen, damit die Mitarbeiter dort ihre Passwörter schnellstmöglich ändern können.

Das Interview führte Hadi Stiel, freier Journalist und geprüfter Sachverständiger

für Informations- und Kommunikationstechnik in Bad Camberg.

589 Artikel zu „Social Engineering“

NEWS | IT-SECURITY | KOMMUNIKATION | STRATEGIEN | TIPPS Social Engineering: Hauptrisiko »Faktor Mensch« Die internen Netzwerke vieler Unternehmen verfügen mittlerweile über sehr sichere Schutzsysteme (etwa Firewalls, Virenschutz, Verschlüsselung) und sind selbst für erfahrene Hacker schwer zugänglich. Deshalb ist heute der Mensch Risikofaktor Nr. 1, da er oftmals leichter zu »hacken« ist als das System. So hält der ehemalige Hacker und heutige Sicherheitsexperte Kevin Mitnick, dem es über Jahre… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | IT-SECURITY | TIPPS Social Engineering: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Social Engineering gewinnt immer mehr an Bedeutung, wenn es um das Gefährdungspotenzial für mittelständische Unternehmen geht. Das ist eines der Ergebnisse des aktuell veröffentlichten DsiN-Sicherheitsmonitors Mittelstand 2015. Um Unternehmen für die Einfallstore zu sensibilisieren, die durch gezielte Beeinflussung ihrer Mitarbeiter entstehen können, haben Datev und der Verein Deutschland sicher im Netz (DsiN) einen neuen Sicherheitsleitfaden… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Fünf Maßnahmen zum Schutz vor Social-Engineering-Attacken Social Engineering gehört aktuell zu den zentralen Bedrohungen für die IT-Sicherheit. Die kürzliche Attacke auf Twitter hat es erneut deutlich gezeigt. Sicherheitsexperte CyberArk nennt fünf einfache Maßnahmen, die die Social-Engineering-Gefahr deutlich reduzieren. Die Hackerattacke auf Twitter, von der unter anderem Präsidentschaftskandidat Joe Biden, Ex-Präsident Barack Obama oder Amazon-Chef Jeff Bezos betroffen waren, zählt zu den… Weiterlesen →

NEWS | KOMMUNIKATION | TIPPS Social-Media-Posts ohne Reue: 5 Tipps für Unternehmen Achtsamer Umgang mit Informationen und Datensparsamkeit verhindern Phishing-Attacken und CEO-Fraud. Awareness 2.0 mittels Sensibilisierung und Selbstreflexion. Wenn Mitarbeiter Bilder oder Videos von ihrem Arbeitsplatz posten, dann gefällt das nicht nur dem Freundeskreis, sondern auch Cyberkriminellen: Fotos mit sichtbaren Passwörtern, Notizen auf Whiteboards oder Produktionsanlagen im Hintergrund werden von Hackern gezielt gesucht. »Je mehr Informationen… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | KOMMUNIKATION | TIPPS Datensicherheit: Gratis-Onlinekurs hilft Social-Media-Nutzern Mit einem zweiwöchigen Online-Workshop zum Thema »Social Media – What No One has Told You about Privacy« startet openHPI, die Online-Bildungsplattform des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), in das neue Jahr. Vom 18. Januar an können die Teilnehmer lernen, worauf sie bei der Verwaltung ihrer Accounts achten sollten, damit persönliche Daten nicht in falsche Hände geraten. Interessenten können… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS SECURITY Cybercrime: Healthcare in 2020 gefährdetste Zielgruppe Ransomware bleibt ein Hauptphänomen für IT-Sicherheitsverletzungen im Gesundheitswesen. Das IT-Sicherheitsunternehmen Tenable veröffentlichte in einem ausführlichen Report eine fundierte Analyse der signifikantesten Datensicherheitsverletzungen aus dem vergangenen Jahr. Für diesen Bericht hat Tenable die veröffentlichten Meldungen über Sicherheitsverletzungen von Januar bis Oktober 2020 analysiert, um Trends zu erkennen. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2020 gab… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN Innenverteidigung: Cybersecurity mit Blick nach innen Organisationen verstärken aufgrund der Gefahrenlage ihre Abwehr gegen Cyberangriffe von außen. Dabei vergessen sie oft jedoch den Blick nach innen. Neue Technologien helfen dabei, Angreifer zu stoppen, die sich bereits im Netzwerk befinden. Für Cyberkriminelle bedeutet die Corona-Krise und ihre Folgen eine Goldgräberstimmung – noch nie waren viele Unternehmen so verwundbar wie heute. Die… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY E-Health-Apps schon jetzt ohne Security-Risiken und -Nebenwirkungen Derzeit erleben wir einen Boom von E-Health-Apps. Manche Apps begleiten Patienten bei bestimmten Krankheiten, informieren und bieten Unterstützung, andere Apps helfen beim Abnehmen, beim Training oder dienen als Kommunikationsmittel zwischen Krankenkassen und Kunden. Demnächst wird es auch das E-Rezept und die elektronische Patientenakte geben. Was all diese Apps gemeinsam haben, ist die Notwendigkeit eines Höchstmaßes… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | PRODUKTMELDUNG | TIPPS Krankenhauszukunftsfonds: förderfähige IT-Sicherheit für Krankenhäuser Paket »SecureHealth« umfasst moderne Schwachstellenmanagement-Technologie sowie Unterstützung beim Förderantrag. Greenbone Networks, Lösungsanbieter zur Schwachstellen-Analyse von IT-Netzwerken, unterstützt Krankenhäuser dabei, ihre IT-Sicherheit zu verbessern – auch im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds der Bundesregierung. Mithilfe des Pakets »SecureHealth« können Einrichtungen im Healthcare-Bereich ihre gesamte IT-Infrastruktur auf Schwachstellen überprüfen und damit Hackerangriffen und Systemausfällen vorbeugen. Greenbone Networks unterstützt zudem beim… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG Ein Jahr Corona: Der Branchencheck Vor etwa einem Jahr erreichte das Corona-Virus Europa und beeinflusst bis heute sowohl das private als auch das wirtschaftliche Leben. Doch welche Branchen kommen am besten durch die Krise? GULP, Personaldienstleister in den Bereichen IT, Engineering, Finance und Life Science, ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Die Bereitschaft von Unternehmen, externe Mitarbeitende zu beschäftigen,… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Software-Sicherheitstrends 2021 Die Spezialisten von Checkmarx sagen für 2021 einige grundlegende Security-Trends voraus. So müssen Unternehmen die Sicherheit schneller machen, mehr auf Open-Source-Angriffe achten, Infrastructure-as-Code ins Auge fassen, die Integration der Security in die Software-Entwicklung vorantreiben, einen ganzheitlichen Blick auf das Security-Standing ihrer Anwendungen werfen, Cloud-native Security in den Fokus rücken, anfällige APIs als Hauptursache software- und… Weiterlesen →