Ein Jahr Corona: Der Branchencheck

Vor etwa einem Jahr erreichte das Corona-Virus Europa und beeinflusst bis heute sowohl das private als auch das wirtschaftliche Leben. Doch welche Branchen kommen am besten durch die Krise? GULP, Personaldienstleister in den Bereichen IT, Engineering, Finance und Life Science, ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Die Bereitschaft von Unternehmen, externe Mitarbeitende zu beschäftigen, ist ein gutes Indiz, um festzustellen, wie es in den jeweiligen Branchen läuft. Daher startete GULP im Oktober 2020 eine Umfrage zur Projektauslastung freier IT- und Engineering-Fachkräfte. Dabei wurde abgefragt, ob und in welcher Branche sie zuletzt tätig waren, wie sie die Performance dieser einschätzen sowie eine kurze Prognose für das Jahr 2021.

Anzeige

Große Mehrheit in Projekten tätig

Die Corona-Krise hat einen Digitalisierungsschub in allen Bereichen ausgelöst. Daher waren über drei Viertel (76,7 Prozent) der Teilnehmenden zum Zeitpunkt der Befragung in Projekten beschäftigt. Die drei meistgenannten Branchen waren dabei Banken und Finanzen (14,2 Prozent), IT (12,5 Prozent) sowie Versicherungen (11,9 Prozent). Die restlichen knapp 60 Prozent verteilten sich über verschiedene Wirtschaftszweige, von Automotive bis hin zum öffentlichen Dienst.

Bezüglich der Einschätzung der Branchen, beschieden die IT- und Engineering-Experten vor allem der Medizin-, IT- sowie Software-Branche gute Karten. Auf den hinteren Rängen landeten hier Industrie, Automotive und Touristik

Diese Skills werden 2021 wichtiger denn je

Auch wenn die Coronakrise aktuell viele Unternehmen auf die Probe stellt und Budgets an ihre Grenzen bringt, so ist die Digitalisierung als Chance zu verstehen. Mit neuen Technologien lassen sich Effizienz sowie Produktivität in nahezu allen Bereichen steigern. Das spiegelt sich auch in den Antworten zur Frage, welches Know-how 2021 entscheidend ist, wider. Hier waren sich die befragten Experten einig, dass Themen wie künstliche Intelligenz, Cloud, Datenschutz, Internet of Things sowie Green Technologies einen entscheidenden Anteil am Projektmarkt in diesem Jahr haben werden.

Weitere Ergebnisse des Branchenchecks gibt es in der GULP Knowledge Base:

https://www.gulp.de/knowledge-base/21/l/gulp-corona-branchencheck-projektmarkt.html?utm_source=publictouch&utm_medium=press-release

Durch Corona hat sich der Projektmarkt in einzelnen Branchen verändert

Lockdown, Mutationen und die Verfügbarkeit von Impfstoffen – von diesen drei Faktoren hängt ab, wann sich die deutsche Wirtschaft von der Corona-Pandemie erholt. Derzeit scheint der zeitnahe Wiederaufschwung wohl vorerst abgesagt zu sein. Denn den Lockdown hat die Bundesregierung bis Mitte März verlängert. Die Impfkampagne kommt nicht voran. Und die neuen Mutationen aus Großbritannien und Südafrika haben das Potential, die Infektionskurve innerhalb kürzester Zeit wieder nach oben explodieren zu lassen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sagte im November zwar voraus, dass das Bruttoinlandsprodukt 2021 um 3,7 Prozent wächst. Diese Prognose ist aber nicht mehr haltbar, erklärte Ratsmitglied Professor Lars Feld Anfang Januar. Makulatur sind daher auch Berechnungen zur Entwicklung der Konjunktur in einzelnen Branchen wie sie das Prognos-Institut zu Jahresbeginn veröffentlichte. Danach soll die Automobilindustrie im laufenden Jahr 15 Prozent mehr umsetzen als 2020, Maschinenbauer immerhin sieben Prozent.

Dass es so nicht zwangsläufig kommen wird, nahm lediglich die Umfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) unter 43 Branchenverbänden vorweg. Ihr zufolge ist die Stimmung in acht von zehn deutschen Betrieben derzeit schlecht. Insgesamt wollen 23 Branchen Personal abbauen – darunter Automobil- und Chemiekonzerne, Banken sowie Maschinenbauer.

GULP Branchencheck zur aktuellen Auftragslage bei IT-Freelancern

Wie freie IT-Profis und Ingenieure die aktuelle Situation und den Projektmarkt in einzelnen Branchen erleben, zeigt die IW-Erhebung nicht. Das hat GULP zwischen Oktober 2020 und Januar 2021 im Branchencheck untersucht. An der Umfrage nahmen rund 260 IT- und Engineering-Freelancer aus Deutschland teil. Die Studie zeichnet somit ein aktuelles Bild der Lage auf dem Projektmarkt.

Sie zeigt auch, dass die Nachfrage deutscher Unternehmen nach der Unterstützung durch externe Fachkräfte im Zuge der Pandemie nicht nachgelassen hat. Zum Zeitpunkt der Umfrage waren drei von vier Teilnehmenden in einem Projekt tätig. Der vorangegangene Job lag bei fast zwei Drittel der Befragten ohne aktuelles Projekt weniger als ein halbes Jahr zurück. Weitere 23,5 Prozent dieser Freelancer waren für ihr letztes Projekt zuletzt in der ersten Jahreshälfte 2020 tätig.

Banken, die IT und Versicherungen beschäftigen die meisten Freelancer

Derzeit beschäftigen vor allem Banken und Finanzdienstleister freie IT-Profis. In dieser Branche arbeiten 14,2 Prozent der Umfrageteilnehmer, die aktuell in einem Projekt tätig sind. Ursächlich dafür ist unter anderem die Zunahme des Onlinehandels in Folge der Corona-Krise sowie des seit November andauernden Lockdowns. Da dadurch der digital abgewickelte Zahlungsverkehr massiv zunahm, müssen Kreditinstitute und Finanzdienstleister erheblichen Aufwand betreiben, um ihre Zahlungssysteme sicher und funktionsfähig zu erhalten.

An zweiter Stelle der für IT-Freelancer im Winter 2020/21 bedeutsamen Branchen folgt mit einem Anteil von 12,5 Prozent der aktuellen Projekte die IT, vor der Versicherungswirtschaft. Dort stehen momentan fast zwölf Prozent der Befragten unter Vertrag.

Die vor Beginn der Corona-Krise für Freiberufler besonders wichtige Automobilindustrie beschäftigt dagegen nur noch 7,4 Prozent der freien IT-Profis und Ingenieure, die Industrie nur noch 6,8 Prozent der Umfrageteilnehmer.

Gute Chancen für IT-Profis in der Logistik

Genau so groß ist der Anteil der Befragten, die momentan für Spediteure und Logistikdienstleister tätig sind. Das kommt nicht von ungefähr. Auf den internationalen Transportmärkten kamen 2020 Lieferketten zunächst krisenbedingt zum Erliegen. Dann kamen die Warenströme unerwartet schnell wieder in Bewegung. Zugleich kauften immer mehr Deutsche im Internet ein. Da der Weihnachtseinkauf in der Innenstadt ausfiel, legte der Versandhandel allein im Dezember 2020 um 32 Prozent zu, meldet das Statistische Bundesamt. Damit stieg die Zahl der Lieferungen an Privathaushalte sowie die der Rücksendungen, die Logistiker von dort wieder mitnahmen. Um dieses Aufkommen sowie die zunehmende Komplexität auf ihren Märkten in den Griff zu bekommen, digitalisierten Transport- und Logistikdienstleister 2020 verstärkt ihre Prozesse. Gute Zeiten also für Freelancer!

Auftragslage spielt bei Beurteilung einzelner Branchen keine Rolle

Die aktuelle Auftragslage der Freiberufler schlägt sich in ihrer Beurteilung der konjunkturellen Lage in einzelnen Branchen erstaunlicherweise nicht nieder. So beurteilen acht von zehn freien IT-Profis und Ingenieuren die Konjunktur in der Automobilindustrie derzeit als schlecht oder sehr schlecht, obwohl nur in der Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie der IT derzeit mehr Projekte stattfinden als bei den Autobauern.

Auch die Lage in der Logistik beurteilt jeder zweite Freiberufler als schlecht oder sehr schlecht, obwohl der Sektor im Branchenranking der angebotenen Projekte auf einem passablen sechsten Platz rangiert. Selbst die Lage bei Banken und Finanzdienstleistern sowie Versicherungen sehen jeweils rund drei von zehn freien Experten kritisch.

Die Konjunktur im Medizinsektor hingegen beurteilen mehr als zwei Drittel der Umfrageteilnehmer als gut bis sehr gut. Über die Lage in der IT- und Softwarebranche sagen das immerhin sechs von zehn Befragten. Auch die Situation in chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der Telekommunikation beurteilen sie mehrheitlich positiv.

Medizin, Chemie und Pharma sowie IT und Software gelten als besonders aussichtsreich

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass sechs von zehn Freelancern die IT auch für die Branche halten, in der es 2021 die größten Chancen für sie geben wird. Immerhin gut 45 Prozent der Teilnehmenden des GULP Branchenchecks sagen das über die reine Softwareentwicklung. Für aussichtsreich halten jeweils gut 27 Prozent der Befragten auch die chemische und pharmazeutische Industrie sowie den Medizinsektor. Immerhin jeder fünfte freie IT-Profi glaubt, dass Behörden sowie der öffentliche Dienst Freelancern im laufenden Jahr attraktive Projekte anbieten werden. In Anbetracht des notorischen Digitalisierungsrückstands in den Amtsstuben wäre dies sicherlich wünschenswert.

In klassischen Industriebranchen wie der Elektronik oder dem Automobilbau rechnet sich 2021 dagegen nicht mal jeder zehnte Umfrageteilnehmer Chancen auf interessante Projekte aus. Die Luft- und Raumfahrt sowie die Touristik sind durch die Corona-Krise völlig unattraktiv geworden. Nur jeweils 2,4 Prozent der Befragten glauben, von diesen im laufenden Jahr beauftragt zu werden.

Skills für Megatrends werden künftig stärker nachgefragt

Inhaltlich sind derzeit und künftig vor allem Skills gefragt, die Auftraggeber brauchen, um Projekte in der Künstlichen Intelligenz (KI), dem Cloud-Computing sowie dem Internet der Dinge (IoT) umzusetzen. 72 Prozent der Freelancer gehen davon aus, dass KI-Know-how künftig stärker nachgefragt wird. Zwei von drei freien IT-Experten sagen das gleiche über Kenntnisse im Cloud-Computing. Immerhin jeder zweite glaubt, dass künftig nichts mehr ohne Skills im Bereich des IoT gehen wird.

Zwei von drei IT-Freelancern sind zudem überzeugt, dass Auftraggeber künftig vermehrt Profis suchen werden, die sich mit Datensicherheit auskennen. Rund 60 Prozent der Umfrageteilnehmer sehen zunehmenden Bedarf im Bereich des Datenschutzes.

400 Artikel zu „Extern IT Fachkraft“

NEWS | IT-SECURITY | WHITEPAPER Whitepaper: IT-Sicherheit vom Staat fördern lassen Viele kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU) stehen heute vor der Frage, wie sie eine umfassende Sicherheitsstrategie implementieren können. Gerade KMU geraten immer häufiger ins Visier von Cyberkriminellen, die es auf ihr Unternehmensnetzwerk abgesehen haben – mit teilweise verheerenden finanziellen, operativen und rechtlichen Folgen. Um Unternehmen in Zeiten knapper Ressourcen bei der Absicherung dieser Risiken zu… Weiterlesen →

NEWS | LÖSUNGEN | WHITEPAPER Whitepaper: Einfach Inventur – Der Inventurleitfaden Gesetzlich zulässige Verfahren zur Inventurvereinfachung. Die Monate um den Jahreswechsel stehen immer im Zeichen der Inventur. Insbesondere in der Zeit der Corona-Pandemie ist die Inventurorganisation komplex: Viele Unternehmen haben noch größere Herausforderungen zu meistern als ohnehin bereits üblich – sei es bei der Koordination des Personaleinsatzes, der Organisation von Hygienemaßnahmen oder der gleichzeitigen Sicherstellung des… Weiterlesen →

NEWS | CLOUD COMPUTING | TIPPS 5 Schritte der nahtlosen Cloud-Migration Spätestens seit der großangelegten Umstellung auf Home Office im Zuge der Pandemiebekämpfung ist die Cloud nun wirklich überall angekommen. Durch die Entkopplung der Daten, Anwendungen und Prozesse von physischen Infrastrukturen ergibt sich einerseits eine größere Flexibilität – wichtig in einer Zeit, in der Menschen nicht mehr in Büros arbeiten und von überall Zugriff auf Daten… Weiterlesen →

NEWS | BLOCKCHAIN | IT-SECURITY Blockchain: Vorteile versus Cybersicherheitsrisiken Wenn es eine neue Technologie gibt, die in den letzten zehn Jahren mehr Menschen begeistert hat als alles andere, dann ist es Blockchain. Allein die Tatsache, dass Blockchain Sicherheit für sämtliche Transaktionen verspricht, war Grund genug, sie mit offenen Armen zu empfangen. Blockchain hat selbst Branchen wie den E-Commerce neu definiert, weil die Technologie schnelle,… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Zehn Schritte zum sicheren Home Office Home Office ist mehr als nur der Firmenrechner im heimischen Wohn- oder Schlafzimmer. Da die Systeme sich nicht innerhalb der geschützten Büroinfrastruktur befinden, müssen Unternehmen besondere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Rangee erklärt die wichtigsten Schritte zur Absicherung der neuen Arbeitswelt. In zahlreichen Unternehmen ist Home Office inzwischen Alltag und wird es voraussichtlich auch bleiben, da viele Arbeitnehmer… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | BUSINESS Fachkräftemangel: Begehrte Fachkräfte verdienen mehr Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich auf den Gehaltszetteln bemerkbar gemacht: Seit 2013 werden Berufe, in denen geeignetes Personal knapp ist, im Vergleich zu Berufen mit genügend Arbeitskräften immer besser bezahlt – zumindest bei den Hochqualifizierten. Das zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Ist ein Gut knapp, steigt dessen Preis –… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | TRENDS WIRTSCHAFT | BUSINESS Weiterbildung auf Wachstumskurs Die Weiterbildungsbeteiligung der Unternehmen in Deutschland liegt bei 87,9 Prozent. Das zeigt die zehnte IW-Weiterbildungserhebung. Durchschnittlich hat sich im Jahr 2019 jeder Mitarbeiter 18,3 Stunden weitergebildet. Das ist eine Zeitstunde mehr als 2016. Aktuell investieren die Unternehmen 1.236 Euro je Mitarbeiter in Weiterbildung, knapp 16 Prozent mehr als im Jahr 2016. Das gesamtwirtschaftliche Investitionsvolumen… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | STRATEGIEN Weiterqualifizierung mit SAP: SuccessFactors Learning oder Litmos Training? Die digitale Transformation führt zu einem enormen Umbruch am Arbeitsmarkt: Während vor allem immer mehr Routineaufgaben von IT übernommen werden und damit Jobs wegfallen, fehlt für neue Aufgaben qualifiziertes Personal. Um der sich wandelnden Situation gerecht zu werden, können Unternehmen auch auf die Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen. Mit SAP SuccessFactors Learning und SAP… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN Malware-as-a-Service: Cybersecurity-Profis gegen APT-Unternehmer Die sich weiter professionalisierende Hacker-Industrie bietet nicht nur Malware und Tools zur Miete an. Kriminelle Experten stellen auch ihre Arbeitsleistung für Geld zur Verfügung. Deren Expertise für Advanced Persistent Threats (APTs) erfordert eine Abwehr auf Augenhöhe: Managed Detection and Response (MDR). In den letzten Jahren hat sich die Cyberkriminalität weiter organisiert und orientiert sich dabei… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Cyber-Sicherheitsprognosen für 2021 Es wird einen Zuwachs bei Angriffen mit Erpressersoftware geben. Weitere Prognosen sind, dass mit Hilfe künstlicher Intelligenz generierte Identitäten für neue Spielarten des Social Engineering genutzt werden, dass Cyberkriminelle verstärkt ihre Hacking-Dienste gegen Bezahlung anbieten und neue Vorgehensweisen, Werkzeuge und Strategien entwickeln, um Sicherheitslücken im Home Office auszunutzen. BAE Systems Applied Intelligence hat seine Prognosen… Weiterlesen →