Incident Response Management: Service-basierter vs. Team-basierter Ansatz

Was ist besser im digitalen Zeitalter? Service-basierter vs. Team-basierter Ansatz?

Anzeige

Täglich werden neue Meldungen über IT-Incidents publik, die die Vertraulichkeit und Integrität von Kundendaten sowie die generelle Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen beeinträchtigen oder gar negative Auswirkungen auf den Ruf einer Marke oder die Bilanz eines Unternehmens haben. Dabei ist der finanzielle Schaden dieser Incidents beachtlich: 10 Prozent derer, die einen Incident beklagten, müssen nach Angaben des Uptime-Instituts einen Schaden von 1 Million Dollar oder mehr verbuchen. Datenverluste oder -verstöße im Zuge von Cyberattacken sind noch kostenintensiver.

IT-Vorfälle haben also unbestritten eine starke Auswirkung auf Unternehmen. Umso mehr sollte das Augenmerk jenen internen Prozessen gelten, die das Incident Management regeln und orchestrieren. Welche Vorgehensweise ist wirklich dazu geeignet, auf Incidents in der IT zu reagieren?

Sinnvoll ist hier ein ganzheitlicher Ansatz mit dem Fokus auf drei wesentliche Bestandteile: Infrastruktur, Produkte und Anwendungen für die direkte Interaktion mit den Kunden. Individuell betrachtet sind das einzelne »Services«, als Gesamtpaket werden sie als »Business Service« bezeichnet.

Mit einem solchen Setup können Teams diese Services besser verwalten. Das beinhaltet auch die Reaktion auf die oben genannten Incidents. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei der schnelle Überblick über die Situation. Aber wie funktioniert das?

Zunächst ein paar Punkte zum Thema Services. Deren Lebensdauer ist in der Regel länger als die Zusammensetzung der Teams, die sie ursprünglich entwickelt haben. Mit anderen Worten, Menschen kommen und gehen. Die Teams organisieren und reorganisieren sich ständig neu. Wer gerade für welchen Service verantwortlich ist, ändert sich demnach nicht nur einmal im Jahr oder während einer Umstrukturierung. Mitarbeiter übernehmen z.B. neue Services, erben alte und tauschen andere – manchmal sogar für nur wenige Wochen während eines speziellen Projekts.

Wenn also eine Plattform für das Incident Response Management in erster Linie auf die Teams und erst an zweiter Stelle auf Services ausgerichtet ist (oder im schlimmsten Fall auf Services gar komplett verzichtet wird), muss bei jeder Umstrukturierung des Teams das gesamte Setup für den Incident Response Plan neu aufgesetzt werden. Da hilft es auch nicht, wenn hinterher ein Service-basiertes Setup nachgeschaltet wurde. Zudem gehen institutionelles Wissen und wichtige Analysedaten verloren, wenn sich Teams ändern. Das klingt reichlich komplex und ist es auch.

Ein Weg aus dem Dilemma ist eine Orchestrierungsplattform, die es Unternehmen erleichtert, ihre Prozesse für Incident Management auf Services auszurichten. So können Teams im Laufe der Zeit wachsen und sich auch ändern. Dies ermöglicht einen besseren Überblick über den aktuellen Zustand und die Entwicklungstendenz von Services sowie über die Auswirkungen, wie Services den IT- und Geschäftsbetrieb beeinflussen. Wie die Teams diese Services bereitstellen, warten oder gar verbessern spielt dabei keine Rolle. Das erhöht die generelle Qualität, verringert Ausfallzeiten und damit auch negative Auswirkungen auf das Kundengeschäft.

Aufschlussreiche Einsichten

Die meisten Unternehmen richten das Setup des Incident-Prozesses nach Teams aus. Wählt man diesen traditionellen Weg, dann macht die Mischung von IT-Service-Management-, DevOps- und ITOps-Ansätzen die Sache nicht einfacher. Nicht zu vergessen alle anderen technischen und nicht-technischen Teams und deren Anteil am Geschäftsbetrieb. Empfehlenswert ist deshalb ein anderer Ansatz, der Services ins Zentrum rückt.

Wie wird dieser Wechsel am besten vollzogen?

In einem ersten Schritt werden die für den IT- und Geschäftsbetrieb wichtigsten Services identifiziert. Gemeint sind damit jene Services, die ein wesentlicher Bestandteil des Produkts beziehungsweise der Anwendungen und somit entscheidend für die Interaktion mit den Kunden sind. Was sind die unterschiedlichen Teile der Produkte? Wie interagiert der Kunde mit den Anwendungen? So sind zum Beispiel »Login«, »Warenkorb« und »Suche« wichtige Business Micro-Services. Als nächstes werden für jeden dieser Business Services die zugehörigen technische Services identifiziert. Jeder technische Service sollte idealerweise von jeweils einem Team entwickelt werden (Ownership). Wer die Betriebsunterstützung und Wartung durchführt, ist zunächst weniger wichtig.

Sind alle Services identifiziert, folgen weitere Monitoring-Aktionen. So können die Teams jetzt in Echtzeit unternehmensweit sehen, was gerade passiert: Ist der auftretende Incident ein isoliertes Problem oder hat er eine größere Auswirkung? Das erleichtert eine bessere und koordinierte Reaktion darauf, insbesondere über mehrere Teams und Services hinweg.

Die Ereignisse (die Resultate eines Incidents) an sich dienen sozusagen als Brücke und Verbindungsstück: Die Weiterleitung an die einzelnen Services – jeweils repräsentativ für ihre Umgebung – erleichtert die Kommunikation darüber zwischen den beteiligten Gruppen.

Darüber hinaus erlauben sie Einblick in andere Incidents innerhalb der gesamten Infrastruktur.

Angenommen, ein Mitglied eines Site-Reliability-Engineering-Teams erhält eine Benachrichtigung über den Ausfall eines Services. Ein Mitarbeiter im Datenbank-Team erhält die gleiche Benachrichtigung. Die Incidents werden nun aus mehreren Blickwinkeln betrachtet – insbesondere aus der Sicht des Services. So wird klar, dass es sich eigentlich um ein Datenbankproblem handelt, um das sich das zuständige Team bereits kümmert. Damit kann die weitere Fehlersuche eingestellt und die Zeit für andere wichtigen Aufgaben aufgewendet werden.

Ausrichtung erfolgt am Business und dessen Bedarf

Die meisten Unternehmen nutzen heute noch ein Team-basiertes Setup für den Prozess des Incident Managements. Historisch gesehen ist das nachvollziehbar, denn dessen Einführung war anfangs recht einfach. Die Herausforderung besteht jedoch darin, es langfristig zu verwalten, insbesondere wenn die Organisation wächst und größer wird. Gerade große traditionelle Unternehmen etwa aus dem Bereich Manufacturing und Automotive haben mittlerweile einen unumkehrbaren Wandel hin zur Digitalisierung angestoßen, der sie zwingt, auch ihre IT-Strukturen in sämtlichen Bereichen zu digitalisieren. So arbeiten einige Organisationen bereits mit eigenen digitalen Business Units und damit nach dem DevOps-Prinzip (Code it, ship it, own it). Allerdings ist das ein Prinzip, das eine Service-basierte Architektur und damit eine Kultur des Wandels voraussetzt. Es gilt also, einen operationalen Wandel zu vollziehen, sogenannte Silos zu durchbrechen sowie Verantwortung über dezentrale Teams und unterschiedliche Regionen hinweg zu verteilen.

Denn Team-basierte Setups sorgen oft für Silos in der Organisation. Daraus resultiert Verwirrung um die Verantwortlichkeit bei einem Incident, so dass eine orchestrierte und effektive Reaktion darauf schwierig wird. Fragen wie: »Werde ich über Service A oder B informiert? Welches Maß an Reaktion ist erforderlich?« kosten unnötig Zeit. Die eigentlich notwendigen Schritte zu erkennen dauert zu lange, denn nicht selten verantworten Teams mindestens zehn verschiedene Services. Das Weiterleiten von Warnungen an verschiedene Services ist hier die Methode der Wahl, um ein Gesamtbild der Situation zu erfassen.

Anders sieht es aus, wenn Unternehmen den sogenannten Service-First-Ansatz verfolgen. Sie verbinden technische und Business Services miteinander. Der Incident in einem einzelnen Service lässt sich im Gesamt-Kontext beschreiben. Das hat deutliche Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb und die Kunden, weil es den Gesamtkontext zur Einordnung eines einzelnen Services liefert. Zudem bietet es eine gemeinsame Sprache für die Kommunikation: Dies hilft Unternehmen, den Austausch präziser und umsetzbarer zu machen und Statusaktualisierungen für alle zu automatisieren.

Ein Beispiel: Service A unterstützt das Quote-to-Cash-System, das Herzstück eines Unternehmens, und Service B gehört zu einer nicht essentiellen, internen Anwendung ohne Service Level Agreement (SLA). Damit erfordert Service A im Vergleich zu Service B definitiv eine wesentlich schnellere Reaktion im Falle eines Incidents.

Ein Team-basiertes Setup bringt nur vermeintlich Vereinfachung

Auch wenn die Verwendung eines Team-basierten Ansatzes bei der Konfiguration und Einrichtung eines Incident Managements zunächst einfacher ist – auf lange Sicht überwiegen jedoch die Nachteile die positiven Aspekte. Folgende Dinge funktionieren mit diesem Setup nicht:

Echtzeitbewertung der Auswirkungen von Incidents auf das Business

Analyse darüber, welche Auswirkungen die Services auf die Zuverlässigkeit oder Stabilität der Anwendung haben

Genaue Bewertung der Reichweite und des Ausmaßes von Incidents – insbesondere, wenn sie sich über mehrere Services erstrecken

Schnelle Bestimmung, welche Personen, Kunden, Partner über größere Incidents informiert werden müssen

Darüber hinaus fehlt diesem Ansatz die Flexibilität, erforderliche Anpassungen bei Veränderung von Teams vorzunehmen. Dazu kommt die notwendige Neugestaltung der Services und der zuständigen Abteilungen bei einer organisatorischen Änderung. Darunter leidet auch die Innovationsfähigkeit.

Fazit

Unternehmen müssen sich fragen, ob sie tatsächlich für den digitalen Wandel gewappnet sind und bereits die dafür benötigte IT-Architektur einsetzen. Denn die Priorität für Unternehmen steht fest: Der IT- und Geschäftsbetrieb muss laufen, das ist die zentrale Aufgabe. Dafür müssen alle Business-Services intakt sein. Das wiederum erfordert, dass jeder einzelne Service funktioniert und bei ungewollten Abweichungen von der Norm schnell gehandelt wird. Ein Service-basierter Ansatz beim Incident Management liefert demnach die besten Ergebnisse und verringert die Belastung für IT-Teams.

Hedayat Paktyan ist Account Director DACH

Hedayat Paktyan ist Account Director DACH bei PagerDuty und ein erfahrener ICT Experte. Seit Anfang 2020 verantwortet er als Teil des EMEA-Teams den Ausbau und die Weiterentwicklung des DACH-Geschäfts von PagerDuty. Das US-Unternehmen bietet eine SaaS-basierte Orchestrierungsplattform für Real-Time Operations. Hedayat Paktyan bringt viel Erfahrung im Bereich New Business mit und hatte vor seiner Tätigkeit bei PagerDuty bereits das DACH-Geschäft bei Sumo Logic verantwortet. Davor war er für verschiedene internationale Softwareunternehmen tätig, u.a. bei Aspera, Sophos und ivanti.

191 Artikel zu „Incident Response Management“

NEWS | IT-SECURITY | PRODUKTMELDUNG VPN Management System mit noch mehr Sicherheit NCP Secure Enterprise Management Server in Version 5.20 mit Time-based One-time Password Authentisierung. Der NCP Secure Enterprise Management Server (SEM) ist das Herzstück der NCP Next Generation Network Access Technology und bietet Anwendern ein hohes Rationalisierungspotenzial. Mit ihm können Unternehmen – egal welcher Größenordnung – ihr Remote-Access-Netzwerk bequem von zentraler Stelle aus administrieren. In der… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS Die häufigsten Pläne nach der Pandemie Ein Ende der Corona-Pandemie ist bisher noch nicht in Sicht. Trotzdem haben viele Menschen schon Pläne und Träume, was sie als erstes tun möchten, wenn die Pandemie vorbei ist. Welche das sind, zeigt eine aktuelle Umfrage vom 25. bis 27. Januar 2021 unter 2.036 Befragten in Deutschland, die Statista gemeinsam mit YouGov durchgeführt hat. Der Umfrage zufolge sehnen sich… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG KI-basierte Technologie für Identitäts- und Lieferadressen-Prüfung im E-Commerce Von der Wirtschaftsauskunftei zum Data-Tech-Unternehmen. Die Regis24 GmbH aus Berlin, bisher Anbieter von Identitäts , Kredit- und Bonitätsinformationen (www.regis24.de), hat sich als Data-Tech-Unternehmen neu aufgestellt. Um den Marktwandel aktiv mitzugestalten, bietet Regis24 neben den Lösungen einer klassischen Wirtschaftsauskunftei – der einzigen unabhängigen in Deutschland – nun verstärkt innovative Produkte im Bereich Credit-Risk- und Fraud-Management an.… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | WHITEPAPER Cyber-Espionage Report Verizon hat zum ersten Mal den Cyber-Espionage Report (CER) veröffentlicht, der einen umfassenden Lagebericht über die Cyberspionage auf internationaler Ebene bietet. Der Report vermittelt neue Erkenntnisse über die Angreifer, ihre Opfer sowie zu Motiven und Methoden. Außerdem versteht sich der CER als Leitfaden für IT-Security-Experten, die solche Spionageangriffe besser verstehen und verhindern müssen. Dazu zeigt… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN Malware-as-a-Service: Cybersecurity-Profis gegen APT-Unternehmer Die sich weiter professionalisierende Hacker-Industrie bietet nicht nur Malware und Tools zur Miete an. Kriminelle Experten stellen auch ihre Arbeitsleistung für Geld zur Verfügung. Deren Expertise für Advanced Persistent Threats (APTs) erfordert eine Abwehr auf Augenhöhe: Managed Detection and Response (MDR). In den letzten Jahren hat sich die Cyberkriminalität weiter organisiert und orientiert sich dabei… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Cyber-Sicherheitsprognosen für 2021 Es wird einen Zuwachs bei Angriffen mit Erpressersoftware geben. Weitere Prognosen sind, dass mit Hilfe künstlicher Intelligenz generierte Identitäten für neue Spielarten des Social Engineering genutzt werden, dass Cyberkriminelle verstärkt ihre Hacking-Dienste gegen Bezahlung anbieten und neue Vorgehensweisen, Werkzeuge und Strategien entwickeln, um Sicherheitslücken im Home Office auszunutzen. BAE Systems Applied Intelligence hat seine Prognosen… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Vorsicht vor Phishing-Mails mit Corona-Soforthilfe Nur durch stärke Mitarbeitersensibilisierung lässt sich das Ziel erreichen, dass Phishing-Mails besser erkannt werden können. Die Corona-Krise beflügelt offenbar Cyberkriminelle in ihren Aktivitäten. Besonders dreist: Sie nutzen die Notlage von Unternehmen aus, die aufgrund der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schieflage geraten und eigentlich auf finanzielle Unterstützung aus den Soforthilfeprogrammen der Bundesregierung und Europäische Kommission angewiesen sind.… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | ONLINE-ARTIKEL Schutz vor Ransomware neu gedacht Im März konnten wir erleben, wie fast über Nacht die Anzahl von Homeoffice-Nutzern von knapp 20 Prozent in vielen Branchen und Unternehmen (sogar solchen, von denen man es am wenigsten vermutet hätte) auf nahezu 100 Prozent anstieg. Ehemals langfristige ausgelegte Strategien für die Cloud-Einführung wurden auf wenige Wochen komprimiert. Die verbreitete Aussage, Covid-19 hätte die… Weiterlesen →

NEWS | MARKETING | TIPPS 3 Tipps zur Auswahl eines Farbschemas für Ihre Website Mit einer eigenen Homepage im Internet präsent zu sein, gleicht teilweise einer Goldgrube. Dies unterschätzen nach wie vor viele Dienstleistungsunternehmen und Geschäftsinhaber, die lieber auf Altbewährtes setzen. Die Uhren drehen sich mittlerweile anders und wer nicht mit der Zeit geht, verpasst eventuell die Chance seines Lebens. Zwar lässt sich nicht jede Dienstleistung im Internet umsetzen,… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Sicherheitsspezialisten plädieren für Vielfalt und Neurodiversität Studie: 47 % sehen in Neurodiversität eine Strategie gegen Fachkräftemangel und blinde Flecken. Kein Zweifel: Der Mangel an IT-Sicherheits-Fachkräften und -Expertise ist dramatisch. Rund drei von zehn Cybersecurity-Spezialisten in Deutschland sagen laut einer Bitdefender-Studie einen gravierenden Effekt voraus, wenn der Mangel an Cybersecurity-Expertise für fünf weitere Jahre anhalten wird: 21 % der deutschen Befragten sagen,… Weiterlesen →