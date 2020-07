Social-Media-Atlas 2020: Diese sozialen Medien werden am häufigsten besucht

WhatsApp ist der unangefochtene Champion unter den sozialen Medien in Deutschland – kein anderer Social-Media-Dienst hat mehr Nutzer. Aber nicht nur das: WhatsApp wird auch am häufigsten eingesetzt. 56 Prozent der Onliner ab 16 Jahren whatsappen hierzulande täglich. Und obwohl Facebooks Marktanteil nach Nutzern auf ein historisches Tief gefallen ist und deutlich hinter YouTube zurückliegt, liegt Zuckerbergs Netzwerk in der Häufigkeit der Nutzung weiter vor Googles Video-Giganten: 35 Prozent der Internet-Nutzer ab 16 Jahren halten sich jeden Tag bei Facebook auf dem Laufenden – YouTube wird hingegen »nur« von 27 Prozent täglich besucht. Wenige Nutzer, aber eine im Verhältnis starke tägliche Nutzung verzeichnen auch Twitter und Snapchat, wie der aktuelle Social-Media-Atlas 2020 von Faktenkontor zeigt.

Insgesamt gilt für die meisten größeren Social-Media-Kanäle: Je jünger die Nutzer sind, umso mehr von ihnen sind dort täglich aktiv. Mit einer Ausnahme: Facebook wird mit lediglich zwölf Prozent von weniger 16- bis 19-Jährigen täglich genutzt als TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube und WhatsApp.

In der täglichen Nutzung ist Snapchat unter Teenagern mit 62 Prozent sogar ein richtiges Schwergewicht. Schon bei den Twens geht die alltägliche Nutzung von Snapchat und TikTok aber rapide zurück, während Facebook in der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre auf 45 Prozent zulegt und so diese beiden Dienste überholt.

Erst bei den Onlinern ab 30 Jahren zieht Facebook in der täglichen Nutzung auch an Instagram und YouTube vorbei und erreicht mit 49 Prozent den höchsten Wert in allen Altersstufen. Danach sinkt mit steigendem Alter die tägliche Nutzung bei allen diesen Kanälen ab, und auch die Rangfolge der Kanäle ändert sich danach nicht mehr.

Roland Heintze

www.reputationzweinull.de

