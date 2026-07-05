Wealth Report: Welche Länder sind wirklich die reichsten?

Im Ranking der Länder nach durchschnittlichem Vermögen pro Kopf stehen als reich bekannte Nationen an der Spitze. In der Schweiz besitzt jeder Eidgenosse knapp 800.000 Euro, in den USA sind es gut 600.000 Euro pro US-Amerikaner und in Luxemburg, Hongkong und Australien besitzt jeder Erwachsene im Schnitt zwischen 540.000 und 575.000 Euro. Schaut man allerdings aufs mittlere Pro-Kopf-Vermögen so liegen – zumindest teilweise – andere Länder vorn. Auch Medianvermögen genannt zeigt das mittlere Vermögen den Reichtum einer fiktiven Person, die ihr Land mit der gleichen Anzahl reicherer und ärmerer Menschen teilt. Hier belegen Belgien mit einem mittleren Pro-Kopf-Vermögen von 243.000 Euro, Neuseeland mit 181.000 Euro und Dänemark mit 178.000 Euro ebenfalls Plätze in der weltweiten Top 5.
Das mittlere Pro-Kopf-Vermögen vermittelt ein ausgewogeneres Bild des Reichtums eines Landes, da es berücksichtigt, wie das Vermögen innerhalb der Gesellschaft verteilt ist. Es steigt, je gleichmäßiger die Verteilung ist. Beneluxländer und skandinavische Länder sind für eine egalitärere Vermögensverteilung bekannt, was sich auch in den Daten des heute erschienenen UBS Global Wealth Reports 2026 widerspiegelt: Belgien belegt beim Medianvermögen pro Kopf den zweiten Platz, Dänemark den fünften, Norwegen den neunten und die Niederlande den zwölften [1].
Die USA sind zwar das zweitreichste Land der Welt (gemessen am durchschnittlichen Pro-Kopf-Vermögen), belegen jedoch beim Medianvermögen nur den 28. Platz. In Belgien verhält es sich genau umgekehrt: Das Land liegt beim Durchschnittsvermögen auf Rang 11, beim Medianvermögen jedoch auf Rang 2 – ein Beleg für eine egalitärere Vermögensverteilung. Australien taucht in beiden Top 5 auf, ein Anzeichen für ein relativ gleichmäßig, aber auch konstant hohes Vermögen der Bevölkerung.
In den USA ist das durchschnittliche Vermögen derweil zehnmal so hoch wie das Medianvermögen – ebenfalls ein Negativrekord. Zum Vergleich: In der Schweiz und Deutschland ist dieser Wert gut sechsmal, in Sweden fünfmal und in Frankreich nur knapp dreimal so hoch. Zu den Ländern mit der geringsten relativen Differenz zwischen Durchschnitts- und Medianvermögen zählen jene, die auch beim Pro-Kopf-Medianvermögen an der Spitze stehen, besonders Luxemburg, Belgien und Neuseeland.
Katharina Buchholz
https://de.statista.com/infografik/36366/laender-mit-dem-weltweit-hoechsten-durchschnittlichen-und-hoechsten-mittleren-reichtum-pro-erwachsenem/?lid=411h2nqf0896
[1] https://www.ubs.com/content/dam/assets/wm/static/gwr/global-wealth-report-en-2026.pdf
Wie stark bestimmt die Bildung der Eltern das Einkommen?
Zum 250-jährigen Bestehen der USA rückt die Frage der Chancengleichheit erneut in den Fokus – und die Daten zeichnen ein gemischtes Bild. Mit einem Wert von 0,43 liegt der Einfluss der elterlichen Bildung auf das Einkommen in den Vereinigten Staaten nur im unteren Mittelfeld der Länderauswahl. Damit ist die Abhängigkeit vom Elternhaus stärker ausgeprägt als in Ländern wie Dänemark mit 1,00 oder Norwegen mit 0,95, wo der Einfluss gering ist. Die Daten stammen aus einer Analyse der OECD zur intergenerationalen sozialen Mobilität in verschiedenen Mitgliedsländern [1].
Auffällig sind vor allem die Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während der Wert für Männer in den USA bei nur 0,09 liegt, erreicht er bei Frauen 0,77. Das deutet darauf hin, dass die soziale Herkunft für Männer deutlich stärker über den späteren Verdienst entscheidet als für Frauen. In anderen OECD-Ländern fallen diese Unterschiede wesentlich geringer aus.
Insgesamt zeigen die Daten, dass die viel zitierte Aufstiegschance in den USA (»American Dream«) ungleich verteilt ist. Strukturelle Faktoren im Bildungs- und Arbeitsmarkt könnten dazu beitragen, dass Herkunft weiterhin eine zentrale Rolle spielt – insbesondere für Männer. Eine stärkere Förderung von Bildungsgerechtigkeit könnte langfristig helfen, die soziale Mobilität breiter zu verankern. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/36388/einfluss-der-elterlichen-bildung-auf-das-einkommen-von-erwachsenen-nach-laendern/?lid=w4b9tqloqseo
[1] https://www.oecd.org/en/publications/intergenerational-social-mobility-across-oecd-countries_6d76ec2a-en.html
122 Artikel zu „Vermögen Einkommen“
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Haushaltsnettoeinkommen in Deutschland 17 Prozent höher als in Großbritannien. Briten mit 176 Prozent größerem Vermögen als Deutsche. Deutschland bei Vermögen pro Kopf auf Rang 33 weit abgeschlagen. Durchschnittliche Rendite der Deutschen bei Geldanlage mit 4,9 Prozent äußerst gering (UK 10,2 Prozent). Reiches Deutschland, armes Deutschland: trotz guten Einkommen gelingt es den Deutschen nicht, sich ein…
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Einkommen: Wie lange das Vermögen beim Einkommensausfall reicht
Wer vermögend ist, hat auch im Notfall die besseren Karten und kann bei einem Einkommensausfall länger den Kopf über Wasser halten. Vermögen kann bei Arbeitslosigkeit oder längerer Krankheit liquidiert werden, um den Lebensstandard zu sichern. Die ärmsten Haushalte in Deutschland haben kein oder nicht genug Vermögen, um bei einem Einkommensausfall ohne andere Absicherung (etwa Arbeitslosengeld…
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Wie ungleich sind Einkommen in Europa verteilt?
Die am so genannten Gini-Koeffizienten gemessene Ungleichheit des verfügbaren Einkommens liegt in 14 Ländern der Europäischen Union über dem EU-Durchschnitt von 29,4 Punkten. Die größten Einkommensungleichheiten innerhalb der EU wurden in Bulgarien (38,4), Litauen (35,3) und Lettland (34,2) verzeichnet. In Deutschland, Dänemark und Kroatien lagen die Gini-Koeffizienten nahe am EU-Durchschnitt. In der Slowakei, Tschechien, Slowenien…
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Künstliche Ungleichheit: KI verschärft die Unterschiede in Bezug auf Karriere, Einkommen und Geschlecht
Digital-Etiquette-Studie zeigt, dass Besserverdienende und Männer einen unverhältnismäßig großen Zugang zu KI-Möglichkeiten wie Tools und Schulungen erhalten, während andere benachteiligt werden. Die jährliche Studie zur digitalen Etikette mit dem Titel »Unlocking the AI Gates« von Adaptiavist Group zeigt auf, wie die Implementierung von KI am Arbeitsplatz weltweit Ungleichheiten verstärkt [1]. Basierend auf einer Umfrage…
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Wie viel Gehalt verdienen wir in unserem gesamten Berufsleben? Und ab wann zahlt sich ein Bachelor- oder Masterabschluss gegenüber einer nicht-akademischen Ausbildung aus? Die Vergütungsexperten von Gehalt.de haben auf Basis von 740.984 Datensätzen die Brutto-Lebenseinkommen von Beschäftigten nach Qualifikation, Geschlecht und Führungsverantwortung analysiert. Zusätzlich haben sie ausgewählte Branchen und Berufe betrachtet. Die Ergebnisse: Frauen erhalten…
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Individuelle Nettovermögen legen zwischen 2012 und 2017 im Schnitt um ein Fünftel an Wert zu – Vor allem Immobilien und Betriebsvermögen tragen zur Wertsteigerung bei – Ungleichheit bleibt auch im internationalen Vergleich hoch – Ostdeutsche nur halb so vermögend wie Westdeutsche Die Deutschen werden reicher: Nachdem das Nettovermögen zwischen 2002 und 2012 nominal nur wenig…
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Deutlich zunehmende Realeinkommen bei steigender Einkommensungleichheit
Ein Großteil der Bevölkerung profitiert von steigenden Einkommen, doch seit der Finanzkrise nimmt die Ungleichheit der Einkommen wieder zu –– Mehr als die Hälfte hält den eigenen Nettolohn für zu niedrig, obwohl die Einkommenszuwächse positiv wahrgenommen werden Für die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist das verfügbare reale Haushaltsnettoeinkommen zwischen 1991 und 2016 gestiegen,…
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Analog und digital wird eins: Gute Chancen für digitale Vermögensverwaltungen
Die Finanz- und Versicherungswelt befindet sich stark im Wandel. Die Zahl digitaler Angebote von Banken und Versicherungen steigt stetig an, doch wie nehmen Konsumenten diese Angebote wahr? Einblicke in das Verhalten, die Bedürfnisse und Wünsche von Konsumenten im Hinblick auf Finanzangelegenheiten im WorldWideWeb zeigt nun eine aktuelle Umfrage des Mannheimer Spiegel Institut. Neben Direktversicherungen…
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Einkommensverteilung in Deutschland: Spreizung der Bruttoeinkommen hat seit der Wiedervereinigung zugenommen
Die zehn Prozent mit dem höchsten Einkommen erwirtschaften in Deutschland fast genauso viel wie die mittleren 40 Prozent – Oberstes Ein-Prozent steigert Anteil am Volkseinkommen seit 1995 von acht auf 13 Prozent. Der Anteil der Spitzeneinkommen am Volkseinkommen ist in Deutschland seit Mitte der neunziger Jahre stark gewachsen. Dagegen hat sich der Anteil, den…
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Die fünf Top-Trends in der Vermögensberatung
Wie nahezu alles andere revolutioniert die Digitalisierung auch das Banking. Junge, innovative Unternehmen fordern die etablierten Banken heraus. Was die Newcomer zu bieten haben, das analysiert die Neuauflage des Factbooks zum Digital Wealth Management, die das TME Institut für Vertrieb und Transformationsmanagement e. V. gerade herausgebracht hat. Auf über 100 Seiten werden rund 70 FinTechs…
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Einkommensungleichheit hat seit dem Jahr 2000 zugenommen
Eine Mehrheit von deutschen Wirtschaftsprofessoren glaubt, dass die Einkommensungleichheit in Deutschland seit der Jahrtausendwende zugenommen hat. Das zeigt das Ökonomenpanel, eine monatliche Umfrage unter den Lehrstuhlinhabern, die das ifo Institut in Zusammenarbeit mit der FAZ durchführt. 63 Prozent der Professoren sehen eine Zunahme der Einkommensungleichheit seit dem Jahre 2000, 21 Prozent verneinen das, 16 Prozent…
Ausgabe 5-6-2026 | News | Kommentar | Nachhaltigkeit
Folgenschwerer Einfluss auf die Gesellschaft – Das schleichende Gift
Ich erinnere mich noch an einen meiner Vorträge über das evolutionäre Zukunftsgeschehen auf unserem Planeten. Ich sprach über Veränderungen und den »Menschen nach der Industrie«. Wurde ich seinerzeit belächelt, stehen wir heute vor der Frage, wieviel Mensch braucht die Welt oder das Unternehmen der Zukunft; wenn wir sprichwörtlich alles auf eine Karte setzten. Auf die anfälligste Infrastruktur, die die Menschheit jemals entwickelt hat: Digitalisierung.
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Die verdrängte Frage der KI: Wer verliert?
Ein Plädoyer für Ehrlichkeit und dafür, dass die Verwerfungen durch KI ein Auftrag an Unternehmen, Gesellschaft und Politik sind. Kommentar von Stefan Maier*, Beirat bei Prior1 Kürzlich stand ich auf einer Bühne in Köln, beim Unternehmertreffen der Gemeinwohl-Ökonomie. Ich sprach über unsere Erfahrungen mit KI, über Chancen und Verantwortung. Und dann kam diese eine…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft
Zahl der Superreichen Deutschen verdoppelt sich in 6 Jahren
Die Zahl der Deutschen mit einem Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar ist 2025 sprunghaft auf ungefähr 5.000 angestiegen. Das sagt die Boston Consulting Group in ihrem Global Wealth Report [1]. Die Beratungsfirma begründet den Anstieg mit den Gewinnen, die Reiche im letzten Jahr an den Börsen und mit anderen Anlagen erwirtschaften konnten. Das…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Einsam an Weihnachten: KI und Medien als Gegenmittel
An Weihnachten erleben viele Menschen Einsamkeit noch stärker als im Alltag foto freepik Illustration Absmeier Mehr als die Hälfte der Deutschen fühlt sich einsam – besonders an Weihnachten. Gen Z setzt auf KI: 40 Prozent vertreiben sich mit Chatbots die Zeit an den Festtagen, rund 50 Prozent sprechen oft mit KI. Virtuelle Abbilder geliebter…
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infografiken | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Einsamkeit als neue Seuche: Kann KI helfen?
Die zunehmende Nutzung von KI-Chatbots als emotionale Unterstützung verschärft das Problem der Einsamkeit, da sie reale menschliche Beziehungen oft ersetzen, anstatt sie zu fördern. Studien zeigen, dass besonders junge Menschen digitale Kontakte als Ersatz für echte Begegnungen sehen, obwohl nur wenige diese als gleichwertig empfinden; dies kann langfristig negative Auswirkungen auf das Gemeinschaftsgefühl und die…