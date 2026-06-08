Die verdrängte Frage der KI: Wer verliert?

Ein Plädoyer für Ehrlichkeit und dafür, dass die Verwerfungen durch KI ein Auftrag an Unternehmen, Gesellschaft und Politik sind.

Kommentar von Stefan Maier*, Beirat bei Prior1

Kürzlich stand ich auf einer Bühne in Köln, beim Unternehmertreffen der Gemeinwohl-Ökonomie. Ich sprach über unsere Erfahrungen mit KI, über Chancen und Verantwortung. Und dann kam diese eine Frage aus dem Publikum: »Was passiert mit den Menschen, die durch die KI-Effizienzgewinne überflüssig werden?« Diese Frage saß. Sie hat mich nicht losgelassen. Und sie ist der Grund, warum ich heute sage: »Redet endlich über die Verlierer der KI!« Denn sie trifft den wunden Punkt in der Debatte um KI und Arbeit. Sie entlarvt die oft oberflächliche Diskussion und zwingt uns, ehrlich zu sein. Eine Ehrlichkeit, die nötiger ist denn je, wenn man liest, dass ein Drittel der Unternehmen in Deutschland mit Stellenabbau rechnet [1].

KI ist kein Zukunftsthema mehr. Sie ist ein Gegenwartsphänomen, das bereits heute Entscheidungen in Unternehmen, Behörden und Redaktionen beeinflusst. Wir befinden uns in der Phase, in der die Euphorie der frühen Adopter auf die Ernüchterung der Breite trifft.

Die neue Realität: Der Engpass ist nicht die Technik, sondern unsere Kompetenz

2026 markiert einen Wendepunkt. Nach Jahren des neugierigen Experimentierens ist KI kein »Testballon« mehr, sondern ein fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Damit verschiebt sich die Messlatte. Es geht weniger darum, was ein Tool kann, sondern was am Ende dabei herauskommt und wer es verantwortet. Meine Erfahrung in Projekten zeigt: Wenn KI-gestützte Ergebnisse nicht überzeugen, liegt es nur noch selten an der Technik. Der Engpass sind nicht die Systeme, sondern unsere Fähigkeit, sie sinnvoll einzusetzen: klare Ziele zu formulieren, Ergebnisse kritisch zu prüfen und Verantwortung zu übernehmen.

Parallel dazu wächst eine besorgniserregende Kluft: zwischen den rasant steigenden Möglichkeiten der KI und der tatsächlichen Kompetenz im Umgang damit. Eine Studie des ifo Instituts vom Januar 2026 offenbart, dass nur jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland KI regelmäßig im Job nutzt [2]. Dieser Abstand zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit kann für Unternehmen und Mitarbeitende gleichermaßen zum strategischen Nachteil werden. Wer nicht lernt, mit KI umzugehen, verliert den Anschluss. Das ist keine Drohung, sondern Realität, und sie trifft nicht zuerst die Unternehmen, sondern die Menschen.

KI als Spiegel: Was uns wirklich intelligent macht

Je intensiver wir mit KI arbeiten, desto klarer wird eine fast philosophische Erkenntnis: Maschinen ersetzen uns nicht. Sie spiegeln uns. Sie zwingen uns, zu definieren, was menschliche Intelligenz jenseits von reiner Datenverarbeitung ausmacht. KI erkennt Muster, aber sie gibt keine Bedeutung. Sie ist trainiert auf Unmengen an Daten, aber sie hat keine emotionalen, selektiven Erinnerungen, aus denen Urteilsvermögen erwächst. Sie kann das nächste Wort vorhersagen, aber sie versteht nicht den Kontext, die Zwischentöne, die langfristigen Konsequenzen.

In diesem Spiegel wird sichtbar, was zählt: unsere Fähigkeit, zu abstrahieren, Erfahrungen zu verknüpfen, Empathie zu zeigen und Entscheidungen nicht nur nach Wahrscheinlichkeit, sondern nach Haltung zu treffen. Unsere Intelligenz setzt den Rahmen, in dem KI sinnvoll wirken kann. Diese Erkenntnis ist die vielleicht größte Chance, die uns die Technologie bietet: eine Rückbesinnung auf das, was uns als Menschen ausmacht.

KI verstärkt, was bereits vorhanden ist. Gut strukturierte Prozesse werden besser. Unklare Verantwortlichkeiten werden unklarer. Die Technologie ist kein Korrektiv. Sie ist ein Multiplikator. Das ist die eigentliche Systemeinordnung, die in der öffentlichen Debatte häufig fehlt.

Die unbequeme Wahrheit: Über Arbeitsplätze und Verantwortung

Dennoch muss ich der unbequemen Wahrheit ins Auge sehen: Der Wandel wird nicht ohne Verwerfungen stattfinden. Das IAB prognostiziert eine massive Umwälzung von rund 800.000 Arbeitsplätzen in den nächsten 15 Jahren [3]. Ich verstehe die Angst, die solche Zahlen auslösen. Aber Angst ist kein guter Ratgeber. Eine zögerliche Haltung oder gar eine Verweigerung gegenüber KI ist keine Lösung. Sie ist eine gefährliche Illusion. Unternehmen und Menschen, die sich der Technologie verschließen, riskieren ihre Wettbewerbsfähigkeit und gefährden langfristig Arbeitsplätze. Sie überlassen das Feld jenen Akteuren, für die ethische Fragen und die Machtkonzentration bei wenigen »Big Tech«-Konzernen nachrangig sind.

Der bessere Weg: Verantwortungsvolle Gestaltung und Ehrlichkeit

Der einzige Weg führt nach vorn, in eine aktive, werteorientierte Gestaltung. Für mich bedeutet das, KI in saubere, transparente Prozesse einzubetten: mit klaren Zielen, kritischer Prüfung und benannter Verantwortung. Es bedeutet, Qualität über Quantität zu stellen und die Produktion von »AI Slop«, substanzlosem, aber gut klingendem Output, zu unterbinden. Und es bedeutet radikale Ehrlichkeit, auch über den eigenen Lernprozess. Auch wir bei Prior1 sind damit nicht »fertig«, noch lange nicht. Wir lernen laufend dazu, justieren nach und diskutieren intern kontrovers, wo KI hilfreich ist und wo nicht.

Unternehmen wie Prior1, die Infrastruktur für die digitale Wirtschaft bereitstellen, sind Teil dieses Systems. Wir profitieren vom KI-Boom. Das verpflichtet uns, die Frage nach den Kosten dieser Transformation nicht anderen zu überlassen.

Die Wirkmacht von Unternehmen hat jedoch Grenzen. Die strukturellen Folgen der Transformation erfordern nicht nur unternehmerische, sondern auch politische und gesellschaftliche Antworten. Die Debatte über eine gerechte Verteilung der durch KI geschaffenen Wertschöpfung, sei es durch neue Steuermodelle oder ein bedingungsloses Grundeinkommen, muss jetzt geführt werden. Es braucht einen ehrlichen Umgang mit den anstehenden Veränderungen, inklusive massiver Investitionen in Weiterbildung, Übergänge und neue soziale Sicherheiten.

Deshalb rufe ich dazu auf, über die Verlierer der KI-Transformation zu sprechen. Nicht weil ich alle Antworten habe. Sondern weil ich überzeugt bin: Wer das Gemeinwohl ernst nimmt, darf jetzt nicht schweigen. Die Verwerfungen durch KI sind ein Auftrag an uns alle, an die Unternehmen, die Gesellschaft und die Politik. Wir müssen beweisen, dass ein werteorientierter Einsatz von KI möglich ist und Standards für eine digitale Zukunft setzen, in der die Technologie dem Menschen dient.

[1] https://www.fr.de/wirtschaft/frax/wie-ki-die-arbeitswelt-umkrempelt-ein-drittel-der-firmen-plant-abbau-94174314.html

[2] https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/ki-gefaelle-deutsche-arbeitnehmer-hinken-bei-ki-nutzung-hinterher/68588094

* Stefan Maier, Beirat bei Prior1 (Bildrechte: Prior1)

Stefan Maier ist Unternehmer, langjähriger Geschäftsführer der Prior1 GmbH und engagierter Beirat, der sich seit vielen Jahren für nachhaltige Rechenzentrumsplanung und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften einsetzt.

Als GWÖ‑Botschafter, Umweltaktivist und Vortragsredner verbindet er unternehmerische Erfahrung mit gesellschaftlicher Verantwortung und treibt Themen wie Klimaschutz, Resilienz und nachhaltige Transformation voran.

Mit seinem breiten Engagement – von Greenpeace über Gefangenenbetreuung bis hin zu Bildungsinitiativen – steht er für werteorientiertes Unternehmertum und eine Wirtschaft, die ökologische und soziale Verantwortung ernst nimmt.

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