Agentic Commerce: So verändert KI Online-Shopping

KI gilt für die Mehrheit der Online-Händler als Wettbewerbsfaktor.

Whitepaper ordnet KI-Trends im Online-Handel ein und gibt Einblicke in die Praxis.

Ob KI-Agenten, die Verfügbarkeiten von Artikeln prüfen, KI-Chatbots, die Fragen zur Lieferung beantworten oder virtuelle Anproben mithilfe von Augmented Reality: KI wird im Online-Handel zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor. 61 Prozent der Händler gaben zuletzt in einer repräsentativen Bitkom-Umfrage an, dass der Einsatz von KI einen Wettbewerbsvorteil bringt. Eine der neuesten KI-Entwicklungen im Online-Handel ist Agentic Commerce. Darunter versteht man den Einsatz von KI-Agenten und Agentic AI wie etwa digitalen Shoppingassistenten. KI-Agenten können im Auftrag von Verbraucherinnen und Verbrauchern etwa Preise vergleichen oder passende Produkte vorschlagen. Sie helfen aber auch Online-Händlern beim Management von Sortimenten, der Verhandlung von Lieferbedingungen oder der Personalisierung von Marketingkampagnen.

Bitkom hat hierzu jetzt ein Papier »KI-Trends im E-Commerce – Einkaufen im Wandel von Automatisierung bis Agentic Commerce« veröffentlicht. Es gibt einen Überblick über Anwendungen von Agentic Commerce und weitere KI-Trends im Online-Handel und zeigt, wie Händler und Marken KI-Technologien für sich nutzen können. Im Fokus stehen Praxisbeispiele in Unternehmen – von der automatisierten Entscheidungsfindung über personalisierte Kundenansprache bis hin zum »Agentic Shopping« – und die Frage, welches Potenzial in Anwendungen wie der KI-basierten Modellierung von Kundenverhalten, Dialogkampagnen oder der intelligenten Nutzung von Standortdaten steckt.

Das Papier kann hier kostenfrei heruntergeladen werden.

https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/KI-Trends-im-E-Commerce#msdynmkt_trackingcontext=2e50a701-0192-4866-8dfe-3d4eecfa0200

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