Agentic Commerce: So verändert KI Online-Shopping

KI gilt für die Mehrheit der Online-Händler als Wettbewerbsfaktor.
Whitepaper ordnet KI-Trends im Online-Handel ein und gibt Einblicke in die Praxis.
Ob KI-Agenten, die Verfügbarkeiten von Artikeln prüfen, KI-Chatbots, die Fragen zur Lieferung beantworten oder virtuelle Anproben mithilfe von Augmented Reality: KI wird im Online-Handel zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor. 61 Prozent der Händler gaben zuletzt in einer repräsentativen Bitkom-Umfrage an, dass der Einsatz von KI einen Wettbewerbsvorteil bringt. Eine der neuesten KI-Entwicklungen im Online-Handel ist Agentic Commerce. Darunter versteht man den Einsatz von KI-Agenten und Agentic AI wie etwa digitalen Shoppingassistenten. KI-Agenten können im Auftrag von Verbraucherinnen und Verbrauchern etwa Preise vergleichen oder passende Produkte vorschlagen. Sie helfen aber auch Online-Händlern beim Management von Sortimenten, der Verhandlung von Lieferbedingungen oder der Personalisierung von Marketingkampagnen.
Bitkom hat hierzu jetzt ein Papier »KI-Trends im E-Commerce – Einkaufen im Wandel von Automatisierung bis Agentic Commerce« veröffentlicht. Es gibt einen Überblick über Anwendungen von Agentic Commerce und weitere KI-Trends im Online-Handel und zeigt, wie Händler und Marken KI-Technologien für sich nutzen können. Im Fokus stehen Praxisbeispiele in Unternehmen – von der automatisierten Entscheidungsfindung über personalisierte Kundenansprache bis hin zum »Agentic Shopping« – und die Frage, welches Potenzial in Anwendungen wie der KI-basierten Modellierung von Kundenverhalten, Dialogkampagnen oder der intelligenten Nutzung von Standortdaten steckt.
Das Papier kann hier kostenfrei heruntergeladen werden.
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/KI-Trends-im-E-Commerce#msdynmkt_trackingcontext=2e50a701-0192-4866-8dfe-3d4eecfa0200
6015 Artikel zu „KI Handel“
News | Business Process Management | Künstliche Intelligenz | Services
Service Management: KI-Agenten ermöglichen proaktives Handeln
Entspricht in Ihrem Unternehmen der aktuelle Nutzen von KI den Erwartungen? Mit der Einführung KI-basierter Agenten verändert sich die Art und Weise, wie KI im Unternehmen eingesetzt wird, grundlegend – und damit auch der tatsächlich erzielte Mehrwert. Die aktuelle Diskussion über die Notwendigkeit von KI-Agenten lenkt den Blick auf ein offensichtlich weit verbreitetes Problem:…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
OpenClaw & Moltbook: KI-Agenten, die handeln – und die Menschen, die zuschauen
KI-Agenten wie OpenClaw unterscheiden sich von klassischen Chatbots, da sie eigenständig handeln, Informationen speichern und Aufgaben über längere Zeiträume koordinieren können, was neue Sicherheitsrisiken birgt. Besonders gefährlich ist, dass Angreifer durch Prompt Injection die Agenten dazu bringen können, ihre legitimen Zugriffsrechte missbräuchlich zu nutzen, ohne das System direkt zu hacken. Um Risiken zu minimieren, sollten…
News | Trends 2026 | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz
KI im Einzelhandel wächst, Vertrauen der Verbraucher hinkt hinterher
Eine neue Umfrage unter Handelsunternehmern und Konsumenten im DACH-Raum zeigt, wie stark künstliche Intelligenz sich im stationären Handel verankert und diesen schon jetzt verändert [1]. Die Studie wurde von VoCoVo in Auftrag gegeben und deckt starke Unterschiede in der Wahrnehmung von KI im Einzelhandel auf. Während Handelsunternehmen KI längst als festen Bestandteil ihrer Zukunftsstrategie sehen,…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
ChatGPT-Agenten: Je eigenständiger KI-Agenten handeln, desto gefährlicher werden sie
Generative KI wird bisher vor allem als Assistenzwerkzeug verstanden, doch mit der Einführung von sogenannten »Agenten« steht ein Paradigmenwechsel bevor. Diese autonomen Systeme führen nicht nur Befehle aus, sondern agieren selbstständig, interagieren mit Systemen, treffen Entscheidungen und können, im schlimmsten Fall, ohne menschliches Zutun Schaden anrichten. In einem neuen Blogbeitrag warnt Trend Micro vor den…
News | Trends 2025 | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Kommunikation
Steigende Nachfrage nach Personalisierung im Handel: KI-gestützte Empfehlungen verbessern das Einkaufserlebnis
55 Prozent der befragten Verbraucher in Deutschland hätten Interesse an Kundenmitgliedschaften, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Angebote bieten. 58 Prozent wünschen sich personalisierte Produktempfehlungen auf Basis bereits getätigter Bestellungen. Moderne Konsumenten priorisieren Komfort und Individualisierung in ihren Einkaufserlebnissen. Sie erwarten eine gezielte Erfassung und Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen, um den Einkaufsprozess effizienter…
News | Digitalisierung | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung
Nachfrage nach KI-gestütztem Handel auf neuem Hoch
Neue Studie zeigt: 62 % der deutschen Konsumenten finden, KI verbessert ihr Einkaufserlebnis – ein Anstieg von 13 % im Vergleich zu 2023 [1]. SAP Emarsys kündigt seinen AI Product Finder an, ein neues Tool, das die Art und Weise, wie Marken Produkte empfehlen und ihre Customer Experience personalisieren, verändert. Der neue Product Finder…
News | E-Commerce | Kommentar
Der Online-Handel boomt: Vorreiter setzen KI-basierte Empathie ein
Laut einer jüngsten Studie muss der deutsche Einzelhandel damit rechnen, dass sich ein Viertel der Haushaltsausgaben in den Online-Handel verlagert. Höchste Zeit für Unternehmen, sich für den E-Commerce fit zu machen. Mithilfe von Daten, künstlicher Intelligenz und Engagement-Tools gelingt es Unternehmen, einen empathischen Kundenservice zu bieten und Interessenten in Käufer zu konvertieren. Die Abwanderung von…
News | Künstliche Intelligenz | Trends 2020
KI: Die Diskrepanz zwischen ethischem Handeln und Problembewusstsein
Das Bewusstsein für ethische Fragestellungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ist in Unternehmen und Verwaltungen gestiegen. Dennoch fällt die diesjährige Erfolgsbilanz gemischt aus, da nur in Teilbereichen Verbesserungen erzielt wurden. Ein Grund: Nur 53 Prozent der Organisationen verfügen über eine Führungskraft, die für ethische und vertrauenswürdige KI-Systeme verantwortlich ist. Zugleich sind im Vergleich…
News | Business Intelligence | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien
Der Bot: KI ist die Zukunft des Energiehandels
Künstliche Intelligenz ist eine der meistdiskutierten Trends in der Energiebranche. Sie wurde bereits für unterschiedliche Anwendungen implementiert: Von der Optimierung der Netzleistung über die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden bis hin zur präventiven Wartung, um Ausfälle zu vermeiden, noch bevor sie auftreten. Aber ist KI im Energiehandel wirklich notwendig? Bislang waren Energiehändler mit aus…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | IT-Security
Cyber ist weltweit das Top-Risiko, während KI-Risiken auf Platz 2 springen
Cyber, insbesondere Ransomware-Angriffe, zum fünften Mal in Folge auf Platz 1 der Unternehmensrisiken (42 Prozent der Antworten weltweit). 32 Prozent der Befragten bewerten künstliche Intelligenz (KI) als branchenübergreifendes, hohes Risiko und sorgen für einen Sprung von Platz 10 auf 2. In Deutschland liegen Cyberattacken und Betriebsunterbrechungen weiterhin auf den Plätzen 1 und 2 – angesichts…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Vertrauenswürdige KI ist mehr als ein Prompt
Warum verlässliche KI-Ergebnisse eine strukturierte Wissensbasis voraussetzen und wie Unternehmen diese systematisch aufbauen können. Über ein Viertel der deutschen Unternehmen sieht den Einsatz künstlicher Intelligenz inzwischen als potenzielles Geschäftsrisiko, so das Ergebnis des Allianz Risk Barometer 2026 [1]. Fehlerhafte KI-Ergebnisse im Kundenkontakt oder in der Produktion werfen zunehmend Haftungsfragen auf. Die Risiken generativer KI…
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Erwerbstätige nutzt KI im Job ohne Know-how und Leitplanken
Die berufliche Nutzung künstlicher Intelligenz gewinnt stark an Bedeutung. Vier von fünf suchen mit Hilfe von KI nach Informationen, fast jeder zweite erstellt Texte und jeder zehnte programmiert. Beschäftigte nutzen die Technologie häufig ohne klare Vorgaben und ohne ausreichende Qualifikation. Künstliche Intelligenz (KI) wird im Arbeitsalltag zur neuen Normalität. Aktuell nutzt fast die Hälfte…
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Belegschaft bislang unzureichend auf den Einsatz von KI vorbereitet
Trotz der rasanten Einführung von KI-Tools in Unternehmen, etwa von Microsoft 365 Copilot oder Google Workspace, zeigt die Untersuchung »AIQ 2.0: Mitarbeitende sind weiterhin nicht bereit für den erfolgreichen Umgang mit KI am Arbeitsplatz« von Forrester eine wachsende Lücke zwischen der technischen Einführung von KI und der tatsächlichen Bereitschaft der Mitarbeitenden, diese effektiv zu nutzen…
News | Trends 2026 | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Bei generativer KI jagen Unternehmen weiterhin dem transformativen Nutzen hinterher
Geringe KI-Kompetenz, uneinheitliche Einführung und nur marginale Produktivitätsgewinne begrenzen die Wirkung im Unternehmensmaßstab. Laut dem neuesten Bericht von Forrester, Accelerate Your AI Voyage, haben die meisten Unternehmen Schwierigkeiten, die zunehmende KI-Einführung und KI-Investitionen in messbare Geschäftswirkung zu überführen [1]. Einer der zentralen Faktoren, die Unternehmen ausbremsen, ist ein niedriger Artificial Intelligence Quotient (AIQ) —…
News | Trends 2026 | Business | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Lösungen | New Work
Souveränität für europäische Tech-Ökosysteme: »Top 100 Rising European Startups« Ranking
Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe der »Top 100 Rising European Startups« präsentiert VivaTech die zweite Ausgabe des Rankings. Zwölf Länder sind vertreten, wobei das Vereinigte Königreich (28), Frankreich (23) und Deutschland (23) als bedeutende Brutstätten für Unternehmen hervorstechen. Die sechs am stärksten vertretenen Sektoren sind Artificial Intelligence (unterteilt in sechs Unterkategorien); FinTech; Cybersecurity; HealthTech;…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Sieben Vorurteile über KI-Telefonie, die der Alltag längst widerlegt hat
Obwohl die Technik längst im beruflichen Alltag angekommen ist, kämpft KI-Telefonie noch immer mit einem Image aus »alter Sci-Fi« und »Callcenter-Frust«. Viele verbinden sie noch mit steifen Sprachmenüs, Roboterstimmen oder unflexiblen Gesprächsverläufen. Dabei hat sich die Technologie in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Moderne Systeme sind lernfähig, kontextsensibel und längst ein fester Bestandteil digitaler Serviceprozesse.…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
Frauen von KI-Transformation im Beruf nicht deutlich stärker betroffen als Männer
Studie untersucht Zusammenhang zwischen Berufen mit hohem KI-Transformationspotenzial und Frauenanteil der Beschäftigten – Geschlechtsspezifisches Muster lässt sich nicht erkennen – Für Frauen wie Männer besteht Bedarf an einschlägiger und kontinuierlicher Weiterbildung. Der technologische Fortschritt durch generative Künstliche Intelligenz (KI) wird den Arbeitsmarkt grundlegend verändern. Frauen sind von diesen Veränderungen beruflich aber nicht deutlich stärker…
News | Business Process Management | Effizienz | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Mit KI zu neuen Forschungsthemen in den Materialwissenschaften
Die Zahl wissenschaftlicher Publikationen wächst so schnell, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst im eigenen Fachgebiet nicht mehr alle Arbeiten überblicken können. Wie sich aus dieser Fülle dennoch neue Forschungsideen ableiten lassen, zeigen Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gemeinsam mit Partnern in einer aktuellen Studie: Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) werten sie Publikationen in…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Die unsichtbare Verschiebung unserer Meinungen durch KI
KI-Systeme wie ChatGPT können Perspektiven verzerren – ein Risiko, das bislang nur teilweise erfasst wird. Große Sprachmodelle beeinflussen zunehmend, wie Menschen Informationen wahrnehmen und bewerten. Die Studie »Communication Bias in Large Language Models: A Regulatory Perspective«, erschienen im Journal »Communications of the ACM«, zeigt nun, dass diese Systeme gesellschaftliche und politische Perspektiven verzerren können…
News | Trends 2026 | Trends 2028 | Business Process Management | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
Ergebnisorientierte Workflows verdrängen assistive KI
Die erste tiefgreifende Veränderung wird genehmigungsintensive, zeitkritische Workflows treffen und zwar dort, wo KI Entscheidungsverzögerungen reduziert und Entscheidungsbefugnisse an richtliniengebundene Agenten überträgt. Bis 2028 wird mehr als die Hälfte aller Unternehmen keine Ausgaben mehr für assistive Intelligenz (wie Copiloten und Smart Advisors) tätigen, sondern stattdessen Plattformen bevorzugen, die konsequent auf Workflow-Ergebnisse ausgerichtet sind. Zu…
466 Artikel zu „Online-Handel“
News | Business | E-Commerce
Auszahlungen, Rückgaben, Umtausch: Verbraucherrechte im Online-Handel erklärt
Verbraucherrechte sind ein zentrales Thema im Online-Handel. Es ist wichtig zu wissen, welche Rechte Sie als Kunde haben, wenn es um Auszahlungen, Rückgaben und Umtausch geht. Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Aspekte und was Sie beachten müssen. In der heutigen digitalen Welt kaufen immer mehr Menschen online ein. Dabei spielen die Rechte der Verbraucher eine…
News | E-Commerce | Kommentar
Der Online-Handel boomt: Vorreiter setzen KI-basierte Empathie ein
Laut einer jüngsten Studie muss der deutsche Einzelhandel damit rechnen, dass sich ein Viertel der Haushaltsausgaben in den Online-Handel verlagert. Höchste Zeit für Unternehmen, sich für den E-Commerce fit zu machen. Mithilfe von Daten, künstlicher Intelligenz und Engagement-Tools gelingt es Unternehmen, einen empathischen Kundenservice zu bieten und Interessenten in Käufer zu konvertieren. Die Abwanderung von…
News | E-Commerce | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 9-10-2020
Der Online-Handel benötigt eine leistungsstarke IT-Infrastruktur – Vom Ladengeschäft ins Netz
Durch die zunehmende Digitalisierung im Einzelhandel und die gesteigerte Komplexität im E-Commerce wird eine digitale Interconnection-Infrastruktur mit hohen Leistungsreserven immer relevanter.
News | Business | Trends Wirtschaft | E-Commerce | Trends E-Commerce | Trends 2018
Weihnacht 2018: Hohe Umsätze und große Zustellprobleme im Online-Handel
81 % sehen Amazon oder Ebay als wichtigste Verkaufsplattformen. 84 % befürchten eine Überlastung der Lieferdienste. 59 % erwarten sonntags die meisten Bestellungen. Alle Jahre wieder lässt das Weihnachtsgeschäft die Kassen der Händler klingeln. Vor allem im Online-Handel gelten die letzten Wochen des Jahres als umsatzstärkste Zeit. Zum vierten Mal veröffentlicht der Händlerbund die…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Sieben Vorurteile über KI-Telefonie, die der Alltag längst widerlegt hat
Obwohl die Technik längst im beruflichen Alltag angekommen ist, kämpft KI-Telefonie noch immer mit einem Image aus »alter Sci-Fi« und »Callcenter-Frust«. Viele verbinden sie noch mit steifen Sprachmenüs, Roboterstimmen oder unflexiblen Gesprächsverläufen. Dabei hat sich die Technologie in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Moderne Systeme sind lernfähig, kontextsensibel und längst ein fester Bestandteil digitaler Serviceprozesse.…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Trends Services | Services
Trinkgeld per Terminal: Nur 3 von 10 finden vorgeschlagene Beträge praktisch
Knapp zwei Drittel beobachten dadurch höhere Trinkgeldbeträge. Bei digitalem Trinkgeld sind die Deutschen grundsätzlich gespalten. Gerade Ältere zweifeln, ob digitales Trinkgeld beim Personal ankommt. Ob beim schnellen Kaffee am Morgen, nach dem Restaurantbesuch zum Mittag oder an der Bar am Abend – in vielen Geschäften und Gastronomiebetrieben wird beim elektronischen Bezahlen inzwischen eine…
News | Business Process Management | Effizienz | ERP | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Strategien
Globale Lieferketten im Wandel: Neue Risiken und Chancen für die Hightech-Branche
Elektronik- und Hightech-Unternehmen sind durch geopolitische Veränderungen, Lieferkettenstörungen, steigende Compliance-Anforderungen und Nachhaltigkeitsdruck gezwungen, ihre bisher auf Effizienz ausgerichteten Modelle hin zu resilienten, transparenten Strukturen weiterzuentwickeln. Gleichzeitig erhöhen kürzere Produktlebenszyklen und hohe Innovationsgeschwindigkeit den Bedarf an agilen Entwicklungs- und Fertigungsprozessen sowie an durchgängiger digitaler Integration. Als zentraler Lösungsansatz bieten sich integrierte, KI-gestützte Plattformen an, die Transparenz,…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Im Visier der Hacker: Welche Branchen am stärksten gefährdet sind
Die Sektoren Technologie, Bildung und E-Commerce waren über einen Zeitraum von drei Jahren am stärksten von Datenlecks betroffen. In diesem Zeitraum sind bei fast 10.000 größeren Vorfällen mehr als 7,8 Milliarden E-Mail-Datensätze offengelegt worden. Eine Analyse der Datenlecks ergab, dass 90 % der Lecks E-Mail-Adressen enthielten, 32 % Zugangsdaten und 12,3 % sensible staatliche…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Echtzeit als Erfolgsfaktor: Wie datengetriebene Unternehmen digitale Disruption meistern
Digitale Disruption entsteht heute nicht mehr durch einzelne Technologien, sondern durch die Fähigkeit, Daten in Echtzeit wirksam zu nutzen. Während viele deutsche Unternehmen noch mit verzögerten Informationen und isolierten Datensilos arbeiten, bauen digitale Vorreiter ihr gesamtes Geschäftsmodell auf kontinuierlichen Ereignisströmen auf. Fünf Prinzipien zeigen, warum Daten‑Streaming, klare Verantwortung und aktuelle Informationen zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden.…
News | IT-Security | New Work | Tipps
Wie strenge digitale Regulierungen das Ausweichverhalten der Nutzer provozieren
In der britischen Kolonialzeit in Indien versuchte die Regierung, eine Kobra-Plage in Delhi durch ein Kopfgeld auf tote Schlangen zu bekämpfen. Die Bevölkerung reagierte pragmatisch, aber anders als erwartet: Sie begann, Kobras zu züchten, um die Prämie zu kassieren. Als das Programm gestoppt wurde, ließen die Züchter die wertlos gewordenen Schlangen frei, was die Plage…
News | Trends 2026 | Trends Security | Trends Cloud Computing | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Wachsende KI-Exposure-Lücke durch Supply-Chain-Risiken und fehlende Identitätskontrollen
Der Bericht von Tenable zeigt, dass 86 % aller Unternehmen Code-Pakete von Drittanbietern mit kritischen Sicherheitslücken installiert haben und 65 % wertvolle Assets durch vergessene Cloud-Anmeldedaten gefährden. Tenable, das Unternehmen für Exposure Management, veröffentlichte seinen Cloud and AI Security Risk Report 2026 [1]. Die Studie zeigt, dass Unternehmen vor einer kritischen KI-Exposure-Lücke ohne Fehlertoleranz…
News | E-Commerce | IT-Security | Strategien | Tipps
Spoofing killt Umsatz: So werden transaktionale E-Mails fälschungssicher
Der Online-Handel boomt – und mit ihm die Kreativität von Cyberkriminellen, das Vertrauen der Verbraucher zu missbrauchen. Eine aktuelle Bitkom-Umfrage zeigt: 36 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland wurden als Käufer beim Online-Kauf betrogen. Diese Zahl belegt eine unbequeme Wahrheit: Der E-Mail-Posteingang ist längst Schauplatz im Kampf gegen Online-Betrug. Für Händler geht es…