Bei generativer KI jagen Unternehmen weiterhin dem transformativen Nutzen hinterher

Geringe KI-Kompetenz, uneinheitliche Einführung und nur marginale Produktivitätsgewinne begrenzen die Wirkung im Unternehmensmaßstab.

Laut dem neuesten Bericht von Forrester, Accelerate Your AI Voyage, haben die meisten Unternehmen Schwierigkeiten, die zunehmende KI-Einführung und KI-Investitionen in messbare Geschäftswirkung zu überführen [1]. Einer der zentralen Faktoren, die Unternehmen ausbremsen, ist ein niedriger Artificial Intelligence Quotient (AIQ) — Forresters Maß für KI-Befähigung —, weil vielen Mitarbeitenden ein klares Verständnis dafür fehlt, wie KI sinnvoll eingesetzt werden kann [2]. Weitere Hürden sind eine übermäßige Fokussierung auf produktivitätsorientierte Anwendungsfälle, Schwierigkeiten bei der Wirkungsmessung sowie eine isolierte Einführung innerhalb einzelner Funktionen.

Auch wenn diese Herausforderungen Unternehmen in Zweifel oder Unentschlossenheit erstarren lassen können, ist eine abwartende Haltung bei der KI-Einführung nicht mehr tragfähig. Um das volle Potenzial von KI zu erschließen, müssen Organisationen sich auf vier Kernbereiche konzentrieren: die Geschäftsergebnisse und Erfolgskennzahlen definieren, die KI liefern soll; konkrete Anwendungsfälle für den KI-Einsatz identifizieren, die auf diese Geschäftsergebnisse ausgerichtet sind; eine strukturierte Vorgehensweise (»Runway«) etablieren, um die Einführung von KI-Anwendungen zu planen, zu testen und strategisch zu timen; und KI-Anwendungen mithilfe von Cloud, Frontier-Modellen und eingebetteten Agenten zu skalieren.

Auf Basis einer Umfrage unter 1.500 KI-Entscheiderinnen und -Entscheidern sowie Gesprächen mit Unternehmen, die ihre KI-Initiativen beschleunigen, beschreibt der Bericht die folgenden entscheidenden Merkmale, die erforderlich sind, um KI-Momentum aufzubauen und zu erhalten:

Einen kundengeführten Ansatz verfolgen. Während es naheliegt, KI-Initiativen auf interne Anwendungsfälle zu fokussieren, richten starke KI-Anwender sich häufiger auf Customer Experience (52 % gegenüber 44 % bei schwachen Anwendern) und Marketing-Optimierung (48 % gegenüber 30 %) aus — und bauen so Vertrauen auf und schaffen Wert.

Sicherstellen, dass die KI-Vision vom CEO getrieben wird. Starke KI-Anwender berichten, dass CEOs ihre KI-Geschäftsstrategie mit größerer Wahrscheinlichkeit vorantreiben (25 %) als jede andere Führungskraft. Sie sind am besten positioniert, eine KI-Vision zu setzen, die auf Kundenwirkung und wettbewerblicher Differenzierung basiert, und gleichzeitig die Ausrichtung in der gesamten Organisation zu fördern.

In Daten und Plattformen investieren. Um den Wert von KI zu realisieren, sind grundlegende Verbesserungen bei Data Governance und Infrastruktur erforderlich. Fast die Hälfte (47 %) der starken KI-Anwender arbeitet mit Beratungspartnern zusammen, um Daten und Systeme vorzubereiten — im Vergleich zu nur 26 % der schwachen Anwender.

Talente mit hohem AIQ entwickeln. Starke KI-Anwender heben KI-Kompetenzanforderungen eher in ihren Stellenausschreibungen hervor (47 % gegenüber 33 % bei schwachen Anwendern) und verlangen häufiger, dass Bewerbende diese KI-Fähigkeiten nachweisen (54 % gegenüber 29 %). KI-Kompetenzen durch Recruiting, Upskilling und strukturierte Lernpfade zu verankern, stärkt die organisatorische Bereitschaft, baut Vertrauen auf und unterstützt den Übergang der Belegschaft.

»Die Dringlichkeit rund um KI ist so hoch wie nie, doch zu viele Unternehmen sind durch mangelndes Verständnis und eine Einführung in Silos gelähmt«, sagte Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. »CEOs haben ein enges Zeitfenster, um die Erzählung zu verändern. Es gibt Führungskräfte und es gibt Nachzügler. Unternehmen, die kundengeführte KI-Erlebnisse priorisieren, werden letztlich Vertrauen und langfristigen Wert aufbauen. Das Fenster, Wettbewerber zu überholen, ist offen — und diejenigen, die entschlossen handeln, sind am besten positioniert, um erfolgreich zu sein.«

Lesen Sie in diesem Blog mehr über Forresters Bericht »Accelerate Your AI Voyage«.

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