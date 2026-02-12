KI führen statt blind nutzen

Warum künstliche Intelligenz 2026 zur Führungsfrage wird.
Künstliche Intelligenz ist 2026 kein Zukunftsthema mehr. Sie ist angekommen. Tief integriert in Office-, CRM- und ERP-Systeme. Trotzdem scheitern viele Unternehmen daran, echten Nutzen aus diesen Technologien zu ziehen.
Ich begleite Organisationen und Teams bei der Einführung von KI. Und sehe dabei immer wieder: Der Engpass liegt nicht in der Technik. Sondern in unserem Umgang damit – und nicht zuletzt in der Führung.
Viele behandeln KI immer noch wie einen »magischen Knopf«: Einmal drücken, KI für sich arbeiten lassen. Doch das führt nie zu den gewünschten Ergebnissen. Wer KI wirklich produktiv nutzen will, muss sie führen. Und dazu muss er erst denken, welche Probleme er lösen will. Wie die Prozesse sind und wie er die Menschen im Unternehmen mitnimmt. Sonst verliert er nicht nur Zeit, sondern auch Qualität, Orientierung und im schlimmsten Fall das Vertrauen des Teams.
KI ist wie ein Praktikant – nur ohne Mittagspause
Ich arbeite gern mit einem einfachen Bild: KI ist ein digitaler Praktikant. Sie kann strukturieren, vorbereiten, Informationen zusammentragen, Szenarien entwerfen. Was sie nicht kann: Verantwortung übernehmen. Und was sie nicht soll: Ohne Menschen als Kontrollinstanz arbeiten.
Wie bei einem Praktikanten entscheidet nicht die Technologie, sondern die Führung darüber, ob am Ende etwas für ihren Kontext Brauchbares herauskommt. Wer keine klaren Aufträge formuliert, keine Rückmeldungen gibt und keine Ergebnisse prüft, bekommt mittelmäßige Resultate, egal, wie beeindruckend das Tool im Demo-Video war.
Denken darf nicht delegiert werden
Kritisch wird es dort, wo nicht nur Aufgaben, sondern das Denken ausgelagert wird. In der Praxis beobachte ich, wie Mitarbeitende oft nicht nur Vorschläge generieren lassen, sondern diese unreflektiert übernehmen.
Das Problem dabei: KI liefert Ergebnisse, aber übernimmt keine Verantwortung im Unternehmenskontext. Sie kennt weder Ihre Prioritäten, noch Ihre Unternehmenskultur und hat keine jahrelange Erfahrung mit Ihren Stakeholdern in der echten Welt. Nicht die Auswirkung in allen Winkel Ihres Unternehmens und dessen Umfeld.
Wer Strategie, Abwägung und Urteilskraft an ein System delegiert, das auf Wahrscheinlichkeiten basiert, verlässt den Pfad der Professionalität und macht sich abhängig von etwas, was reine Probabilistik ist. Eine Wahrscheinlichkeit, die immer besser wird, aber eben nicht automatisch bei 100 Prozent oder nahe daran ist.
Tools allein entscheiden nichts
Ein bemerkenswerter Punkt: Viele Unternehmen nutzen exakt dieselben Modelle, aber erzielen völlig unterschiedliche Resultate. Warum? Weil nicht das Tool den Unterschied macht, sondern der Umgang damit und der Kontext.
Erfolgreiche Organisationen investieren nicht primär in neue Software, sondern in Kompetenzen. Sie fördern KI-Kompetenz im Unternehmen, etablieren klare Regeln und erwarten von Führungskräften, dass sie selbst mit KI arbeiten: Nicht theoretisch, sondern ganz konkret. Die besten Impulse kommen oft nicht von Beratern, sondern von denjenigen, die im Alltag experimentieren, lernen und ihre Erfahrungen im Team teilen. Also den Teammitglieder, die Prozesse, Abläufe und Kunden genauestens kennen.
2026: Kein Technik-, sondern ein Kulturjahr
Je tiefer KI in bestehende Systeme eingebaut ist, desto klarer zeigt sich: Die technische Reife ist selten das Problem. Der Engpass liegt in unseren Routinen, in unserer Haltung und in unserer Führungskultur.
Produktive KI-Nutzung braucht keine Tech-Faszination der Mitarbeitenden, sondern Neugierde und Klarheit. Nicht mehr Tools, sondern bessere Fragen. Und vor allem: eine Führung, die Verantwortung nicht abgibt, sondern übernimmt.
Das bedeutet auch: Führungskräfte dürfen sich nicht hinter Unsicherheit oder fehlender Zeit verstecken. Wer andere anleiten will, muss sich selbst hineinwagen – auch wenn es ungewohnt ist, sich als Anfänger zu erleben.
Ich ermutige Entscheiderinnen und Entscheider regelmäßig dazu, sich ein festes KI-Zeitfenster pro Woche zu reservieren. 30 Minuten, um selbst zu testen, zu verstehen, zu experimentieren. Die Wirkung ist enorm. Denn wer selbst erlebt, wie gut – oder wie schlecht – bestimmte Aufgaben mit KI gelingen, führt glaubwürdiger, unterstützt gezielter und erkennt schneller, wo Chancen oder Risiken liegen.
Was jetzt zählt
2026 wird nicht von denen geprägt, die auf jeden neuen »KI-Hype« aufspringen. Sondern von denen, die KI als das verstehen, was sie ist: eine neue Form der Assistenz. Die schnell anfangen, einfache Use-Cases im Team testen, auswerten und aus diesen Erfahrungen lernen.
Die entscheidende Frage ist also nicht: Welche KI sollen wir einführen? Sondern: Wie führen wir sie – und wie führen wir damit unsere Teams?
Lisa Catena Gyger
Lisa Catena Gyger ist Unternehmerin, Dozentin für generative KI und Expertin für digitale Transformation. Sie begleitet Unternehmen, KMU und Verbände bei der Einführung von KI-gestützten Arbeitsprozessen – mit Fokus auf Praxis, Führung und Kultur. Webseite: www.lisacatenagyger.ch
