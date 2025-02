IT-Führungskräfte setzen auf KI-Agenten, um ihre Ressourcen zu erweitern

Für 81 Prozent der deutschen Unternehmen ist die Datenintegration eine der größten Herausforderungen bei der KI-Einführung.

Integration ist entscheidend für die erfolgreiche Nutzung von KI-Agenten.

99 Prozent der IT-Führungskräfte in deutschen Unternehmen ab 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen auf KI-Agenten oder planen dies innerhalb der nächsten zwei Jahre, um ihren steigenden IT-Ressourcenbedarf zu decken, so ein zentrales Ergebnis des aktuellen MuleSoft Connectivity Benchmark Reports, der dieses Jahr zum zehnten Mal erhoben wurde. 95 Prozent geben jedoch an, zunächst einige Herausforderungen bei der systemübergreifenden Datenintegration lösen zu müssen, um das volle Potenzial der Technologie zur nahezu unbegrenzten Erweiterung ihrer Belegschaft ausschöpfen zu können. Derzeit sind im Durchschnitt lediglich 33 Prozent der Anwendungen in Unternehmen untereinander verbunden. Damit KI-Agenten ihre Leistung voll entfalten können, benötigen sie den Zugriff auf möglichst umfassende strukturierte und unstrukturierte Daten (wie PDFs, Inhalte in Slack oder E-Mails), die sich durch die Integration von Daten, Systemen und Anwendungen erschließen lassen.

Die wichtigsten Erkenntnisse des Connectivity Benchmark Reports von MuleSoft

Die Arbeitslast steigt immer weiter

Im Vorjahresvergleich ist der Anteil nicht fristgerecht abgeschlossener IT-Projekte von 30 auf 32 Prozent leicht gestiegen. 72 Prozent der IT-Leiter in Deutschland (81 % in Europa) erwarten für 2025 eine weitere Zunahme der Arbeitslast, mit einem durchschnittlichen Projektzuwachs von 21 Prozent im Vergleich zu 2024.

Zudem wurde von 2023 auf 2024 eine drastische Steigerung der Personalkosten um 142 Prozent verzeichnet, von durchschnittlich 8,6 Millionen US-Dollar auf 20,8 Millionen US-Dollar. Damit liegt Deutschland weit über dem europäischen Durchschnitt von 69 Prozent. KI-Agenten können an dieser Stelle maßgeblich zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung beitragen.

So sind 92 Prozent der Befragten überzeugt, dass KI die Produktivität ihrer Entwickler in den nächsten drei Jahren erhöhen wird. Bei Unternehmen, die bereits KI-Agenten nutzen, beträgt dieser Anteil sogar 97 Prozent.

Alleine in die Systemintegration fließt mit 39 Prozent weit über ein Drittel der gesamten Arbeitszeit von IT-Teams. Mit einer geeigneten Integrationslösung lässt sich ein Großteil dieser Aufgaben automatisieren.

Zunehmende Komplexität

94 Prozent der IT-Führungskräfte hadern mit Datensilos. Im Durchschnitt sind 844 Anwendungen pro Unternehmen im Einsatz.

Unternehmen, die KI-Agenten einsetzen, betreiben sogar 1.078 Anwendungen – ein Plus von ca. 53 Prozent im Vergleich zu den 706 Anwendungen in Unternehmen, die diese Technologie (noch) nicht nutzen.

Zudem hat sich die geschätzte Anzahl eingesetzter KI-Modelle von durchschnittlich acht in 2024 auf 17 in 2025 mehr als verdoppelt.

APIs und Konnektivität als Booster für IT, KI-Agenten und Business Value

Mit einer abgestimmten Integrations- und KI-Strategie können Unternehmen ihre Daten für den effizienten Einsatz von KI-Agenten bereit machen. Deutsche Unternehmen, die APIs und KI-Agenten nutzen, verbessern damit vor allem ihre IT-Infrastruktur (59 %), integrieren Systeme (57 %) und erstellen maßgeschneiderte Anwendungen (51 %).

Im Durchschnitt lassen sich 52 % der internen Software-Assets und -Komponenten eines Unternehmens intern wieder verwenden. Damit können Unternehmen APIs für die Implementierung von KI-Agenten nutzen, um den vollen Nutzen aus ihren fundierten Daten und bestehenden Investitionen zu ziehen.

Bereits heute steigern IT-Verantwortliche mit APIs den Geschäftswert. Die wichtigsten Vorteile in ihren Augen sind die schnellere Erfüllung von Anforderungen aus den Fachabteilungen (55 %), selbständige Umsetzung von IT-Anforderungen durch die Fachbereiche selbst (53 %) und insgesamt eine höhere Produktivität (48 %).

42 Prozent der IT-Teams steigern mit APIs ihre Effizienz bei der Anwendungsentwicklung.

Die IT-Leiter schätzen, dass durchschnittlich 40 Prozent des Umsatzes ihres Unternehmens durch APIs und API-bezogene Implementierungen erzielt werden. Bei Unternehmen, die KI-Agenten einsetzen, sind es sogar 43 Prozent.

Ein Beispiel dafür ist der Personaldienstleister Adecco Group, der mit Agentforce von Salesforce die Rekrutierung und den Support für Bewerber neu gestaltet. Das Unternehmen nutzt MuleSoft und die Data Cloud, um Daten über mehr als 40 Systeme hinweg zu zentralisieren. So können Personalvermittler mit Agentforce Stellen schneller vermitteln und den Service in großem Umfang personalisieren, während die Effizienz steigt und die Entscheidungsfindung beschleunigt wird.

»KI-Agenten werden Unternehmen durch nahezu unbegrenzte digitale Arbeitskraft transformieren. Prognosen zufolge werden durch die Zusammenarbeit von Menschen und KI-Agenten neue Level an Effizienz und Produktivität erreicht«, sagt Andrew Comstock, Senior Vice President und Geschäftsführer von MuleSoft. »Um diese neuen Kapazitäten freizusetzen, sind Integration und APIs für den Aufbau der Grundlage für KI-Agenten entscheidend. Denn sie benötigen vereinheitlichte Daten und Abläufe, die durch Integration und Automatisierung unterstützt werden. Damit können sie präzise und vertrauenswürdige Ergebnisse generieren und komplexe, mehrstufige Aufgaben ausführen.«

[1] Der jährliche Connectivity Benchmark Report von MuleSoft, in Zusammenarbeit mit Vanson Bourne und Deloitte Digital, erscheint zum zehnten Mal. Er basiert auf Umfragedaten aus Interviews mit 1.050 IT-Führungskräften weltweit, davon 100 aus Deutschland. Die doppelt anonyme Online-Umfrage wurde zwischen Oktober und November 2024 in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Japan, den Niederlanden, Singapur und den USA durchgeführt. Durch ein strenges, mehrstufiges Auswahlverfahren wurde sichergestellt, dass nur geeignete Teilnehmer:innen befragt wurden. Bei den Befragten handelt es sich um IT-Führungskräfte mit leitender Position in einer IT-Abteilung eines Unternehmens mit mindestens 1.000 Mitarbeiter:innen im öffentlichen oder privaten Sektor.

Zum Download des Connectivity Benchmark Report: https://www.mulesoft.com/de/lp/reports/connectivity-benchmark

Artikel zu „IT-Führungskräfte setzen auf KI-Agenten“

News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security Der Cybersecurity-Blick auf 2025 Cyberangriffe auf die CDU, die Wertachkliniken, die Stadt Aschaffenburg oder weltweite IT-Ausfälle durch ein fehlerhaftes CrowdStrike-Update – das Jahr 2024 war geprägt von Meldungen aus der Welt der IT-Sicherheit. Das Thema ist gefühlt endgültig in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Zur Wahrheit gehört auch, dass im kommenden Jahr eher nicht mit einer Trendumkehr zu rechnen… Weiterlesen →