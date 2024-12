Data Governance, Integrationsprozesse und Datenqualitätssicherung – Balance zwischen menschlicher Expertise und Automatisierung

KI-gestützte Automatisierung generiert einen Produktivitäts-Boost und es entstehen weniger Fehler, was folgerichtig zu besseren Ergebnissen und Entscheidungen führt. Muhi S. Majzoub, EVP & Chief Product Officer bei OpenText erklärt im Interview welche Vorteile und Nachteile bei der Integration von generativer KI in Unternehmensprozesse entstehen können.



Generative AI ist weiterhin in aller Munde. Doch geht es nicht mehr bloß um Zukunftsspinnereien, sondern um konkrete Use Cases, Investitionsstrategien und die erfolgreiche Anwendung. Worin liegt Ihrer Meinung nach die größte Stärke der Technologie?

In erster Linie geht es darum, durch Generative AI das Unternehmenswachstum zu fördern – aber nicht, indem man die Mitarbeitenden ersetzt, sondern ihnen durch die Technologie ermöglicht, ihr volles Potenzial zu entfalten. So müssen Mitarbeitende zum Beispiel nicht mehr selbst Stunden damit verbringen, Daten zu verwalten oder mühsam nach Informationen zu suchen. Es reicht, über einen Chatbot gezielte Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und das Generative-AI-System übernimmt den Rest – schnell sowie unabhängig von Datenquellen und -volumen. So sorgt KI-gestützte Automatisierung auf der einen Seite für einen Produktivitäts-Boost, da die Ressourcen der Mitarbeiter für andere Tätigkeiten frei werden. Auf der anderen Seite entstehen weniger Fehler, was automatisch zu besseren Ergebnissen und Entscheidungen führt. Dies bildet die Grundlage des Wachstums, der ohne die Mitarbeitenden nicht funktioniert.

Muhi S. Majzoub,

EVP & Chief Product Officer

bei OpenText



Was ist einer der größten Fehler, den Unternehmen machen, wenn sie Generative AI in ihre Prozesse integrieren?

Der Hype um die vielversprechenden Vorteile von Generative AI hat viele Unternehmen bereits vollends von der Technologie überzeugt. Sage und schreibe 80 Prozent von ihnen tätigen bereits konkrete Investitionen und experimentieren mit ersten Use Cases [1].

Das passiert natürlich nicht immer vollkommen reibungslos. Vor allem ein Problem beobachten wir recht häufig: Unternehmen gehen nicht selten davon aus, dass Generative-AI-Anwendungen Plug-and-Play sind. Man kann ja diverse AI-Tools einfach im Browser öffnen und gleich mit der Fragerei loslegen. So einfach ist es im Unternehmenskontext allerdings nicht – ganz im Gegenteil. Wer auf diese Weise an die Implementierung von Generative AI herangeht, sichert sich zwar kurzfristig Vorteile, aber auf lange Sicht zahlt sich das nur in den wenigsten Fällen aus. Einer der größten Fehler, den Unternehmen bei der Integration von generativer KI in ihre Prozesse tätigen, ist die unzureichende Vorbereitung ihrer Daten. Denn wenn nicht sichergestellt wird, dass Daten genau, zuverlässig und gut organisiert sind, können KI-Systeme nicht die gewünschten Ergebnisse liefern. Daher ist ein effektives Informationsmanagement, einschließlich robuster Data Governance, Integrationsprozesse und Datenqualitätssicherung, entscheidend für die erfolgreiche Einführung von KI. Um den Wert von KI zu maximieren, müssen Unternehmen zunächst den Wert ihrer Daten maximieren. Ohne eine umfassende Strategie, Schulung der Mitarbeiter und kontinuierliche Überwachung und Optimierung der AI-Modelle bleibt das Potenzial dieser Technologie weitgehend ungenutzt und kann sogar kontraproduktiv wirken.



Was gehört laut OpenText zu einer waschechten »KI-Mentalität«? Und welche Hürden hindern Unternehmen daran, diese zu erreichen?

Wer eine KI-Mentalität hat, bereitet sich auf eine Zukunft mit KI und Generative AI vor, in der automatisierte Prozesse und Entscheidungen den Geschäftsalltag optimieren. Dabei kennt die Person nicht nur die Vorteile, sondern auch die zahlreichen Herausforderungen der Technologie und lässt sich nicht aufgrund eines Hypes dazu verleiten, sofort auf den Zug aufzuspringen. Sie wägt bevorstehende Investitionen genauestens gegen Geschäftsziele, vielversprechende Use Cases sowie den Mehrwert ab. Grundsätzlich geht es darum, die richtige Balance zwischen menschlicher Expertise und Automatisierung zu finden.

Neben fehlenden Grundlagen wie einer robusten Infrastruktur, angepassten Arbeitsprozessen, Datenintegrität und -sicherheit sowie Governance, Transparenz und Vertrauen sehe ich dabei folgende große Hürde: die Motivation. Vielen Unternehmen geht es nämlich darum, so schnell wie möglich für mehr Effizienz zu sorgen – ohne Rücksicht auf Verluste. Die Frage, ob das nachhaltig ist und auf lange Sicht Sinn ergibt, stellt sich in den meisten Fällen viel zu spät. Im Mittelpunkt des Geschäftswachstums sollten noch immer die Mitarbeitenden – die eigentlichen Wachstumstreiber – stehen.



Wie trägt die Aviator Suite von OpenText dazu bei, diese Hürden zu überwinden?

Wie vorhin erwähnt, soll die KI zeitfressende Routineaufgaben und aufwendige Arbeitsprozesse übernehmen, damit den Mitarbeitenden mehr Zeit für wertschöpfende Arbeit bleibt. Aus diesem Grund haben wir die Aviator Suite entwickelt. Unser Ziel ist es, Informationen unternehmensweit so zugänglich wie möglich zu machen und dadurch das Unternehmenswachstum zu fördern. Wir helfen Unternehmen dabei, die Möglichkeiten ihrer Informationen neu zu definieren und auszuschöpfen.

Teilweise verbringen Büroangestellte mehrere Stunden in der Woche einzig und allein damit, Daten zu suchen und zu verwalten – wichtige Zeit, die sie produktiver verbringen könnten. Da Unternehmen ihrem IT-Stack ständig neue Technologien wie zum Beispiel die Cloud hinzufügen, wird die Datenlandschaft nur noch komplexer. Die Aviator Suite überbrückt auf intelligente Weise die Kluft zwischen Datensilos und der Datenverfügbarkeit. So fördern KI-gestützte, dialogorientierte Funktionen Informationen wesentlich schneller und kontextualisiert zutage, fassen Inhalte übersichtlich zusammen und entwickeln sogar fundierte Lösungsvorschläge. Die KI arbeitet Mitarbeitenden also vielmehr zu, damit diese ihre Produktivität und ihr Potenzial voll entfalten können.



Welche Neuerungen hält das aktuelle Cloud Editions (CE) Update 24.3 für Anwender konkret bereit?

Mit CE 24.3 machen wir einen Rundumschlag und erweitern die OpenText Aviator Suite um innovative KI-Funktionen, die besonders Anwendungsentwicklern zugutekommen.

Durch unseren 90-tägigen Produktveröffentlichungszyklus können wir Innovationen in einem Rekordtempo entwickeln, indem wir Cloud, Sicherheit und KI integrieren – im Wesentlichen das Ökosystem zusammenführen, um eine nahtlose Skalierbarkeit zu ermöglichen –, damit unsere Kunden den zukünftigen Geschäftsanforderungen immer einen Schritt voraus sind. CE 24.3 geht über die grundlegende KI hinaus und bringt umfassende Innovationen in den Bereichen Business Clouds, Business AI und Business Technology auf den Markt mit Lösungen, die nicht nur reaktionsschnell, sondern auch vorausschauend sind und das Wesen der Arbeit revolutionieren.

Um einige Beispiele zu nennen [2]:

OpenText DevOps Aviator automatisiert manuelle Tests durch Testing-Bots, was die Anwendungsbereitstellung beschleunigt und Risiken minimiert. Der integrierte KI-Assistent liefert sofort Antworten und Zusammenfassungen zu Funktionen, Aufgaben und Tests, wodurch der Entwicklungsprozess effizienter gestaltet wird. Und Fortify Aviator automatisiert die Identifizierung und Behebung von SAST-Schwachstellen (Static Application Security Testing), um die Sicherheit und Effizienz der Entwicklerprozesse zu erhöhen.

OpenText Content Aviator wurde ebenfalls verbessert und bietet nun effizientere Content-Management-Prozesse sowie erweiterte Kollaborationsfunktionen. Nutzer können jetzt Video-Content direkt innerhalb der Plattform konvertieren, streamen, annotieren und zuschneiden. Diese Funktionen sind in OpenText Core Content, OpenText Extended ECM und OpenText Documentum verfügbar.

Ein weiteres Highlight ist OpenText Thrust Studio, ein digitaler Generative-AI-Assistent, der Entwicklern innerhalb der Visual-Studio-Umgebung schnellen Zugang zu relevanten Code-Beispielen und API-Dokumentationen verschafft. Dies unterstützt sowohl die Anwendungsentwicklung als auch die Produktivität über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg.

