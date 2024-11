CrowdStrike-Ausfall markiert Wendepunkt für Software-Engineering

Der Vorfall sorgte in drei Viertel der Unternehmen für positive Veränderungen in mehreren Bereichen, trotz weitreichender Ausfälle.

86 % der Unternehmen erhöhen ihre Budgets für Softwareentwicklung, 86 % stellen als direkte Reaktion darauf neue Mitarbeiter ein.

83 % wollen ihre Software- und Dienstleistungsanbieter stärker diversifizieren, um zukünftige Risiken zu minimieren, während die Nutzung von Open Source stark zunehmen dürfte.

Der CrowdStrike-Ausfall vom 19. Juli diesen Jahres markiert einen entscheidenden Moment für die Softwareindustrie und hat neben einer Neugestaltung der Software-Engineering-Praktiken auch Investitionen in Mitarbeiter, Prozesse und Technologie ausgelöst. Dies geht aus einer Studie von Adaptavist, dem Anbieter von Technologien und Lösungen für die digitale Transformation, hervor.

Die Studie, für die 400 Software-Entwickler in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 10 Millionen US-Dollar in Großbritannien, den USA und Deutschland befragt wurden, ergab, dass der CrowdStrike-Vorfall Unternehmen dazu veranlassen wird, ihre Investitionen in Software-Entwicklung, -Tests, -Bereitstellungspraktiken und -Tools zu erhöhen, die Mitarbeiterzahl aufzustocken und das Schulungsangebot in mehreren Bereichen zu erweitern. Es wurde auch deutlich, dass Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Software-Engineering- und Testverfahren weiterentwickeln, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen und die damit im Zusammenhang stehenden Risiken zu minimieren – beim CrowdStrike-Ausfall waren schätzungsweise 8,5 Millionen Geräte ausgefallen [1].

Massive Auswirkungen zeigen, dass die Branche nicht vorbereitet ist

Den Erhebungen von Adaptavist zufolge waren die Auswirkungen des Stromausfalls verheerend: 87 % der Organisationen1 verzeichneten Ausfallzeiten und 38 % der Unternehmen waren mit schwerwiegenden operativen Störungen von mehr als 24 Stunden konfrontiert. In Deutschland war dies sogar noch ausgeprägter: 52 % der Unternehmen litten unter gravierenden Betriebsunterbrechungen.

Der Vorfall offenbarte einen eklatanten Mangel an Vorkehrungen. 82 % der Organisationen2 verfügten entweder über keine angemessenen Pläne zur Reaktion auf Notfälle oder hatten vor dem Eintreten des Vorfalls überhaupt keine solchen Pläne. Von denjenigen, die über Notfallpläne verfügten, hielten nur 16 % diese während der Krise für wirksam, während 40 % feststellten, dass ihre Notfallpläne für einen Vorfall dieser Größenordnung unzureichend waren.

Seit dem Ausfall ist fast die Hälfte (41 %) der Softwareentwickler weltweit zuversichtlich3, dass ihre Organisation in der Lage ist, zu verhindern, dass ein CrowdStrike-ähnlicher Ausfall in Zukunft ihre Systeme beeinträchtigt. In Deutschland teilen jedoch nur 24 % diese Zuversicht, was darauf hindeutet, dass hier mehr getan werden muss, um die IT-Resilienz zu stärken.

Positive Veränderung wird sichtbar

Dieses neu gewonnene Vertrauen ist auf beachtlich proaktive und positive Veränderungen im Zuge des Vorfalls zurückzuführen. Die Studie zeigt, dass trotz weitreichender Umwälzungen viele Branchenkenner der Meinung sind, dass sich dies positiv auf ihre Unternehmen ausgewirkt hat. 74 % oder mehr berichten von positiven Ergebnissen4 in allen Kategorien.

Besonders hervorzuheben ist, dass 81 % robustere Entwicklungspraktiken eingeführt haben, während 80 % von einem gesteigerten Bewusstsein für Cybersicherheit unter den Mitarbeitern berichten4. Der Vorfall hat auch eine komplette Überarbeitung der Development Practices ausgelöst, wobei 35 % den Fokus verstärkt auf Redundanzsysteme legen, während 33 % ihre Software-Update-Prozesse vollständig umgestellt haben.

Am überraschendsten ist möglicherweise, dass der Vorfall die Entwicklung in vielen Organisationen tatsächlich beschleunigt hat. 68 %5 berichten von verkürzten Timelines und 32 % von einer Verkürzung der Lieferzeiten um mehr als einen Monat. Diese Beschleunigung, in Verbindung mit stabileren Prozessen, deutet darauf hin, dass Organisationen effizientere Arbeitsweisen finden und gleichzeitig die Sicherheit gewährleisten können.

Das Ausmaß der Reaktion der Organisationen spiegelt sich in umfangreichen Budgeterhöhungen wider. 86 % erhöhen das Budget für die Softwareentwicklung und 87 % investieren nach dem Ausfall in die Stärkung der Teamfähigkeiten und Technologielösungen. Dies beinhaltet:

88 % der Organisationen planen, Investitionen in Schulungen zur Cybersicherheit zu erhöhen

86 %6 planen, die Budgets für Schulungen zur Reaktion auf Vorfälle zu erhöhen

86 %7 planen, das Budget für Neueinstellungen zu erhöhen, wobei 14 % der Unternehmen ihre Investitionen um mehr als 20 % erhöhen

Langfristige strategische Neuausrichtung

Das Engagement der Branche für einen nachhaltigen Wandel zeigt sich sowohl in den Einstellungsplänen als auch in der Umstrukturierung der Lieferkette. Beachtliche 99,5 %8 der Unternehmen planen, ihre technischen Teams zu erweitern, wobei die Qualitätssicherung bei der Einstellungsoffensive an erster Stelle steht (36 %), gefolgt von IT-Betrieb (34 %), Softwareentwicklern (32 %) und DevOps-Ingenieuren (31 %).

Diese Neuausrichtung führt zu grundlegenden Veränderungen in den Lieferantenbeziehungen. 83 % der Unternehmen diversifizieren ihre Anbieter aktiv oder planen dies. Diese Neuausrichtung erstreckt sich auch auf die Einführung von Open Source. 34 % der Unternehmen verlassen sich zunehmend auf Open-Source-Lösungen, während 37 % die Partnerschaften mit ihren derzeitigen Anbietern stärken, was auf einen stärker differenzierten Ansatz beim Risikomanagement hindeutet.

Jon Mort, CTO von Adaptavist, kommentierte: »Der Vorfall mit CrowdStrike war ein Weckruf für die Softwarebranche. Die Auswirkungen waren zwar besorgniserregend, da 98 % der Unternehmen betroffen waren, aber wirklich bemerkenswert ist, wie die Branche reagiert hat. Wir erleben einen beispiellosen Wandel – von massiven Investitionen in Schulungen und Neueinstellungen bis hin zu grundlegenden Veränderungen in der Herangehensweise von Unternehmen an die Entwicklung und die Beziehungen zu Anbietern.

»Die Daten zeigen jedoch auch, dass dieser Wandel noch lange nicht abgeschlossen ist. Da nur 12 % der Organisationen großes Vertrauen in die Abwehr ähnlicher Vorfälle haben, ist klar, dass wir uns mit tiefergehenden kulturellen und strukturellen Herausforderungen befassen müssen, um echte Resilienz aufzubauen. Die Tatsache, dass die Mehrheit der Organisationen von positiven Nachwirkungen dieser Krise berichtet, deutet darauf hin, dass sich dieser Vorfall, so schmerzhaft er auch sein mag, als genau der Katalysator erweisen könnte, den unsere Branche benötigt, um widerstandsfähigere, effizientere und sicherere Systeme für die Zukunft aufzubauen.«

