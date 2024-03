CrowdStrike und HCLTech geben globale strategische Partnerschaft bekannt, um die Transformation der Cybersicherheit in Großunternehmen voranzutreiben

Die MDR-Dienste von HCLTech nutzen jetzt die KI-native Falcon® XDR Plattform von CrowdStrike und bieten die Geschwindigkeit und das Fachwissen, das Kunden benötigen, um Sicherheitsverletzungen zu stoppen.

CrowdStrike (Nasdaq: CRWD) und HCLTech (NSE: HCLTECH), weltweit führende Technologieunternehmen, gaben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Managed Detection and Response (MDR)-Lösungen von HCLTech mit der KI-nativen CrowdStrike Falcon® XDR-Plattform ausgestattet. Die Partnerschaft wird HCLTech in die Lage versetzen, das gesamte Spektrum der Falcon-Plattform anzubieten. Durch die Leitung und Verwaltung der Lösungen unterstützt HCLTech Unternehmen bei der Transformation ihrer Cybersicherheit in den Bereichen Endgeräte, Identität, Cloud, Daten, SIEM der nächsten Generation und darüber hinaus.

Laut des Global Threat Report 2024 von CrowdStrike nehmen Cyberangriffe immer weiter zu und werden schneller, raffinierter und schwerer zu entdecken [1]. Generative KI hat das Potenzial, die Aktivitäten von Angreifern aller Art weiter zu verstärken und sie mit fortschrittlichen Methoden auszustatten. Gleichzeitig beeinträchtigen der wachsende Mangel an Cybersecurity-Fachkräften und an Ressourcen die Sicherheitsabläufe in vielen Unternehmen und erhöhen das Risiko einer Kompromittierung. Um sich vor modernen Bedrohungen zu schützen, brauchen Kunden KI-basierte Technologien sowie die Vorteile einer Managed-Security-Lösung, die die Komplexität reduziert und als wichtiger Multiplikator für Sicherheits- und IT-Teams dient. Die Kombination der erstklassigen MDR-Experten von HCLTech mit der branchenführenden Falcon-Plattform bietet die Sicherheit, die Kunden brauchen, um Sicherheitsverletzungen zu stoppen.

»Die Partnerschaft mit CrowdStrike stärkt unser Engagement, diese Entwicklung für unsere Kunden zu beschleunigen«, sagt Amit Jain, Executive Vice President und Global Head of Cybersecurity bei HCLTech. »Mit der bewährten CrowdStrike Falcon XDR-Plattform werden wir unsere bestehenden Managed Services-Lösungen verstärken und mit vereinten Kräften eine schlagkräftige Verteidigung gegen Cyber-Bedrohungen auf die Beine stellen. Mit dieser Partnerschaft baut HCLTech seine Führungsposition im Bereich Cybersecurity Services weiter aus und unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden weltweit ein resilientes digitales Fundament zu bieten.«

»Organisationen auf der ganzen Welt entscheiden sich für die KI-basierte Falcon-Plattform, um ihre Cybersicherheit zu transformieren und zu konsolidieren«, sagt Daniel Bernard, Chief Business Officer bei CrowdStrike. »Unsere Partnerschaft mit HCLTech eröffnet neuen Kunden und Märkten den Zugang zur Falcon-Plattform, beschleunigt die Ausgabenkonsolidierung und verbessert die betriebliche Effizienz. Wir sind stolz auf den Erfolg, den wir mit HCLTech erleben, und freuen uns auf die vor uns liegenden Möglichkeiten – gemeinsam auf der Mission, die größten Unternehmen der Welt mithilfe der besten Plattform für Cybersicherheit zu schützen.«

[1] https://www.crowdstrike.com/global-threat-report/