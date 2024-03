Sechs KI-Trends, die jede IT-Führungskraft im Blick haben sollte

Die Fähigkeiten, die Arbeitnehmer in ihrem beruflichen Alltag benötigen, werden sich bis 2030 um mindestens 65 Prozent verändern, so ein zentrales Ergebnis des Linkedin Future of Work Reports. Vor allem die derzeitigen rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz beschleunigen diesen Wandel. Dass dieser bereits in vollem Gange ist, zeigt sich an den Stellenausschreibungen,…

Weiterlesen →