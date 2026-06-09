Mit effektivem Wissensmanagement gegen den Verlust von Erfahrungswissen 

In den kommenden Jahren werden ein Großteil der beschäftigten »Babyboomer« altersbedingt aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, was Unternehmen und auch Organisationen vor erhebliche Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen stellt. Nicht nur der sich verstärkende Fachkräftemangel, sondern vor allem auch der Verlust von Erfahrungswissen und Know-how erfordert innovative Lösungsansätze, die es Unternehmen ermöglichen, langfristig handlungsfähig zu bleiben.

Wissensmanagement bietet in diesem Zusammenhang einen zentralen Ansatz, um Wissen systematisch zu sichern und auch zukünftig nutzen zu können.

Drohender Wissensverlust durch den Renteneintritt der Babyboomer

Bis 2039 wird ein Drittel der heutigen Erwerbskräfte sich in die Rente verabschieden und damit geht nicht nur ein erfahrener Mitarbeiter, sondern auch sein wertvolles Erfahrungswissen. Ältere Beschäftigte verfügen in der Regel über umfassende Kenntnisse über betriebliche Abläufe und einen durch die langjährige Berufspraxis gewachsenen Sachverstand, was ein entscheidender Schlüssel für effiziente Arbeitsprozesse und funktionierende Organisationsstrukturen ist. Dieses Erfahrungswissen gilt es, vor dem Hintergrund des Ausscheidens der »Babyboomer« zu sichern.

Wissensmanagement bezeichnet den Umgang mit Wissen innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation, mit dem Ziel, Informationen besser zu nutzen und Arbeits- und Entscheidungsprozesse effizienter zu gestalten. Zu diesem Zweck muss Wissen bzw. müssen Informationen identifiziert, erfasst, gespeichert und verteilt werden, um anschließend auch effektiv genutzt werden zu können.

Moderne Ansätze des Wissensmanagements durch KI-Systeme

Wissensmanagement ist keinesfalls ein neues Konzept, sondern wird schon seit vielen Jahren in Unternehmen angewendet, wenn auch oft nicht besonders durchdacht. Auf Servern abgespeicherte Dokumentationen, interne Wikis, die nicht regelmäßig gepflegt werden, oder unvollständige beziehungsweise veraltete Handbücher sind nicht sonderlich effektiv. In einer Zeit, in der stetig mehr Informationen anfallen, ist es meist kaum noch möglich, mit herkömmlichen Methoden und Verfahren effektives Wissensmanagement zu betreiben.

In diesem Zusammenhang gewinnen KI-gestützte Lösungen für Wissensmanagement im Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Entsprechende Programme basieren auf einer Wissensplattform, die sich aus mehreren Bausteinen zusammensetzt:

Die zentrale Wissensdatenbank ermöglicht es, relevante Anleitungen, Prozesse, FAQs oder andere Dokumente und Dateien gebündelt an einem Ort abzuspeichern.

Sämtliche Inhalte werden automatisch klassifiziert, auf dem neusten Stand gehalten und in Echtzeit ausgespielt.

Eine intelligente, KI-gestützte Suchfunktion geht weit über das Finden von Stichwörtern hinaus. Das System ist in der Lage, die Bedeutung von Fragen zu verstehen, passende Informationen bzw. Inhalte automatisch anzuzeigen oder auch Fragen zu analysieren und eigenständige Antworten zu liefern.

Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung von Wissensmanagement in Unternehmen

Der Verlust von Wissen ist in der Regel ein schleichender Prozess, der sich aber auf vielfältige Weise bemerkbar machen kann verlängerte Einarbeitungszeiten, erhöhte Fehlerquoten, Verzögerungen bei Prozessen oder Projekten und eine verminderte allgemeine Produktivität sind häufige Folgen von schlechtem oder nicht existierendem Wissensmanagement. Unternehmen und Organisationen, die effektives Wissensmanagement einführen wollen, müssen neben der technischen Umsetzung auch organisatorische Aspekte berücksichtigen:

Klare Zieldefinition: Nur wenn die Ziele des Wissensmanagements klar definiert sind und konkrete Probleme gelöst werden sollen, lässt es sich effektiv betreiben.

Nur wenn die Ziele des Wissensmanagements klar definiert sind und konkrete Probleme gelöst werden sollen, lässt es sich effektiv betreiben. Wissensaustausch als Teil der Unternehmenskultur: Wissen wird in Unternehmen der Regel nur dann geteilt, wenn Mitarbeiter auch bereit dafür sind. Offenheit und die Bereitschaft, sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen, sollten daher fest in der Unternehmenskultur verankert werden. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass die Mitarbeiter frühzeitig über die Einführung eines Wissensmanagementsystems informiert und mit in den Prozess einbezogen werden. Weiterbildungen oder Schulungen können sicherstellen, dass sie das jeweilige System auch effektiv nutzen können.

Wissen wird in Unternehmen der Regel nur dann geteilt, wenn Mitarbeiter auch bereit dafür sind. Offenheit und die Bereitschaft, sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen, sollten daher fest in der Unternehmenskultur verankert werden. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass die Mitarbeiter frühzeitig über die Einführung eines Wissensmanagementsystems informiert und mit in den Prozess einbezogen werden. Weiterbildungen oder Schulungen können sicherstellen, dass sie das jeweilige System auch effektiv nutzen können. Wissensmanagement fest in Arbeitsprozesse verankern: Um zu verhindern, dass Wissensmanagement zu einem Nebenprojekt verkommt, ist es wichtig, es fest in Arbeitsprozesse zu integrieren. Möglich wird das beispielsweise durch verpflichtende „Lessons-Learned-Workshops“ nach Projekten, in denen Erfahrungen systematisch dokumentiert und ausgewertet werden.

Fazit

Organisationen und macht effektives Wissensmanagement nicht nur zu einem »Nice-to-have«, sondern zu einer unabdingbaren Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg. Um den drohenden Verlust von wertvollem Erfahrungswissen zu verhindern, ist es ratsam, frühzeitig gezielte Maßnahmen umzusetzen und zu etablieren. Insgesamt können Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen von effektivem Wissensmanagement profitieren:

Der Austausch von Wissen zwischen Teams und Abteilungen wird verbessert.

Systematische Dokumentationen verhindern, dass sich in der Vergangenheit gemachte Fehler wiederholen, und können als Best Practices dienen.

Neue Mitarbeiter können schneller eingearbeitet werden, da Wissen strukturiert zur Verfügung steht.

Der schnelle Zugriff auf alle relevanten Informationen ermöglicht eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung.

Erfahrungswissen einzelner Mitarbeiter bleibt im Unternehmen erhalten und geht bei Personalwechsel nicht verloren.

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