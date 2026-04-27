Konzentrationskrise in der Wissensarbeit: Wie Unternehmen Aufmerksamkeit zurückgewinnen

Die Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen ist heute nur noch ein Drittel so lang wie 2004. Smartphones, Kurzvideos, permanente Benachrichtigungen und KI‑Tools beschleunigen die kognitive Überlastung – mit spürbaren Folgen für Produktivität, Entscheidungsqualität und mentale Gesundheit. Unternehmen müssen jetzt handeln: Konzentration wird zum strategischen Erfolgsfaktor.

Die neue Gesundheitskrise betrifft das Denken

Herzinfarkte prägten die Gesundheitsdebatten der 1950er‑Jahre, Aerobic die 1970er‑Jahre. Heute stehen wir vor einer neuen, weniger sichtbaren, aber ebenso folgenreichen Herausforderung: dem Verlust unserer Aufmerksamkeit. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Lesen, Rechnen, kritisches Denken und längere Fokusphasen messbar abnehmen – parallel zur Allgegenwart von Smartphones und Kurzvideo‑Plattformen. Die Frage, die die Financial Times aufwirft, wirkt drastisch, aber berechtigt: Haben wir unseren kognitiven Zenit bereits überschritten?

Digitale Reize als Dauerstress

Kurzvideos und KI verschärfen das Problem

Meta‑Analysen zeigen: Kurzvideo‑Konsum korreliert mit geringerer kognitiver Leistungsfähigkeit. Eine neue Studie weist zudem eine negative Korrelation zwischen häufiger KI‑Nutzung und kritischem Denken nach.

Cal Newport bezeichnet tiefe, ungestörte Arbeit als „neue Superkraft“. Doch Fokus entsteht nicht zufällig – er braucht Struktur:

Diese Praktiken senken die „Anlaufkosten“ und machen anspruchsvolle Denkarbeit wieder möglich.

Unterbrechungen sind der größte Feind kognitiver Arbeit. Effektive Gegenmaßnahmen:

Teams, die diese Regeln einführen, reduzieren Kontextwechsel drastisch.

Reibung statt Willenskraft

Die wirksamsten Maßnahmen sind nicht moralisch, sondern mechanisch:

Ziel: impulsives Öffnen erschweren und bewusste Entscheidungen fördern.

Wissenschaftliche Befunde zeigen: Lesen, Strukturieren, Gegenargumentieren und Schreiben trainieren das Denken.

Wirksam sind u. a.:

Diese Praktiken wirken wie „Krafttraining“ für das Gehirn.

KI ist ein mächtiges Werkzeug – aber nur, wenn sie richtig eingesetzt wird:

So bleibt die kognitive Verantwortung beim Menschen.

Fokuszeiten statt Dauerverfügbarkeit

Organisationen, die diese Regeln einführen, steigern Qualität, Geschwindigkeit und Zufriedenheit.

Praxis: 30‑Tage‑Programm für Unternehmen

Woche 1: täglicher Fokusblock + Benachrichtigungen reduzieren Woche 2: zwei Deep‑Work‑Blöcke + E‑Mail/Chat in festen Fenstern Woche 3: No‑Phone‑Zeiten + wöchentliches 1‑Seiten‑Memo Woche 4: KI als Sparring + Team‑Fokuszeit testen

Fazit

Die Konzentrationskrise ist kein individuelles Problem – sie ist ein systemisches Phänomen. Unternehmen, die Aufmerksamkeit schützen, gewinnen:

Aufmerksamkeit wird zur neuen Währung der Wissensarbeit.

Albert Absmeier & KI

Die Aufmerksamkeitsspanne ist massiv gesunken : Studien zeigen, dass Menschen heute nur noch rund ein Drittel der Aufmerksamkeitsspanne von 2004 besitzen – ein strukturelles Problem in einer digital überreizten Welt.

Digitale Technologien verstärken kognitive Überlastung : Smartphones, Kurzvideos, Push‑Benachrichtigungen und Endlos‑Feeds erzeugen permanente Ablenkung und verhindern tiefe Konzentration.

Kritisches Denken nimmt messbar ab : Untersuchungen belegen steigende Schwierigkeiten beim Lesen, Rechnen und analytischen Denken – besonders seit der breiten Smartphone‑Verbreitung und dem Aufstieg von KI‑Tools.

Deep Work wird zur Schlüsselkompetenz : Ununterbrochene Fokusphasen, klare Rituale und reduzierte Kommunikationslast sind zentrale Hebel, um kognitive Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen.

Organisationen müssen Rahmenbedingungen schaffen: Teamweite Fokuszeiten, weniger Meetings, klare Reaktionsregeln und bewusst gestaltete Arbeitsumgebungen sind notwendig, um produktive Wissensarbeit zu ermöglichen.

Nachdem der damalige US-Präsident Dwight Eisenhower im Jahr 1955 nach einer Golfrunde in Denver einen Herzinfarkt erlitten hatte, war die Nation schockiert. Der siegreiche General gegen Nazi-Deutschland aus dem Jahr 1945 wer erst 64 Jahre alt und verkörperte die Stärke und Vitalität Amerikas. Man verglich damals die Nachricht vom Herzinfarkt mit der Nachricht vom Angriff auf Pearl Harbor und den Folgen für die noch relativ junge Großmacht USA.

„Durch die schnelle Reaktion der Ärzte wurden Herzinfarkte an diesem Tag für Millionen Amerikaner weniger mysteriös und weniger beängstigend“, heißt es in einem Artikel des „New England Journal of Medicine“ [1]. „Man vermittelte ihnen die Botschaft, dass sie ihr Herzrisiko selbst senken konnten.“ Die Erkenntnis, dass Ernährung und Diäten eine wichtige Rolle für Gesundheit und Sterblichkeit spielen, drang schnell in das allgemeine Bewusstsein vor.

Etwa zehn Jahre später veröffentlichte dann der Militärarzt Kenneth Cooper, der für die Weltraumbehörde NASA Fitness-Forschung betrieb, das Buch „Aerobics“. Darin vertrat er eine relativ neue These: Herz-Kreislauf-Training sei entscheidend für die Gesundheit. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen sitzende Berufe ausübten und in den Vororten der großen Städte ein vom Auto geprägtes Leben führten, betonte er die Notwendigkeit, sich bewusst Zeit für Sport und Bewegung zu nehmen – Schlüsselkomponenten für ein langes Leben.

Damit drangen total neue, revolutionäre Ideen in eine Gesellschaft vor, in der aktive Bewegung bis dahin vor allem mit gesellschaftlichen Bereichen wie Militär oder Sport in Verbindung gebracht worden waren. Und „Aerobics“ wurde schnell ein Bestseller, Millionen von Menschen begannen jetzt damit, intensiv Sport zu betreiben. Bis dahin waren es laut Cooper weniger als 24 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in den USA gewesen, die regelmäßig Sport betrieben hatten [2]. Und die Anzahl der aktiven Jogger lag unter 100.000. 15 Jahre später waren es schon an die 60 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, die regelmäßig sportlich aktiv waren – darunter 34 Millionen Jogger.

Und bald danach stellte Cal Newport mit seinem Buch „Deep Work“ die Frage: „Ist es Zeit für eine neue Revolution?“ Seine Argumentation ging davon aus, dass E-Mails und Instant Messages die Fähigkeit vieler Menschen beeinträchtigen würden, sich auf anspruchsvolle intellektuelle Aktivitäten zu konzentrieren. Denn simple Handys sind heute allgegenwärtig, während sich immer mehr Menschen von Tageszeitungen, Zeitschriften und Büchern abwenden. Zeitschriftenkioske werden fast überall immer weniger, und das Lesen von Tageszeitungen wird zu einer Beschäftigung von Minderheiten wie zum Beispiel älterer Menschen.

„Deep Work“ wollte sich darum kümmern, dass sich wieder mehr Personen längere Zeiträume für ungestörtes Lesen, Denken und Nachfragen freihalten. Laut Newport ist es vermehrt notwendig, die kognitiven Aktivitäten des Überprūfens und Nachdenkens wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen und sich Zeit dafür zu nehmen.

Dieser Anspruch wird von vielen wissenschaftlichen Ergebnissen unterstützt. Die Untersuchungen von Gloria Mark zum Beispiel haben herausgefunden, dass die allgemeine Aufmerksamkeitsspanne heute nur noch etwa ein Drittel so lang ist wie im Jahr 2004 [3]. Langjährige Studien belegen darüber hinaus, dass der Anteil der US-amerikanischen Erwachsenen mit Schwierigkeiten beim Lesen oder Rechnen im letzten Jahrzehnt deutlich gestiegen ist, während der Anteil der 18-Jährigen, die über Konzentrations- und Denkprobleme berichten, im gleichen Zeitraum ebenfalls sprunghaft zugenommen hat. Ein Artikel der „Financial Times“ zu diesen Ergebnissen warf sogar eine schockierende, aber wichtige Frage auf: „Haben wir Menschen unseren Zenit der Leistungen unseres Gehirns bereits überschritten?“

Viele dieser Probleme im Bereich der kognitiven Fähigkeiten traten besonders ab etwa 2015 auf – in etwa zu dem Zeitpunkt, als Smartphones allgegenwärtig wurden und sich die Aufmerksamkeit immer mehr in die digitale Welt verlagerte. Sehr viele Forschungsergebnisse deuten inzwischen darauf hin, dass dieser zeitliche Zusammenhang kein Zufall ist. Eine im vergangenen Herbst veröffentlichte Meta-Analyse kommt sogar zu dem Ergebnis, dass der Konsum von Kurzvideos, wie sie beispielsweise über Apps wie TikTok und Instagram verbreitet werden, mit einer geringeren kognitiven Leistungsfähigkeit und reduzierter Aufmerksamkeit einhergeht [4].

Die schnell zunehmende Anwendung von Artificial Intelligence (AI) in vielen gesellschaftlichen Bereichen hat neue kognitive Bedenken hervorgerufen. Eine neue Studie vom Januar diesen Jahres, die sich auf Interviews mit über 600 Personen stützt, weist eine „signifikante negative Korrelation zwischen der häufigen Nutzung von AI-Tools und der Fähigkeit zum kritischen Denken“ auf [5].

Manche Forscher sprechen bereits von einem „Verlust unserer Denkfähigkeit“. Sie verweisen zum Beispiel darauf, dass bereits etwa 40 Prozent des US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukts aus sogenannten wissens- und technologieintensiven Branchen stammen – von der Luft- und Raumfahrtindustrie über die Softwareentwicklung bis hin zu Finanz- und Informationsdienstleistungen [6]. Unternehmen dieser Branchen haben nur noch die Aufgabe, komplexes menschliches Denken in wirtschaftlichen Umsatz umzuwandeln. Darüber hinaus gehende Aspekte und Zielsetzungen verlieren immer mehr an Einfluss.

Hartmut Wiehr, freier Journalist

[1] Eisenhower’s Billion-Dollar Heart Attack – 50 Years Later: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp058162; published September 22, 2005.

[2] Kenneth H. Cooper, The History of Aerobics (50 Years and Still Counting); https://convention.shapeamerica.org/Common/Uploaded%20files/uploads/pdfs/2018/publications/rqes/The-History-of-Aerobics-50-Years-and-Still-Counting.pdf.

[3] Speaking of Psychology: Why our attention spans are shrinking; www.apa.org/news/podcasts/speaking-of-psychology/attention-spans.

[4] Feeds, feelings, and focus: A systematic review and meta-analysis examining the cognitive and mental health correlates of short-form video use: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41231585/.

[6] Knowledge- and Technology-Intensive Economic Activity: www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/overview/knowledge–and-technology-intensive-economic-activity.

Lösungsansätze

Die Konzentrations- und Denkprobleme lassen sich nicht durch eine einzelne Maßnahme beheben. Sinnvoll ist vielmehr ein Bündel aus individuellen Gewohnheiten (Aufmerksamkeit schützen, Denken trainieren) und – wo möglich – organisatorischen Rahmenbedingungen (Kommunikation und Arbeitsweise so gestalten, dass tiefe Arbeit wieder realistisch wird). Im Folgenden sind Lösungsansätze aufgeführt, die sich direkt an den genannten Ursachen orientieren und sich in der Praxis kombinieren lassen.

1) „Deep Work“ als feste Praxis etablieren (statt als Ausnahme)

Kalenderblock statt Wunschdenken: Ununterbrochene Fokusblöcke (z. B. 60–120 Minuten) fest einplanen – mit einer klaren Aufgabe („Kapitel X lesen und zusammenfassen“, „Argumentationsstruktur für Abschnitt Y entwerfen“), nicht nur mit dem Label „arbeiten“.

Start-/Stopp-Ritual: Gleicher Ort, gleiche Startsequenz (Dokument öffnen, Ziel notieren, Timer stellen) und ein definierter Abschluss (kurzes Ergebnisprotokoll, nächster Schritt). Rituale senken die „Anlaufkosten“ und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, überhaupt in Tiefe zu kommen.

Gleicher Ort, gleiche Startsequenz (Dokument öffnen, Ziel notieren, Timer stellen) und ein definierter Abschluss (kurzes Ergebnisprotokoll, nächster Schritt). Rituale senken die „Anlaufkosten“ und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, überhaupt in Tiefe zu kommen. Umgebung aktiv gestalten: Alles, was zu „Kontextwechseln“ verleitet, aus dem Sichtfeld entfernen (Smartphone außer Reichweite, nur relevante Tabs/Programme offen). Je weniger Reize, desto weniger Willenskraft wird benötigt.

Alles, was zu „Kontextwechseln“ verleitet, aus dem Sichtfeld entfernen (Smartphone außer Reichweite, nur relevante Tabs/Programme offen). Je weniger Reize, desto weniger Willenskraft wird benötigt. Realistische Steigerung: Wer lange Fokusphasen verlernt hat, startet besser mit 25–45 Minuten und erhöht schrittweise. Das verhindert Frust und macht Fortschritt messbar.

Wer lange Fokusphasen verlernt hat, startet besser mit 25–45 Minuten und erhöht schrittweise. Das verhindert Frust und macht Fortschritt messbar. Messbarkeit und Feedback: Fokuszeit pro Woche oder Anzahl erledigter „High‑Cognition“-Aufgaben dokumentieren. Schon eine einfache Liste („wann, wie lange, woran gearbeitet“) schafft Transparenz und verbessert die Planung.

Rituale (gleicher Ort, gleiche Startsequenz, klare Endbedingung), damit Fokus zur Gewohnheit wird.

(gleicher Ort, gleiche Startsequenz, klare Endbedingung), damit Fokus zur Gewohnheit wird. Messbarkeit: z. B. Anzahl Deep‑Work‑Stunden pro Woche oder erledigte „High‑Cognition“-Aufgaben.

2) Unterbrechungen reduzieren: Kommunikationshygiene und klare Regeln

Asynchron statt permanent: E‑Mails und Chats gebündelt bearbeiten (z. B. 2–4 feste Zeitfenster pro Tag). Das senkt die Zahl der Kontextwechsel und erhöht die Chance, an schwierigen Aufgaben dranzubleiben.

Benachrichtigungen konsequent minimieren: Push‑Notifications standardmäßig aus; Ausnahmen nur für wirklich zeitkritische Kanäle/Personen. Wichtig ist dabei nicht „Härte“, sondern die Regelmäßigkeit.

Push‑Notifications standardmäßig aus; Ausnahmen nur für wirklich zeitkritische Kanäle/Personen. Wichtig ist dabei nicht „Härte“, sondern die Regelmäßigkeit. Reaktionszeit transparent machen: Im Team klären, was „normal“ ist (z. B. Antwort innerhalb eines Arbeitstags) und was „Notfall“ bedeutet (z. B. Anruf). Viele Unterbrechungen entstehen durch unklare Erwartungen.

Im Team klären, was „normal“ ist (z. B. Antwort innerhalb eines Arbeitstags) und was „Notfall“ bedeutet (z. B. Anruf). Viele Unterbrechungen entstehen durch unklare Erwartungen. Kurze Nachrichten vermeiden, die Arbeit auslösen: Statt „Hast du kurz…?“ lieber eine vollständige Anfrage mit Kontext, Ziel und Deadline. Das reduziert Rückfragen und damit zusätzliche Unterbrechungen.

Statt „Hast du kurz…?“ lieber eine vollständige Anfrage mit Kontext, Ziel und Deadline. Das reduziert Rückfragen und damit zusätzliche Unterbrechungen. „Office Hours“ / Sprechzeiten: Wer häufig Fragen bekommt, kann feste Slots anbieten. Das bündelt Interaktion und schützt die übrige Zeit.

Benachrichtigungen standardmäßig aus , nur für echte Ausnahmen an.

, nur für echte Ausnahmen an. Erwartungsmanagement im Team: Reaktionszeiten definieren (z. B. „Antwort innerhalb von 24h“ statt sofort).

3) Smartphone- und Kurzvideo-Konsum begrenzen: Aufmerksamkeit aktiv schützen

Reibung einbauen (das effektivste Prinzip): Kurzvideo‑Apps vom Startbildschirm entfernen, automatische Logouts aktivieren, strenge Bildschirmzeit‑Limits setzen. Ziel ist, impulsives Öffnen zu erschweren.

No‑Phone‑Zeiten definieren: Konkrete, wiederkehrende Zeitfenster (z. B. erste 60 Minuten des Tages, während Lesen/Schreiben, letzte 30 Minuten vor dem Schlafen). Das ist leichter durchzuhalten als ein pauschales „weniger Handy“.

Konkrete, wiederkehrende Zeitfenster (z. B. erste 60 Minuten des Tages, während Lesen/Schreiben, letzte 30 Minuten vor dem Schlafen). Das ist leichter durchzuhalten als ein pauschales „weniger Handy“. Ersatz statt Verzicht: Kurzvideo‑Konsum bewusst durch längere Formate ersetzen (Longform‑Artikel, Buchkapitel, Podcastfolgen). Damit wird die Fähigkeit, länger bei einem Gedanken zu bleiben, trainiert – ähnlich wie Ausdauertraining.

Kurzvideo‑Konsum bewusst durch längere Formate ersetzen (Longform‑Artikel, Buchkapitel, Podcastfolgen). Damit wird die Fähigkeit, länger bei einem Gedanken zu bleiben, trainiert – ähnlich wie Ausdauertraining. „Dopamin-Pausen“ realistisch planen: Wer nach anstrengender Denkarbeit Erholung braucht, kann diese planen (Spaziergang, Kaffee, kurze Dehnpause) – ohne automatisch in den Feed zu kippen.

Konkrete No‑Phone‑Zonen/-Zeiten (z. B. morgens 60 Minuten, beim Lesen, vor dem Schlafen).

(z. B. morgens 60 Minuten, beim Lesen, vor dem Schlafen). Kurzvideo substituieren durch längere Formate (Buch/Longform/Podcast) – nicht als Moralpunkt, sondern als Training längerer Aufmerksamkeitsspannen.

4) Kritisches Denken gezielt trainieren (Lesen, Strukturieren, Gegenprüfen)

Lesen–Denken–Nachfragen als Standardprozess: Nach einem Abschnitt kurz notieren: Was ist die Kernaussage? Welche Belege werden genannt? Was bleibt unklar? Welche Gegenposition wäre plausibel? Das macht aus „Konsum“ wieder aktive Verarbeitung.

Schreibbasierte Klarheit: Schwierige Inhalte regelmäßig als 1‑Seiten‑Memo erklären (Problem, These, Begründung, Einwände, Fazit). Schreiben zwingt zur Logik und macht Denkfehler sichtbar.

Schwierige Inhalte regelmäßig als 1‑Seiten‑Memo erklären (Problem, These, Begründung, Einwände, Fazit). Schreiben zwingt zur Logik und macht Denkfehler sichtbar. „Begriffsarbeit“ statt Schlagworte: Zentrale Begriffe definieren (z. B. „Aufmerksamkeit“, „kognitive Leistungsfähigkeit“, „kritisches Denken“). Viele Debatten werden unklar, weil alle unterschiedliche Definitionen nutzen.

Zentrale Begriffe definieren (z. B. „Aufmerksamkeit“, „kognitive Leistungsfähigkeit“, „kritisches Denken“). Viele Debatten werden unklar, weil alle unterschiedliche Definitionen nutzen. Rechnen/Lesen als Grundfertigkeiten pflegen: Wenn Studien steigende Schwierigkeiten zeigen, ist eine praktische Konsequenz: Grundfertigkeiten regelmäßig üben (z. B. Kopfrechnen, längere Texte, komplexe Argumentationen), statt nur „informiert“ zu sein.

Wenn Studien steigende Schwierigkeiten zeigen, ist eine praktische Konsequenz: Grundfertigkeiten regelmäßig üben (z. B. Kopfrechnen, längere Texte, komplexe Argumentationen), statt nur „informiert“ zu sein. Qualität der Quellen prüfen: Bei Zahlen/Studien: Wer ist der Herausgeber? Welche Methode? Welche Einschränkungen? Das reduziert das Risiko, dass „schnelle“ Informationen falsche Sicherheit erzeugen.

Schreibbasierte Klarheit : schwierige Themen als 1‑Seiten‑Memo erklären (fördert Struktur, Logik, Tiefe).

: schwierige Themen als 1‑Seiten‑Memo erklären (fördert Struktur, Logik, Tiefe). Lernhygiene: Rechnen/Lesen gezielt üben, wenn Defizite auftreten (nicht nur „informiert sein“).

5) AI bewusst einsetzen: Denkverstärkung statt Denkverlagerung

AI als Sparringspartner nutzen: Nicht „mach mir die Lösung“, sondern: „Welche Gegenargumente gibt es?“, „Welche Annahmen stecken dahinter?“, „Welche Alternativen wären möglich?“ So bleibt die Denkarbeit beim Menschen.

Pflicht zur Eigenbegründung (kurzes Prüfprotokoll): Wer AI‑Output übernimmt, ergänzt eine eigene Begründung: Warum ist das plausibel? Welche Quellen/Erfahrungen stützen es? Was könnte falsch sein? Das schützt vor gedankenloser Übernahme.

Wer AI‑Output übernimmt, ergänzt eine eigene Begründung: Warum ist das plausibel? Welche Quellen/Erfahrungen stützen es? Was könnte falsch sein? Das schützt vor gedankenloser Übernahme. „AI‑freie“ Phasen für Konzeptarbeit: Für bestimmte Aufgaben (Argumentationsaufbau, Problemlösung, Schreiben einer Rohfassung) bewusst ohne AI starten und erst später zum Gegencheck nutzen. Das erhält kognitive „Muskulatur“.

Für bestimmte Aufgaben (Argumentationsaufbau, Problemlösung, Schreiben einer Rohfassung) bewusst ohne AI starten und erst später zum Gegencheck nutzen. Das erhält kognitive „Muskulatur“. Risikobewusstsein: AI kann überzeugend formulieren, auch wenn Inhalte ungenau sind. Deshalb ist ein fester Schritt sinnvoll: Fakten, Zitate und Zahlen separat prüfen.

Pflicht zur Eigenbegründung : Wer AI‑Output nutzt, ergänzt eine kurze eigene Begründung/Prüfung („Warum ist das plausibel? Welche Annahmen?“).

: Wer AI‑Output nutzt, ergänzt eine kurze eigene Begründung/Prüfung („Warum ist das plausibel? Welche Annahmen?“). „AI‑freie“ Phasen für Konzeptarbeit/Problemlösung, um eigene kognitive Muskelarbeit zu erhalten.

6) Organisationen und Teams: Rahmen schaffen, der tiefe Arbeit ermöglicht

Meeting‑ und Chat‑Last senken: Weniger Meetings, dafür mit klarer Agenda, Vorabmaterial und Entscheidungskriterien. Status‑Updates wo möglich asynchron (kurzer schriftlicher Wochenstand) statt „Dauerabstimmung“.

Teamweite Fokuszeiten („Quiet Hours“): Verabredete Zeitfenster ohne interne Meetings und ohne Erwartung sofortiger Antworten (z. B. vormittags). Das macht Deep Work planbar, nicht zufällig.

Verabredete Zeitfenster ohne interne Meetings und ohne Erwartung sofortiger Antworten (z. B. vormittags). Das macht Deep Work planbar, nicht zufällig. Output statt Dauerverfügbarkeit: Leistung nach Ergebnissen und Qualität bewerten – nicht nach Geschwindigkeit der Reaktion. Sonst entsteht ein System, das Unterbrechungen belohnt.

Leistung nach Ergebnissen und Qualität bewerten – nicht nach Geschwindigkeit der Reaktion. Sonst entsteht ein System, das Unterbrechungen belohnt. Wissensmanagement statt Wiederholfragen: Häufige Fragen und Entscheidungen dokumentieren (FAQ, kurze Memos). Das reduziert die Zahl an Ad‑hoc‑Unterbrechungen und erhöht die Qualität der Entscheidungen.

Fokuszeiten teamweit (z. B. jeden Vormittag 9–12 Uhr keine internen Meetings).

(z. B. jeden Vormittag 9–12 Uhr keine internen Meetings). Output statt Präsenz: Bewertung nach Ergebnissen, nicht nach „schnell reagieren“.

Praktischer Umsetzungsvorschlag (30 Tage): Woche 1: täglicher Fokusblock (25–45 Minuten) + Benachrichtigungen reduzieren. Woche 2: zwei längere Deep‑Work‑Blöcke pro Woche + E‑Mail/Chat nur in festen Fenstern. Woche 3: No‑Phone‑Zeiten und Kurzvideo‑Limits konsequent einführen + wöchentliches 1‑Seiten‑Memo schreiben. Woche 4: AI‑Nutzung auf „Sparring“ umstellen (Gegenargumente/Checks) + im Team eine Fokuszeit‑Vereinbarung testen. Entscheidend ist, wenige Regeln stabil zu halten, statt viele Regeln kurzzeitig auszuprobieren.

Albert Absmeier & KI

Wenn das Smartphone uns benutzt