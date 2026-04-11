Verbrauch von Erdgas sinkt mittelfristig nur in Europa

Erdgas gilt in der Energiewende als Brückentechnologie, da es weniger CO₂-Emissionen verursacht als andere fossile Energieträger wie etwa Kohle oder Öl. Zugleich verursacht Erdgas nach Kohle, Torf und Ölschiefer weltweit die meisten CO₂-Emissionen bei der Strom- und Wärmeerzeugung. Wie wird sich der Verbrauch dieses ambivalenten Rohstoffs in den nächsten Jahren entwickeln? Die International Energy Agency (IEA) prognostiziert in ihrem jüngsten Gas-Report (PDF-Download [1]), dass der globale Erdgasverbrauch bis 2030 zunehmen wird. Bei der Prognose gibt es klare regionale Unterschiede, wie die Infografik zeigt. Demnach wird die Region Asien-Pazifik der stärkste Wachstumstreiber sein, angeführt von China, Indien und Südostasien. Hier wird laut IEA die steigende Energienachfrage und der Ersatz kohlebetriebener Kraftwerke den Verbrauch erhöhen. Die Projektion basiert auf aktuellen Plänen, Preisen und politischen Rahmenbedingungen (»Basis-Szenario«).
Der Nahe Osten und Afrika verzeichnen ebenfalls Zuwächse, vor allem durch Industrialisierung und Bevölkerungswachstum. In den OECD-Ländern hingegen (v. a. Europa und Nordamerika) stagniert oder sinkt der Gasverbrauch leicht. Hier verdrängen laut IEA Effizienzmaßnahmen, Ausbau erneuerbarer Energien und Klimapolitik fossile Energieträger zunehmend.
Erdgas zählt zu den bedeutendsten fossilen Energieträgern der Gegenwart. Es handelt sich um ein Gasgemisch mit je nach Fundstätte variierender Komposition kurzkettiger Kohlenwasserstoffe, einem Großteil davon Methan. Gewinnung und Verwendung stehen in einer engen Beziehung zum Erdöl, das sowohl eine ähnliche Entstehungsgeschichte sowie Anwendungsmöglichkeiten aufweist. Im internationalen Vergleich positioniert sich Deutschland mit einem Gesamtverbrauch von 78,6 Milliarden Kubikmetern Erdgas auf Platz neun.
Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35446/prognose-zum-weltweiten-verbrauch-von-erdgas-nach-regionen/?lid=fxkf8xu1lxgu
[1] https://iea.blob.core.windows.net/assets/db3d568d-b985-4cc2-bb1a-119517f118ac/Gas2025.pdf
Zusammenfassung der Hauptpunkte des IEA‑Berichts Gas 2025 – Analysis and Forecasts to 2030
Kernaussage
Der globale Gasmarkt steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Bis 2030 kommen rund 300 bcm/Jahr neue LNG‑Kapazitäten hinzu – vor allem aus den USA und Katar. Diese »LNG‑Welle« erhöht die Versorgungssicherheit, drückt Preise und verschiebt Handelsströme. Gleichzeitig bleibt die Nachfrageentwicklung unsicher, da hohe Preise, schwache Konjunktur und Infrastrukturengpässe dämpfen.
1. Marktstatus 2024–2025
- Nach dem Schock 2022/23 bewegt sich der Markt 2024–25 Richtung Rebalancing, aber bleibt angespannt.
- Gaspreise in Europa und Asien sinken im Q3 2025 unter Vorjahresniveau; Henry Hub bleibt deutlich höher.
- Nachfragewachstum 2025 < 1 %, getragen von Europa & Nordamerika; Asien schwach, Eurasien rückläufig.
- LNG‑Angebot +5 % in Q1–Q3 2025, aber kompensiert durch weniger Pipelinegas aus Russland/Norwegen.
- Europa: +5 % Nachfrage in Q1–Q3 2025, getrieben durch Stromsektor (weniger Wind/Hydro).
- Asien: China flach, Indien –6 %, Emerging Asia schwach wegen hoher Preise.
- Amerika: USA +0.5 %, aber Gas‑to‑Power sinkt wegen hoher Preise und mehr Kohle.
2. Die neue LNG‑Welle
- 300 bcm/Jahr neue Kapazität bis 2030, davon 70 % aus USA & Katar.
- USA: Rekord‑FID 2025 (>80 bcm/Jahr), Projekte wie CP2, Rio Grande, Port Arthur Phase 2.
- USA könnten bis 2030 ~1/3 der globalen LNG‑Lieferungen stellen (2024: ~20 %).
- Netto‑Zuwachs globaler LNG‑Lieferungen bis 2030: ~250 bcm (nach Abzug alternder Anlagen).
- Pipelinegas schrumpft gleichzeitig um ~55 bcm (v. a. Russland → Europa).
3. Nachfrageausblick bis 2030
Base Case (aktuelles Politik‑ & Projektumfeld):
- Globales Nachfragewachstum +9 % bis 2030 (~380 bcm).
- Asien-Pazifik = Haupttreiber, ~50 % des Wachstums; China allein ~25 %.
- Europa –8 % bis 2030 (Dekarbonisierung, Effizienz, erneuerbare Energien).
- Sektorbeiträge:
- Industrie & Energie: ~45 % des Wachstums
- Stromsektor: ~35 % (v. a. Asien & Nahost)
- Gebäude: +50 bcm
- Transport: +35 bcm (v. a. China)
High Case (niedrigere LNG‑Preise):
- Nachfrage +10 % bis 2030, +65 bcm über Base Case.
- Zusätzliche Nachfrage v. a. in preisempfindlichen asiatischen Märkten.
- Risiko: Infrastrukturengpässe in Süd-/Südostasien könnten ~25 % des Potenzials verhindern.
4. LNG‑Handel & Vertragsstrukturen
- Langfristverträge bleiben zentral: 75 % der Volumina seit 2022.
- Trend zu mehr Flexibilität:
- 50 % der Verträge 2030 destination‑free
- Hub‑Indexierung & Hybridpreise gewinnen gegenüber Ölpreisbindung
- Portfolio‑Player werden wichtiger → höhere Marktliquidität & Schockresilienz.
️ 5. Emissionen & CCUS
- LNG‑Lieferketten haben signifikante Scope‑1/2‑Emissionen (CO₂ + Methan).
- CCUS‑Projekte in Australien, Katar, Indonesien, Malaysia, USA im Ausbau.
- Bis 2030 könnte CCUS ein entscheidendes Kriterium für Finanzierung & Verträge werden.
6. Low‑Emission Gases (Biomethan, H₂, E‑Methan)
- Gesamtvolumen wächst bis 2030 um 2,5×, aber bleibt <1 % des globalen Gasangebots.
- Biomethan: >50 % des Wachstums, Produktion verdoppelt sich.
- Wasserstoff: +33 %/Jahr, aber von sehr kleinem Ausgangsniveau.
- E‑Methan: kaum Fortschritt ohne gezielte Fördermechanismen.
7. Versorgungssicherheit & Speicher
- EU‑Speicher: starke Sommerinjektionen, aber Ziel von 90 % vor Winter 2025/26 wohl verfehlt.
- USA: Speicher über 5‑Jahres‑Durchschnitt trotz steigender LNG‑Feedgas‑Nachfrage.
- Asien: Korea unterdurchschnittlich, Japan stabil.
Kurzfazit
Der Bericht zeigt eine klare Verschiebung der globalen Gasarchitektur:
- LNG wird dominanter, flexibler und liquider.
- USA & Katar prägen die Angebotsseite.
- Asien bleibt der zentrale Nachfragetreiber – aber nur, wenn Preise & Infrastruktur passen.
- Europa bleibt strukturell rückläufig.
- CCUS & Vertragsflexibilität werden strategische Faktoren.
Albert Absmeier & KI
3833 Artikel zu „Energie“
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Marketing | Services
DACH-Region als globaler Technologietaktgeber: Wer führt, wer wächst, wer liefert in der industriellen Energieautomation
Deutschland belegt Platz zwei in der globalen Energieautomation – knapp hinter den USA, deutlich vor Italien, Indien und Großbritannien [1]. 1.592 Unternehmen aus DACH sind weltweit aktiv, rund 15 Prozent der gesamten globalen Anbieterbasis [1]. Diese Zahl erzählt aber nur einen Teil der Geschichte. Denn die DACH-Region verfolgt keine Volumenstrategie – sie setzt den Standard…
News | Trends 2025 | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Nachhaltigkeit
Investitionen in grüne Energie: China bleibt unerreicht
Die weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien haben 2024 ein neues Rekordniveau erreicht. Insgesamt flossen laut REN21 Global Status Report 2025 über 727 Milliarden US-Dollar in grüne Technologien – doch die Verteilung ist alles andere als gleichmäßig [1]. Ein Land dominiert das Feld schon seit einiger Zeit – mit großem Abstand. Mit rund 290 Milliarden US-Dollar…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | New Work | Strategien
Mehr Risikokapital für KI – weniger für Energie
Laut Internationaler Energieagentur konkurrieren Energie‑Startups immer stärker mit KI‑Firmen um Risikokapital (Venture Capital, VC) [1]. Der KI‑Boom verschiebe Kapital und Aufmerksamkeit – auch von großen generalistischen Fonds – in Richtung KI. Die IEA weißt zugleich daraufhin, dass der Rückgang energiebezogener VC‑Finanzierung auch mit dem Auslaufen eines großen Finanzierungszyklus in der Elektromobilität (EVs und EV‑Batterien) zusammenhängt.…
News | Effizienz | Lösungen | Nachhaltigkeit | New Work | Services
Rohstoff Energie: Was habe ich damit zu tun?
Das Smartphone, das Auto, die Fabrik oder das Krankenhaus – ohne Energie steht unsere moderne Welt still. Wie können wir also verantwortlicher mit ihr umgehen, damit Ressourcen nicht unnötig verbraucht werden und wir auch morgen noch genug Energie zur Verfügung haben? Mit dieser Frage haben sich Azubis der Friedhelm Loh Group in ihren Projektarbeiten intensiv…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Kommentar | Nachhaltigkeit | Strategien
Wie Solarenergie die Weltwirtschaft umkrempelt
Warum entgegen allen Unkenrufen des amerikanischen Präsidenten die solare Weltwirtschaft längst im Entstehen ist, das erläutert PV-Experte Thomas Schoy, Mitinhaber und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Privates Institut: »Donald Trump hat einmal erklärt, Windräder seien hässlich, machten krank und seien im Grunde ein chinesischer Trick, um die USA zu schwächen. Wenn man das heute liest, wirkt…
News | Effizienz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv erweitert sein Angebot an flexiblen, energieeffizienten Perimeter-Kühlsystemen für kleine, mittlere und Edge-Anwendungen in EMEA
Das CoolPhase Perimeter PAM-Kühlsystem mit niedrigem Treibhauspotenzial von Vertiv™ umfasst Vertiv™ EconoPhase-Modelle mit gepumptem Kältemittel-Economizer, welche die EU-F-Gas-Verordnung erfüllen, für mehr Sicherheit sorgen und kein Brandrisiko darstellen. Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, erweitert die luftgekühlte Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM-Reihe um neue Kühlsysteme und den Vertiv™ CoolPhase Condenser. Diese Lösung ist ab sofort in…
News | Trends 2025 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur
Stromproduktion in der EU: Wind und Strom überholen fossile Energie
Windkraft und Solarenergie lieferten 2025 zusammen 30,1 Prozent des Stroms in der Europäischen Union und lagen damit knapp vor allen fossilen Energieträgern (29 Prozent Anteil an der Stromerzeugung). Das zeigt die Statista Infografik auf Basis von Daten des unabhängigen Energie‑Thinktanks Ember [1]. Haupttreiber des Umschwungs war das starke Wachstum der Solarenergie: Ihre Erzeugung stieg um gut 20 Prozent…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren: Für mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren ermöglichen eine effiziente Wärmeableitung und sind besonders für hochdichte KI- und HPC-Anwendungen geeignet, während sie gleichzeitig die Energieeffizienz steigern und Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Im Interview erklärt Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region, warum umfassende Flüssigkeitskühlungstechnologien und grüne Prinzipien entlang des gesamten Produktlebenszyklus notwendig sind, um gesetzlichen Vorgaben und Umweltverantwortung gerecht zu…
News | Digitalisierung | Effizienz | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Deutschland und die Elektrifizierung Europas: Fünf Städte, die die Energiewende vorantreiben
Die Elektrifizierung Europas ist ein entscheidender Bestandteil zur Erreichung der Netto-Null-Ziele, erfordert jedoch gemeinsame Anstrengungen von Unternehmen aus zahlreichen Branchen und entlang der gesamten Lieferkette. Bestimmte Vorteile wie Geografie, Industrie und Politik machen Deutschland zu einem unverzichtbaren Akteur der Energiewende. Hier skizziert Nicola Acampora, Head of Growth bei der Hyve Group, dem Veranstalter der CWIEME…
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
Delta und Siemens stärken ihre Zusammenarbeit, um die Energieinfrastruktur von Rechenzentren im KI- und Cloud-Zeitalter zu optimieren
Delta, Anbieter von Energie- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, und Siemens Smart Infrastructure haben eine globale Partnerschaft geschlossen, um vorgefertigte, modulare Energielösungen zu liefern, die die Bereitstellung von Rechenzentrumsinfrastruktur beschleunigen und gleichzeitig die CAPEX deutlich reduzieren. Die Kooperation verschafft Hyperscalern und Colocation-Anbietern einen strategischen Vorteil im wettbewerbsintensiven KI- und Cloud-Computing-Markt – mit höchster Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und…
News | Effizienz | Infrastruktur | Kommentar | Rechenzentrum
Energiekrise für Rechenzentren spitzt sich zu
»Ohne wettbewerbsfähige Strompreise und zuverlässige Netzanschlüsse hat Digitalstandort Deutschland keine Chance.« Die unter dem Dach von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. gegründete Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen kritisiert die verfehlte Standortpolitik der Bundesregierung. Insbesondere der vom Wirtschaftsausschuss abgelehnte Bundesratsvorschlag zur Vergabe von Netzanschlüssen, als auch die gestrige Vereinbarung des Koalitionsausschusses für einen Industriestrompreis,…
News | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Rechenzentrum
KI bedingt einen um 60 % höheren Energiebedarf bis 2028
Die rasante Ausweitung der künstlichen Intelligenz wird bis 2028 einen um 60 Prozent höheren Energiebedarf herbeiführen – dies geht aus dem neuesten Economist-Impact-Bericht hervor, der vom Industriesachversicherer FM in Auftrag gegeben wurde [1]. Die Studie warnt, dass die globale digitale Infrastruktur angesichts des beispiellosen Energiebedarfs unter Druck geraten wird und damit umgehender Handlungsbedarf besteht. Der…
News | Business | Business Process Management | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Whitepaper
Kompakte KI für energieeffiziente, agentenbasierte KI auf Edge-Geräten
Rekonstruktionstechnologie für generative KI für optimierte und energieeffiziente KI-Modelle auf Basis von Takane LLM. Weltweit höchste Genauigkeitsbeibehaltung von 89 Prozent, dreifache Inferenzgeschwindigkeit und 94 Prozent weniger Speicherbedarf durch 1-Bit-Quantisierung. Fujitsu hat eine neue Rekonstruktionstechnologie für generative KI entwickelt. Als zentraler Bestandteil des Fujitsu Kozuchi AI Service ermöglicht sie die Erstellung kompakter und energieeffizienter KI-Modelle…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Hightech-Agenda: Digitalisierung, Energieversorgung, Sicherheit
Bitkom zur Hightech-Agenda Die Hightech-Agenda setzt genau die richtigen Schwerpunkte: Digitalisierung, Energieversorgung, Sicherheit. Die neue Hightech-Agenda markiert eine Abkehr vom über Jahrzehnte praktizierten Gießkannenprinzip, womit von der Bundesregierung jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge breit über die Forschungsinstitute und Unternehmen hinweg verteilt wurden. Künftig werden die Mittel dort konzentriert, wo Deutschland besonders große Chancen, aber auch einen…
News | Kommunikation | Lösungen
Energieversorger: Auf dem kurzen Dienstweg
Wie die Stadtwerke Merzig den Anforderungen an ein modernes Energieunternehmen gerecht werden. Effiziente Kommunikationswege sind für Energieversorger unerlässlich, da sie als Betreiber kritischer Infrastruktur eine besondere Verantwortung tragen. Für den sicheren Informationsaustausch ausschlaggebend ist eine zuverlässige Kommunikations-Software. Wie die Stadtwerke Merzig mithilfe ihrer Telefonie-Lösung die steigenden Erwartungen an Sicherheit und Service erfüllen. Neue…
News | TechTalk | Infrastruktur | Rechenzentrum
TechTalk: Der Energiehunger von Rechenzentren erfordert intelligente Maßnahmen
Der Bedarf an immer mehr Rechenleistung geht mit einer deutlichen Zunahme an der hierfür benötigten elektrischen Energie einher, auch und vor allem in den Rechenzentren dieser Welt. Doch warum ist das so und welche intelligenten Maßnahmen sind für das Regulieren des aktuellen und zukünftigen Stromverbrauchs erforderlich? Darauf hatte Andreas Rockenbauch von Eaton während der Tech Show Frankfurt die passenden Antworten.
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
KI und Nachhaltigkeit: Wenn Effizienz auf Energiehunger trifft
Wie Unternehmen KI-Produktivitätsgewinne und Klimaziele in Einklang bringen können. Generative KI bringt spürbare Effizienzgewinne. Gleichzeitig verbraucht eine ChatGPT-Anfrage bis zu zehn Mal mehr Energie als eine Google-Suche. (1) Für Unternehmen entsteht damit ein komplexes Spannungsfeld zwischen Produktivitätsvorteilen und Nachhaltigkeitszielen. Der Rechenzentrumsspezialist Prior1 zeigt, wie mit diesem Dilemma konstruktiv umgegangen werden kann. Als Gemeinwohl-bilanziertes Unternehmen…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Nachhaltigkeit | Whitepaper
BSI fordert robuste Cybersicherheit für die Energieversorgung
Eine sichere Stromversorgung ist Grundlage unseres gesellschaftlichen Lebens – das zeigt nicht erst das knapp eintägige Blackout auf der iberischen Halbinsel. Energiesicherheit ist eine zentrale Säule in der deutschen Sicherheitsarchitektur. Gleichzeitig stuft das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Bedrohung für Kritische Infrastrukturen aus dem Cyberraum als hoch ein. Der Energiesektor steht dabei…
News | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen | Nachhaltigkeit
Klimaanlagen: Der Sommer heizt die Anforderungen an die Energieeffizienz an
Erfahren Sie, wie (und warum) Sie Klimaanlagen optimieren müssen. Klimaanlagen verbrauchen bereits 7 % des weltweiten Stroms – Experten warnen, dass sich der Bedarf bis 2050 verdreifachen könnte, was eine intelligentere Kühlung zu einer globalen Priorität macht. Wenn der Sommer kommt, weicht das »H« (Heizung) in HVAC (HVAC steht für Heating, Ventilation, and Air…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
KI: Energiebedarf von Rechenzentren verdoppelt sich bis 2030
Die Nutzung der künstlichen Intelligenz (KI) verzeichnet derzeit ein rasantes Wachstum. Damit einher gehen ein steigender Energiebedarf, zunehmende Treibhausgas-Emissionen sowie erhöhte Wasser- und Ressourcenverbräuche. Das Öko-Institut hat im Auftrag von Greenpeace Deutschland die Umweltauswirkungen von künstlicher Intelligenz untersucht und eine Trendanalyse bis zum Jahr 2030 erstellt. Der Bericht zeigt auf, wie KI nachhaltiger werden kann…