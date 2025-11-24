Deutschland und die Elektrifizierung Europas: Fünf Städte, die die Energiewende vorantreiben

Die Elektrifizierung Europas ist ein entscheidender Bestandteil zur Erreichung der Netto-Null-Ziele, erfordert jedoch gemeinsame Anstrengungen von Unternehmen aus zahlreichen Branchen und entlang der gesamten Lieferkette. Bestimmte Vorteile wie Geografie, Industrie und Politik machen Deutschland zu einem unverzichtbaren Akteur der Energiewende. Hier skizziert Nicola Acampora, Head of Growth bei der Hyve Group, dem Veranstalter der CWIEME Berlin, den deutschen Elektrifizierungskorridor und stellt dabei fünf Städte vor, die den Wandel anführen.
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Elektrifizierung liegt nicht nur in der Abkehr von fossilen Brennstoffen, sondern auch darin, die neuen Anforderungen einzubeziehen, die Technologien wie elektrifizierter Verkehr, Cloud-native Dienste und ein dekarbonisiertes Stromsystem an das Netz stellen.
In einer Handvoll deutscher Industrie- und Forschungszentren konzentrieren sich die Kompetenzen zur Entwicklung, Herstellung und Skalierung der Hardware, die die Elektrifizierung ermöglicht, von Leistungstransformatoren und Traktionsmotoren bis hin zu Chips und Stromversorgungssystemen für Rechenzentren. Investoren, politische Entscheidungsträger und Kunden haben nicht nur Komponenten im Blick, sondern interessieren sich auch für die Ökosysteme, die diese bereitstellen.
Nürnberg
Nürnberg hat sich als Kraftzentrum für netzgebundene Elektrotechnik etabliert, insbesondere im Bereich Transformatoren und Hochspannungsinfrastruktur. So kündigte beispielsweise das Werk von Siemens Energy in Nürnberg, einer der wichtigsten Transformatorenproduktionsstätten Europas, für 2025 eine erhebliche Kapazitätserweiterung an, um der steigenden Nachfrage von Übertragungsnetzbetreibern und Projekten zur Integration erneuerbarer Energien gerecht zu werden [1].
Um die industrielle Elektrifizierung voranzutreiben, benötigen die Stromnetze in ganz Europa Innovationen und eine groß angelegte Fertigung von Transformatoren, für die bereits jetzt mehrjährige Lieferzeiten anfallen. Das Ökosystem Nürnbergs entwickelt sich zu einer unverzichtbaren Basis für die heimische Produktion, reduziert die Abhängigkeit von Importen und sorgt dafür, dass Investitionsprogramme für das Stromnetz planmäßig umgesetzt werden können.
Dresden
Dresden, das Herzstück von »Silicon Saxony«, ist Europas bedeutendster Produktionsstandort für Halbleiter und ein Eckpfeiler der strategischen Autonomie des Kontinents im Bereich der Mikroelektronik [2]. Die Region beherbergt große Foundries wie GlobalFoundries, Infineon und das bevorstehende, von TSMC unterstützte Joint Venture ESMC und ist damit der einzige Standort in Europa mit einer solchen Konzentration an fortschrittlicher Chipfertigung.
Von der automatisierten Fertigung bis zur Integration in intelligente Stromnetze bringt die Elektrifizierung eine neue Welle innovativer Technologien mit sich, in denen Halbleiter unverzichtbar werden. Angesichts der laufenden Bauprojekte in der ganzen Stadt sowie der durch den deutschen und den EU-Chips-Act geförderten Investitionen produziert Dresden bereits hohe Stückzahlen für europäische Hersteller, die sich nicht ausschließlich auf Lieferketten aus Übersee verlassen können.
Stuttgart
Als Heimat traditionsreicher Automobilhersteller wie der Mercedes-Benz Group und Porsche ist Stuttgart der Kern der Elektrifizierung der Antriebstechnologie. Lokale Tier-1-Zulieferer wie Mahle investieren in eine Region, die sich von der Verbrennungstechnik hin zur Entwicklung elektrischer Antriebe, Batterieintegration und Wechselrichterinnovationen entwickelt [3].
Elektrofahrzeuge sind das Aushängeschild der Elektrifizierung. Sie verdrängen Verbrennungsmotoren von den Straßen und nutzen Innovationen im Bereich Elektromotoren, die ein breites Anwendungsspektrum haben. Fortschritte in der Elektromotortechnologie treiben die Elektrifizierung in Bereichen wie Windkraftanlagen, Industrierobotik und HLK-Systemen voran.
Frankfurt
Frankfurt wird oft zusammen mit London, Amsterdam und Paris (FLAP-Märkte) genannt und hat sich zu einem der wichtigsten Rechenzentrumsstandorte Europas entwickelt. Eine Analyse von CBRE ergab ein rasantes Wachstum gegenüber dem Vorjahr in den europäischen Kernzentren, mit einer starken Nachfrage nach Rechenzentrumsflächen in Frankfurt [4].
Es gibt eine konzentrierte Nachfrage von Hyperscalern nach zuverlässigen, hochwertigen Stromanschlüssen und stromintensiven KI-Workloads, was Frankfurt für die Elektrifizierung strategisch wichtig macht. Rechenzentren sind mittlerweile Stromverbraucher im Netzmaßstab, und wie sie angesiedelt, konzipiert und integriert werden, wird sich auf die Netzinvestitionen und den Einsatz erneuerbarer Energien in ganz Europa auswirken.
Berlin
Wissenschaftliche Plattformen und Kapazitäten in der angewandten Mikroelektronik erfüllen die industrielle Nachfrage in Berlin, um vorgelagerte Forschung in Komponenten und Produktionsprozesse zu übersetzen, die in ganz Europa skalierbar sind. Das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) hat beispielsweise kürzlich Ergebnisse zu Tandem-Photovoltaikzellen veröffentlicht, die die Umwandlungswirkungsgrade auf ein weltweit führendes Niveau bringen [5].
Die Leistungsfähigkeit der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen zu erreichen und zu übertreffen, wird von entscheidender Bedeutung sein und erfordert bahnbrechende Durchbrüche von nationalen Laboratorien und Universitäten. Berlin ist in der anwendungsorientierten Forschung weit fortgeschritten und aufgrund seiner Position als Drehscheibe für paneuropäische Elektrifizierungsprojekte der ideale Ort für den interdisziplinären Austausch von Ideen.
CWIEME Berlin ist ein Paradebeispiel für den Wert, Fachkompetenzen aus aller Welt an einem Ort unter dem Motto »Wo Kraft auf Fortschritt trifft« zu vereinen. In der deutschen Hauptstadt positioniert, lädt CWIEME Berlin zu Zusammenarbeit und Innovation ein, um die Voraussetzungen für Europas Elektrifizierung und nachhaltiges Wachstum zu schaffen [6].
Industrielle Koordination
Die Elektrifizierung ist keine einzelne technologische Herausforderung. Wenn sich diese einzigartigen Kompetenzen in einem hochindustrialisierten und gut vernetzten Land bündeln, wird die Skalierung deutlich erleichtert.
Politik und Beschaffung sollten Elektrifizierung ebenso als Industrie- wie als Energie- oder Klimastrategie begreifen. Die Unterstützung von Testumgebungen, die Beschleunigung von Netzanschlüssen für kritische Produktionsstandorte und die gemeinsame Finanzierung von Pilotfertigungen in den Bereichen Mikroelektronik und Transformatoren reduzieren Lieferzeiten und sichern hochwertige Arbeitsplätze, die diese industriellen Ökosysteme stärken.
Zwischen fünf Regionen mit komplementären Stärken, die wissenschaftliche Durchbrüche in industriell skalierbare Hardware umsetzen, entsteht Deutschlands nächste Generation von Elektrifizierungstechnologien.
