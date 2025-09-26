KI bedingt einen um 60 % höheren Energiebedarf bis 2028

Die rasante Ausweitung der künstlichen Intelligenz wird bis 2028 einen um 60 Prozent höheren Energiebedarf herbeiführen – dies geht aus dem neuesten Economist-Impact-Bericht hervor, der vom Industriesachversicherer FM in Auftrag gegeben wurde [1]. Die Studie warnt, dass die globale digitale Infrastruktur angesichts des beispiellosen Energiebedarfs unter Druck geraten wird und damit umgehender Handlungsbedarf besteht. Der Bericht »Foundations at risk: assessing the resilience of data centres and digital infrastructure« hebt mehrere Entwicklungen hervor, darunter:

Die künstliche Intelligenz wird den Energiebedarf bis 2028 um 60 % in die Höhe treiben.

Die aktuellen Rechenzentrumskapazitäten werden sich bis 2030 verdreifachen.

Der Stromverbrauch durch Rechenzentren allein wird sich bis 2030 voraussichtlich mehr als verdoppeln und damit 945 TWh (Terawattstunden) weltweit erreichen.

Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge nimmt der im Zusammenhang mit KI anfallende Energieverbrauch zwar langsamer zu als der Kapazitätenausbau voranschreitet, jedoch führt die Verdopplung der durch Rechenzentren benötigten Energie zu einer enormen Belastung des Stromnetzes. Zudem wird erwartet, dass der weltweite Strombedarf in den nächsten Jahren exponentiell zunehmen wird.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich das mögliche Arbeitsvolumen, das die KI einnehmen wird, nicht umfassend prognostizieren lässt. Darüber hinaus lassen sich spezifische Infrastrukturleistungen (Kühlung, Wasserversorgung) sowie regionale Clusterbildungen an wichtigen Knotenpunkten wie London oder Virginia schlecht skalieren und können damit kritische Schwachstellen und Engpässe bedingen.

»Unsere Forschungsergebnisse belegen, dass die rasante Ausweitung der künstlichen Intelligenz die Resilienz digitaler Infrastrukturen auf eine harte Probe stellt«, so Jonathan Birdwell, Global Head, Policy & Insights bei Economist Impact. »Steigender Energiebedarf, zunehmende Cyberbedrohungen und überlastete Netze bedingen systemische Risiken, die nicht länger ignoriert werden dürfen.«

»Digitale Infrastrukturen entwickeln sich außerordentlich schnell. Damit sehen wir uns mit völlig neuen Risiken konfrontiert«, erklärt Adrian Oxley, Principal Engineer, Semiconductor / Digital bei FM.

»Es ist vor dem Hintergrund der rapiden Entwicklungen in der Rechenzentrumsbranche eine wahrhaftige Herausforderung, Infrastrukturen umfassend zu schützen. Wenn Strategien zur Risikominimierung bereits in der Auslegungs- und Bauphase berücksichtigt werden, können Unternehmen bereits von Anfang an von erhöhter Resilienz profitieren. Bei FM setzen wir auf Engineering-Expertise und forschungsbasierte Strategien, um die Resilienz unserer Kunden jederzeit sicherzustellen.«

Zahlreiche Risiken bedrohen das Wachstum sowie die Resilienz der branchenspezifischen Infrastruktur.

Um langfristigen Erfolg sicherzustellen und die Resilienz der branchenspezifischen Infrastruktur zu stärken, können Unternehmen verschiedene Maßnahmen ergreifen:

Risikomanagement und Notfallplanung:

Unternehmen sollten umfassende Risikobewertungen durchführen und Notfallpläne entwickeln, um auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein. Dies umfasst die Identifizierung potenzieller Bedrohungen und die Implementierung von Maßnahmen zur Risikominderung.

Technologische Innovation und Digitalisierung:

Die Einführung neuer Technologien und die Digitalisierung von Prozessen können die Effizienz und Flexibilität eines Unternehmens erhöhen. Dies umfasst den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Datenanalyse, um fundierte Entscheidungen zu treffen und schnell auf Veränderungen zu reagieren.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein:

Unternehmen sollten nachhaltige Praktiken fördern und umweltfreundliche Technologien einsetzen, um ihre Abhängigkeit von begrenzten Ressourcen zu verringern und ihre Umweltbilanz zu verbessern. Dies kann durch den Einsatz erneuerbarer Energien, die Reduzierung von Abfällen und die Förderung einer Kreislaufwirtschaft erreicht werden.

Mitarbeiterentwicklung und -bindung:

Die Investition in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds sind entscheidend für den langfristigen Erfolg. Unternehmen sollten Programme zur Mitarbeiterentwicklung anbieten und Maßnahmen ergreifen, um die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung zu erhöhen.

Partnerschaften und Zusammenarbeit:

Die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden kann Synergien schaffen und den Zugang zu neuen Technologien und Märkten erleichtern. Unternehmen sollten strategische Partnerschaften eingehen und Netzwerke aufbauen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

[1] Hier können Sie den vollständigen Bericht einsehen. https://impact.economist.com/new-globalisation/future-insight

