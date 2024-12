Innovative Lösungen für Stromversorgung und Kühlung – Neue Herausforderungen und Chancen für Rechenzentren

Künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance-Computing (HPC) – diese beiden Technologien verändern nicht nur die Art und Weise, wie die Zukunft gestaltet wird, Produkte entwickelt werden und neue Geschäftsmodelle entstehen. Ihr Einsatz führt auch zu einem noch nie dagewesenen Bedarf an Energie und Kühlung in Rechenzentren. Laut einer aktuellen Studie der German Datacenter Association hat sich seit 2010 die Rechenleistung, die Unternehmen benötigen, aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung verzehnfacht [1]. Weltweit wird sich der Strombedarf von Rechenzentren bis 2026 voraussichtlich verdoppeln [2]. Um gleichzeitig die anvisierten und vom Gesetzgeber geforderten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, braucht es im Bereich Stromversorgung und Kühlung innovative Lösungen.

Künstliche Intelligenz hat spätestens mit dem Siegeszug von ChatGPT die breite Masse erreicht und kommt in immer mehr Anwendungsfällen in Unternehmen aller Größen und Branchen zum Einsatz. Das bedeutet nicht nur eine Steigerung der Innovationskraft und Effizienz, sondern auch einen ungleich höheren Bedarf nach Energie. Server mit Chips für KI-Anwendungen etwa benötigen bei gleicher Grundfläche wie ein herkömmlicher Server bis zu fünfmal so viel Strom und Kühlkapazität wie herkömmliche Server. Um einen möglichst nachhaltigen Betrieb zu ermöglichen, werden neue und innovative Stromversorgungs- und Kühltechnologien für Rechenzentren benötigt, die den Anforderungen von heute und morgen gerecht werden.

Das Energieeffizienzgesetz: Anforderungen an Rechenzentren. Die Produkte von Vertiv für die Stromversorgung, Kühlung und das Management kritischer Infrastrukturen sind so konzipiert, dass sie die Kunden dabei unterstützen, genau diesen Anforderungen zu entsprechen und ihren Energie-, Wasser- und Platzverbrauch zu reduzieren. Gerade vor dem Hintergrund des stetig anwachsenden Energie- und Strombedarfs, die der Siegeszug von KI und HPC nach sich zieht, braucht es Rechenzentrum-Designs und Systemarchitekturen, die auf die Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen einzahlen.

Die Thermalmanagementlösungen der Vertiv™ Liebert® Produktfamilie etwa sind führend im Bereich Effizienz und Wasserverbrauch. So haben die wasserfreien Kühlsysteme seit ihrer Einführung im Jahr 2013 weltweit Milliarden von Litern Wasser pro Jahr eingespart. Durch die fortschrittliche Wärmetauschertechnologie dieser Thermalmanagement-Produktlinie können Kunden PUE-Werte von nur 1,05 zu erzielen. Das entspricht den Vorgaben des Ende 2023 in Kraft getretenen Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) beziehungsweise liegt sogar noch darunter.

Das neue Gesetz sieht eine Staffelung vor: Rechenzentren, die vor dem 1. Juli 2026 in Betrieb genommen wurden, müssen ab dem 1. Juli 2027 einen PUE-Wert von kleiner oder gleich 1,5 vorweisen und ab 1. Juli 2030 einen Wert kleiner oder gleich 1,3 erreichen. Diejenigen, die ab dem Stichtag 1. Juli 2026 den Betrieb aufnehmen, benötigen einen PUE-Wert kleiner oder gleich 1,2. Spätestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme ist dieser Wert dauerhaft nachzuweisen. Die Berechnung des PUE-Wertes erfolgt dabei nach Maßgabe der EN 50600-4.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist der erste Schritt für Betreiber von Rechenzentren die Ermittlung der Energieeffizienz und die Identifizierung der entsprechenden Einsparpotenziale. Anbieter wie Vertiv bieten einen Energieoptimierungsservice für Rechenzentren und Computerräume an. Im Rahmen des Service empfiehlt Vertiv geeignete Produkt-Upgrades oder Ersatzprodukte, die zu nachweislichen Energieeinsparungen von bis zu 60 Prozent und zu Verbesserungen der IT-Lastkapazitäten führen. So werden Unternehmen dabei unterstützt, die gesetzlichen Vorgaben rechtzeitig und wie erforderlich zu erreichen. Für Unternehmen, die an der Transparenz ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten interessiert sind, bietet Vertiv Unterstützung bei der Messung und Berichterstattung des CO₂-Fußabdrucks und anderer Umweltkennzahlen.

Vertiv™ Trinergy™ und Vertiv™ DynaFlex-Batterie-Energiespeicher-system: Den Wandel zu erneuerbaren Energiequellen ermöglichen. Aufgrund der Rechen- und Kühlungsanforderungen von KI und HPC ist eine robuste Backup-Stromversorgungslösung entscheidend, die gleichzeitig einen möglichst ressourcenschonenden Betrieb bietet. Nur so wird kontinuierliche Verfügbarkeit der GPUs und CPUs ermöglicht, die die KI-Rechenleistung erbringen. Vertiv™ Trinergy™ ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die insbesondere den schwankenden Lastanforderungen von Rechenzentren gerecht wird.

Vertiv™ Trinergy™ verfügt über einen doppelten Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 97,1 %, der im dynamischen Online-Modus auf bis zu 99 % erhöht werden kann. So lassen sich Energieverbrauch und Betriebskosten senken, was zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten und einer kürzeren Amortisationszeit führt.

Zusätzlich kann die USV weitere Energie- und Kosteneinsparungen sowie Einnahmen erzielen, indem sie die Funktion Dynamic Grid Support nutzt. So ist die USV an der Steuerung der Stromnachfrage und anderen Netzdienstleistungen beteiligt, sofern diese verfügbar sind.

Mit ihrem verbesserten Dauerbetrieb ist die USV in der Lage, selbst bei Volllast für eine unbestimmte Zeit mit einer Gleichstromquelle zu arbeiten. Die USV ist auch mit dem Vertiv™ DynaFlex-Batterie-Energiespeichersystem (BESS) kompatibel, welches im Rahmen einer BYOP-Strategie (Bring Your Own Power) alternative Energiequellen als Backup- oder Primärstromquelle nutzen kann. So kann die USV Dieselgeneratoren als Notstromversorgung ersetzen, zu einer geringeren mittleren Reparaturzeit (MTTR) beitragen sowie einen zusätzlichen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten.

Vertiv™ PowerNexus koppelt USV und Systemschaltanlage zu einer integrierten Lösung, mit dem Ziel, zusätzlich Platz zu sparen und die Entwicklungs- und Implementierungszeit zu verkürzen.

Kühlung mit niedrigem GWP-Wert mit Vertiv™ Liebert® AFC-Kaltwasserlösungen. Nicht nur die Stromversorgung, auch die Kühlung ist für Betreiber von KI- und HPC-Rechenzentren eine Herausforderung. Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI- und HPC-Systemen suchen Kunden zunehmend nach Lösungen, die eine höhere Kühlleistung bei kompakten Abmessungen möglich machen. Die Liebert® AFC-Kaltwasserlösungen von Vertiv erreichen eine Leistung von bis zu 2,2 MW. Der Zeit- und Kostenaufwand sowie die Komplexität bei der Bereitstellung dieser Systeme ist erheblich reduziert – und das bei einem besonders niedrigen Treibhauspotenzial (global warming potential/GWP-Wert). So unterstützt die Lösung sowohl Nachhaltigkeitsziele als auch die Einhaltung der neuesten regulatorischen Standards.

Vertiv™ Liebert® AFC verbraucht bis zu 20 Prozent weniger Energie im Vergleich zu Kaltwasserlösungen mit herkömmlichem Schraubenverdichter. Der Inverter-betriebene Kompressor ermöglicht die Senkung des Energieverbrauchs und insbesondere des Strombedarfs in Spitzenzeiten. So steht zu Spitzenverbrauchszeiten mehr Strom für die IT-Geräte zur Verfügung. Die innovativen Regelungsalgorithmen bieten eine exakte Temperatursteuerung der Flüssigkeitszufuhr zu den Inneneinheiten. So wird die Kontinuität und Zuverlässigkeit der Kühlung maßgeblich verbessert. Das Gerät ist auf den Betrieb mit dem umweltfreundlicheren Kältemittel R1234ze HFO ausgelegt, so dass die Betreiber von Rechenzentren die EU-F-Gas Verordnung 2024/573 einhalten und damit die vorgegebenen Nachhaltigkeitsziele erreichen.

Fazit. Neben den neuesten ressourcenschonenden Technologien gibt es viele weitere Stellschrauben, die auf Nachhaltigkeitsinitiativen einzahlen. So können Unternehmen durch regelmäßige Wartung und Updates den Energieverbrauch ihrer Anlagen minimieren und durch die nachhaltige Entsorgung oder das richtige Recycling ausgedienter Anlagen eine umweltverträgliche Wiederverwertung unterstützen.

Auch die verstärkte Nutzung regenerativer Energien sollte kurz- und mittelfristig wesentlich an Fahrt aufnehmen. Vertiv unterstützt seine Kunden dabei, erneuerbare Energiequellen wie Solar- oder Windenergie in ihre Systeme zu integrieren. Technologien von Vertiv können beispielsweise die Speicherung von überschüssiger Energie aus erneuerbaren Quellen optimieren, sodass Kunden in Zeiten geringeren Stromverbrauchs ihren CO₂-Fußabdruck senken können. Zudem ermöglichen Microgrid-Lösungen und Hybridenergiesysteme, die erneuerbare Energiequellen einbeziehen, eine netzunabhängige und nachhaltige Stromversorgung.

Anton Chuchkov

IT Solutions,

Vertiv

