Whitepaper: Wie Nachhaltigkeit von Anfang an in der Produktentwicklung mitgedacht werden kann

Die Frage ist heute nicht mehr ob, sondern wie Unternehmen nachhaltig agieren können. Dieses Whitepaper zeigt auf, wie an kritischen Stellen eines Designs for Sustainability (D4S) mit geeigneten Methoden und Softwaretools eine erfolgreiche Umsetzung in Unternehmen begleitet werden kann. Dazu sollten Unternehmen geeignete Werkzeuge einsetzen, um in frühen Phasen der Produktentwicklung die richtigen, nachhaltigen Produktvarianten auszuwählen.

Warum wird Design for Sustainability für die Entwicklung wichtig?

Ein Schlüsselfaktor für den ökologischen Fußabdruck ist die Materialauswahl. Es gilt für Unternehmen, strukturiert vorzugehen und geeignete Werkzeuge einzusetzen. Die richtigen Tools ermöglichen die Erfassung, Verknüpfung und Auswertung sämtlicher nachhaltigkeitsrelevanter Informationen im Kontext Material und versetzen Unternehmen in die Lage, auch die Umweltauswirkungen künftiger Produkte sehr früh in den Entwicklungsprozess einzubeziehen.

Was Sie im Whitepaper erwartet

warum Design for Sustainability für die Produktentwicklung wichtig wird

wie Entwickler bereits früh im Prozess eine Vielzahl von Varianten gestalten und bewerten können, die zugleich wirtschaftlich und nachhaltig sind

welches Vorgehensmodell CADFEM auf dem Weg zum Design for Sustainability verfolgt, der sich Schritt für Schritt an den spezifischen Anforderungen des Kunden orientiert

