Die Deutschen und finanzielle Nachhaltigkeit: Sicherheit in unsicheren Zeiten?

Das Gefühl finanzieller Stabilität und Sicherheit ist für viele Menschen durch hohe Inflation, Zinserhöhungen durch Zentralbanken und wirtschaftliche Unsicherheit gestört. Deshalb werden Konsumenten vorsichtiger, wenn es um die Verwaltung ihrer Finanzen und die Nutzung diverser Zahlungsmethoden geht. Das Schlagwort finanzielle Nachhaltigkeit rückt in den Mittelpunkt. Eine aktuelle Umfrage des Finanzdienstleisters Riverty hat jeweils circa 1.500 Verbraucher in Deutschland, den Niederlanden und Schweden zu ihren persönlichen Finanzen in diesen schwierigen Zeiten befragt.

Informiertheit schützt vor Angst

Tatsächlich zeigt die Umfrage, dass die Mehrheit unter finanzieller Nachhaltigkeit primär langfristige finanzielle Stabilität hinsichtlich ihrer persönlichen Finanzen versteht (39 Prozent). Im Gegensatz dazu sehen 12 Prozent eher die kurzfristige finanzielle Stabilität im Fokus. Darüber hinaus geben 29 Prozent der Befragten an, dass informierte finanzielle Entscheidungen zu ihrem Gefühl der finanziellen Nachhaltigkeit beitragen. 34 Prozent halten es für wichtig, die Freiheit zu haben, die Dinge zu kaufen, die sie wollen oder brauchen, während 24 Prozent sich darauf konzentrieren, finanzielle Hindernisse überwinden zu können.

Nachhaltig einkaufen

Für die Deutschen ist trotz Krisenstimmung das Thema soziale und ökologische Nachhaltigkeit zunehmend wichtig: 39 Prozent der Befragten legen Wert darauf, dass ihre Ausgaben die Umwelt möglichst nicht belasten. Dieser Prozentsatz ist größer als in den anderen befragten Ländern: In den Niederlanden geben nur 23 Prozent an, dass soziale und ökologische Faktoren bei finanzieller Nachhaltigkeit eine Rolle spielen, in Schweden sind es nur 26 Prozent.

Bewährte Lösungen bevorzugt

In ihrem Streben nach finanzieller Stabilität vertrauen die Deutschen übrigens nicht jeder Zahlungsmethode, die ihnen geboten wird: Bei Online-Zahlungen entscheidet sich mehr als ein Drittel aller Befragten (37 Prozent) gegen eine Zahlungsmethode, wenn der Anbieter unbekannt ist. Um zu beurteilen, ob ein Zahlungsanbieter zuverlässig ist, setzen die Befragten auf Bewertungen auf Trustpilot (28 Prozent) und Google (28 Prozent).

Kay Dallmann, Senior Vice President Sales & Global Markets bei Riverty, sagt: »Unsere Umfrage zeigt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht einfach blindlings online bezahlen, nur weil sich ihnen die Option dazu bietet. Sie überlegen vielmehr, ob ein Zahlungsanbieter vertrauenswürdig ist, zur persönlichen finanziellen Situation passt und auf Transparenz und Sicherheit setzt.«

Das verstehen die Deutschen unter finanzieller Nachhaltigkeit (Copyright: Riverty)

Finanzielle Nachhaltigkeit

Finanzielle Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema, das sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es geht darum, private Finanzströme in nachhaltigere Wirtschaftsaktivitäten zu lenken. Aber was genau bedeutet das?

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Sustainable Finance – dieser Begriff steht EU-weit für das Ziel, die Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaftstransformation zu fördern. Konkret geht es darum, den Finanzsektor so auszurichten, dass er die Ziele des Pariser Klimaabkommens unterstützt und die Wirtschaft CO2-ärmer, widerstandsfähiger und ressourceneffizienter macht1.

Die BaFin hat bereits 2019 ein Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken veröffentlicht. Darin werden Leitfragen und Beispiele präsentiert, die Unternehmen im Finanzmarkt dabei unterstützen sollen, Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Strategien, der Unternehmensführung und im Risikomanagement zu berücksichtigen. Dieses Merkblatt dient nun als Richtschnur für verbindliche Regelungen, wie beispielsweise die Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk)1.

Die EU-Taxonomieverordnung ist ein weiterer wichtiger Schritt. Sie zielt darauf ab, eine Klassifikation von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten zu etablieren. Damit soll sichergestellt werden, dass Investitionen in wirklich nachhaltige Projekte fließen. Denn nur in einem funktionsfähigen, stabilen Finanzsystem kann ausreichend Kapital in nachhaltige Investitionen gelenkt werden2.

Die BaFin hat das Thema Nachhaltigkeit zu einem ihrer zehn Mittelfristziele erklärt. Sie analysiert finanzielle Risiken, die sich für die von ihr beaufsichtigten Unternehmen rund um das Thema Nachhaltigkeit ergeben, und setzt sich dafür ein, irreführende Vermarktung zu bekämpfen1.

Insgesamt geht es darum, den Finanzsektor aktiv in die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft einzubinden – eine Herausforderung, die sowohl Risiken als auch Chancen birgt. 🌿🌍

Genki Absmeier

Weitere Informationen

(1) Nachhaltigkeit: Daran kommt niemand mehr vorbei – BaFin. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2022/Beitraege_Sustainable_Finance_2022/fa_bj_2212_Sustainable_Finance.html .

(2) Sustainable Finance – Was hat das Finanzsystem mit den …. https://bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2020/05/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-3-sustainable-finance.html .

(3) BaFin – Sustainable-Finance-Strategie der BaFin. https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Sustainable_Finance_Strategie/SF_Strategie_node.html.

754 Artikel zu „Nachhaltigkeit Finanz“

News | Business | Trends Wirtschaft | Whitepaper Kommunen finanziell schlecht gerüstet für Nachhaltigkeitswende Die Kommunen in Deutschland haben im Jahr 2022 einen Überschuss erwirtschaftet. Allerdings bleiben die Städte und Gemeinden abhängig von Konjunktur und Bundespolitik und die regionalen Unterschiede sind groß. Viele Kommunen werden damit ihrer Verantwortung für die Nachhaltigkeitswende nicht gerecht werden können. Nur auf den ersten Blick haben sich die Kommunalfinanzen im vergangenen Jahr günstig… Weiterlesen →

News | Effizienz | Geschäftsprozesse | Lösungen | Nachhaltigkeit ESG-Berichtssoftware: Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen Unternehmen stehen unter wachsendem Druck von Behörden, Mitarbeitern und Kunden, ihre Performance in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance = ESG) zu verbessern. Mit Hilfe von intelligenter Automatisierung und einer ESG-Berichtssoftware können sie die Anforderungen in Angriff nehmen. Die Rolle von ESG-Berichtssoftware ESG-Compliance bezieht sich auf die Erfassung, Messung, Veröffentlichung… Weiterlesen →

News | Business | Nachhaltigkeit Vier Schritte zu einem CSRD-konformen Nachhaltigkeitsreporting Bis spätestens 6. Juli diesen Jahres müssen die EU-Mitgliedsstaaten die CSRD-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt haben. Auch produzierende Unternehmen sollten daher einen Plan entwickeln, den neuen Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung so bald wie möglich nachkommen zu können. Was sie brauchen, ist eine Strategie zum Sammeln von Daten und Erstellen der Reports. Diese kann in vier Stufen… Weiterlesen →