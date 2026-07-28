Supermicros neues Server-Portfolio bietet eine 1,7-fache Leistungssteigerung

Supermicro stellt ein neues Server-Portfolio mit CPUs der AMD EPYC™ 9006-Serie der 6. Generation vor, die eine 1,7-fache Leistungssteigerung* gegenüber der Vorgängergeneration bieten.

33 % mehr Kerne, doppelte PCIe-Bandbreite und 2,6-fach höhere Speicherbandbreite sorgen für spürbar mehr Leistung bei anspruchsvollen Workloads.

Die umfassenden Rack-Scale-Systeme basieren auf der DCBBS-Architektur, sind mit AMD-EPYC-CPUs der 6. Generation und AMD Instinct™-GPUs ausgestattet und für Cloud-, Enterprise-, Storage-, HPC- und KI-Workloads optimiert.

Das branchenweit umfangreichste Portfolio umfasst zudem die AMD Helios-Plattform mit 72 GPUs, die für groß angelegtes KI-Training und Inferenz mit hohem Durchsatz konzipiert ist.

Super Micro Computer, ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen in den Bereichen KI, Unternehmens-IT, Speicher sowie 5G/Edge mit den Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), gab sein H15-Serverportfolio der nächsten Generation bekannt. Es basiert auf CPUs der 6. Generation der AMD EPYC™ 9006-Serie und ist für GPUs der nächsten Generation – darunter AMD Instinct™ – optimiert. Verbunden werden die Systeme über AMD Pensando™-Netzwerktechnologie. Mit bis zu 256 Kernen und 512 Threads erfüllen die H15-Systeme die wachsenden Rechenanforderungen von Workloads in den Bereichen Cloud, Unternehmen, Speicher, High-Performance-Computing (HPC) und agentenbasierte KI. Dank einer Steigerung der CPU-Leistung um das 1,7-Fache gegenüber der Vorgängergeneration¹, einer erweiterten Speicher- und E/A-Bandbreite sowie einer branchenführenden Rechendichte können Kunden nun mehr KI-Agenten gleichzeitig ausführen, Unternehmensanwendungen beschleunigen und die Leistung der Host-Knoten maximieren, ohne die vorhandene Leistungsaufnahme zu überschreiten.

»Die neuesten Modelle unserer DCBBS-Familie, die mit AMD-Technologie ausgestattet sind, bieten die nächste Generation der KI-Infrastruktur. Sie ist auf hohe Leistung, schnelle Skalierbarkeit und maximale Effizienz optimiert«, erklärte Vik Malyala, Chief Business Officer bei Supermicro. »Mit Unterstützung unseres globalen Serviceteams, unserer robusten Lieferkette in den USA und unserer kontinuierlichen Investitionen in US-amerikanische KI-Innovationen helfen wir unseren Kunden auch weiterhin dabei, KI-Lösungen sicher einzuführen und zu skalieren.«

Erfahren Sie hier mehr über das Supermicro-Portfolio an AMD-Servern sowie in dieser Videozusammenfassung.

»Wenn Unternehmen ihre agentische KI ausbauen, benötigen sie eine Infrastruktur, die außergewöhnliche Leistung, Effizienz und Flexibilität bietet«, sagte Dan McNamara, Senior Vice President und General Manager für Compute und Enterprise AI bei AMD. »Durch die Kombination der neuesten AMD-EPYC-CPUs, Instinct-GPUs und AMD-Pensando-Netzwerktechnologie mit den modularen Server- und Rack-Scale-Designs von Supermicro können Kunden ihre KI-Infrastruktur schneller bereitstellen und gleichzeitig die Auslastung verbessern, den Energieverbrauch senken sowie die Gesamtbetriebskosten reduzieren.«

Das H15-Portfolio bietet eine optimierte Infrastruktur für jede Arbeitslast

Das neue H15-Portfolio umfasst speziell entwickelte Systeme, die für eine breite Palette von Unternehmens- und KI-Infrastruktur-Implementierungen optimiert sind:

Hyper – Die Flaggschiff-Plattform mit zwei Sockeln wurde für Unternehmensanwendungen, KI-Inferenz, Virtualisierung und Cloud-Workloads entwickelt. Ihr fortschrittliches thermisches Design unterstützt auch die leistungsstärksten AMD-EPYC-Prozessoren.

CloudDC – Ein Server mit einem oder zwei Sockeln für Cloud-Scale-Umgebungen. Er basiert auf der Spezifikation »Data Center Modular Hardware System« (DC-MHS) des Open Compute Project (OCP) und ist so kompatibel mit offenen Rechenzentrumsstandards.

GrandTwin® – Eine hochdichte 2U-Architektur mit vier Knoten, die für Scale-out-Umgebungen konzipiert ist, darunter Objektspeicher, Virtualisierung, Cloud-Dienste und Hochleistungsrechnen.

FlexTwin™ – Ein 1OU-Rechensystem mit zwei Knoten, hoher Leistung und hoher Dichte sowie zwei CPUs, das mithilfe von Flüssigkeitskühlung die Rechendichte und Energieeffizienz für Cloud-native und Hyperscale-Bereitstellungen maximiert.

Petascale-Speicher – 1U- und 2U-All-Flash-Speicherplattformen mit hoher Kapazität, die für softwaredefinierte, auf Speicher basierende KI-Data-Lakes, groß angelegte Analysen und HPC-Umgebungen optimiert sind und bis zu 4,8 PB pro System unterstützen.

SuperBlade® – Der H15 8U 10 SuperBlade ist eine Architektur der nächsten Generation im Rack-Maßstab für HPC, KI-Inferenz, agentenbasierte KI sowie Rechenanwendungen der Enterprise-Klasse mit CPU und GPU. Die Plattform unterstützt sowohl Single-Socket- als auch Dual-Socket-Blade-Konfigurationen – mit luft- und flüssigkeitsgekühlten Varianten, die für maximale Dichte, hohe Leistung und Effizienz in einem breiten Spektrum von Infrastruktur-Bereitstellungen optimiert sind.

Ausbau der AMD-GPU-basierten KI-Infrastruktur

Neben dem H15-Serverportfolio baut Supermicro seine AMD-GPU-basierte KI-Infrastruktur mit neuen PCIe-GPU-Servern und der rack-scale Supermicro AMD Helios-Plattform weiter aus. Wie auf der Computex 2026 demonstriert wurde, ermöglichen diese Lösungen Unternehmen einen flexiblen Einsatz, der von KI-Inferenz im Unternehmensbereich bis hin zu groß angelegten KI-Trainings reicht.

5U-PCIe-GPU-Server mit AMD-Instinct™ MI350P-GPUs

Die Modelle Supermicro AS-5126GS-TNRT und AS-5126GS-TNRT2 sind darauf ausgelegt, die Leistung der AMD-Instinct MI350P PCIe-GPUs zu maximieren. Diese Systeme unterstützen bis zu zehn GPUs in einer standardmäßigen, luftgekühlten 5U-Plattform und bieten eine hervorragende KI-Beschleunigung, während sie innerhalb der bestehenden Stromversorgungs- und Kühlinfrastrukturen von Rechenzentren betrieben werden.

Durch die Kombination der hochdichten PCIe-Architektur von Supermicro mit AMD Instinct MI350P-GPUs mit bis zu 144 GB HBM3e-Speicher und Unterstützung von KI-Formaten mit geringer Genauigkeit können Unternehmen die KI-Inferenz und das Training beschleunigen, die Effizienz der Infrastruktur verbessern, den Platzbedarf im Rechenzentrum verringern und die Gesamtbetriebskosten senken.

Offenes Ethernet-Netzwerk mit der AMD Pensando™ Pollara 400 AI-Netzwerkkarte

Die AMD Pensando Pollara 400 AI-Netzwerkkarte bietet eine leistungsstarke, offene Ethernet-Vernetzung für KI-Infrastrukturen und ermöglicht Front-End-, Speicher- sowie Scale-Out-Konnektivität für Systeme auf Basis der AMD Instinct MI350P. Sie bietet die für das KI-Training und die KI-Inferenz erforderliche hohe Bandbreite, geringe Latenz und Effizienz. Gemeinsam ermöglichen die AMD Instinct MI350P-GPUs und die AMD Pensando Pollara 400 AI-Netzwerkkarte Kunden den Aufbau offener, leistungsstarker KI-Cluster. Diese lassen sich mithilfe einer Standard-Ethernet-Infrastruktur von einem einzelnen Server bis hin zu großen Multi-Rack-Bereitstellungen skalieren.

Supermicro AMD Helios-Plattform

Für Unternehmen, die Frontier-AI-Modelle einsetzen möchten, bietet Supermicro in Zusammenarbeit mit AMD die »Supermicro AMD Helios Platform” an. Dabei handelt es sich um eine Rack-Scale-Lösung mit 72 GPUs, die für groß angelegtes KI-Training und Inferenz mit hohem Durchsatz konzipiert ist.

Die flüssigkeitsgekühlte Plattform kombiniert AMD Instinct MI455X-GPUs, AMD-EPYC-Prozessoren der 6. Generation, AMD Pensando-Netzwerktechnologien und den AMD ROCm™-Software-Stack zu einer offenen, leistungsstarken KI-Infrastruktur. Die Plattform unterstützt Bereitstellungen jeder Größenordnung und ermöglicht es Kunden, effizient zu skalieren und gleichzeitig Leistung, Energieeffizienz und betriebliche Flexibilität zu maximieren.

Supermicro vereint mit DCBBS diese Technologien zu einer vollständigen, validierten KI-Infrastruktur. Unternehmen können damit Lösungen implementieren, die von einzelnen Servern bis hin zu vollständig integrierten Systemen auf Rack- und Rechenzentrumsebene reichen. Mit seinen branchenführenden Lösungen in den Bereichen Design, Fertigung, Flüssigkeitskühlung, Netzwerktechnik, Software und globalem Support unterstützt Supermicro seine Kunden dabei, die Einführung von KI zu beschleunigen, die Implementierungszeit zu verkürzen, die Energieeffizienz zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

*1,7-fache Leistungssteigerung basierend auf den von AMD veröffentlichten SPECInt Rate 2017-Ergebnissen.