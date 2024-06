Wie kann man mit modernen Techniken zur Nachhaltigkeit beitragen?

Neuerungen können zur Nachhaltigkeit beitragen

Das Thema Nachhaltigkeit folgt einem in jeden Bereich des Lebens. Ob es um den Arbeitsweg, das Wäschewaschen oder das Kochen geht – am besten sollte man seinen Alltag stets hinterfragen und Schritte gehen, um den Klima- und Umweltschutz zu unterstützen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, doch dank einiger modernen Techniken kann man die Nachhaltigkeit durch wenig Aufwand in seinen Alltag integrieren.

Photovoltaik für die nachhaltige Energiegewinnung

Vor allem das Thema Energie ist ein sehr kritisches, das mittlerweile in den Köpfen zahlreicher Menschen fest verankert ist. Es steht fest: der Energiegewinn muss nachhaltiger werden. Aber wie?

Hier sind Photovoltaikanlagen eine Lösung, da mit ihnen Energie aus dem Sonnenlicht gewonnen werden kann. Es gibt praktische Photovoltaikanlagen für den Einzelverbraucher, die auf Dächern und Balkonen montiert werden können. Daneben gibt es größere Anlagen für Unternehmen oder Einzelpersonen mit mehr Kapital. Diese können im Garten oder auf Feldern platziert werden.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, seine Anlagen bei Solar Direktinvest weiterzuverkaufen. Die Firma vermittelt Anlagen und trägt so ebenfalls einen Teil zur Nachhaltigkeit bei. Zum Verkauf der Anlagen kann es zum Beispiel kommen, wenn man Geld für eine andere Investition wie Immobilien geht. Bei Solar Direktinvest wird transparent mit fairen Preisen gearbeitet und die Photovoltaikanlagen werden innerhalb kurzer Zeit weiterverkauft.

Energiesparende Geräte anschaffen

Ein weiterer Vorteil der modernen Technik ist, dass immer wieder neue Geräte entwickelt werden, die energiesparender und effizienter arbeiten. Dabei handelt es sich um Alltagsgegenstände wie den Wasserkocher, die Waschmaschine und den Herd. Am besten überprüft man einmal alle seine Geräte auf die Energieeffizienzklasse, da diese Auskunft darüber gibt, wie viel Strom bei der Benutzung verbraucht wird. Haben die Geräte eine eher schlechte Effizienzklasse, sollte man in neue Geräte investieren. Daneben gibt es immer mehr moderne Geräte mit stromsparenden Modi. Zwar muss man ein Mal viel Geld investieren, allerdings zahlt es sich im Nachhinein durch den geringeren Verbrauch aus.

Weniger auf KI zurückgreifen

Künstliche Intelligenz ist seit einiger Zeit ein großes Thema und ist aus dem Leben mancher Menschen schon jetzt nicht mehr wegzudenken. Sie benutzen zum Beispiel ChatGBT, um Hilfestellungen für das Bearbeiten von Hausarbeiten oder Prüfungen zu erhalten. Allerdings birgt KI auch eine Gefahr, wenn es um die Umwelt und Nachhaltigkeit geht. Durch das vermehrte Nutzen der künstlichen Intelligenz werden nämlich hohe CO 2 -Emissionen produziert und viele Ressourcen verbraucht, was man im ersten Moment wahrscheinlich nicht erwarten würde. Jeder einzelne sollte also genau darüber nachdenken, wann er wirklich auf die praktische Technologie zurückgreifen möchte.

Durch moderne Heiztechniken Energie sparen

Das Heizen ist vor allem im Winter ein Punkt, der viel Energie verbraucht und zu hohen Kosten führen kann. Zum Glück gibt es immer wieder modernisierte Heizsysteme, die effizienter arbeiten als alte Heizungen. Hat man allerdings nicht die Kapazitäten, ein neues Heizsystem einbauen zu lassen, gibt es Tipps, wie man auch mit alten Heizungen effizienter arbeiten kann. Am besten lässt man die Heizung immer mindestens im Nachtmodus, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Außerdem darf der Heizkörper nicht von Möbeln verdeckt werden und kalte Wände sollte man isolieren.

816 Artikel zu „Nachhaltigkeit Energie“

NEWS | EFFIZIENZ | GESCHÄFTSPROZESSE | LÖSUNGEN | NACHHALTIGKEIT ESG-Berichtssoftware: Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen Unternehmen stehen unter wachsendem Druck von Behörden, Mitarbeitern und Kunden, ihre Performance in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance = ESG) zu verbessern. Mit Hilfe von intelligenter Automatisierung und einer ESG-Berichtssoftware können sie die Anforderungen in Angriff nehmen. Die Rolle von ESG-Berichtssoftware ESG-Compliance bezieht sich auf die Erfassung, Messung, Veröffentlichung… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | NACHHALTIGKEIT Vier Schritte zu einem CSRD-konformen Nachhaltigkeitsreporting Bis spätestens 6. Juli diesen Jahres müssen die EU-Mitgliedsstaaten die CSRD-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt haben. Auch produzierende Unternehmen sollten daher einen Plan entwickeln, den neuen Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung so bald wie möglich nachkommen zu können. Was sie brauchen, ist eine Strategie zum Sammeln von Daten und Erstellen der Reports. Diese kann in vier Stufen… Weiterlesen →

NEWS | EFFIZIENZ | NACHHALTIGKEIT | STRATEGIEN Günstige und stabile Strompreise durch Erneuerbare-Energien-Pool DIW-Studie zeigt Weg zu stabilen und günstigen Strompreisen für private Haushalte und Unternehmen auf – Erneuerbare-Energien-Pool reduziert Volatilität und stärkt Anreize zur flexiblen Stromnachfrage – Auch Finanzierung neuer Windkraft- und Solarprojekte wird erleichtert Auch wenn erneuerbare Energien immer günstiger werden und ihr Anteil am Strommix im Zuge der Energiewende stetig wächst, schwanken Strompreise weiterhin… Weiterlesen →