Wie in Solarenergie investieren? – Anlagestrategien und Möglichkeiten für Privatanleger

Es fühlt sich gut an, in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Das ist jedenfalls die Aussage, die interessierte Anleger von denen hören, die diesen Schritt bereits gewagt haben. Tatsächlich gibt es potenziell attraktive Renditen und welche Strategien und derzeitige Möglichkeiten zu diesen führen, das erfahren private Anleger im Folgenden.

Die direkte Investition

Lange Zeit war die direkte Investition in eine Solaranlage die einzige Möglichkeit, um direkt von einem Wandel zu grüner Energie zu profitieren. Auch heute investieren Anleger gerne und oft in ein eigenes, kleines Kraftwerk, sofern der Platz und die Möglichkeiten auf einem eigenen Grundstück gegeben sind. Wer nicht über ausreichend viel Platz verfügt, der wendet sich an Unternehmen, die unkompliziert eine Beteiligung an großen Solarprojekten ermöglichen. Die Solar Direktinvest Erfahrungen zeigen, was Anleger denken, die bereits diese Möglichkeit genutzt haben. Bei einer solchen Form des Direktinvestments darf nicht vergessen werden, dass Privatanleger dadurch von ihrem Engagement bezüglich der Wartung, Instandhaltung, der Reparatur und der Reinigung der eigenen Anlage entbunden sind. Ob in die Solarenergie investiert wird, weil man damit der Umwelt und den nachfolgenden Generationen etwas Gutes tun möchte oder sich dieser Möglichkeit aufgrund der vielversprechenden Rendite bedient, das ist einem natürlich selbst überlassen.

Aktien und die Sonnenenergie

Etliche Unternehmen, die heute ihr Geld mit der Sonne, oder genauer gesagt, mit der Solarenergie verdienen, sind mittlerweile an der Börse notiert. Beispiele dafür sind internationale Hersteller von Solarpaneelen, große Projektentwickler oder Unternehmen, die im großen Stil installieren und Wartungen durchführen. Entscheiden sich Privatanleger für solche Aktien, so profitieren diese direkt vom Wachstum der Solarindustrie, das aufgrund der nicht enden wollenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien nicht nachlassen wird.

Moderne und sichere Varianten des Investments

Während Aktien schon als relativ sicher und langfristig gelten, gibt es heutzutage weitere Investitionsmöglichkeiten, die in die ferne Zukunft gerichtet sind. Ein beliebtes Beispiel sind heute die Exchange Traded Funds, die als ETFs bekannt sind. Ähnlich wie diese, aber bereits länger auf dem heimischen Markt handelbar, sind Investmentfonds. Mittlerweile ist es ein Trend, in Fonds oder ETFs zu investieren, die sich einem bestimmten Thema, etwa den erneuerbaren Energien, verschrieben haben. Fonds bündeln das Kapital unzähliger Anleger weltweit und bedeuten eine gleichzeitige Investition in etliche Unternehmen aus der Solarbranche. Das stellt eine breite Diversifikation dar, was natürlich der Sicherheit des eigenen Anlagevermögens deutlich zugutekommt.

Weitere, aber weniger häufig anzutreffende Formen des Solarinvestments stellen die Investition in Solaranleihen und das Crowdfunding dar. Einige Unternehmen, die in der Solarbranche tätig sind, geben regelmäßig Anleihen zur Kapitalbeschaffung aus. Wer es auf ein festverzinsliches Einkommen abgesehen hat, der sollte diese Option in Erwägung ziehen, allerdings immer im Wissen, dass diese nicht die sicherste Variante darstellt.

Das Crowdfunding ist in der Solarbranche gerade bei sozialen Projekten beliebt. Anleger tun hiermit etwas Gutes, mit einem hohen Gewinn dürfen sie allerdings nicht rechnen.

Diese Übersicht zeigt, wie vielseitig und kreativ Privatanleger heute in die Sonnenenergie investieren. Wer auf die Sonne setzt, der diversifiziert sein Anlagevermögen und setzt auf eine Branche, der die Gegenwart und auch die Zukunft gehören. Zugleich schadet es dem eigenen Portfolio nicht, wenn dieses genutzt wird, um damit Gutes zu tun.

57 Artikel zu „Solarenergie“

NEWS | EFFIZIENZ | LÖSUNGEN EXCIT3D entwickelt Augmented Reality App für RWE Renewables Die neue App mit dem Namen »RWE AR Experience« ermöglicht den Kunden und Interessenten von RWE Renewables, virtuell eine Anlage zur Gewinnung von grünem Strom zu erleben. Leicht verständlich vermittelt ein sich drehendes und sprechendes Windrad den Nutzern der App Wissenswertes: Woher kommt die erneuerbare Energie? Welche Strommengen lassen sich mit den Anlagen gewinnen und… Weiterlesen →