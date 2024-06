ESG-Berichtssoftware: Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen

Unternehmen stehen unter wachsendem Druck von Behörden, Mitarbeitern und Kunden, ihre Performance in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance = ESG) zu verbessern. Mit Hilfe von intelligenter Automatisierung und einer ESG-Berichtssoftware können sie die Anforderungen in Angriff nehmen.

Die Rolle von ESG-Berichtssoftware

ESG-Compliance bezieht sich auf die Erfassung, Messung, Veröffentlichung und Verbesserung der ökologischen, sozialen und unternehmerischen Auswirkungen eines Unternehmens. Ein ESG-Bericht bietet Einblick in die ESG-Performance, -Risiken und -Chancen des Unternehmens sowie die vorgenommenen Verbesserungen. Diese Berichte sind datengestützt und zielen auf die Transparenz der Unternehmensaktivitäten ab.

ESG-Berichtssoftware hilft Unternehmen, die Compliance mit behördlichen Vorschriften einzuhalten und rechtliche sowie finanzielle Sanktionen zu vermeiden, indem sie genaue und konsistente Daten erfasst und automatisiert verarbeitet. Die Software bietet auch Benchmarking-Funktionen, die es ermöglichen, die ESG-Performance mit den anderen Unternehmen zu vergleichen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Sie unterstützt die Einbeziehung von Stakeholdern wie Investoren, Kunden und Mitarbeitern, die ein wachsendes Interesse an der ESG-Performance zeigen. Zudem hilft sie, finanzielle und Reputationsrisiken zu minimieren, indem sie potenzielle Schwachstellen aufzeigt. Durch die Automatisierung reduziert die Software Verwaltungs- und Betriebskosten und bietet wertvolle Erkenntnisse zur langfristigen Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit. Unternehmen können so datengestützte Entscheidungen treffen, die mit ihren ESG- und Nachhaltigkeitszielen im Einklang stehen, und sich durch ihre überzeugende ESG-Performance und -Berichterstattung positiv von der Konkurrenz abheben.

Effiziente ESG-Berichterstellung mit intelligenter Automatisierung

ESG-Berichtssoftware kann intelligente Automatisierung, wie sie von SS&C Blue Prism angeboten wird, nutzen. Diese Technologie kombiniert Robotic Process Automation (RPA) mit künstlicher Intelligenz (AI) und Business Process Management (BPM). Unternehmen können dadurch auf die erforderlichen Quelldaten zugreifen und umfassende ESG-Frameworks erstellen.

Die intelligente Automatisierung gewährleistet Datenkonsistenz und Zugänglichkeit, indem intelligente Digital Worker Routineaufgaben zur Erfassung von Quelldaten übernehmen. Diese Technologie erfasst ein breites Spektrum von ESG-Quelldaten zeitnah, präzise und sicher, wobei der CO 2 -Fußabdruck im Vergleich zur manuellen Datenerfassung erheblich reduziert wird. Daten werden aus verschiedenen Quellen erfasst, sei es strukturiert oder unstrukturiert, und in einer zugänglichen Datenbank bereitgestellt oder direkt an die entsprechende ESG-Verarbeitungs- und Berichtssoftware gesendet. Nachdem die ESG-Berichtssoftware die Berichte erstellt hat, kann Intelligente Automatisierung bei Bedarf eingesetzt werden, um diese zu verteilen, einzureichen, zu archivieren oder die verarbeiteten Daten an ein ERP-System oder andere ESG-Software weiterzuleiten.

ESG-Berichterstattung als strategisches Muss

ESG-Berichterstattung wird für viele Unternehmen bald zur Pflicht und gilt bereits als Best Practice. Unternehmen, die sich bisher noch nicht damit befasst haben, sollten sich daher dringend mit den verschiedenen ESG-Lösungen vertraut machen. Eine vollständige End-to-End-Lösung für Datenerfassung, -verarbeitung und Berichterstellung spart Zeit und Geld, indem sie präzise, zeitnahe und relevante Berichte gemäß den Vorgaben der Regulierungsbehörden erstellt. ESG-Berichterstattung ist nicht nur eine Frage der Compliance, sondern ein strategisches Muss für Unternehmen, die auf dem globalen Markt erfolgreich sein und einen positiven gesellschaftlichen sowie ökologischen Beitrag leisten wollen.

Im November 2022 wurden die Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vom EU-Parlament verabschiedet. Sie verpflichtet zukünftig Unternehmen zur Berichterstattung über die Berücksichtigung und den Umgang mit sozialen und ökologischen Herausforderungen. ESG-Berichterstattung ist jedoch nicht nur eine Frage der Compliance, sondern auch strategisch wichtig für den globalen Markt. ESG-Berichtssoftware in Kombination mit Intelligenter Automatisierung hilft dabei, diese Anforderungen zu erfüllen.

