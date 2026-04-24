Selektive Datenmigration ist nur so intelligent wie die Datenentscheidungen, die dahinterstehen

- Selektive Datenmigration (SDT) ist nicht automatisch sicherer als eine 1:1-Übernahme – Sicherheit entsteht durch bewusste, kontextbezogene Datenentscheidungen.
- Ohne Business-Kontext wird SDT oft zur verkleinerten „Lift-and-Shift“-Migration, die Alt-Komplexität nahezu unverändert nach SAP S/4HANA überträgt.
- Traditionelle SDT-Ansätze scheitern häufig an fehlender Relevanzprüfung: Es werden Daten ohne operativen/analytischen Mehrwert migriert, was Systeme aufbläht und Kosten erhöht.
- Schlechte Datenqualität (fehlerhaft, dupliziert, veraltet) wird sonst fortgeschrieben und beeinträchtigt Analyse, Automatisierung, Konsistenz und Compliance bereits ab Start.
- Echte Rekonziliation und Compliance-by-Design sind entscheidend: Nicht nur Datensätze, sondern Geschäftsergebnisse müssen plausibel validiert werden, um Vertrauen für Go-Live und künftige Veränderungen zu schaffen.
Die selektive Datenmigration (Selective Data Transition, SDT) ist keine vollständige 1:1-Übernahme von Altdaten und schafft per se keine zusätzliche Sicherheit. Ausschlaggebend sind vielmehr gezielte, kontextbezogene Entscheidungen über den Umgang mit Daten. Erst dadurch lassen sich Risiken tatsächlich wirksam reduzieren und nachhaltiger Mehrwert in SAP S/4HANA-Migrationen realisieren.
Eine vermeintlich sichere Alternative im Fokus
Seit Jahren wird die selektive Datenmigration (SDT) im Rahmen von SAP S/4HANA-Transformationen als die ‘sichere’ Alternative zur vollständigen Systemumstellung positioniert, verbunden mit dem Versprechen größerer Kontrolle, geringerer operativer Beeinträchtigungen sowie potenziell reduzierter Kosten.
Theoretisch ist dieses Versprechen schlüssig. In der Praxis bleiben viele SDT-Programme allerdings hinter den Erwartungen zurück. Das liegt selten an der selektiven Datenmigration an sich, sondern vielmehr daran, dass datenbasierte Entscheidungen häufig als rein technische Maßnahmen und nicht als strategische Entscheidungen verstanden werden. Genau diese Differenzierung ist aber entscheidend.
Ohne Business-Kontext: bloß eine Mini ‘Lift-and-Shift’ Migration
Wenn ich mit CIOs und Entscheidungsträgern über Transformationen spreche, begegnet mir immer wieder ein vertrautes, beruhigendes Argument: “Wir setzen auf SDT, also reduzieren wir das Risiko.” Doch ein genauerer Blick auf die tatsächliche Auswahl, Migration und Validierung der Daten zeichnet häufig ein vollkommen anderes Bild. Viele SDT-Migrationsvorhaben basieren weiterhin auf zeitbasierten Datenschnitten, organisationsgetriebener Selektion oder aber der Logik, zunächst lediglich das zu übernehmen, was unmittelbar benötigt wird, während der Rest zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden soll. Dieser Ansatz mag auf dem Papier den Umfang reduzieren, führt in der Praxis jedoch oft dazu, dass die Komplexität bestehender Altsysteme nahezu unverändert in SAP S/4HANA übernommen wird und damit genau jene Transformation ausgebremst wird, die das Programm ja eigentlich erst ermöglichen soll. Die unbequeme Wahrheit lautet daher: Eine selektive Migration ohne geschäftlichen Kontext ist letztlich nichts anderes als eine verkleinerte „Lift-and-Shift“-Migration.
Wo traditionelle SDT-Ansätze scheitern
In hunderten von SAP-Programmen zeigen sich immer wieder dieselben strukturellen Lücken. Häufig werden Daten ohne klare geschäftliche Relevanz ausgewählt, insbesondere dann, wenn Datenentscheidungen isoliert vom fachlichen Kontext getroffen werden. In solchen Fällen migrieren Organisationen Informationen, die keinen operativen oder analytischen Mehrwert mehr besitzen. Das Ergebnis? Aufgeblähte Systeme, steigende Betriebskosten und fortbestehende technische Schulden auf einer Plattform, die eigentlich auf Geschwindigkeit und Intelligenz ausgelegt ist.
Altlasten werden fortgeschrieben, Abstimmung endet verfrüht
Gleichzeitig werden Daten von schlechter Qualität häufig unverändert übernommen. Fehlerhafte, duplizierte oder veraltete Daten verbessern sich nicht im Zuge der Migration, sondern werden direkt in SAP S/4HANA fortgeschrieben. Dadurch werden Analysefähigkeit, Automatisierung und Compliance bereits von Beginn an beeinträchtigt.
Hinzu kommt, dass die Abstimmung oft auf einer rein technischen Ebene endet. Doch das Abgleichen von Datensätzen ist nicht gleichzusetzen mit dem Validieren von Geschäftsergebnissen. Wenn das Unternehmen nicht sicherstellen kann, dass Prozesse im neuen System wie erwartet funktionieren, sinkt das Vertrauen, oft genau in der Phase vor dem Go-Live, in der Korrekturen sich kostenintensiv gestalten.
Parallel dazu verlieren Stammdaten und Transaktionsdaten häufig ihre Konsistenz. Fehlende Abhängigkeiten und veraltete Konfigurationen führen zu später auftretenden Fehlern, die den Betrieb stören und insgesamt die Akzeptanz der neuen Lösung erheblich bremsen.
Der richtige Blickwinkel auf Compliance
Schließlich wird Compliance in vielen Programmen eher als Einschränkung denn als integrales Designprinzip betrachtet. Historische Finanz- und Regulierungsdaten lassen sich oft nicht nahtlos in neue Systemstrukturen überführen. Ohne bewusste architektonische Gestaltung können Prüfpfadfähigkeit und regulatorische Konformität dadurch beeinträchtigt werden, und das teilweise sogar ohne unmittelbare Sichtbarkeit.
Keine dieser Herausforderungen ist unvermeidlich. Sie entstehen vielmehr dort, wo Daten primär lediglich als zu verschiebende Bestände wahrgenommen werden und nicht als strategisches Gut, das im Zuge der Migration gezielt verbessert und weiterentwickelt werden sollte.
Veraltete Daten müssen nicht gelöscht werden. Sie sollten vielmehr weiterhin zugänglich, regelkonform und sauber verwaltet bleiben. Ein intelligentes Archivierungskonzept reduziert die Systemgröße, ohne dabei die Prüfpfadfähigkeit oder Compliance zu beeinträchtigen.
Datenqualitätsverbesserung ist kein ‘Nice-to-have’,, sondern ein entscheidender Differenzierungsfaktor. Sie bestimmt letztendlich, ob Analyse und KI überhaupt ihr Potenzial entfalten können oder ob ihre Entwicklung bereits im Ansatz blockiert wird.
Rekonziliation: Grundlage für geschäftliches Vertrauen
Echte Rekonziliation stellt sicher, dass nicht nur die Zahlen technisch übereinstimmen, sondern dass die Ergebnisse auch aus geschäftlicher Sicht plausibel und belastbar sind. Dieses Vertrauen schafft die Grundlage dafür, dass Organisationen mit Klarheit und Entschlossenheit vorgehen können. Ob M&A, Desinvestitionen oder künftige Änderungen mit Blick auf die Plattform: selektive Datenmigration sollte das Unternehmen auf Veränderungen vorbereiten und nicht in der gegenwärtigen Struktur festhalten.
Werden Daten als strategisches Gut verstanden, sprechen die Ergebnisse für sich selbst. Es handelt sich dann nicht nur um einen technischen Erfolg, sondern um einen unmittelbaren geschäftlichen Mehrwert auf der Grundlage von konsequent verbesserten, datenbasierten Entscheidungen.
Die übergreifende Erkenntnis aus SAP-Transformationen
Selektive Datenmigration ist nicht per se die sicherere Option. Sicherheit entsteht erst dort, wo Daten gezielt ausgewählt, konsequent verbessert und sorgfältig validiert werden. Mit der zunehmenden Ausrichtung von Organisationen auf KI-gestützte Prozesse, Echtzeitanalysen und kontinuierliche Transformation sinkt die Toleranz gegenüber mangelhafter Datenqualität rapide. SAP S/4HANA wirkt dabei wie ein Verstärker, der sowohl die Stärken als auch die Schwächen der bestehenden Datenlandschaft deutlich hervorhebt.
Von der Migration zur echten Transformation
Vor diesem Hintergrund sollten sich Führungskräfte in Transformationsprogrammen nicht die Frage stellen, ob SDT eingesetzt wird, sondern vielmehr, ob heutige Datenentscheidungen auch morgen noch Bestand haben werden und entsprechend Vertrauen verdienen. Genau darin liegt der entscheidende Unterschied zwischen der bloßen Migration von Systemen und einer echten Transformation des Unternehmens.
René Haag, VP MEE, Syniti, einem Unternehmen von Capgemini
301 Artikel zu „SAP S/4HANA“
News | Business Process Management | ERP | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services
Dynamik bei der Migration zu SAP S/4HANA trotz anhaltender Herausforderungen bei der Automatisierung
Da die Frist für die Migration zu S/4HANA im Jahr 2027 näher rückt, steht für viele Unternehmen die Modernisierung von SAP auf der To-do-Liste. Doch es gibt Herausforderungen, die die Migration behindern – von Prozesskomplexität und Datenqualitätsproblemen bis hin zu gemischten Benutzeroberflächenumgebungen. Precisely, ein Anbieter von Datenintegrität, hat neue Ergebnisse einer in Zusammenarbeit mit…
News | Business Process Management | ERP | Ausgabe 7-8-2024
Berechtigungsmanagement und Prozessorientierung mit SAP S/4HANA – Neue Technologien und Lizenzmodelle verändern die GRC-Landschaft
Durch einen hohen Digitalisierungsgrad der S/4HANA-Technologie mit besserer Analyse-, Steuerungs- und schnellerer Entscheidungsfähigkeit kann die Integration und Automatisierung von GRC-Aspekten in bestehende Prozesse im SAP-Umfeld entscheidend dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten, Risiken besser zu managen und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.
News | Cloud Computing | Effizienz | ERP | Ausgabe 5-6-2024
Wechsel auf SAP S/4HANA Cloud – Mit Digital Discovery Assessment zum Transformationserfolg
SAP S/4HANA bietet Organisationen wesentliche Innovationen wie künstliche Intelligenz, Automatisierung, Bereinigung des Gesamtsystems und Nachhaltigkeitslösungen. Die Cloud-Modelle erschließen Skalierbarkeit, Flexibilität, Kosteneffizienz und kontinuierliche Weiterentwicklung.
News | Business | Business Process Management | Cloud Computing | ERP | Tipps
SAP S/4HANA: Herausforderung und die Notwendigkeit der strategischen Planung
Die Umstellung auf SAP S/4HANA erweist sich auch für Branchenriesen wie Haribo und Lidl als gewaltige Herausforderung. Haribo musste einen signifikanten Rückgang beim Verkauf seiner berühmten Goldbären hinnehmen, eine direkte Folge der SAP-Implementierung. Lidl sah sich nach siebenjähriger Projektarbeit und einer Investition in Höhe von nahezu 500 Millionen Euro gezwungen, das Vorhaben aufgrund von Anpassungsschwierigkeiten…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Lösungen | Online-Artikel
SAP S/4HANA: Mit Echtzeit in die Neuzeit?
Einführung von IT-Systemen: Große Unterschiede bei Bestands- oder Neukunden. In einer aktuellen internationalen IDC-Umfrage gaben mehr als zwei Drittel der befragten SAP-Kunden an, SAP S/4HANA entweder bereits implementiert zu haben oder eine Einführung zu planen. Im Neukunden-Segment sieht dies allerdings anders aus. Hier scheinen viele, die mit einer SAP-Lösung liebäugeln, noch abwarten und aus den…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Effizienz | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Trends 2016 | Lösungen | Strategien
Studie »SAP S/4HANA«: Strategische Bedeutung oder lediglich das nächste Release
Rund ein Jahr nach Einführung ist die Relevanz von S/4HANA unter SAP-Anwendern in deutschen Unternehmen noch immer umstritten. Es zeichnen sich zwei Lager ab: Für die eine Gruppe der Unternehmen hat die neue Produktgeneration der SAP strategische Bedeutung. Sie sehen Innovationspotenzial für die Transformation ihrer Geschäftsprozesse und den Aufbau neuer Geschäftsmodelle. Die Vertreter der anderen…
News | Business | Trends 2024 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse
DSAG-Investitionsreport 2024: S/4HANA-Cloud-Strategie auf dem Prüfstand, RISE with SAP mit Potenzial
Der Investitionsreport 2024 der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG) belegt: Die IT- und SAP-Investitionsbudgets steigen weiter – allerdings bei weniger Unternehmen als noch im Jahr 2023 [1]. Gleichzeitig wächst die Investitionsbereitschaft in S/4HANA, doch bei der SAP-S/4HANA-Cloud-Strategie sehen Anwenderunternehmen Diskussionsbedarf. RISE und GROW with SAP scheinen bei den Befragten an Bedeutung zu gewinnen. Laut DSAG-Investitionsreport 2024…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Tipps
SAP-Transformation – mehr als nur ein erfolgreicher »Go-live«
In vielen SAP-Projekten wird der sogenannte Go-live noch immer als der ultimative Endpunkt betrachtet. Der Countdown läuft, Projektpläne verdichten sich auf einen Stichtag hin, und mit dem Produktivstart wird dann der erreichte Meilenstein gefeiert. Doch genau an diesem Punkt setzt ein häufiges Missverständnis an: Der Go-live steht nicht für den endgültigen Erfolg, vielmehr markiert er…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse
SAP: Unternehmen investieren gezielter – KI etabliert sich, Cloud auf dem Prüfstand
Steigende Budgets, aber differenziertere Investitionsentscheidungen: Der Investitionsreport 2026 der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) zeigt, dass SAP für Anwenderunternehmen relevant bleibt – Investitionen jedoch gezielter und kritischer erfolgen [1]. S/4HANA nimmt weiter an Fahrt auf. On-Premises ist hier noch häufiger die Wahl. Cloud-Modelle, neue SAP-Zielbilder und künstliche Intelligenz (KI) stoßen auf Interesse, müssen ihren wirtschaftlichen…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien | Tipps
Vom Projekt zur Betriebslogik: Wie UiPath seine SAP-Landschaft mit KI-Agenten neu erfindet
Warum orchestrierte, KI-basierte Agenten zum strategischen Hebel in der SAP-S/4HANA-Transformation werden und was sich aus der »Customer Zero«-Initiative von UiPath und Deloitte lernen lässt. In vielen Unternehmen wird die Umstellung auf SAP S/4HANA noch immer als notwendige Pflichtübung gesehen: teuer, riskant und mit ungewissem Mehrwert jenseits der technischen Erneuerung. UiPath hat diese Transformation anders…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
Release 5.2.14 der SAP-integrierten xSuite Business Solutions verfügbar
Softwarehersteller xSuite wartet mit Neuerungen im Bereich KI-gestützter Rechnungsverarbeitung und intelligenter Agenten auf. Die xSuite Group hat jetzt Version 5.2.14 ihrer SAP-integrierten Business Solutions veröffentlicht. Das aktuelle Release bringt Neuerungen für die Lösungskomponenten xSuite Invoice, xSuite Procurement, xSuite Order Confirmation und xSuite Orders. Im Fokus steht die Verarbeitung bestellbezogener Rechnungen (SAP MM) mit dem Ziel,…
News | Business | Cloud Computing | ERP | Services
Systemumstellung bei SAP: Handlungsdruck wächst für tausende Unternehmen
Mehrere hunderttausend Unternehmen weltweit müssen ihre bestehenden SAP-Systeme bis 2027 umstellen – ein Aufschub bis Ende 2030 ist gegen einen Aufpreis möglich. Knappe Ressourcen und Schwierigkeiten beim Umstieg: Unternehmen stehen beim Softwarewechsel vor großen Herausforderungen. Von Bosch über Airbus bis hin zu PwC: SAP gehört zu den meistverwendeten ERP-Systemen und wird von mehr als…
News | Cloud Computing | ERP | Geschäftsprozesse
E-Rechnungen direkt aus SAP versenden – xSuite erweitert Cloud-Plattform eDNA
Mit der jüngsten Erweiterung der cloudbasierten E-Rechnungsplattform eDNA ermöglicht xSuite nun auch den Versand von Debitorenrechnungen aus SAP-Systemen.
News | Business | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
xSuite stellt neue Funktion für E-Rechnungs-Versand aus SAP vor
Die cloudbasierte E-Rechnungsplattform xSuite eDNA kann jetzt beides: E-Rechnungen annehmen und aus SAP versenden. In vielen Ländern weltweit – in Europa u. a. Deutschland, Polen und Frankreich – wird der Versand von E-Rechnungen in den nächsten ein bis fünf Jahren verpflichtend. SAP-Anwenderunternehmen stellt die xSuite Group dafür jetzt eine Erweiterung ihres Produkts xSuite eDNA (electronic…
News | Business | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | ERP | Strategien
SAP und DSAG: Investitionsbereitschaft in zukunftsweisende Technologien wächst
Auch in diesem Jahr hat die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) wieder nach den Investitionsplanungen der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragt. Zentrale Ergebnisse: Die generelle Investitionsbereitschaft in IT-Lösungen und auch in SAP-Lösungen steigt weiter. Bezogen auf die SAP-Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Lösungen SAP Business Suite, SAP S/4HANA On-Premises und S/4HANA Cloud zeigt sich, dass S/4HANA…
News | Cloud Computing | ERP | Geschäftsprozesse
Rechnungsworkflows für S/4HANA: Veränderte Spielregeln in der Cloud
SAP gilt als mächtiges ERP-System mit schier unerschöpflichen Funktionalitäten für die verschiedensten Einsatzszenarien und Branchen. Trotz alledem gibt es Bereiche, aus denen sich der Hersteller bewusst herausgehalten hat. Hier springen Partner und Spezialanbieter in die Bresche, um mit ihren Zusatzlösungen (Add-ons) den Standardfunktionsumfang zu erweitern und zu optimieren – im Bereich Rechnungsbearbeitung zum Beispiel die xSuite Group, mittlerweile einer der weltweit anerkanntesten Spezialisten …
News | ERP | Lösungen
Easy Custom Code Adaption (ECCA):
Erfolgreiche SAP-Migrationen mit Fujitsu
Die Migration von SAP-Systemen, z.B. auf S/4HANA, ist ein komplexes Unterfangen. Der Umgang mit individuellem Custom Code ist dabei ein entscheidender Faktor für Erfolg oder Misserfolg des Projekts. Diese selbstentwickelten ABAP-Programme, über Jahre hinweg gewachsen und oft unzureichend dokumentiert, stellen eine erhebliche Herausforderung für jede Systemumstellung dar. Easy Custom Code Adaption (ECCA) von Fujitsu bietet eine innovative Lösung, die Risiken minimiert, Kosten senkt und den Migrationsprozess deutlich beschleunigt.
News | Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | ERP | Geschäftsprozesse | Strategien
Suite first: DSAG begrüßt SAPs strategische Ankündigung
DSAG-Einschätzung: SAP Business Suite und SAP Business Data Cloud. Im Rahmen des »SAP Business Unleashed«-Events hat SAP nicht nur die Partnerschaft mit dem Technologieanbieter Databricks sowie das Lösungspaket SAP Business Data Cloud (BDC) angekündigt, sondern gleichzeitig die SAP Business Suite inhaltlich neu besetzt. Unter dem etablierten Begriff will SAP künftig Business-Applikationen, Daten und Künstliche-Intelligenz-Angebote fassen.…
News | Business | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz
SAP-Conversion, Cloud-Move & KI: Das kommt auf den Mittelstand 2025 zu
Welche digitalen Trends und Themen beschäftigen den deutschen Mittelstand im Jahr 2025? Cloud, künstliche Intelligenz (KI) und Nachhaltigkeit – diese Kernthemen bleiben auch 2025 die Treiber der Transformation. Michael Zitz, CEO des SAP-Dienstleisters All for One, und Dr. Torben Hügens, Vice President Analytics & Insights bei All for One werfen einen Blick auf die kommenden…
News | Business | Business Process Management | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Services
Freie Wahl beim SAP-Betriebsmodell
SAP-Anwenderunternehmen sind mit Softwarelösungen gut beraten, die den Weg der SAP mitgehen und in allen S/4HANA-Ausprägungen lauffähig sind. Mit dem Umstieg auf S/4HANA und der Frage, welches Betriebsmodell für sie am geeignetsten wäre, haben Unternehmen schon genug zu tun. Da hilft es, wenn Zusatzlösungen für z.B. Einkauf und Buchhaltung, wie die von der xSuite Group,…