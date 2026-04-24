Selektive Datenmigration ist nur so intelligent wie die Datenentscheidungen, die dahinterstehen

Selektive Datenmigration (SDT) ist nicht automatisch sicherer als eine 1:1-Übernahme – Sicherheit entsteht durch bewusste, kontextbezogene Datenentscheidungen.

Ohne Business-Kontext wird SDT oft zur verkleinerten „Lift-and-Shift“-Migration, die Alt-Komplexität nahezu unverändert nach SAP S/4HANA überträgt.

Traditionelle SDT-Ansätze scheitern häufig an fehlender Relevanzprüfung: Es werden Daten ohne operativen/analytischen Mehrwert migriert, was Systeme aufbläht und Kosten erhöht.

Schlechte Datenqualität (fehlerhaft, dupliziert, veraltet) wird sonst fortgeschrieben und beeinträchtigt Analyse, Automatisierung, Konsistenz und Compliance bereits ab Start.

Echte Rekonziliation und Compliance-by-Design sind entscheidend: Nicht nur Datensätze, sondern Geschäftsergebnisse müssen plausibel validiert werden, um Vertrauen für Go-Live und künftige Veränderungen zu schaffen.

Die selektive Datenmigration (Selective Data Transition, SDT) ist keine vollständige 1:1-Übernahme von Altdaten und schafft per se keine zusätzliche Sicherheit. Ausschlaggebend sind vielmehr gezielte, kontextbezogene Entscheidungen über den Umgang mit Daten. Erst dadurch lassen sich Risiken tatsächlich wirksam reduzieren und nachhaltiger Mehrwert in SAP S/4HANA-Migrationen realisieren.

Eine vermeintlich sichere Alternative im Fokus

Seit Jahren wird die selektive Datenmigration (SDT) im Rahmen von SAP S/4HANA-Transformationen als die ‘sichere’ Alternative zur vollständigen Systemumstellung positioniert, verbunden mit dem Versprechen größerer Kontrolle, geringerer operativer Beeinträchtigungen sowie potenziell reduzierter Kosten.

Theoretisch ist dieses Versprechen schlüssig. In der Praxis bleiben viele SDT-Programme allerdings hinter den Erwartungen zurück. Das liegt selten an der selektiven Datenmigration an sich, sondern vielmehr daran, dass datenbasierte Entscheidungen häufig als rein technische Maßnahmen und nicht als strategische Entscheidungen verstanden werden. Genau diese Differenzierung ist aber entscheidend.

Ohne Business-Kontext: bloß eine Mini ‘Lift-and-Shift’ Migration

Wenn ich mit CIOs und Entscheidungsträgern über Transformationen spreche, begegnet mir immer wieder ein vertrautes, beruhigendes Argument: “Wir setzen auf SDT, also reduzieren wir das Risiko.” Doch ein genauerer Blick auf die tatsächliche Auswahl, Migration und Validierung der Daten zeichnet häufig ein vollkommen anderes Bild. Viele SDT-Migrationsvorhaben basieren weiterhin auf zeitbasierten Datenschnitten, organisationsgetriebener Selektion oder aber der Logik, zunächst lediglich das zu übernehmen, was unmittelbar benötigt wird, während der Rest zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden soll. Dieser Ansatz mag auf dem Papier den Umfang reduzieren, führt in der Praxis jedoch oft dazu, dass die Komplexität bestehender Altsysteme nahezu unverändert in SAP S/4HANA übernommen wird und damit genau jene Transformation ausgebremst wird, die das Programm ja eigentlich erst ermöglichen soll. Die unbequeme Wahrheit lautet daher: Eine selektive Migration ohne geschäftlichen Kontext ist letztlich nichts anderes als eine verkleinerte „Lift-and-Shift“-Migration.

Wo traditionelle SDT-Ansätze scheitern

In hunderten von SAP-Programmen zeigen sich immer wieder dieselben strukturellen Lücken. Häufig werden Daten ohne klare geschäftliche Relevanz ausgewählt, insbesondere dann, wenn Datenentscheidungen isoliert vom fachlichen Kontext getroffen werden. In solchen Fällen migrieren Organisationen Informationen, die keinen operativen oder analytischen Mehrwert mehr besitzen. Das Ergebnis? Aufgeblähte Systeme, steigende Betriebskosten und fortbestehende technische Schulden auf einer Plattform, die eigentlich auf Geschwindigkeit und Intelligenz ausgelegt ist.

Altlasten werden fortgeschrieben, Abstimmung endet verfrüht

Gleichzeitig werden Daten von schlechter Qualität häufig unverändert übernommen. Fehlerhafte, duplizierte oder veraltete Daten verbessern sich nicht im Zuge der Migration, sondern werden direkt in SAP S/4HANA fortgeschrieben. Dadurch werden Analysefähigkeit, Automatisierung und Compliance bereits von Beginn an beeinträchtigt.

Hinzu kommt, dass die Abstimmung oft auf einer rein technischen Ebene endet. Doch das Abgleichen von Datensätzen ist nicht gleichzusetzen mit dem Validieren von Geschäftsergebnissen. Wenn das Unternehmen nicht sicherstellen kann, dass Prozesse im neuen System wie erwartet funktionieren, sinkt das Vertrauen, oft genau in der Phase vor dem Go-Live, in der Korrekturen sich kostenintensiv gestalten.

Parallel dazu verlieren Stammdaten und Transaktionsdaten häufig ihre Konsistenz. Fehlende Abhängigkeiten und veraltete Konfigurationen führen zu später auftretenden Fehlern, die den Betrieb stören und insgesamt die Akzeptanz der neuen Lösung erheblich bremsen.

Der richtige Blickwinkel auf Compliance

Schließlich wird Compliance in vielen Programmen eher als Einschränkung denn als integrales Designprinzip betrachtet. Historische Finanz- und Regulierungsdaten lassen sich oft nicht nahtlos in neue Systemstrukturen überführen. Ohne bewusste architektonische Gestaltung können Prüfpfadfähigkeit und regulatorische Konformität dadurch beeinträchtigt werden, und das teilweise sogar ohne unmittelbare Sichtbarkeit.

Keine dieser Herausforderungen ist unvermeidlich. Sie entstehen vielmehr dort, wo Daten primär lediglich als zu verschiebende Bestände wahrgenommen werden und nicht als strategisches Gut, das im Zuge der Migration gezielt verbessert und weiterentwickelt werden sollte.

Veraltete Daten müssen nicht gelöscht werden. Sie sollten vielmehr weiterhin zugänglich, regelkonform und sauber verwaltet bleiben. Ein intelligentes Archivierungskonzept reduziert die Systemgröße, ohne dabei die Prüfpfadfähigkeit oder Compliance zu beeinträchtigen.

Datenqualitätsverbesserung ist kein ‘Nice-to-have’,, sondern ein entscheidender Differenzierungsfaktor. Sie bestimmt letztendlich, ob Analyse und KI überhaupt ihr Potenzial entfalten können oder ob ihre Entwicklung bereits im Ansatz blockiert wird.

Rekonziliation: Grundlage für geschäftliches Vertrauen

Echte Rekonziliation stellt sicher, dass nicht nur die Zahlen technisch übereinstimmen, sondern dass die Ergebnisse auch aus geschäftlicher Sicht plausibel und belastbar sind. Dieses Vertrauen schafft die Grundlage dafür, dass Organisationen mit Klarheit und Entschlossenheit vorgehen können. Ob M&A, Desinvestitionen oder künftige Änderungen mit Blick auf die Plattform: selektive Datenmigration sollte das Unternehmen auf Veränderungen vorbereiten und nicht in der gegenwärtigen Struktur festhalten.

Werden Daten als strategisches Gut verstanden, sprechen die Ergebnisse für sich selbst. Es handelt sich dann nicht nur um einen technischen Erfolg, sondern um einen unmittelbaren geschäftlichen Mehrwert auf der Grundlage von konsequent verbesserten, datenbasierten Entscheidungen.

Die übergreifende Erkenntnis aus SAP-Transformationen

Selektive Datenmigration ist nicht per se die sicherere Option. Sicherheit entsteht erst dort, wo Daten gezielt ausgewählt, konsequent verbessert und sorgfältig validiert werden. Mit der zunehmenden Ausrichtung von Organisationen auf KI-gestützte Prozesse, Echtzeitanalysen und kontinuierliche Transformation sinkt die Toleranz gegenüber mangelhafter Datenqualität rapide. SAP S/4HANA wirkt dabei wie ein Verstärker, der sowohl die Stärken als auch die Schwächen der bestehenden Datenlandschaft deutlich hervorhebt.

Von der Migration zur echten Transformation

Vor diesem Hintergrund sollten sich Führungskräfte in Transformationsprogrammen nicht die Frage stellen, ob SDT eingesetzt wird, sondern vielmehr, ob heutige Datenentscheidungen auch morgen noch Bestand haben werden und entsprechend Vertrauen verdienen. Genau darin liegt der entscheidende Unterschied zwischen der bloßen Migration von Systemen und einer echten Transformation des Unternehmens.

René Haag, VP MEE, Syniti, einem Unternehmen von Capgemini

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