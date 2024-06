SAP S/4HANA bietet Organisationen wesentliche Innovationen wie künstliche Intelligenz, Automatisierung, Bereinigung des Gesamtsystems und Nachhaltigkeitslösungen. Die Cloud-Modelle erschließen Skalierbarkeit, Flexibilität, Kosteneffizienz und kontinuierliche Weiterentwicklung.

Aus 2025 wurde 2027: Bis dahin müssen Unternehmen den Umstieg auf SAP S/4HANA meistern. Diese Fristverlängerung sollte jedoch nicht dazu führen, dass sich Verantwortliche nun erst einmal zurücklehnen. Denn die Migration bringt einige Fragezeichen mit sich: Wo geht die SAP-Reise hin? Welches Betriebs- oder Lizenzmodell ist für das Unternehmen das richtige? Welche Projektaufwände entstehen? Um rechtzeitig eines der wichtigsten Transformationsprojekte in die Wege zu leiten, braucht es wegweisende Antworten.

Wechsel unausweichlich. Bereits vor vier Jahren hat SAP angekündigt, den Support für SAP ECC einzustellen. 2027 endet die Schonfrist. Doch als der Startschuss für die Vorbereitung des Wechsels fiel, haben sich viele Unternehmen die Ohren zugehalten. Noch heute prokrastinieren sie an der Startlinie und stellen sich damit selbst Hürden in den Weg. Gerade weil der Umstieg auf SAP S/4HANA ausreichend Zeit sowie Ressourcen – unter anderem für die Erarbeitung einer individuellen Strategie – verlangt.

Bei der SAP-S/4HANA-Transformation geht es um mehr als eine unumgängliche Notwendigkeit. Der ECC-Nachfolger tritt an, um Organisationen bei der Digitalisierung zu unterstützten. Während der Umstellung können Projektteams gewachsene Prozesse zukunftsfähig und auf Wachstum ausgerichtet gestalten. Die Komplexität der Altlasten im SAP-System lässt sich reduzieren. Gleichzeitig bringt die Lösung mehr Agilität in das Unternehmen, was sich im schnell veränderten Markt positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt.

Zeitnah Chancen ergreifen. SAP S/4HANA tritt an, um die Digitalisierung voranzutreiben, Geschäftsprozesse zu hinterfragen, weiterzuentwickeln und im Optimalfall zu automatisieren. Ein Wechsel, der gleich mehrere Chancen eröffnet: Neben der Modernisierung des bisherigen ERP-Systems stehen alle Zeichen auf Zukunftsfähigkeit. Die Weichen hierfür stellen Verantwortliche mit einer Bestandsanalyse. Wurden Rückschlüsse aus den aktuellen Systemen und Prozessen gezogen, sind bereits die ersten Punkte auf der Unternehmensreise abgesteckt.

Danach geht es an die Wahl des Reisemittels: das Betriebsmodell. SAP S/4HANA bietet verschiedene Modelle an, bei denen sich Plattform und Infrastruktur unterscheiden. Ihre Wahl fällen Organisationen zwischen On-Premises, Public oder Private Cloud. Dabei sprechen verschiedenste Vorteile für das Migrationsszenario »Cloud«. Agilität, Skalierbarkeit, freigewordenen Administrationsressourcen und Anknüpfungspunkte für neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Big Data Analytics führen die Liste lediglich an. Doch ein Zweifel bahnt sich an: Ist das Unternehmen überhaupt Cloud-ready?

Mit Digital Discovery Assessment Fragen klären. Ob die Cloud die richtige SAP-S/4HANA-Entscheidung ist, zeigt ein Digital Discovery Assessment (DDA). Diese strukturierte Workshopreihe unterstützt im Rahmen der Transformation auf SAP S/4HANA die richtigen Prozesse zu identifizieren und die verschiedenen Möglichkeiten, darunter das Cloud-Szenario bestmöglich zu bewerten. Mit drei Schritten legen Organisationen das notwendige Fundament.

Schritt 1: Prozesse im Fokus.

Das DDA bewertet die SAP-S/4HANA-Lösungen gegenüber den aktuellen Geschäftsprozessen des Unternehmens und identifiziert die Bereiche, die für eine Implementierung im Rahmen der S/4HANA-Einführung infrage kommen. Dies umfasst Abläufe beispielsweise im Rechnungswesen, Anlagenmanagement, Verkauf, Service oder in der Supply Chain.

Über das DDA erhalten Verantwortliche eine erste Einschätzung des Projektumfangs und der damit verbundenen Kosten sowie benötigten Lizenzen. Faktoren wie die Komplexität der ausgewählten Lösungen, die Unternehmensgröße oder spezifische Projektanforderungen werden für ein klares Bild eingebunden.

Abhängig von Erweiterbarkeit, Kosten, Infrastruktur und Funktionsumfang kann die Entscheidung für ein Betriebsmodell getroffen werden. Das Cloud Mindset Assessment (CMA) ergänzt dabei das Digital Discovery Assessment. Indem es potenzielle Risiken und Herausforderungen identifiziert, die sich auf die Einführung von S/4HANA in der Cloud auswirken könnten, bietet es eine umfassende Analyse der Cloud-Readiness eines Unternehmens.

SAP S/4HANA Cloud implementieren. Aus den gesammelten Ergebnissen des DDA lässt sich ein Meilensteinplan erstellen. Für dessen Realisierung bietet sich das SAP-Activate-Framework an. Die standardisierte Implementierungslösung reduziert Aufwand und Komplexität und spart Zeit und Kosten. Diese Benefits resultieren aus den drei Bausteinen des Ansatzes: SAP Best Practices, geführte Konfigurationen und die nötige Methodik für die Implementierung.

Der größte SAP-Activate-Vorteil ist aber sicherlich der frühe Einbezug des Teams. Während des Projekts lassen sich anhand von Demosystemen neue Funktionen kennenlernen. Zudem sollten Unternehmen ein Enablement-Team aufstellen. Somit gewährleisten sie, dass Anwender das benötigte Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten schnell erlangen und der Umstieg technisch wie menschlich reibungslos verläuft. Da trotz des standardisierten Vorgehens häufig die internen Ressourcen fehlen, empfiehlt es sich hier frühzeitige SAP-Experten wie beispielsweise von q.beyond zum Transformationsprojekt hinzuzuziehen.

Sichere Zukunft wählen. Die Einführung von SAP S/4HANA legt den Grundstein für eine erfolgreiche Digitalisierung der Unternehmensabläufe und eröffnet weitere Chancen. Durch die Cloud-Modelle von SAP S/4HANA profitieren Unternehmen von wichtigen Innovationen wie künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeitslösungen. Diese Modelle bieten Skalierbarkeit, Flexibilität, Kosteneffizienz und kontinuierliche Weiterentwicklung, die es Organisationen ermöglichen, schnell auf Veränderungen zu reagieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Zweifellos lohnt sich ein zeitnaher Wechsel auf SAP S/4HANA Cloud, um sich für eine erfolgreiche digitale Zukunft zu positionieren.

Răzvan Mihăilescu,

SAP S/4HANA Transformation Lead,

q.beyond AG

