Wie stark bestimmt die Bildung der Eltern das Einkommen?

Zum 250-jährigen Bestehen der USA rückt die Frage der Chancengleichheit erneut in den Fokus – und die Daten zeichnen ein gemischtes Bild. Mit einem Wert von 0,43 liegt der Einfluss der elterlichen Bildung auf das Einkommen in den Vereinigten Staaten nur im unteren Mittelfeld der Länderauswahl. Damit ist die Abhängigkeit vom Elternhaus stärker ausgeprägt als in Ländern wie Dänemark mit 1,00 oder Norwegen mit 0,95, wo der Einfluss gering ist. Die Daten stammen aus einer Analyse der OECD zur intergenerationalen sozialen Mobilität in verschiedenen Mitgliedsländern [1].
Auffällig sind vor allem die Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während der Wert für Männer in den USA bei nur 0,09 liegt, erreicht er bei Frauen 0,77. Das deutet darauf hin, dass die soziale Herkunft für Männer deutlich stärker über den späteren Verdienst entscheidet als für Frauen. In anderen OECD-Ländern fallen diese Unterschiede wesentlich geringer aus.
Insgesamt zeigen die Daten, dass die viel zitierte Aufstiegschance in den USA (»American Dream«) ungleich verteilt ist. Strukturelle Faktoren im Bildungs- und Arbeitsmarkt könnten dazu beitragen, dass Herkunft weiterhin eine zentrale Rolle spielt – insbesondere für Männer. Eine stärkere Förderung von Bildungsgerechtigkeit könnte langfristig helfen, die soziale Mobilität breiter zu verankern. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/36388/einfluss-der-elterlichen-bildung-auf-das-einkommen-von-erwachsenen-nach-laendern/?lid=w4b9tqloqseo
[1] https://www.oecd.org/en/publications/intergenerational-social-mobility-across-oecd-countries_6d76ec2a-en.html
4545 Artikel zu „Bildung „
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KI verändert nahezu alle beruflichen Rollen – welche neuen Kenntnisse gefragt sind und welche bestehenden Kompetenzen sie ergänzen, entwickelt sich jedoch je nach Rolle unterschiedlich: im Data-Bereich anders als in der IT. Parallel gewinnen bestimmte menschliche Kompetenzen über Berufsfelder hinweg an Bedeutung – allen voran kritisches Denken: In Deutschland stiegen die Kurseinschreibungen im Jahresvergleich um…
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2003 und 2024: Beliebte Ausbildungsberufe – gestern und heute
Die beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich verschoben. Während 2003 noch klassische kaufmännische Berufe wie Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel mit 28.773 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen dominierten, liegt 2024 der Beruf Kraftfahrzeugmechatroniker:in mit 24.255 an der Spitze. Das verdeutlicht die Infografik auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts. Auffällig ist vor allem…
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Weiterbildung Digitalisierung: Fast überall, aber selten für alle
80 Prozent der Unternehmen vermitteln Digitalkompetenzen zumindest an Teile der Belegschaft. 40 Prozent geben an, dass die Beschäftigten keine Lust auf solche Fortbildungen haben. Die meisten Unternehmen bieten für ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Weiterbildungen zu Digitalthemen an – aber nur die wenigsten schulen wirklich alle Beschäftigten. 14 Prozent bilden alle oder zumindest fast alle Beschäftigten…
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Vertiv und die Universität Bologna unterzeichnen eine strategische Vereinbarung für Forschung, Ausbildung und Innovation
Die Kooperation verbindet akademische Exzellenz mit Branchenexpertise und treibt wichtige Innovationen im Bereich der digitalen Infrastruktur voran. Giovanni Molari, rector of the University of Bologna (left), and Giovanni Zanei, vice president, large power conversion at Vertiv (right) Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat eine Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit mit der…
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Bessere Bildung bringt Deutschland Milliardenrenditen
Die Umsetzung konkreter Bildungsziele könnte Deutschland langfristig eine zusätzliche Wirtschaftsleistung in Höhe mehrerer Billionen Euro bringen. Das ergab eine Modellrechnung des ifo Instituts im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. »In wenigen Jahrzehnten generiert bessere Bildung messbare ökonomische Erträge, die Staat und Gesellschaft spürbar stärken«, sagt Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik. Allerdings sei die…
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TÜV-Leitfaden: Berufliche Weiterbildung strategisch gestalten
Transformation, KI und Fachkräftemangel fordern neue Kompetenzen. 57 Prozent der Deutschen befürchten Jobverluste durch KI. Der TÜV-Leitfaden unterstützt Unternehmen bei einer strategischen Weiterbildung [1]. »TÜV Meetup Future Skills« diskutiert vorausschauende Weiterbildungskonzepte. Beschäftigte für die KI-Ära qualifizieren. Mit dem neuen Leitfaden »Weiterbildung in Zeiten der Transformation« unterstützt der TÜV-Verband Unternehmen dabei, die betriebliche Weiterbildung strategisch…
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413 Artikel zu „Bildung Einkommen“
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Wie ungleich sind Einkommen in Europa verteilt?
Die am so genannten Gini-Koeffizienten gemessene Ungleichheit des verfügbaren Einkommens liegt in 14 Ländern der Europäischen Union über dem EU-Durchschnitt von 29,4 Punkten. Die größten Einkommensungleichheiten innerhalb der EU wurden in Bulgarien (38,4), Litauen (35,3) und Lettland (34,2) verzeichnet. In Deutschland, Dänemark und Kroatien lagen die Gini-Koeffizienten nahe am EU-Durchschnitt. In der Slowakei, Tschechien, Slowenien…
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Künstliche Ungleichheit: KI verschärft die Unterschiede in Bezug auf Karriere, Einkommen und Geschlecht
Digital-Etiquette-Studie zeigt, dass Besserverdienende und Männer einen unverhältnismäßig großen Zugang zu KI-Möglichkeiten wie Tools und Schulungen erhalten, während andere benachteiligt werden. Die jährliche Studie zur digitalen Etikette mit dem Titel »Unlocking the AI Gates« von Adaptiavist Group zeigt auf, wie die Implementierung von KI am Arbeitsplatz weltweit Ungleichheiten verstärkt [1]. Basierend auf einer Umfrage…
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Haushaltseinkommen: Wie gut kommen Haushalte mit ihrem Geld aus?
Etwa sieben Prozent der Haushalte in Deutschland haben laut Eurostat große Schwierigkeiten mit ihrem Geld auszukommen [1]. Weitere elf Prozent geben an, einige Schwierigkeiten zu haben mit ihren finanziellen Mittel durch den Monat zu kommen. Dagegen kommt die große Mehrheit der Haushalte (82 Prozent) mit ihren Einkünften gut über die Runden, wie der Blick auf…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | New Work
Fachkräfte: Berufsausbildung schützt am besten vor Arbeitslosigkeit
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt, gleichzeitig suchen viele Unternehmen dringend Fachkräfte. Bei Fachkräften mit Berufsausbildung hat sich die Arbeitslosigkeit in den vergangenen zehn Jahren am besten entwickelt. Das geht aus einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor [1]. IW-Wissenschaftler haben berechnet, wie sich die Arbeitslosenzahlen in den vergangenen zehn Jahren bei…
News | Trends 2025 | Kommunikation
Menschen mit geringem Einkommen sind häufiger einsam
Studie untersucht Einsamkeit in Deutschland auf Basis von aktuellen Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) – 19 Prozent der Menschen fühlen sich manchmal oder häufiger einsam – Im Westen und Süden Deutschlands kommt das Gefühl, Gesellschaft zu vermissen, häufiger vor als im Osten – Besonders einsam sind Menschen mit niedrigem Einkommen. Die Zahl der Menschen…
News | Digitale Transformation
Der lange Weg zum Literatur-Übersetzer: Ausbildung, Studium, Quereinsteiger
Der Beruf des Literatur-Übersetzers garantiert, dass fremdsprachige Literatur auch hierzulande veröffentlicht und verstanden werden kann. Obwohl der Weg dorthin nicht klar vorgezeichnet ist, gibt es einige Möglichkeiten, um in der Branche Fuß zu fassen. Außerdem zeigt dieser Artikel auf, worauf es besonders ankommt und was es im Vorfeld zu wissen gibt. Keine geschützte Bezeichnung…
News | Trends Wirtschaft | Trends 2020
Lebenseinkommen: So viel verdienen wir in unserem Berufsleben
Wie viel Gehalt verdienen wir in unserem gesamten Berufsleben? Und ab wann zahlt sich ein Bachelor- oder Masterabschluss gegenüber einer nicht-akademischen Ausbildung aus? Die Vergütungsexperten von Gehalt.de haben auf Basis von 740.984 Datensätzen die Brutto-Lebenseinkommen von Beschäftigten nach Qualifikation, Geschlecht und Führungsverantwortung analysiert. Zusätzlich haben sie ausgewählte Branchen und Berufe betrachtet. Die Ergebnisse: Frauen erhalten…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2016
1 Million Einkommen oder mehr
Rund 23.000 Deutsche konnten bei ihrer Steuererklärung für 2016 Einkünfte von einer Million Euro und mehr angeben. Das gab das Statistische Bundesamt heute bekannt. Wie die Grafik von Statista zeigt, ist die Zahl der Einkommensmillionäre in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Den letzten Rückgang verzeichnet die Statistik für das Jahr 2009. Infolge der Finanzkrise…
News | Business | Lösungen
Einkommen: Wie sich eine Lohnerhöhung auswirkt
Wer mehr arbeitet, sollte auch mehr verdienen – diesen Satz würde wohl jeder unterschreiben. Durch Steuern und Abgaben funktioniert das aber nicht so einfach. Vor allem bei Geringverdienern kommt von einer Gehaltserhöhung wenig an, wie eine Studie des Instituts für Wirtschaft Köln (IW Köln) zeigt [1]. Für diese wurden für Single-Haushalte mit verschiedenen Einkommensstufen untersucht,…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends 2019 | Services
Öffentliche Weiterbildung: Ausgaben sind stark gestiegen
Die Bundesagentur für Arbeit gibt seit Jahren immer mehr Geld für Weiterbildungen aus, zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Doch die Hilfe kommt ausgerechnet bei denen nicht an, die sie am nötigsten hätten. Die Bundesagentur für Arbeit förderte Weiterbildungen im Jahr 2018 mit knapp 1,8 Milliarden Euro. Das ist etwa…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2019
Deutlich zunehmende Realeinkommen bei steigender Einkommensungleichheit
Ein Großteil der Bevölkerung profitiert von steigenden Einkommen, doch seit der Finanzkrise nimmt die Ungleichheit der Einkommen wieder zu –– Mehr als die Hälfte hält den eigenen Nettolohn für zu niedrig, obwohl die Einkommenszuwächse positiv wahrgenommen werden Für die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist das verfügbare reale Haushaltsnettoeinkommen zwischen 1991 und 2016 gestiegen,…
News | Business | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Trends 2019 | Kommunikation
Karriere und Weiterbildung in der IT
Eine neue Studie beschäftigt sich allem mit einer Lücke, die sich zwischen künftigen Technologien in der IT – deren Umgang noch zu erlernen wäre – und beruflichen Gegebenheiten auftut, die einer entsprechenden Weiterbildung im Wege stehen. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten deutschen Forschungsergebnisse. Der »SolarWinds IT Trends Report 2019: Skills for Tech Pros of Tomorrow« nimmt Themen wie Zuversicht, aktuell…
News | Trends Wirtschaft | Trends 2019 | Strategien
Neue Erkenntnisse zum Zusammenhang von Bildung der Eltern und Gesundheit ihrer erwachsenen Kinder
Studien untersuchen Auswirkungen der elterlichen Bildung auf die langfristige Lebenserwartung ihrer Kinder und psychische Gesundheit im Erwachsenenalter. Ziel sollte sein, Gesundheit unabhängiger von Bildung der Eltern zu machen. Quantitativer und qualitativer Ausbau von außerfamilialen Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten könnte helfen. Bildung wirkt sich nicht nur im Geldbeutel aus, sondern auch auf die Gesundheit. Das…