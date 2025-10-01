Wie kann das Bildungssystem mehr Anpassungsfähigkeit vermitteln? 

Das deutsche Bildungssystem muss sich ändern, um besser auf die schnellen Veränderungen in der Gesellschaft vorzubereiten. Das ist eine zentrale Empfehlung des heute in Berlin organisierten Bildungspolitischen Forums 2025. »Für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft ist es essenziell, das ›Lernen zu lernen‹ – also die Fähigkeit, sich immer wieder neue Fähigkeiten anzueignen, die am Arbeitsmarkt benötigt werden«, sagt Prof. Dr. Ludger Wößmann vom ifo Institut. »Eine wichtige Grundlage dafür sind sprachliche, mathematische und naturwissenschaftliche Basiskompetenzen.«
Transformationsprozesse wie Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischer Wandel verändern die Struktur der Wirtschaft und den Arbeitsmarkt fundamental. Das ebenfalls heute veröffentlichte Positionspapier des diesjährigen Bildungspolitischen Forums skizziert, welche Aufgaben auf das Bildungssystem durch den ständigen Wandel zukommen und welche Fähigkeiten es vermitteln muss.
»Es geht darum, Menschen in die Lage zu versetzen, von den Chancen des andauernden Strukturwandels zu profitieren«, sagt Prof. Dr. Silke Anger vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). »Andernfalls droht für viele der Verlust der Betätigungsmöglichkeit am Arbeitsmarkt, was zu Armut und größerer sozialer Ungleichheit führen kann.« »Die Transformationen führen zu Veränderungsbedarf in allen Bildungsphasen«, erklärt Prof. Dr. Kerstin Schneider vom RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. »Die Politik muss dafür Ziele formulieren und den Bildungseinrichtungen Freiheiten für die notwendigen Anpassungen geben.«
Im allgemeinbildenden Schulsystem braucht es vor allem Lösungen für den steigenden Anteil von Risikoschülerinnen und -schülern, denen die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen fehlen. Sie müssen so qualifiziert werden, dass sie die Anforderungen einer beruflichen Ausbildung bewältigen können. In der Berufsausbildung geht es darum, die Ausbildungsinhalte schneller an die veränderten Anforderungen anzupassen. Hochschulen müssen Studienangebote so flexibel gestalten, dass fachliche wie digitale Kompetenzen sowie lebenslanges Lernen gefördert werden. Die Lernangebote sollten dabei strategisch und datenbasiert entwickelt werden. Betriebe müssen vorhandene Potenziale für berufliche Weiterbildung besser nutzen und auf inklusive Personalentwicklung setzen.
Über das Bildungspolitische Forum und LERN:
Das Bildungspolitische Forum wird jährlich vom Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale (LERN) ausgerichtet, diesmal in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ). Die inhaltliche Gestaltung übernehmen in diesem Jahr das ifo Institut, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sowie das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Das Forum dient der Diskussion aktueller Herausforderungen im Bildungswesen, zu deren Bewältigung die empirische Forschung durch Aufklärung und handlungsleitendes Wissen beitragen kann. Der Livestream ausgewählter Programmpunkte des Bildungspolitischen Forums 2025 kann hier mitverfolgt werden: www.youtube.com/live/hprtRjzxdeg?si=LtC7npKCDa9vaMJJ| Kanal: www.youtube.com/@Leibniz_bildung
Im Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale (LERN) bündeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 28 Einrichtungen ihre Expertise – von Erziehungswissenschaft und Fachdidaktiken über Psychologie und Soziologie bis hin zu Ökonomie, Linguistik und Informatik. Gemeinsam beraten sie Entscheidungsträger in der Bildungsadministration. LERN wird vom DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation koordiniert.
Weitere Informationen:
· Das Positionspapier: https://www.leibniz-bildung.de/veranstaltung/bpf25-bildung-in-zeiten-von-transformation-und-beruflichem-wandel/
· Über das Bildungspolitische Forum am 1. Oktober: www.leibniz-bildung.de/veranstaltung/bpf25-bildung-in-zeiten-von-transformation-und-beruflichem-wandel/
· Über das Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale (LERN): www.leibniz-bildung.de
Positionspapier zum Bildungspolitischen Forum 2025 des Leibniz-Forschungsnetzwerks Bildungspotenziale (LERN) zum Thema
»Bildung in Zeiten von Transformation und beruflichem Wandel«
Bildung zur Wandlungsfähigkeit
Der ständige Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft ist allgegenwärtig. Transformationsprozesse wie Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischer Wandel verändern die Struktur der Wirtschaft fundamental. Der vieldiskutierte Strukturwandel ist kein neues Phänomen, sondern ein langfristiger Prozess: Automatisierung, Robotisierung, Computerisierung, das Internet, Umweltschutzmaßnahmen oder auch die Globalisierung haben seit Jahrzehnten immer wieder zu grundlegenden Veränderun gen geführt, mit erheblichen Konsequenzen auch für den Arbeitsmarkt. In den vergangenen Jahren führte insbesondere die Ausbreitung von künstlicher Intelligenz zu einer neuen Art, Geschwindigkeit und Unsicherheit der wirtschaftlichen Veränderungen. Auch der in Deutschland sehr ausgeprägte demografische Wandel ist eine große Herausforderung für viele gesellschaftliche Bereiche. Eine alternde und durch Zuwanderung heterogenere Bevölkerung erfordert neue und flexible Konzepte für die Qualifikation von Arbeitskräften, um den sich ändernden Anforderungen am Arbeitsmarkt gerecht werden zu können.
Was bedeuten Transformationen für den Arbeitsmarkt und die Bildung?
Am Arbeitsmarkt führen die technologischen Transformationen zu stetigem beruflichem Wandel. Einige Berufe verschwinden, weil die Tätigkeiten von neuen Technologien übernommen werden. Andere Berufe entstehen neu, weil innovative Technologien neue menschliche Tätigkeiten notwendig machen und in zahlreichen Berufen verändern sich die Tätigkeitsprofile, wobei vor allem einfache Tätigkeiten durch neue Technologien ersetzt werden und dafür neue Anforderungen entstehen, die zumeist komplexere, analytische Tätigkeiten umfassen. So kann es zu einem Mismatch zwischen den von den Arbeitnehmenden angebotenen und von den Unternehmen nachgefragten Qualifikationsprofilen kommen, der zu einem gleichzeitigen Auftreten von Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit führt. Der demografische Wandel verstärkt diese Herausforderungen. In den aktuell kleineren und heterogeneren Geburtskohorten müssen neue Wege gefunden werden, um genügend produktive Arbeitskräfte mit den geforderten Qualifikationsprofilen auszubilden.
Es geht darum zu verhindern, dass die Veränderungen für viele Menschen den Verlust der Betätigungsmöglichkeit am Arbeitsmarkt nach sich ziehen, was zu Armut und größerer sozialer Ungleichheit führen kann. Dazu müssen die Menschen in die Lage versetzt werden, von den Chancen des andauernden Strukturwandels zu profitieren. Gelingt es nicht, viele Menschen dazu zu befähigen, den Strukturwandel mitzugestalten, leidet die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.
Ist das Bildungssystem in Deutschland vorbereitet, diese Herausforderungen anzunehmen und die weitere zukünftige Entwicklung aktiv zu gestalten? Die sich verändernden Kompetenzanforderungen haben sowohl eine spezifische als auch eine generelle Dimension: Kurzfristig müssen die Menschen immer wieder mit den spezifischen Fähigkeiten ausgestattet werden, um die jeweils neuen Technologien anwenden und weiterentwickeln zu können. Mittel- und langfristig geht es auch um die generellen Fähigkeiten der Menschen, produktiv mit sich immer wieder erneuernden Anforderungen umzugehen. Klar ist: Das Bildungssystem muss die Menschen auf eine sich wandelnde Zukunft vorbereiten. Unklar ist: Kann das deutsche Bildungssystem dies leisten, und was muss dafür getan werden?
Befähigung zum stetigen Wandel
Ein wesentlicher Aspekt der andauernden Transformation besteht darin, dass niemand weiß, wie die Gesellschaft, die Wirtschaft und damit die Arbeitswelt in Zukunft aussehen werden. Wir wissen aber, dass sie anders sein werden. Daher brauchen Menschen sowohl Anpassungs- als auch Gestaltungsfähigkeiten. Tendenziell führen die technologischen Transformationen dazu, dass eher weniger enges Faktenwissen benötigt wird, das sich leicht im Internet suchen oder von generativer künstlicher Intelligenz bereitstellen lässt. Stattdessen geht es mehr darum, das »Lernen zu lernen« – die Fähigkeit, sich im Lebensverlauf die immer wieder neuen spezifischen Fähigkeiten anzueignen, die am Arbeitsmarkt benötigt werden. Eine wichtige Grundlage dafür sind sprachliche, mathematische und naturwissenschaftliche Basiskompetenzen, die es den Arbeitnehmenden ermöglichen, sich selbst weiterzuentwickeln und an stetige Veränderungen anzupassen. Hinzu kommen Kompetenzen wie Anpassungsfähigkeit, Problemlösen, kritisches Denken und Kreativität. Aber nicht nur die Individuen müssen neue Kompetenzen erwerben, auch die Bildungspolitik muss sich kritisch fragen, ob die für die Transformation notwendigen Prozesse im Bildungssystem unterstützt werden. Dazu bedarf es evidenzbasierter Steuerung von Bildungspolitik auf Basis sehr guter Daten und einer transparenten und zielgerichteten Bildungspolitik.
Die verschiedenen Krisen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das deutsche Bildungssystem nicht gut darin ist, sich schnell und effizient an Veränderungen anzupassen. Probleme werden zwar durchaus erkannt, aber nicht gelöst. Sowohl die neuen Anforderungen an Kompetenzen als auch die Herausforderungen durch die Demografie können jedoch nicht ohne mutige Anpassungen bewältigt werden. Daher gehört zu den drängenden Anforderungen auch ein gehöriges Maß an Mut, Dinge anders zu machen. Dies betrifft nicht zuletzt auch eine Governancestruktur im Bildungssystem, in der die Politik Ziele formuliert und in der die Bildungseinrichtungen Freiheiten für die notwendigen Umsetzungsprozesse haben, dafür aber auch Verantwortung übernehmen. Verantwortung für die Annahme der Bildungsangebote trägt auch die Bevölkerung, die bereit sein muss, in Bildung zu investieren und dafür Anstrengungen auf sich zu nehmen.
Veränderungsbedarfe in den verschiedenen Bildungsphasen
Die Transformationsprozesse bringen veränderte und vielfach höhere Anforderungen an die kognitiven und sozialen Kompetenzen der Beschäftigten mit sich. Gleichzeitig muss jedoch konstatiert werden, dass das Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler seit Jahren sinkt und sowohl der Anteil der Jugendlichen ohne ein Grundniveau an Basiskompetenzen als auch der Anteil der jungen Erwachsenen ohne berufsqualifizierenden Abschluss ansteigen. Konzepte, den Wandel mitzugestalten, werden dringend gesucht. Die Transformationen führen zu Veränderungsbedarf in allen Bildungsphasen.
Das allgemeinbildende Schulsystem muss vor allem Antworten auf den steigenden Anteil von Risikoschülerinnen und -schülern finden. Diesen Jugendlichen (ca. 25 %) fehlen die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, um die Anforderungen einer beruflichen Ausbildung zu bewältigen. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hat daher mit Blick auf diese Risikogruppe zurecht gefordert, die für den Übergang notwendigen unverzichtbaren Kompetenzen herauszuarbeiten und schulische Arbeit auf deren Vermittlung zu konzentrieren.
In der Berufsausbildung müssen sich die Ausbildungsinhalte schneller an die durch Digitalisierung und Dekarbonisierung veränderten Qualifikationserfordernisse anpassen. Die demografische Entwicklung führt zusammen mit dem Trend zu höheren Bildungsabschlüssen dazu, dass sich der Pool der Ausbildungsbewerbenden deutlich verkleinert hat. Besetzungsprobleme resultieren zudem daraus, dass potenzielle Auszubildende aufgrund von unzureichenden Basiskompetenzen oder aus mangelndem Ausbildungsinteresse den Weg in die Ausbildung nicht finden.
Die gesellschaftlichen Transformationen stellen die deutsche Hochschullandschaft vor tiefgreifende Herausforderungen: Die Zahl der Studierenden sinkt insgesamt und ihre Heterogenität steigt. Gleichzeitig wandeln sich die Anforderungen des Arbeitsmarktes durch die Transformationen rasant. Hochschulen müssen deshalb Studienangebote flexibel gestalten, fachliche wie digitale Kompetenzen sowie lebenslanges Lernen fördern und ihre Entwicklung strategisch und datenbasiert steuern – unter Berücksichtigung demografischer, technologischer und wirtschaftlicher Veränderungen.
Weiterbildung ist zentral für den Erwerb neuer Kompetenzen in der Transformation. Doch gerade Beschäftigte mit hohem Weiterbildungsbedarf nehmen selten teil. Betriebe müssen vorhandene Potenziale besser nutzen und auf inklusive Personalentwicklung setzen. Gleichzeitig braucht es ein transparentes öffentliches Bildungssystem für Erwachsene mit klaren Zugängen, finanzieller Unterstützung und der Möglichkeit, Fähigkeiten zertifizieren und Abschlüsse modular erwerben zu können.
Über das Bildungspolitische Forum
Das Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale (LERN) richtet jährlich ein Bildungspolitisches Forum aus, in dem aktuelle Herausforderungen im Bildungswesen diskutiert werden. Das 13. Forum findet in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) als Präsenzveranstaltung mit Livestream ausgewählter Programmpunkte statt. Die inhaltliche Ausgestaltung übernehmen in diesem Jahr das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. sowie das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V.
Über das Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale (LERN) Im Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale bündeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 28 Einrichtungen ihre Expertise – von Erziehungswissenschaft und Fachdidaktiken über Psychologie und Soziologie bis hin zu Ökonomie, Linguistik und Informatik. Gemeinsam beraten sie Entscheidungsträger in der Bildungsadministration. Weitere Informationen: www.leibniz-bildung.de
Verantwortliche des Positionspapiers (in alphabetischer Reihenfolge) Prof. Dr. Silke Anger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und Otto-Friedrich-Universität Bamberg Dr. Bernhard Christoph Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Prof. Dr. Martin Ehlert Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Freie Universität Berlin Friederike Hertweck, Ph.D. RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Prof. Dr. Olaf Köller IPN – Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik Prof. Dr. Kerstin Schneider RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Bergische Universität Wuppertal Prof. Dr. Ludger Wößmann ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Ludwig-Maximilians-Universität München
105 Artikel zu „Bildungssystem „
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business
Große Unterschiede bei Jugendarbeitslosigkeit in Europa
Zum International Youth Day am 12. August rückt ein Thema in den Fokus, das junge Menschen in Europa besonders betrifft: die Jugendarbeitslosigkeit. Laut aktuellen Daten von Eurostat lag die Arbeitslosenquote der 15- bis 24-Jährigen im Juni 2025 EU-weit bei 14,7 Prozent [1]. Doch hinter diesem Durchschnitt verbergen sich teils große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Besonders…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Services
So geht moderne Schule: Das sind Deutschlands neue Smart Schools
Bitkom prämiert acht neue Vorreiterschulen der Digitalisierung Fokusthema des Wettbewerbs in diesem Jahr »Demokratiebildung im digitalen Zeitalter« Lesen, Schreiben, Rechnen – und digitale Kompetenzen. Lernen findet heute längst nicht mehr nur mit Kreide, Tafel und Schulbuch statt, moderne Bildung verbindet bewährte Methoden mit digitalen Technologien und neuen Lehrformaten. Wie das erfolgreich gelingen kann, zeigt…
Trends 2026 | Trends 2025 | News | Business | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Gestaltung des Wandels durch KI: Ein strategischer Bericht zur Zukunft von Bildung und Ausbildung
Die globale Einführung von KI ist im Begriff, die Industrie weltweit zu revolutionieren. Ein neuer Bericht mit dem Titel »Bildungswege für KI: Wandel bei Know-how und Jobs« enthüllt entscheidende Erkenntnisse über die Bedeutung von Bildung und Ausbildung bei der Vorbereitung der Belegschaft auf den Wandel durch KI. Der von der TEHA Group im Auftrag von…
Trends 2025 | News | Business | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Kommunikation
Bundestagswahl 2025: Einfluss digitaler Medien auf die Meinungsbildung
86,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler informieren sich online über Politik. Jüngere informieren sich in sozialen Medien, Ältere setzen auf traditionellere TV- und Printmedien. Eine aktuelle Umfrage von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V., durchgeführt von Civey, zeigt: Digitale Informationsquellen dominieren zunehmend die politische Meinungsbildung der deutschen Wähler. Junge Wählerinnen und Wähler setzen…
News | Business | Digitalisierung | Lösungen | Nachhaltigkeit | Strategien | Tipps | Whitepaper
Sieben zentrale Handlungsfelder für die nächste Bundesregierung
Wettbewerbsfähigkeit stärken: Deutschland zum Vorreiter bei digitalen und grünen Technologien machen. Beim Bürokratieabbau private Akteure einbeziehen. Der TÜV-Verband hat sieben zentrale Handlungsfelder für die Bundestagswahl 2025 identifiziert. »Im Mittelpunkt der nächsten Legislaturperiode muss die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stehen«, sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. »Der Standort Deutschland muss digitaler, nachhaltiger und schlanker…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | Strategien | Tipps
Deutsche Wirtschaft verbreitet keine Festtagsstimmung
Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) liegt im Dezember bei 86,4 Punkten und hat sich damit gegenüber November um 2,7 Punkte erhöht. Der Barometerwert liegt aber weiterhin deutlich unter der neutralen 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum anzeigt. Somit schließt die deutsche Wirtschaft das Jahr trotz dieses kleinen Lichtblicks schwach ab. Im vierten…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Strategien
Mehrheit der Unternehmen erwartet von Verbänden Positionierung gegen AfD
Unternehmen im Osten sehen sich im Vergleich zu westdeutschen Unternehmen weniger in der Pflicht, sich politisch zu positionieren, zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Dafür wünscht sich auch in Ostdeutschland mehr als die Hälfte der Unternehmen von ihren Interessensvertretern eine klare Haltung gegenüber der AfD. Unternehmen und Verbände halten sich…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Services | Strategien
Personalentwicklung als Differenzierer für den Unternehmenserfolg
Angesichts des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels setzen Unternehmen verstärkt auf das Recruiting von Nachwuchstalenten. Dabei fällt ein wesentlicher Baustein für den Unternehmenserfolg oftmals hinten über: die Entwicklung der eigenen Mitarbeitenden. Denn in den eigenen Reihen schlummern bereits Fähigkeiten und Kompetenzen, die es gezielt weiterzubilden gilt. Um die vorhandenen Skills zu erkennen, Wissenslücken zu schließen…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Künstliche Intelligenz
Wissensdefizit: Unternehmen fehlen KI-Kenntnisse, um von Innovationen zu profitieren
Wie die aktuelle Studie zeigt, wird das Potenzial von KI und Cloud Computing nicht voll ausgeschöpft, obwohl 97 Prozent der Unternehmen angeblich großen Wert auf die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter legen. SoftwareOne, ein Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, veröffentlicht neue Studienergebnisse aus seinem Cloud Skills Report [1]. Sie machen deutlich, wie wichtig es ist, die Lücke zwischen…
News | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends 2023
Digitalkompetenz: Deutschland hat enormes Aufholpotenzial
Digitale Grundkompetenz ist unabdingbar für den digitalen Wandel. Jedoch zeigen aktuelle Erhebungen: Im europäischen Vergleich hinkt Deutschland weiterhin spürbar hinterher. Um langfristigen ökonomischen Schaden zu vermeiden, braucht unser Land eine digitalpolitische Kehrtwende, meint das Münchner PR-COM Research Lab. Der Anteil der 16- bis 74-Jährigen, die mindestens über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen, lag in Deutschland…
1530 Artikel zu „Weiterbildung“
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Weiterbildung ist der Schlüssel für die digitale Zukunft
Jeder beziehungsweise jede zweite Berufstätige nutzt bereits KI, um sich neues Wissen anzueignen. Bitkom Akademie und HRpepper präsentieren aktuelle Studie wie KI und Digitalisierung das Lernen verändern. Weiterbildung wird als entscheidender Hebel für langfristigen Unternehmenserfolg erkannt. Das zeigt die Weiterbildungsstudie 2025, die von der Bitkom Akademie gemeinsam mit HRpepper durchgeführt wurde. Im Fokus der…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps
KI-Kompetenz aufbauen – Weiterbildung als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt – und mit ihr die Anforderungen an Mitarbeitende. Wer den technologischen Wandel aktiv gestalten will, muss jetzt in Qualifizierung investieren. Experten für smarte Dokumentenverarbeitung erklären, warum Weiterbildung allein nicht genügt – und was es braucht, um Technologie und Menschen wirksam zu verbinden. Der Einsatz von KI prägt die Art…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Kommunikation | New Work
Fachkräftemangel: Deutsche Unternehmen setzen auf Weiterbildung und Innovation
Ein Mangel an Fachkräften erweist sich als größtes Problem (40 %), während Cyberangriffe und Cybersicherheit ebenfalls ein wichtiges Anliegen darstellen (25 %). In den letzten Jahren wurden in verschiedenen Branchen in Deutschland Bedenken hinsichtlich eines Mangels an Fachkräften geäußert. Trotz stabiler Beschäftigungsquoten bleibt der Arbeitskräftemangel ein anhaltendes Problem [1]. Vor diesem Hintergrund haben die…
News | Business | Services
Gezielte Talententwicklung: Warum Weiterbildung der Schlüssel zur Zukunft ist
Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter fördern, statt externe Fachkräfte zu suchen – und warum gezielte Weiterbildung der beste Weg ist, um Potenzial voll auszuschöpfen. Talent allein reicht nicht aus, um langfristig erfolgreich zu sein. Wer in seinem Beruf wachsen will, braucht mehr als nur eine natürliche Begabung – es geht darum, sich stetig weiterzuentwickeln und…
News | Services | Veranstaltungen
CompTIA lädt zur großen europäischen Konferenz für den IT-Channel und die IT-Weiterbildungsbranche ein
EMEA Member & Partner Conference 2024 mit Keynote-Speakern aus Deutschland, den Benelux-Ländern und Großbritannien am 21. und 22.10 in London. CompTIA, der gemeinnützige internationale Verband der IT-Industrie, lädt zur jährlichen EMEA-Mitglieder- und Partnerkonferenz mit hochkarätigen Speakern aus der ganzen Welt. Die diesjährige Konferenz findet am 21. und 22. Oktober im Park Plaza Westminster Bridge…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien
Fachkräftemangel: Warum Weiterbildung und Umschulung höchste Priorität haben sollten
Automation Citizen Developers und Citizen Prozess Experts sind gefragt. Die hohen Mitarbeitererwartungen in Kombination mit dem Fachkräftemangel bedeuten, dass Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme für Unternehmen nicht mehr nur ein »Nice-to-have« sind, sondern eine Notwendigkeit. Es gibt vor allem zwei Gründe, warum moderne Weiterbildungs- und Qualifizierungsinitiativen eine unternehmensweite Priorität sein sollten. Langfristiger Mangel an Fachkräften Automatisierung…
News | Trends 2023 | Künstliche Intelligenz
KI-Schere: KI ist zukunftsprägend, Interesse an Weiterbildung jedoch gering
Deutsche schätzen ihre KI-Kompetenzen im Durchschnitt mittelmäßig ein. Nur 5 Prozent halten KI noch für einen Hype. Weiterbildung streben vor allem die Gruppen an, die ihr KI-Wissen bereits für relativ gut halten. Die Angaben unterscheiden sich stark zwischen Generationen und Geschlechtern. Auf einer Skala von 1 bis 10 schätzen die Deutschen ihr KI-Wissen bei…
News | Business | Geschäftsprozesse | Services
Compliance-Schulung – Weiterbildung zur Vermittlung von gesetzlichen Vorschriften & Corporate Compliance
Eine fachgerechte Compliance-Schulung vermittelt Beschäftigten und Führungskräften am praktischen Beispiel die unterschiedlichen Risiken und gesetzlichen Anforderungen, die mit der Ausübung der täglichen Arbeitsaufgaben einhergehen. In Deutschland sind Einführung und Entwicklung eines Risikomanagementsystems bereits seit dem Jahr 1998 Pflicht für firmierte Aktiengesellschaften. Compliance-Schulung schafft Mehrwerte In vielen Branchen sind Compliance-Verfahren sogar gesetzlich verpflichtend, aber auch…
News | Produktmeldung
Blended-Learning-Plattform: Von gezielten Trainings bis hin zu Weiterbildungsakademien
Die Blended-Learning-Plattform Rise Up wächst rasant, expandiert in Europa und eröffnet neue Niederlassung in Deutschland. Nach Luxemburg und England expandiert Rise Up nun auch nach Deutschland und ernennt Emma Gerdes als neue Country Managerin. Ob für fachliche Qualifizierung oder Akademien für umfassende Weiterbildung – die Blended-Learning-Plattform von Rise Up bietet ein Learning-Management-System (LMS) in…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Tipps | Whitepaper
Online-Tool: Neuer Weiterbildungsguide für den Mittelstand
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin stellt Unternehmen ein neues Online-Tool für die Entwicklung, Umsetzung und Auswertung individueller Weiterbildungskonzepte zur Verfügung. Mit dem Online-Guide »Digitale Weiterbildung« richtet das Berliner Kompetenzzentrum ein kostenfreies Angebot an GeschäftsführerInnen und Personalverantwortliche, die neue Qualifikationen in ihrer Belegschaft entwickeln möchten. Das Webtool bietet mittelständischen Unternehmen bei diesem Vorhaben strategische und methodische…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2020
Weiterbildung auf Wachstumskurs
Die Weiterbildungsbeteiligung der Unternehmen in Deutschland liegt bei 87,9 Prozent. Das zeigt die zehnte IW-Weiterbildungserhebung. Durchschnittlich hat sich im Jahr 2019 jeder Mitarbeiter 18,3 Stunden weitergebildet. Das ist eine Zeitstunde mehr als 2016. Aktuell investieren die Unternehmen 1.236 Euro je Mitarbeiter in Weiterbildung, knapp 16 Prozent mehr als im Jahr 2016. Das gesamtwirtschaftliche Investitionsvolumen…
News | Business | Lösungen | Ausgabe 11-12-2020
ADN jetzt Teil des »Workforce of the Future«-Programms von Microsoft – Mit Weiterbildung gegen Covid-19-Stillstand und IT-Fachkräftemangel
Marktbeobachter sind sich einig: Covid-19 war für die Digitalisierung ein immenser Beschleuniger. Es bedarf eines radikalen Umbaus des bisherigen Arbeitsmarktes, um den gestiegenen Bedarf nach digitaler Expertise decken zu können. 2019 waren allein in Deutschland 124.000 Stellen für IT-Fachkräfte nicht besetzt, stellt der Branchenverband Bitkom in seiner Studie zum Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte fest. Um Menschen in betroffenen Bereichen eine Perspektive zu bieten und für die benötigten Skill-Profile Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu forcieren, hat Microsoft die Initiative »Workforce of the Future« gestartet. Die ADN Group ist mit ihrer ADN Akademie ab sofort einer von wenigen exklusiven Partnern der Initiative im DACH-Markt.
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends 2020 | Whitepaper
Wirtschaft investiert 2020 gezielt in digitale Weiterbildung
7 von 10 Unternehmen machen ihre Mitarbeiter fit für die digitale Arbeitswelt. Vor allem der Öffentlichen Verwaltung fehlt es an Personal, um die Digitalisierung voranzutreiben. Die deutsche Wirtschaft verstärkt in diesem Jahr ihre Bemühungen, die eigenen Mitarbeiter fit für die digitale Arbeitswelt zu machen: 7 von 10 (70 Prozent) Unternehmen investieren in diesem Jahr gezielt…
News | Digitalisierung | Kommunikation | Strategien | Ausgabe 9-10-2020
Aus- und Weiterbildung – Digital als Standard, statt (nur) digital im Notfall
Drei Ratschläge, wie Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote durch die Krise in die Zukunft führen.
News | Business
Online-Weiterbildung für den Versicherungsbetrieb: Zeit- und ortsunabhängig Bildungszeiten erwerben
Die Insurance Distribution Directive (IDD) schreibt seit 2018 Weiterbildungen für alle vor, die im Versicherungswesen vermittelnd/beratend tätig sind. Aktuell rechnet man in der Branche mit einer Anpassung und Konkretisierung der Regelungen, für welche Schulungsthemen Bildungszeiten angerechnet werden können und für welche nicht. Erste Zertifikate wurden von Industrie- und Handelskammern bereits nicht anerkannt. Versicherungsagenturen sollten deswegen…
News | Business | Trends Services | Trends 2020
91 Prozent der deutschen Mitarbeiter fordern Weiterbildungen von ihrem Arbeitgeber
Neun von zehn Deutschen erwarten von ihrem Arbeitgeber eine größere Bereitschaft, in die Schulung der Mitarbeiter in digitalen und technologischen Fertigkeiten zu investieren, wie eine aktuelle Umfrage des RPA-Experten UiPath zeigt [1]. Der Wunsch der Mitarbeiter nach Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten beruht vor allem auf der Sorge vor dem Verlust von Arbeitsplätzen und einer verminderten Produktivität…
News | Künstliche Intelligenz
Aus- und Weiterbildung: Wie künstliche Intelligenz die IT-Berufe verändert
KI wird die Berufswelt verändern und das betrifft auch die Tätigkeitsfelder der IT-Spezialisten selbst. Routinetätigkeiten, teilweise sogar die Programmierung, können von Algorithmen übernommen werden. Übergreifendes Wissen, Beratungskompetenz dagegen werden künftig ebenso gefragt sein wie spezifisches Branchenwissen. Eine zukunftsorientiere Aus- und Weiterbildung von Young Professionals sollte diese Entwicklungstendenzen im Blick haben. Künstliche Intelligenz, kurz KI,…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
Gezielte Weiterbildung: IT-Security in der Wasser- und Stromversorgung
Fachbeitrag der Fraunhofer Academy: Dem Blackout keine Chance geben. Spätestens dann, wenn in Millionen Haushalten das Licht ausgeht, aus den Hähnen kein Wasser mehr fließt und Produktionsanlagen stillstehen, wird deutlich, dass ohne eine funktionierende Wasser- und Stromversorgung die Gesellschaft stillsteht. Kein Wunder, dass diese als kritische Infrastrukturen ein beliebtes Ziel für Hacker darstellen. Allein 2018…
News | Trends Wirtschaft | Business | Infografiken | Trends 2020 | Strategien
IT-Profis fühlen sich durch mangelnde Aus- und Weiterbildung ausgebremst
IT-Mitarbeiter bemängeln, dass sie mehr Fortbildung und Unterstützung benötigen, um in Sachen Know-how am Ball zu bleiben und zukünftigen Arbeitsanforderungen gewachsen zu sein. Viele IT-Fachkräfte erhalten nicht die Fortbildungsmöglichkeiten oder die Unterstützung, die notwendig wären, um digitale Innovationen umzusetzen, mit neuen Technologien und Arbeitspraktiken Schritt zu halten oder sich effektiv in Funktionen zu behaupten,…
News | Business | IT-Security | Kommunikation
Aus- und Weiterbildung ist einer der wichtigsten Faktoren der Unternehmensresilienz
Warum der Erwerb von Kompetenzen zu Cyberangriffen & Co. in Unternehmen existenziell ist. Von Unternehmen ist heute flexible Handlungsfähigkeit gefordert – auch in Krisensituationen. Es gilt daher, in der gesamten Organisation Widerstandskraft aufzubauen. Unternehmensresilienz ist der Schlüssel und erfordert eine Sensibilisierung beziehungsweise Stabilisierung der Mitarbeiter für entsprechende Handlungsfelder und Gefahren. Aus- und Weiterbildung ist daher…