Gezielte Weiterbildung: IT-Security in der Wasser- und Stromversorgung

Fachbeitrag der Fraunhofer Academy: Dem Blackout keine Chance geben.

Spätestens dann, wenn in Millionen Haushalten das Licht ausgeht, aus den Hähnen kein Wasser mehr fließt und Produktionsanlagen stillstehen, wird deutlich, dass ohne eine funktionierende Wasser- und Stromversorgung die Gesellschaft stillsteht. Kein Wunder, dass diese als kritische Infrastrukturen ein beliebtes Ziel für Hacker darstellen. Allein 2018 registrierte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 157 Meldungen von Versorgern kritischer Infrastrukturen. In Deutschland gab es zwar bislang keine Attacke im Umfang des Angriffs auf die ukrainische Stromversorgung 2015, der damals zu einem sogenannten Blackout führte und Hunderttausende Haushalte vom Strom abschnitt. Dennoch wird deutlich: Energie- und Wasserversorger müssen ihrer IT-Sicherheit und ihren Informationssicherheitsmanagementsystemen (ISMS) weit mehr Beachtung schenken als bisher. Das gilt nicht nur für den Bereich IT-Infrastruktur, sondern für alle Mitarbeiter. Eine wirksame Methode hierfür stellen Weiterbildungen im Bereich IT-Security speziell für Energieversorger dar.

Energieversorger in veränderter Bedrohungslage

Fälle wie der durch Malware ausgelöste Blackout in der Ukraine zeigen, dass kritische Infrastrukturen wie das Energiesystem digitale Angriffsflächen mit extrem hohen Risikopotenzial darstellen. Während sich Saboteure im analogen Zeitalter nur über eine interne Manipulation Zugriff zu den Systemen verschaffen konnten, bieten sich ihnen heute verschiedene potenzielle Einfallstore, die im Zuge der Digitalisierung entstanden sind, und machen auch der Angriff von außen prinzipiell möglich. Was vernetzt ist, wird zum Ziel. So können Malware-Attacken selbst Umspannwerke und Leistungsschalter treffen. Gerade deshalb sollten sich Unternehmen aus dem Bereich Energie- und Wasserversorgung verstärkt neue IT-Sicherheitskompetenzen aneignen. Denn mit der Dezentralisierung der Branche und der Umstellung auf digitale Systeme steigt die Vernetzung. Hinzu kommt: IT-Sicherheit kann nie statisch gedacht werden, sondern erfordert dynamisches Know-how – sie zeichnet sich durch kurze Innovationszyklen aus. Die Angreifer legen ein extrem hohes Tempo vor, die Gestalt ihrer Angriffe wechselt schnell. Insofern gilt die Forderung nach lebenslangem Lernen besonders für den Bereich IT-Sicherheit.

Geht es um die spezifische Art der Angriffe, gelten insbesondere Phishing und Ransomware als Sicherheitsrisiken für Unternehmen. Lücken in der IT-Sicherheit – etwa bei Spam-Filtern im E-Mailsystem – müssen immer wieder nachgebessert werden, um wirksamen Schutz vor Bedrohungen zu gewährleisten. Technologische Schutzmaßnahmen gegen Cyberattacken sind ein wichtiger Ausgangspunkt. Aber gerade, wenn es um Phishing und Ransomware geht, sollte klar sein, dass Sicherheit bei den Mitarbeitern beginnt. Denn diese Attacken sind nur dann erfolgreich, wenn die Zielperson Nachrichten nicht als Phishing oder Ransomware erkennt. So sollte ein besonderes Augenmerk explizit auf der Weiterbildung aller Mitarbeiter liegen, sodass sie einen Angriff frühzeitig erkennen und entsprechend einordnen können.

Sicherheit ist ein Thema für alle Mitarbeiter

Energie- und Wasserversorger müssen bei IT-Sicherheit und ihren Management-Systemen für Informationssicherheit (ISMS) neben den technischen auch organisatorischen Maßnahmen sowie Schulungen und Weiterbildungen für die Mitarbeiter weit mehr Beachtung schenken als früher. Das gilt auch für Fernwirktechniker, Mitarbeiter in Leitwarten und Stationen oder Energiedatenmanager. Sie benötigen zusätzliches Know-how. Denn wenn Leitwarten, Stationen oder Erzeugungsanlagen IP-basiert kommunizieren und ihre Systeme Teil des IT-Systems sind, dann werden sie darüber potenziell angreifbar. Social Engineering etwa gilt aktuell als eine bevorzugte Methode von Hackern, um Ransomware einzuschleusen oder sicherheitsrelevante Daten zu erbeuten. Das kann beispielsweise eine täuschend echt simulierte E-Mail des Vorgesetzten sein, die den Empfänger zum Download von Malware verleiten soll. Auf diese Weise können auch über klassische Malware-Kampagnen eingeschleuste, spezialisierte Trojaner und Viren aufgrund der umfassenden Vernetzung der Systeme das gesamte Energieversorgungsunternehmen angreifen. So kann über nur einen Mitarbeiter eingeschleuste Malware das gesamte Unternehmen gefährden.

Um sich dagegen zu wappnen, benötigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst allgemeine Schulungen zu Gefahren für IT-Security: Dazu zählen die Sensibilisierung für Malware, das Erkennen von Phishing- und Ransomware sowie explizit auch das Phänomen Social Engineering. In der Breite empfehlen sich daher sogenannte Awareness-Schulungen. Über die allgemeinen Schulungen hinaus gilt es zudem, Spezialwissen zu entwickeln.

Experten benötigen Spezialwissen

Je nach Tätigkeitsbereichen kommen auch konkrete neue Aufgaben im Bereich der IT-Sicherheit auf Energieversorgungsunternehmen zu. Wenn etwa die früher abgeschottete Kommunikationsinfrastruktur eines Umspannwerks nun IP-basiert mit der Leitstelle kommuniziert, müssen auch die Techniker dort wissen, wie sie eine Firewall für ihre Systeme administrieren und wie diese sicher eingerichtet und konfiguriert wird. Die Funktionsweisen von Firewalls sind in der sogenannten Prozess-IT allerdings anders geartet als bei der typischen Netzwerktechnik, da in der Fernwirktechnik und bei Automatisierung in Versorgungsinfrastrukturen spezielle Kommunikationsprotokolle zum Einsatz kommen. Auch der Schutz von Switches funktioniert auf der Prozessebene anders. Hier beschränkt sich die Angriffsmöglichkeit nicht nur auf die Kommunikation an sich, sondern auch auf die übermittelten Prozessdaten bis hin zu Schaltbefehlen für die Versorgungsinfrastruktur. Und im Ernstfall müssen die Mitarbeiter wissen, wie sie externe Systemabschaltungen verhindern können.

Aber Fachkräfte fehlen

Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen garantieren, dass es nicht zu ernsten Engpässen kommt und somit die sichere Versorgung aufrecht erhalten bleibt. Dafür benötigen sie in ihren Reihen Spezialisten – nur ist der Arbeitsmarkt für diese Fachkräfte quasi leergefegt. Folglich geht es für die meisten Unternehmen darum, ihre bestehenden Teams zu qualifizieren. Denn Unternehmen brauchen Fachkräfte, die den bestehenden Maschinen- und Anlagenpark mit modernen IT-Sicherheitssystemen nachrüsten können, um Cyberrisiken langfristig zu reduzieren.

Konkreten Schulungsbedarf ermitteln

Die Teams verschiedener Unternehmensbereiche müssen unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Daher empfiehlt es sich, Weiterbildungs- und Schulungsprogramme zugeschnitten auf das jeweilige Einsatzgebiet zu nutzen. Darüber hinaus sollten auch Führungskräfte geschult werden, um die passenden Sicherheitskonzepte organisatorisch zu entwickeln und umzusetzen. Denn im ersten Schritt geht es darum, Risiken zu erkennen und zu bewerten, damit das Unternehmen sich gegen Bedrohungsszenarien absichern kann.

Wenn ein Energieunternehmen etwa plant, Smart Metering einzuführen, sollte das Management schon in dieser Planungsphase die notwendigen Ressourcen für den Aufbau der dafür erforderlichen IT-Sicherheitskompetenzen einplanen. Wissen, das sich dementsprechend auch die Management-Ebene in kompakter Form aneignen sollte. Nur so kann ein Sicherheitsframework für Industrie-4.0- und Smart-Grid-Lösungen bereits während der Entwicklung geplant werden. Und nur, wer mögliche Sicherheitsimplikationen einer geplanten Neuerung kennt, kann den Qualifikationsbedarf in der IT-Security ermitteln und entsprechend investieren.

Auf der operativen Ebene geht es für IT-Mitarbeiter, Fernwirktechniker oder Energiedatenmanager um unterschiedliche Aufgaben: Fernwirktechniker etwa sollten lernen, wie sie ihre Automatisierungssysteme sicher konfigurieren. Die Energiedatenmanager arbeiten in ihrem Alltag mit Kundendaten. Folglich müssen sie die Regeln der Datenschutzgrundverordnung zum Umgang mit personenbezogenen Daten umsetzen. Die Fraunhofer Academy beispielsweise bietet Kurse zum Thema sichere Energievernetzung im Lernlabor Cybersicherheit an.

Modulares Seminarangebot ermöglicht individuellen Kompetenzaufbau

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IOSB-AST und der Hochschule Zittau-Görlitz für Versorgungsunternehmen gibt es zudem aus den Bereichen Strom, Gas, Wasser und Abwasser ein modulares Seminarangebot an, dessen Inhalte sich zu individuellen Lernpfaden kombinieren lassen – und die verschiedenen notwendigen Kompetenzbereiche von Awareness bis hin zur Konfiguration von Netzwerken und Komponenten abdecken. So können Unternehmen für ihre unterschiedlichen Mitarbeiter die passenden Programme als Inhouse-Schulungen zusammenstellen. Mit den Bausteinen des Lernpfades »Sichere Energieautomatisierung« etwa steigen Firmen bedarfsgerecht mit den jeweils verantwortlichen Mitarbeitenden in dem Level und Modul ein, das für die Unternehmenssituation, Vorkenntnisse und Kompetenzbedarfe geeignet ist.

Prinzipiell sind Versorgungsinfrastrukturen in Deutschland IT-sicher aufgebaut. Damit das so bleibt, sollten Unternehmen ihre Teams entsprechend weiterbilden. Denn wenn nahezu täglich neue Varianten von Viren, Trojanern und anderen Schadprogrammen auftauchen, machen diese zukünftig auch vor Versorgungs- und Prozessinfrastrukturen in dieser Branche nicht Halt. Die Mitarbeiter sollten entsprechend schnell wandlungsfähiges Wissen abrufen und auch einsetzen können.

Steffen Nicolai, Gruppenleiter und stellv. Abteilungsleiter »Energiesysteme« beim Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB), Institutsteil Angewandte Systemtechnik (AST), und Projektleiter des Lernlabors Cybersicherheit in der Energie- und Wasserversorgung

Raphaela Schätz, Qualitäts- und Programmmanagerin bei der Fraunhofer Academy für das Lernlabor Cybersicherheit

