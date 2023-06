Compliance-Schulung – Weiterbildung zur Vermittlung von gesetzlichen Vorschriften & Corporate Compliance

Eine fachgerechte Compliance-Schulung vermittelt Beschäftigten und Führungskräften am praktischen Beispiel die unterschiedlichen Risiken und gesetzlichen Anforderungen, die mit der Ausübung der täglichen Arbeitsaufgaben einhergehen. In Deutschland sind Einführung und Entwicklung eines Risikomanagementsystems bereits seit dem Jahr 1998 Pflicht für firmierte Aktiengesellschaften.

Compliance-Schulung schafft Mehrwerte

In vielen Branchen sind Compliance-Verfahren sogar gesetzlich verpflichtend, aber auch sonst existieren gute Gründe, um mit einer Compliance-Schulung durch Fachleute Mitarbeiter und Führungskräfte aufzuklären und für Risiken sowie regulatorische Verstöße zu sensibilisieren. Selbige können schlimmstenfalls in Bußgeldern, Auflagen, Schadensersatzansprüchen und sogar einem negativen Marken- sowie Corporate-Image resultieren. Prävention ist, was Compliance-Verfahren anbelangt, also das Mittel der Wahl.

Im hektischen Arbeitsalltag kommen Compliance-Vorschriften noch immer zu oft zu kurz: Dabei ist es essenziell, dass alle Beschäftigten die Compliance-Gesetze verstehen, Vorschriften erkennen und sie konsequent einhalten. In vielen Branchen, auch solchen, wo mit sensiblen Kundendaten hantiert wird, besteht dabei noch Nachholbedarf. Wie eine Studie aufzeigt, waren es vor allem die Energiewirtschaft, die Finanzbranche und der Maschinenbau, die in puncto Compliance als Vorreiter galten.

Compliance ist aus vielen Gründen wichtig

Compliance-Verfahren sollen in erster Linie Sicherheit schaffen, aber auch vor finanziellen Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung schützen.

Die Vorteile von einer sensibilisierten Belegschaft und der Einhaltung bestehender regulatorischer Vorschriften liegen auf der Hand:

Arbeitsplätze werden sicherer

Produktivität wird gesteigert

Fehlzeiten könnten reduziert werden

Ruf und Marken-Image des Unternehmens werden geschützt

geringere Angriffsfläche gegenüber Cyberkriminalität

Insbesondere in Anbetracht der Digitalisierung und dem ständigen Umgang mit digitalen Kundendaten sind zeitgemäße Compliance-Schulungen unverzichtbar. Diese können zugleich Hand in Hand mit Umbrüchen innerhalb des Unternehmens gehen, beispielsweise bei einer Modernisierung der IT-Infrastruktur.

Bestandteile von einem Compliance-Training

Zunächst einmal können ausgewählte Bestandteile individuell sein. Notwendig ist hierbei auch die ganzheitliche Beurteilung des Unternehmens: Im Finanz- oder Versicherungswesen existieren beispielsweise weitaus straffere Compliance-Vorschriften als beispielsweise im Nähhandwerk. Entsprechend vielseitig sind auch die unterschiedlichen Kurse, die zudem häufig noch nach Stellung des Beschäftigten unterscheiden – so sollten Führungskräfte in der Regel eine Vielzahl von Compliance-Schulungen durchlaufen, während Mitarbeiter im Lager oder an der Kasse eher auf eine spezifische Vorabauswahl angewiesen sind.

Inhalte und Compliance-Kurse sind beispielsweise:

solche mit Fokus auf Diversitätstrainings

mit Aufklärungsinhalten was Belästigung anbelangt

fokussiert auf aktuelle Vorgaben zum Datenschutz und dem Schutz der Privatsphäre

Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze

auf Arbeitssicherheit und den sicheren Umgang mit Produktionsanlagen/Maschinen fokussiert

Auch der Ethikkodex des Unternehmens kann ein wichtiger Compliance-Bestandteil sein. Insbesondere in der jüngeren Vergangenheit werden derartige Kurse stärker beansprucht, um Unternehmen und deren Marken zugleich vor Kontroversen und Skandalen zu schützen. Ebenfalls größere Bedeutung, im Vergleich zu noch vor 20 Jahren, erlangten Compliance-Schulungen zu Cybersicherheit und der IT-Sicherheit. Die Notwendigkeit von leistungsstarken und in alle Prozesse involvierten IT-Systemen macht eine Sensibilisierung aller Mitarbeiter notwendig, insbesondere von solchen, die bis dato wenig mit technischen Systemen zu tun hatten oder mit ihren Kenntnissen zur Digitalisierung hinter internetaffinen Mitarbeitern hinterherhinken.

Compliance ist ein fortlaufender Prozess

Wie die »Compliance Risk Study« von Accenture aufzeigt, sind es vor allem gesetzliche Vorschriften und Regularien, die für Unternehmen heute die größten Compliance-Hürden stellen. Das wird sich künftig nicht ändern: Wodurch ein fortlaufender Fokus auf zeitgemäße Compliance-Schulungen umso bedeutsamer wird.