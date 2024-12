Sieben zentrale Handlungsfelder für die nächste Bundesregierung

Wettbewerbsfähigkeit stärken: Deutschland zum Vorreiter bei digitalen und grünen Technologien machen. Beim Bürokratieabbau private Akteure einbeziehen.

Der TÜV-Verband hat sieben zentrale Handlungsfelder für die Bundestagswahl 2025 identifiziert. »Im Mittelpunkt der nächsten Legislaturperiode muss die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stehen«, sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. »Der Standort Deutschland muss digitaler, nachhaltiger und schlanker werden.« Gleichzeitig müsse das Land in die globalen Zukunftsmärkte investieren. »Die nächste Legislaturperiode ist entscheidend, um Deutschland als Vorreiter bei grünen und digitalen Technologien zu etablieren«, sagt Bühler. Das Potenzial sei enorm: In wichtigen Zukunftsmärkten wie Umwelt- und Klimatechnologien, künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit werden bis 2030 globale Umsätze in Höhe von mehr als 15 Billionen Euro pro Jahr erwartet. Doch um hier mitzuhalten, braucht es klare politische Weichenstellungen, die Planungssicherheit schaffen, Innovation fördern und Vertrauen in neue Technologien stärken.

Die sieben Handlungsfelder im Überblick:

Nachhaltigkeit: GreenTec-Wirtschaft stärken

Deutschland hat das Potenzial, Weltmarktführer bei grünen Technologien zu werden. Dafür müssen Investitionsanreize und steuerliche Erleichterungen geschaffen sowie das Qualitätsversprechen »Made in Germany« durch Standardisierung und Zertifizierung abgesichert werden. Gleichzeitig fordert der TÜV-Verband die Einrichtung von Kompetenzzentren, die Unternehmen, Start-ups und Wissenschaft vernetzen, um nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und skalierbare Technologien voranzutreiben.

Digitalisierung, Cybersicherheit und KI: Standort neu aufstellen

Deutschland braucht bei der Digitalisierung einen Ruck, der vom Staat ausgehen muss. Ein eigenständiges Digitalministerium mit eigenen Kompetenzen sollte die Digitalisierung des öffentlichen Sektors koordinieren. Die einzelnen Bereiche wie Inneres, Gesundheit, Verteidigung, Verkehr etc. sollten Sektorziele definieren, deren Fortschritt vom Digitalministerium überwacht werden. Der TÜV-Verband fordert verbindliche Standards für Cybersicherheit, die Unternehmen und Behörden gleichermaßen schützen. Gleichzeitig gilt es, KI- und digitale Technologien durch Forschung und unabhängige Prüfungen weiterzuentwickeln, um Vertrauen in diese Systeme zu schaffen.

Entbürokratisierung: Prüforganisationen sind Teil der Lösung

Anstatt zusätzliche Behörden oder Verwaltungsstrukturen zu schaffen, sollten unabhängige Prüforganisationen stärker bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen eingebunden werden. Diese privatwirtschaftlichen Akteure sorgen dafür, dass Innovationen sicher auf den Markt gebracht werden und gleichzeitig Vertrauen in neue Technologien entsteht. Ein solcher Ansatz entlastet staatliche Stellen, senkt Kosten und beschleunigt Verfahren.

Mobilitätswende: Kein Stillstand bei der Vision Zero

Die Verkehrsinfrastruktur muss stärker an die Bedürfnisse von Zweiradfahrern und Fußgängern angepasst werden, um die Umfallzahlen zu senken und eine umweltfreundliche Mobilität zu fördern. Die Mobilitätsbildung muss angesichts des immer komplexer werdenden Straßenverkehrs bereits in Kitas und Schulen verbessert werden. Gleichzeitig sollte die Mobilität älterer Menschen erhalten werden. Verpflichtende Rückmeldefahrten ab 75 Jahren tragen zur Sicherheit aller Verkehrsteilenehmenden bei.

Klimafreundliche und sichere Mobilität ist zunehmend digital. Die gesetzlichen Grundlagen für das autonome Fahren müssen erweitert, ein digitales Fahrzeugregister aufgebaut und ein Treuhändermodell für die Nutzung von Fahrzeugdaten geschaffen werden. Die Antriebswende muss mit neuen Anreizen gefördert werden. Für die Ermittlung der Batteriegesundheit von E-Autos und für das bidirektionale Laden müssen einheitliche Standard geschaffen werden.

Made in Germany: Exportschlager Qualitätsinfrastruktur updaten

Normen, Standards, Qualitätssicherung und unabhängige Prüfungen sind ein Garant für Wertigkeit »Made in Germany«. Diese weltweit anerkannte Qualitätsinfrastruktur muss digitalisiert und modernisiert werden. Digitale Zertifikate, Normen und Standards sind entscheidend, um den Zugang zu globalen Märkten zu sichern.

Produktsicherheit erhöhen – auch im Onlinehandel

Der Onlinehandel birgt wachsende Risiken für die Produktsicherheit. Der TÜV-Verband fordert strengere Kontrollen und robuste digitale Produktpässe, um die Konformität und Sicherheit von Produkten zu gewährleisten. Gleichzeitig müssen unabhängige Prüfungen bei der Einfuhr von Produkten aus Drittstaaten gestärkt werden.

Fachkräftemangel: Bildungsoffensive für nachhaltige und digitale Technologien

Um die digitale und nachhaltige Transformation zu bewältigen, sind qualifizierte Fachkräfte unverzichtbar. Der TÜV-Verband fordert eine Bildungsoffensive mit Fokus auf digitale Kompetenzen, nachhaltige Technologien und lebenslanges Lernen. Gleichzeitig müssen Weiterbildungsangebote bedarfsorientiert ausgebaut und attraktiv gestaltet werden, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern.

Das vollständige »Grundsatzpapier Bundestagswahl 2025: https://www.tuev-verband.de/bundestagswahl-2025

Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher.

Wie kommt Deutschland aus der Wirtschaftskrise?

Deutschland steht vor einer großen Herausforderung, um aus der aktuellen Wirtschaftskrise herauszukommen. Hier sind einige Maßnahmen, die helfen könnten:

Investitionen in Infrastruktur:

Der Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Digitalisierung und erneuerbaren Energien, könnten das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Förderung von Innovation und Technologie:

Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Unterstützung von Start-ups und innovativen Unternehmen können neue Wachstumsimpulse setzen. Bildung und Qualifizierung:

Die Förderung von Bildung und beruflicher Weiterbildung ist entscheidend, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Bürokratieabbau:

Eine Reduzierung der bürokratischen Hürden kann Unternehmen entlasten und die Gründung neuer Unternehmen erleichtern. Internationale Zusammenarbeit:

Stärkung der Handelsbeziehungen und Zusammenarbeit mit anderen Ländern, um den Export zu fördern und neue Märkte zu erschließen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz:

Investitionen in nachhaltige Technologien und Maßnahmen zum Klimaschutz können langfristig zu einer stabilen und zukunftsfähigen Wirtschaft beitragen.

Investitionen in Infrastruktur

Investitionen in Infrastruktur sind entscheidend für das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Hier sind einige spezifische Bereiche, in denen Investitionen besonders wirkungsvoll sein können:

Digitalisierung: Der Ausbau von Breitbandnetzen und 5G-Technologie kann die digitale Transformation vorantreiben und Unternehmen dabei unterstützen, effizienter und innovativer zu arbeiten.

Erneuerbare Energien: Investitionen in Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen können nicht nur zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen beitragen, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen und die Energieunabhängigkeit erhöhen.

-Emissionen beitragen, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen und die Energieunabhängigkeit erhöhen. Verkehrsinfrastruktur: Der Ausbau und die Modernisierung von Straßen, Schienen und öffentlichen Verkehrsmitteln können die Mobilität verbessern und die Logistikkosten senken.

Bildung und Forschung: Investitionen in Bildungseinrichtungen und Forschungseinrichtungen können die Innovationskraft stärken und die Qualifikation der Arbeitskräfte verbessern.

Gesundheitsinfrastruktur: Der Ausbau und die Modernisierung von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen können die Gesundheitsversorgung verbessern und die Lebensqualität erhöhen.

Förderung von Innovation und Technologie

Die Förderung von Innovation und Technologie ist entscheidend für das wirtschaftliche Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit. Hier sind einige spezifische Maßnahmen, die Deutschland ergreifen könnte:

Forschungs- und Entwicklungsförderung: Erhöhung der staatlichen und privaten Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E), um neue Technologien und Innovationen zu fördern.

Start-up-Unterstützung: Bereitstellung von Finanzierungs- und Beratungsprogrammen für Start-ups, um ihnen den Markteintritt zu erleichtern und ihre Wachstumschancen zu erhöhen.

Technologieparks und Innovationszentren: Einrichtung von Technologieparks und Innovationszentren, die Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammenbringen, um den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zu fördern.

Bildung und Qualifizierung: Förderung von Bildungsprogrammen und Qualifizierungsmaßnahmen, um die Fachkräfte von morgen auszubilden und die Innovationskraft zu stärken.

Steuerliche Anreize: Einführung von steuerlichen Anreizen für Unternehmen, die in F&E investieren, um die Innovationsbereitschaft zu erhöhen.

Internationale Kooperationen: Förderung internationaler Kooperationen und Partnerschaften, um den Zugang zu globalem Wissen und Technologien zu erleichtern.

Bildung und Qualifizierung

Die Förderung von Bildung und beruflicher Weiterbildung ist entscheidend, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Hier sind einige spezifische Maßnahmen, die Deutschland ergreifen könnte:

Bildungsprogramme und -initiativen: Investitionen in Bildungsprogramme, die auf die Bedürfnisse der modernen Arbeitswelt zugeschnitten sind, können die Qualifikation der Arbeitskräfte verbessern.

Berufliche Weiterbildung: Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen und Umschulungen, um Arbeitnehmern die Möglichkeit zu geben, neue Fähigkeiten zu erlernen und sich an veränderte Arbeitsmarktbedingungen anzupassen.

Duale Ausbildung: Stärkung des dualen Ausbildungssystems, das theoretische Bildung mit praktischer Erfahrung kombiniert und als Vorbild für viele Länder gilt.

Lebenslanges Lernen: Förderung einer Kultur des lebenslangen Lernens, bei der kontinuierliche Weiterbildung und Qualifizierung als selbstverständlich angesehen werden.

Technologische Bildung: Integration von Technologie und digitalen Fähigkeiten in die Bildungspläne, um sicherzustellen, dass die Arbeitskräfte für die Anforderungen der digitalen Wirtschaft gerüstet sind.

Unterstützung von Bildungseinrichtungen: Bereitstellung von Ressourcen und Unterstützung für Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen, um eine hochwertige Bildung zu gewährleisten.

Bürokratieabbau

Der Bürokratieabbau ist ein wichtiger Schritt, um Unternehmen zu entlasten und die Gründung neuer Unternehmen zu erleichtern. Hier sind einige spezifische Maßnahmen, die Deutschland ergreifen könnte:

Vereinfachung von Genehmigungsverfahren: Beschleunigung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren, um Unternehmen schneller starten und wachsen zu lassen.

Digitale Verwaltung: Einführung und Ausbau digitaler Verwaltungsprozesse, um den Papierkram zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

Einheitliche Ansprechpartner: Einrichtung von zentralen Anlaufstellen, die Unternehmen bei bürokratischen Prozessen unterstützen und als Schnittstelle zu verschiedenen Behörden fungieren.

Regelmäßige Überprüfung von Vorschriften: Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung von Vorschriften, um sicherzustellen, dass sie zeitgemäß und notwendig sind.

Entlastung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU): Spezifische Maßnahmen zur Entlastung von KMU, wie z.B. vereinfachte Steuererklärungen und weniger Berichtspflichten.

Internationale Zusammenarbeit

Die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit ist entscheidend, um den Export zu fördern und neue Märkte zu erschließen. Hier sind einige spezifische Maßnahmen, die Deutschland ergreifen könnte:

Freihandelsabkommen: Abschluss neuer Freihandelsabkommen und die Erweiterung bestehender Abkommen, um den Zugang zu internationalen Märkten zu erleichtern.

Exportförderprogramme: Bereitstellung von Programmen und Finanzhilfen, die Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte unterstützen.

Internationale Messen und Ausstellungen: Teilnahme an internationalen Messen und Ausstellungen, um deutsche Produkte und Dienstleistungen weltweit zu präsentieren.

Wirtschaftsdelegationen: Organisation von Wirtschaftsdelegationen und Handelsmissionen, um Geschäftsbeziehungen zu anderen Ländern zu stärken und neue Partnerschaften zu knüpfen.

Bildung und Austauschprogramme: Förderung von Bildungs- und Austauschprogrammen, um den internationalen Wissensaustausch zu fördern und kulturelle Barrieren abzubauen.

Technologie- und Innovationskooperationen: Zusammenarbeit mit anderen Ländern in den Bereichen Technologie und Innovation, um gemeinsame Projekte zu entwickeln und Synergien zu nutzen.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Investitionen in Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind entscheidend für eine stabile und zukunftsfähige Wirtschaft. Hier sind einige spezifische Maßnahmen, die Deutschland ergreifen könnte:

Erneuerbare Energien: Ausbau von Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die CO2-Emissionen zu senken.

Energieeffizienz: Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen in Gebäuden und Industrie, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Kosten zu sparen.

Nachhaltige Mobilität: Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, den Ausbau von Radwegen und die Förderung von Elektrofahrzeugen, um den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor zu verringern.

Kreislaufwirtschaft: Förderung von Recycling und Wiederverwendung von Materialien, um Ressourcen zu schonen und Abfall zu reduzieren.

Grüne Technologien: Unterstützung von Forschung und Entwicklung im Bereich grüner Technologien, um Innovationen zu fördern und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Bildung und Aufklärung: Sensibilisierung der Bevölkerung für die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz durch Bildungsprogramme und Aufklärungskampagnen.

Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, die deutsche Wirtschaft zu stabilisieren und langfristig wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Genki Absmeier

6130 Artikel zu „Deutschland Wirtschaft“

News | Business | Trends Wirtschaft | Whitepaper AfD-Positionen schaden Deutschlands Digitalwirtschaft Der Branchenverband Bitkom ordnet Positionen der AfD aus Perspektive der digitalen Wirtschaft ein. Der Bitkom warnt vor den negativen Auswirkungen der AfD-Forderungen auf Deutschlands digitale Wirtschaft. Würden die von der AfD und ihren Vertretern geäußerten Positionen umgesetzt, würde die digitale Wirtschaft beschädigt und in ihrer Wettbewerbsfähigkeit massiv belastet, wie es in einem aktuellen Positionspapier… Weiterlesen →

News | Veranstaltungen Erneut viel Prominenz beim Wirtschaftsgipfel Deutschland – Sommertermin mit hoher Nachfrage Der diesjährige Wirtschaftsgipfel Deutschland findet erstmals im Sommer statt, genauer gesagt am 14. Juli. Veranstaltungsort ist erneut das Business- und Tagungszentrum Sportpark Ronhof | Thomas Sommer in Fürth. Wie in den vergangenen Jahren erwarten die Veranstalter viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Themenschwerpunkte sind die Euro 2024 in Deutschland, die Digitalisierung der Wirtschaft, die Bayerische Landtagswahl und der Fachkräftemangel. Weiterlesen →

News | Online-Artikel Die besten Arten von Onlinecasino-Boni in Deutschland Casinos galten bis in den späten 1990er-Jahre noch als exklusives Freizeitvergnügen für die Reichen und Berühmten. Erst seitdem das Internet die Welt erobert hat, kann es sich jedermann erlauben, ein paar unterhaltsame Stunden mit Blackjack oder Roulette zu verbringen. Mittlerweile werden sogar schon Live-Casino-Spiele angeboten, die das Flair berühmter Casinos in die eigenen vier Wände… Weiterlesen →

News | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 9-10-2024 Netzwerkmonitoring in der Landwirtschaft – Smarte Überwachung für saftige Ernten Das britische Unternehmen Riverford Organic Farmers Ltd. beliefert mit einer hoch digitalisierten Lieferkette wöchentlich bis zu 50.000 Kunden mit selbst angebautem Bio-Gemüse. In den letzten 30 Jahren expandierte das Unternehmen stetig: vier Standorte, über 1.000 Mitarbeiter und Kunden in England und Frankreich. Mit dem Wachstum des Betriebs steigt auch die Komplexität der IT-Infrastruktur: Ein verzweigtes Netzwerk von Geräten und Sensoren stellt sicher, dass die Lebensmittel allzeit und unter richtigen Bedingungen gelagert werden. Eine verlässliche Überwachung dieser Systeme ist entscheidend, um kostspielige Ausfälle zu verhindern. Weiterlesen →