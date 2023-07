Wirtschaftsgipfel Deutschland 2023 – Politik und Wirtschaft »heiß« diskutiert

Wirtschaftsgipfel Deutschland 2023 – am 14. Juli 2023 trafen sich im dritten Jahr in Folge Entscheider, Macher und Manager zu den Themen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.

Im Fokus standen dabei in diesem Jahr die bevorstehende Fußball-EM 2024, die Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz, die Auswirkungen des Arbeitskräftemangels sowie die bevorstehende bayerische Landtagswahl 2023.

Eine bedeutende Neuerung war die Verlegung des Termins vom Herbst in den Sommer, und diese Entscheidung erwies sich als voller Erfolg. Die Teilnehmerzahlen zeigten eine deutliche Entwicklung nach oben, was darauf hindeutet, dass die Verlegung gut angenommen wurde.

Neben vielen bekannten Besuchern aus den letzten beiden Jahren waren auch zahlreiche neue Gäste vertreten, die zum ersten Mal am Wirtschaftsgipfel Deutschland teilnahmen.

Die Verlagerung in den Sommer ermöglichte es den Teilnehmern, die Veranstaltung in einer erfrischenden Atmosphäre zu erleben und neue Impulse für ihre unternehmerischen Aktivitäten mitzunehmen. Zudem bot der Wirtschaftsgipfel eine hervorragende Gelegenheit, um die aktuellen Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit der Fußball-EM 2024 zu erörtern und innovative Ansätze im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu diskutieren.

Der Arbeitskräftemangel und die bevorstehende bayerische Landtagswahl waren weitere zentrale Themen, die intensiv beleuchtet wurden und wichtige Denkanstöße für die Teilnehmer lieferten.

Ask & Discuss

»Diskutanten im persönlichen Gespräch«

Im Rahmen des Wirtschaftsgipfels Deutschland fand das innovative Format Ask & Discuss statt, das den Teilnehmern eine interaktive Plattform bot, um Fragen zu stellen und zu diskutieren.

Ask & Discuss ermöglichte es den Entscheidungsträgern, Experten und Teilnehmern, ihre Anliegen, Ideen und Herausforderungen in den Mittelpunkt zu stellen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Die Teilnehmer des Wirtschaftsgipfels Deutschland konnten somit aktiv am Geschehen teilnehmen und ihre Fragen direkt in den Vordergrund stellen.

Das Format Ask & Discuss schaffte eine dynamische und ergebnisorientierte Umgebung, in der Ideen gediehen und der Austausch von Wissen und Erfahrungen gefördert wurde. Es war ein weiterer Bestandteil des Veranstaltungskonzepts, der den Wirtschaftsgipfel Deutschland zu einem inspirierenden und interaktiven Erlebnis machte.

Panels WGD 2023

Revolutionierung der deutschen Wirtschaft: Erkundung der enormen Möglichkeiten und der Fallstricke der künstlichen Intelligenz.

In Zusammenarbeit mit Avanade und auch Microsoft wurde das Thema »KI« – künstliche Intelligenz – besprochen und beleuchtet. Seit Monaten in der öffentlichen Diskussion, auch unter dem Begriff »ChatGPT«. Unternehmer sollten sich damit auseinandersetzen, so der Tenor: Miranda Oben, Manager, Avanade; Karl Zank, Direktor Global Online Business Development, Festo SE; Natalia Schmidt, Director Digital Advisory Data & AI, Avanade; Nils Echtermeyer, Head of Data, AI & IO, Microsoft

Euro 2024 in Deutschland – wird 2024 wieder ein Sommermärchen wie 2006?

Ulrich Wolter, CRO, RB Leipzig, berichtete über das Bewerbungsverfahren zur EM 2024. Hintergründe, Einblicke, Insights. Erst einmal musste Deutschland sich gegen die Türkei als Ausrichterland durchsetzen. Dann kam es zur Städte- und Stadienauswahl. Leipzig wird dabei sein!

»Elefantenrunde«: Bayerische Landtagswahl 2023 und der bayerische Einfluss in Deutschland und Europa – das wortreiche Highlight des Tages

Joachim Herrmann, MdL, CSU, Innenminister Bayern

Katharina Schulze, MdL, Grüne, Fraktionsvorsitzende, Bayern

Gabi Schmidt, MdL, FREIE WÄHLER, stellv. Fraktionsvorsitzende Bayern

Martin Böhm, MdL, AfD, stellv. Landesvorsitzender Bayern

Florian von Brunn, MdL, SPD, Fraktions- und Parteivorsitzender Bayern

Martin Hagen, MdL, FDP, Fraktions- und Parteivorsitzender Bayern

Arbeitsplatzmangel versus Arbeits- und Fachkräftemangel. Quo vadis.

Michael Hupe, Geschäftsführer, Flughafen Nürnberg, und Markus Neubauer, Geschäftsführer, Silbury Deutschland GmbH und stellvertretender Vorsitzender des DIHK-Mittelstandsauschuss der IHK Mittelfranken, und Sandra Zimmermann, Forschungsfeldleiterin Internationale Sozialpolitik, WifOR – moderiert von Michael Oelmann, Herausgeber, DDW Die Deutsche Wirtschaft & DWF Deutsches Wirtschaftsfernsehen.

Fazit: Deutschland verliert jedes Jahr 182 Milliarden an Wertschöpfung. Nicht, aber auch wegen Arbeitkräftemangel. Deutschland ist für gut und sehr gut Qualifizierte oft kein erstrebenswertes »Arbeitsland« mehr… zu viele Abgaben, zu viel Bürokratie zur Erlangung einer Arbeitserlaubnis.

KI-Strategie der Bundesagentur für Arbeit

Zwei »IT-ler« zusammen auf der Bühne: Markus Schmitz, CIO, Bundesagentur für Arbeit und Daniel Krauss, Vorstand, Flixbus. Einer aus dem öffentlichen Dienst, von einer Behörde. Der andere von einem dynamischen, internationalen Unternehmen. Interessant und aufschlussreich.

Mangel an Fachkräften oder Mangel an Ideen?

In Zusammenarbeit mit Baker Tilly wurde zum Abschluss des Wirtschaftsgipfel Deutschland 2023 von Uwe Kloos, Director Human Resources, Baker Tilly, sachkundig dargelegt, wie man auch in diesen Zeiten durch neue und innovative Ideen möglichem Personalmangel entgehen kann.

Bilder: © WGD, FotoSilv.de