Erneut viel Prominenz beim Wirtschaftsgipfel Deutschland – Sommertermin mit hoher Nachfrage

Der diesjährige Wirtschaftsgipfel Deutschland findet erstmals im Sommer statt, genauer gesagt am 14. Juli. Veranstaltungsort ist erneut das Business- und Tagungszentrum Sportpark Ronhof | Thomas Sommer in Fürth. Wie in den vergangenen Jahren erwarten die Veranstalter viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Themenschwerpunkte sind die Euro 2024 in Deutschland, die Digitalisierung der Wirtschaft, die Bayerische Landtagswahl und der Fachkräftemangel.

Im Rahmen von vier Panels, drei Diskussionsforen und mehreren Keynotes werden die Themen besprochen, die die deutsche Wirtschaft gerade massiv beschäftigen. Dabei treten Politik und Unternehmen in Dialog. »Wir wollen sehr bewusst kontrovers sein«, erklärt Marcel Riwalsky, Gründer und Veranstalter des Wirtschaftsgipfel Deutschland das Konzept. Es sollten verschiedene Meinungen, Standpunkte und Positionen aufeinandertreffen, aber auch Raum gegeben werden, Gegensätze zu überwinden. »Dafür braucht es Dialog und Dialogkultur. Genau der wollen wir Raum geben. Deswegen ist die maximale Teilnehmerzahl auch auf 150 Personen begrenzt«, so Riwalsky. Man strebe, auch mit Blick auf den Veranstaltungsort und die Gästeliste, eine gewisse Exklusivität an.

Zu den prominentesten Rednern des diesjährigen Wirtschaftsgipfel Deutschland zählen der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der Bayerische Wirtschaftsminister und Vorsitzende der Freien Wähler Hubert Aiwanger, die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit Andrea Nahles sowie der Flixbus-Gründer und Investor Daniel Krauss. Zugesagt haben auch die Fraktionsvorsitzenden der Opposition im Bayerischen Landtag Katharina Schulze (Grüne), Florian Brunn (SPD) und Martin Hagen (FDP). Erwartet werden zudem rund 120 Gäste aus der Wirtschaft.

Das Motto des diesjährigen Wirtschaftsgipfel Deutschland lautet »Chancen für alle?!«. Breiten Raum einnehmen werden vor diesem Hintergrund auch gesellschaftliche Fragen, die sich mit der praktischen Anwendung von Künstlicher Intelligenz sowie Aspekten von »New Work«, also einer Arbeitswelt im Umbruch beschäftigen.

Der Wirtschaftsgipfel Deutschland 2023 findet am Freitag, dem 14. Juli im Business- und Tagungszentrum Sportpark Ronhof | Thomas Sommer in Fürth statt. Weitere Informationen zum Programm, zum Ablauf, zu den Rednern und Experten sowie zur Anmeldung finden sich unter www.wirtschaftsgipfel.com. Hier können auch Tickets gebucht werden. Veranstaltungsbeginn ist um 9.00 Uhr, das Ende ist für etwa 17.30 Uhr geplant.

Videorückblick 2022

Hintergrund

WIRTSCHAFTSGIPFEL DEUTSCHLAND: SEIT 2005 ANREGEND ANDERS

Der Wirtschaftsgipfel Deutschland lädt seit 2005 einmal im Jahr Vordenker und kreative Köpfe aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zur Diskussion rund um die Herausforderung Zukunft – Wandel in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen zentrale Themen wie die „Digitale Transformation“ (2015), »Wie führt Deutschland« (2016), »Change – den Wandel gestalten« (2017), »Deutschland im Stillstand?« (2018), »Deutschland denkt sich neu!« (2019) oder »Wo steht Deutschland« (2021). Fernab vom Tagesgeschäft bietet der Wirtschaftsgipfel Deutschland Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen idealen Rahmen, sich substanziell mit namhaften Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auszutauschen und Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Immer geht es um den Dialog zwischen den unterschiedlichen Gruppen, um einen kreativen Prozess zur Gestaltung neuer Gesellschaftsmodelle. Der Wirtschaftsgipfel Deutschland ist dafür eine inzwischen etablierte und anerkannte Plattform. Im exklusiven, persönlichen Ambiente der Tagungsorte ist ein direkter, auch unkonventioneller Austausch möglich. Auf Augenhöhe begegnen, auch kontrovers diskutieren, im Detail sprechen – all das bietet der Wirtschaftsgipfel Deutschland durch sein bewusst auf maximal 150 Personen ausgerichtetes Veranstaltungskonzept. Weitere Informationen unter www.wirtschaftsgipfel.com.