Netzwerkmonitoring in der Landwirtschaft – Smarte Überwachung für saftige Ernten

Das britische Unternehmen Riverford Organic Farmers Ltd. beliefert mit einer hoch digitalisierten Lieferkette wöchentlich bis zu 50.000 Kunden mit selbst angebautem Bio-Gemüse. In den letzten 30 Jahren expandierte das Unternehmen stetig: vier Standorte, über 1.000 Mitarbeiter und Kunden in England und Frankreich. Mit dem Wachstum des Betriebs steigt auch die Komplexität der IT-Infrastruktur: Ein verzweigtes Netzwerk von Geräten und Sensoren stellt sicher, dass die Lebensmittel allzeit und unter richtigen Bedingungen gelagert werden. Eine verlässliche Überwachung dieser Systeme ist entscheidend, um kostspielige Ausfälle zu verhindern.

Um diese Herausforderung zu meistern, setzt Riverford seit fünf Jahren den Paessler PRTG Networking Monitor als zentralisierte Monitoring-Lösung ein. Für die Lebensmittel kritische Geräte, wie zum Beispiel Kühl- und Gefrierschränke, werden standortübergreifend und zentralisiert überwacht. Das Monitoring ermöglicht den Teams vor Ort – ganz gleich ob im Lager oder der Fleischerei – jederzeit den Status der Anlagen auf einem holistischen Dashboard einzusehen. Dank dieser Transparenz können teure Ausfälle – die täglich zu kühlenden Waren haben einen umgerechneten Wert von circa 590.000 Euro – präventiv identifiziert und behoben werden, ehe sie den Betriebsablauf gefährden.

Prävention statt Reaktion: die Vorteile von Monitoring. Das Monitoring-System sendet bei Problemen automatisiert Warnmeldungen, die es den Technikteams ermöglichen, umgehend Maßnahmen zu ergreifen und die Prozesse wieder instand zu setzen. Dies ist besonders im Hinblick auf die Überwachung der Kühlketten von Bedeutung, da eine fehlerhafte Lagerung zu Verlusten und immensen Kosten führen kann. Das Dashboard wird regelmäßig von den Mitarbeitern in den Lagern und Fleischereien überprüft. Gleichzeitig laufen im Hintergrund ständig Datenanalysen, die für Roadmapping, Projektplanung und Trendanalysen genutzt werden. Die Fähigkeit, Probleme proaktiv zu erkennen und zu beheben, ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Riverford und sichert die Qualität und Frische der gelieferten Produkte.

IT-Sicherheit schützt kritische Infrastrukturen. Auch der Aspekt der IT-Sicherheit spielt eine elementare Rolle: Mit PRTG überwacht Riverford nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Netzwerksicherheit. Cyberangriffe und Netzwerkstörungen stellen sensible Gefahren dar – gerade, wenn es um Lieferketten, Kundendaten und potenziell verderbliche Produkte geht, die auf dem Spiel stehen. Alarmfunktionen und Benachrichtigungen bei Anomalitäten gewährleisten, dass verdächtige Aktivitäten, Ausfälle oder Datenverluste sofort bemerkt werden. Das Monitoring trägt so maßgeblich zur Sicherheit und Stabilität der gesamten Infrastruktur bei.

»Als Landwirtschaftsbetrieb und Lebensmittel- sowie Getränkehersteller sind wir stolz darauf, im Bereich Monitoring so hochtechnisiert zu sein«, sagt Ollie Kerslake, Leiter Infrastruktur bei Riverford Organic Farmers. Die Mitarbeiter in den verschiedenen Abteilungen überprüfen das Dashboard des Monitoring-Tools regelmäßig, zudem läuft es ständig im Hintergrund. Das System wird von etwa 20 Personen regelmäßig überwacht und für Roadmapping, Projektplanung, Trenddaten und Prognosen genutzt.

Automatisierung und KI für nachhaltige Effizienz. Über diese Aspekte hinaus bietet das Netzwerkmonitoring vielfältige Möglichkeiten zur Optimierung der Energieeffizienz und nachhaltige Betriebsprozesse. »Unsere Vision für die Zukunft ist es, PRTG auf neue Art und Weise zu nutzen, um mehr KI und Automatisierung anzuwenden. Wir sind bereits zukunftsorientiert und agil, können aber noch effizienter werden«, resümiert Kerslake.

Riverford Organic Farmers testet erste Ansätze von Automatisierung via Roboter und KI beispielsweise im Lagerbetrieb: Hier werden Kartons testweise von Maschinen anstatt Menschen gepackt. Auch hier unterstützt das Monitoring-Tool, potenzielle Probleme in den Systemen zu erkennen, so etwa Produktionsengpässe oder Prozessfehler. Und auch bei der Etablierung von hybriden IT-Umgebungen – ein Teil der Infrastruktur vor Ort und der andere in der Cloud – unterstützt das Monitoring-Team von Riverford dabei, die Energieeffizienz kontinuierlich zu verbessern.

Ein Faktor beim Themenkomplex KI ist die Messung des Energieverbrauchs, denn jede Anfrage erzeugt einen Energieverbrauch. Die Monitoring-Lösung kontrolliert eben diesen Parameter, sodass sichergestellt wird, dass die Systeme effizient und nachhaltig funktionieren. Der Stromverbrauch der hybriden Infrastruktur wird ebenfalls überwacht und stetig optimiert: Das gewährleistet operative Effizienz und reduziert sogar den CO 2 -Fußabdruck.

Zukunftssicherheit mit Monitoring. Die Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit von PRTG tragen dazu bei, dass das System auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der IT-Infrastruktur von Riverford spielen wird. Die IT-Mitarbeiter haben in den letzten Jahren das volle Potenzial des Systems ausgeschöpft und schätzen besonders die Flexibilität bei der Integration neuer Technologien. Dies ist besonders wichtig, da Riverford plant, den Einsatz von KI und Automatisierung weiter auszubauen, um die Produktion noch effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

»PRTG wird immer einen Platz bei Riverford haben«, sagt Kerslake abschließend. »Unser Team setzt sich dafür ein, dass wir das Monitoring auf neue und innovative Weise nutzen, um unseren Betrieb weiter zu optimieren.«

Jörg Hollerith,

Product Manager

bei Paessler GmbH

