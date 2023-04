Niederländischer RZ-Betreiber nutzt Monitoring-Tool als Basis für DCIM – Monitoring, DCIM oder beides?

Null Prozent Ausfallzeit – welcher IT-Verantwortliche wünscht sich das nicht? Denn Ausfälle in der IT können den Arbeitsalltag enorm beeinträchtigen – wenn nicht sogar komplett lahmlegen. Für Rechenzentrumsbetreiber wie All IT Rooms ist ein zuverlässiges Data Center Infrastructure Management (DCIM) ein Muss, um höchste Verfügbarkeit für ihre Kunden zu gewährleisten. Monitoring ist dabei ein entscheidender Faktor.

All IT Rooms zählt in den Niederlanden zu den führenden Rechenzentrumsbetreibern. Das Unternehmen plant, baut und betreibt Rechenzentren für Kunden aus diversen Branchen. Die IT und damit das RZ bilden die Basis für alle Geschäftsprozesse eines Unternehmens, daher ist die Verfügbarkeit aller IT-Komponenten rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche Grundvoraussetzung für den Erfolg von All IT Rooms als RZ-Dienstleister. Um das zu gewährleisten, braucht es Systeme, die das RZ mit allen Komponenten und Systemen kontinuierlich überwachen und steuern. In der Regel sind das sogenannte DCIM-, sprich Data-Center-Infrastructure-Management-Lösungen, die RZ-Infrastrukturen überwachen und verwalten.

Anforderungen und Evaluierung. Ein RZ setzt sich aus zahlreichen unterschiedlichen Elementen zusammen. Dazu gehören Hardwarekomponenten wie Server, Switche, Router, Speichersysteme oder Racks ebenso wie Gebäudetechnik (Klimaanlagen, Türschließsysteme, Umweltsensoren, Überwachungskameras usw.) und Umgebungswerte wie Temperatur oder Feuchtigkeit. Nur wenn alle Bereiche des Rechenzentrums rund um die Uhr überwacht werden, können Unregelmäßigkeiten oder Störungen rechtzeitig erkannt und behoben werden, bevor ernste Probleme entstehen.

Nachdem Monitoring für All IT Rooms einen wesentlichen Kernpunkt der benötigten Lösung darstellt, beschloss das Team, neben einer Reihe etablierter DCIM-Lösungen mit Paessler PRTG auch ein klassisches IT-Monitoring-Tool in die Evaluierung einzubeziehen. Wobei PRTG dank seines breiten Funktionsumfangs, der auch Protokolle und Methoden für das Monitoring der Gebäudetechnik und Umweltsensorik bietet, eine Sonderstellung unter den IT-Monitoring-Lösungen einnimmt. Zunächst wurde eine Liste mit den wichtigsten Anforderungen erstellt:

Robustheit und Zuverlässigkeit

Egal, wie technisch ausgefeilt und umfassend die Lösung ist – solange sie nicht rund um die Uhr zuverlässig alle benötigten Daten liefert, kommt sie für All IT Rooms nicht in Frage.

All IT Rooms benötigt eine Lösung, die für mehrere Kunden an verschiedenen Standorten eingesetzt werden kann.

Immer mehr Kunden bedeuten immer größere beziehungsweise mehr Rechenzentren. Die Lösung muss daher auf allen Ebenen skalierbar sein, sowohl bei der Lizenzierung als auch bei der Implementierung.

Eine Alarmierung im Störungsfall reicht nicht aus: Um schnell zu reagieren und Folgeschäden zu vermeiden, muss die Lösung in der Lage sein, die Ursache der Störung zu ermitteln und zu kommunizieren.

Ronald Kok, Geschäftsführer von All IT Rooms, fasst die Ergebnisse der Evaluierung zusammen: »PRTG war in allen unseren Tests deutlich zuverlässiger und vor allem schneller als klassische DCIM-Lösungen wie Nlyte, iTracs, Sunbird oder Device42, die wir ebenfalls evaluiert haben. Wir brauchen eine Lösung, die uns einen Echtzeit-Überblick über den Status aller von uns überwachten Rechenzentren gibt und uns nicht bei jedem Klick gefühlte Minuten warten lässt. Mit PRTG haben wir diese Lösung gefunden.«

Leidiges Thema Stromverbrauch. Ständig steigende Energiepreise und soziale Verantwortung angesichts der globalen Erwärmung sind zentrale Themen für RZ-Betreiber. Rechenzentren sind energieintensiv und stehen daher vermehrt in der Kritik. Energiesparen ist aber nur möglich, wenn genaue Verbrauchswerte für jedes Gerät und System bekannt sind. Daher ist die Überwachung des Energieverbrauchs ein Muss. Seit 2017 setzt All IT Rooms auf PRTG als Basis für seine selbst entwickelte DCIM-Lösung All-BaaS. PRTG überwacht alle Komponenten der Rechenzentrumsinfrastruktur, von Kühlsystemen bis hin zu USVs (unterbrechungsfreie Stromversorgung), Generatoren, Sicherheitssystemen und eben auch den Stromverbrauch.

Aber der Stromverbrauch steht nicht allein im Fokus, wenn es darum geht, Energie und Kosten zu sparen. Die Temperatur ist einer der wichtigsten Faktoren im RZ. Zu hohe Temperaturen führen zu stärkerem Verschleiß der Hardwarekomponenten bis hin zu Ausfällen durch Überhitzung, zu niedrige Temperaturen aufgrund zu starker Kühlung verbrauchen unnötig Energie. Das richtige Temperaturmanagement ist ein wesentlicher Punkt bei der Planung eines Rechenzentrums, und daher ist eine konsequente Temperaturüberwachung im laufenden Betrieb essenziell. Dazu gehört nicht nur das Messen der Temperaturen, sondern auch das Überwachen von Klimaanlagen oder von Türen und Fenstern.

Erfolgreiche Eigenkreation: Monitoring als Basis für DCIM-Lösung. Die eingesetzte Monitoring-Lösung liefert Daten zu allen Aspekten der überwachten Rechenzentren und speichert sie langfristig. Die Analyse der Daten ermöglicht All IT Rooms Optimierungen auf verschiedenen Ebenen:

Steigerung von Leistung und Zuverlässigkeit

Durch Auswertung der Langzeitmessungen identifiziert die Lösung von All IT Rooms Schwachstellen wie beispielsweise zu hohe Temperaturen, niedrige Batteriestände oder überlastete Einzelkomponenten, die sich nachhaltig auf Leistung und Zuverlässigkeit auswirken.

Unnötig niedrige Temperaturen deuten auf übermäßige Kühlung hin, während zu hohe Temperaturen den erhöhten Verschleiß von Hardwarekomponenten verursachen, was zu Schäden und Ausfällen führen kann. Monitoring deckt Mängel im Temperaturmanagement auf und minimiert den Ressourcenverbrauch. Das spart Kosten und schont die Umwelt.

Das langfristige Monitoring liefert All IT Rooms die Datengrundlage für eine kontinuierliche Optimierung bestehender Rechenzentren und die effizientere Planung neuer Rechenzentren. »Dank der Daten sind wir in der Lage, die von uns überwachten Rechenzentren kontinuierlich zu optimieren. Für unsere Kunden bedeutet das eine immer bessere Kosteneffizienz und maximale Zuverlässigkeit«, sagt Ronald Kok.

Mit PRTG als Basis für ein DCIM-System schafft All IT Rooms einen deutlichen Mehrwert für seine Kunden. Störungen werden sofort erkannt und können behoben werden, gleichzeitig liefert die langfristige Datenerhebung die Grundlage für nachhaltige Optimierungen im RZ. »Unser DCIM läuft zu 100 Prozent stabil. Seit 2017 hatten wir mit PRTG 0 Prozent Ausfallzeiten. Das ist fantastisch«, sagt Ronald Kok.

Felix Berndt,

Business Development Manager

for IIoT and Data Centers EMEA

bei der Paessler AG

Illustration: © ProStockStudio /shutterstock.com

Fotos: © All IT Rooms, Paessler AG