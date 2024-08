Dokumentenaustausch, Prozessvereinfachung, Rechtssicherheit – Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft

Basis für digitalen Wandel: Daten effizient und sicher austauschen.

Die Digitalisierung hat längst auch die Versicherungswirtschaft erreicht. Doch wie steht es tatsächlich um den Fortschritt? Eine aktuelle Studie zeigt, dass lediglich 30 Prozent der Versicherungsunternehmen ihre Prozesse vollständig digitalisiert haben. Bei den rund 46.000 freien Versicherungsmaklern in Deutschland ist die Situation noch prekärer: Viele kämpfen mit veralteten Systemen und ineffizienten Prozessen. Sie stehen darüber hinaus vor der Schwierigkeit, die Kommunikation mit ihren Klienten rechtssicher zu führen und sich in die Workflows und Prozesse der Versicherungen zu integrieren. Um in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld bestehen zu können, sind innovative Kommunikationslösungen gefragt, die nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch höchste Sicherheitsstandards bieten.

Ein bedeutender Schritt in Richtung Digitalisierung war der Übergang der traditionellen Dokumentenzustellung per Brief, Kurier oder Fax zum digitalen Dokumentenaustausch. Hier setzt auch die OfficeMaster Suite von Ferrari electronic an, die den Versand auf eine neue Stufe hebt. Mit der Suite bietet der Berliner Hersteller eine umfassende Unified-Communications-Lösung, die Fax, SMS, Voicemail und das innovative Austauschverfahren Next Generation Document Exchange (NGDX) in einer Plattform vereint. NGDX ermöglicht es, Dokumente sicher und rechtskonform zu versenden und zu empfangen – ein entscheidender Vorteil in der Versicherungsbranche, wo der Schutz sensibler Daten oberste Priorität hat.

Mit NGDX werden Dokumente im Originalformat, inklusive Metadaten und Verschlagwortung verlustfrei übertragen. Dabei bleibt die gesamte Formatierung erhalten, was insbesondere für Verträge und andere rechtlich relevante Dokumente von großer Bedeutung ist.

Effizienzsteigerung durch automatisierte Prozesse. Die Möglichkeiten der OfficeMaster Suite gehen jedoch über den sicheren Dokumentenaustausch via NGDX hinaus. Durch die Integration von Optical Character Recognition (OCR) lassen sich auch die Inhalte ohne NGDX empfangener Dokumente automatisch auslesen und verarbeiten, so dass eine nahtlose Weiterbearbeitung in Dokumentenmanagement- und BPM-Systemen erfolgen kann. Manuelle Eingaben entfallen, was nicht nur die Fehlerquote reduziert, sondern auch wertvolle Zeit spart.

Diese Funktion ist besonders relevant für Versicherungsmakler, die in ihrer tagtäglichen Kommunikation mit Privatleuten oder Firmenkunden strenge gesetzliche Datenschutzvorgaben einzuhalten haben, aber gleichzeitig die Dokumente für die Weiterverarbeitung digitalisieren müssen.

Vertraulichkeit und Rechtssicherheit im Fokus. In der Versicherungswirtschaft ist die Sicherheit und Vertraulichkeit von Daten von zentraler Bedeutung. Die OfficeMaster Suite stellt sicher, dass alle übertragenen Dokumente während des Transports verschlüsselt sind. NGDX nutzt eine Kombination aus asymmetrischer und symmetrischer Verschlüsselung, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Nach jedem Transfer erhält der Anwender einen qualifizierten Sendebericht. Eine Empfangsbestätigung kann dann im Zweifel sogar vor Gericht als Beweismittel vorgelegt werden.

Dank dieser umfassenden Sicherheitsvorkehrungen können Versicherungsunternehmen sicher sein, dass die sensiblen, personenbezogenen Daten ihrer Kunden jederzeit ausreichend geschützt sind.

Fazit: Die OfficeMaster Suite als Schlüssel zur digitalen Transformation. Die Digitalisierung der Versicherungswirtschaft ist ein fortlaufender Prozess, der innovative Lösungen und Technologien erfordert. Die OfficeMaster Suite von Ferrari electronic bietet genau das: eine umfassende, sichere und effiziente Lösung für den digitalen Dokumentenaustausch. Versicherungsunternehmen und -makler optimieren damit ihre Prozesse und Effizienz unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Wenn sie digital und gleichzeitig vertrauenswürdig arbeiten, sind sie attraktiv für bestehende und zukünftige Versicherungsnehmer*innen.

Iluustration: © Ferrari electronic

