Sicher und souverän: Die adesso business cloud für sensible Daten ab sofort verfügbar

Neues Private-Cloud-Angebot adressiert steigenden Bedarf für sicheres Application Hosting in Deutschland.

Mit der adesso business cloud begegnet adesso der wachsenden Nachfrage nach souveränen Cloud-Lösungen. Als einer der führenden Digitalisierungspartner für den öffentlichen Sektor, das Gesundheitswesen und die Banken- und Versicherungsbranche bietet adesso Unternehmen und Organisationen mit hohen regulatorischen Anforderungen ab sofort eine eigene BSI-C5-testierte Private Cloud an. In der adesso business cloud werden Applikationen und Daten in einer geprüften und zertifizierten Umgebung gehostet. Erste Unternehmen aus der Banken-, Versicherungs- und Fintech-Branche vertrauen bereits auf die zu 100 Prozent in Deutschland betriebene Cloud-Infrastruktur.

Leistungsfähig und kompetitiv

Die adesso business cloud ergänzt das bestehende Beratungs- und Dienstleistungsportfolio des herstellerneutralen IT-Dienstleisters an etablierten Hyperscalern und souveränen Cloud-Lösungen gezielt um eine Alternative, die spezifische Bedarfe adressiert. Neben Beratung, Entwicklung und Betrieb individueller Softwarelösungen haben adesso-Kunden nun Zugriff auf eine hochverfügbare sowie sichere Cloud-Infrastruktur vom gleichen Anbieter. Aber auch unabhängige Softwareanbieter (ISV) können die adesso business cloud als SaaS-Plattform oder skalierbare Infrastruktur für ihre Services nutzen.

»Viele Unternehmen, die unsere Software oder die unserer Partner nutzen, wünschen sich die Option, das passende Application Hosting aus einer Hand zu beziehen«, erklärt Holger Müller, Geschäftsführer der adesso as a service GmbH, die Beweggründe für das neue Angebot. »Eine deutsche testierte und zertifizierte Lösung wie die adesso business cloud bietet ihnen eine niedrigschwellige Möglichkeit, sensible Daten und Workloads in eine Private Cloud zu migrieren und von deren Vorteilen zu profitieren.«

Zu den genannten Vorzügen zählen nicht nur BSI (C5)-, BaFin (DORA)- oder DSGVO-Konformität. Die adesso business cloud punktet auch mit preislicher Attraktivität, modernster Technologie und einer hohen Verfügbarkeit von bis zu 99,99 Prozent.

»Im Kontext unserer Unternehmensstrategie, das Geschäft im Cloud-Umfeld sowie im Bereich der Managed Services auszubauen, spielt die adesso business cloud als ergänzender Baustein eine wichtige Rolle«, ordnet Alwin Penner, Head of Cloud bei adesso SE, ein. »Bereits jetzt nutzen zahlreiche Kunden das neue Angebot. Dazu konnten wir viele unserer Partner überzeugen, ihre Lösungen mit Hilfe der adesso business cloud künftig als Software as a Service (SaaS) anzubieten.«

