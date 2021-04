Unified-Communications-Lösungen – So gelingt der Dokumentenaustausch im Home Office

Jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland hat im Januar vorrangig von zuhause aus gearbeitet, so eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung [1]. Knapp 40 Prozent davon konnten ihre Berufstätigkeit uneingeschränkt oder größtenteils im Home Office erledigen. Da ist noch Luft nach oben. Unbestritten ist, dass es Jobs gibt, die sich nicht einfach nach Hause verlagern lassen. Unbestritten ist auch, dass viele Arbeitgeber noch nicht bereit sind für ein Home-Office-Modell. Ein Grund dafür sind die fehlenden technischen Voraussetzungen, die ein Arbeiten von zu Hause ohne Einschränkungen nicht möglich machen. Denn das Home Office muss eine gleichwertige Alternative zum Firmenbüro darstellen – auch in puncto Sicherheit.

Home Office ist das »New Normal« – das haben die letzten Monate deutlich bewiesen. Das flexible Arbeiten im Büro und in den eigenen vier Wänden hat sich in Corona-Zeiten mehr und mehr zum Standard entwickelt. Doch diese neue Normalität mit all ihren Vorzügen kann nur funktionieren, wenn wesentliche Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Erfolgsentscheidend für dieses Arbeitsmodell ist, dass Arbeitsprozesse uneingeschränkt, verlustfrei und sicher aufrechterhalten werden können. Das betrifft vor allem den Dokumentenaustausch.

Anzeige

Digitale Lösungen sind die Basis für flexibles Arbeiten. Immer mehr Unternehmen schaffen digitale Voraussetzungen, um das Prinzip des papierlosen Büros voranzutreiben. Die Basis dafür legen Unified-Communications-Lösungen wie die OfficeMaster Suite 7 DX . Die innovative Entwicklung des Berliner Herstellers Ferrari electronic ermöglicht die verlustfreie und sichere Dokumentenübertragung in IP-Umgebungen.

Anzeige

Der Dokumentenzugriff und -austausch ist einer der zentralen Prozesse für das effiziente Arbeiten im Home Office. Für Mitarbeiter ist es essenziell, dass sie Schriftstücke, Skizzen oder auch Sprachnachrichten verlässlich empfangen und versenden können. Die OfficeMaster Suite 7 DX verbindet das vorhandene E-Mail-System mit den Kommunikationswegen NGDX, Fax, SMS und Voicemail. So ist sichergestellt, dass auch im Home Office keine Text- und Sprachnachricht verloren geht und bestehende Arbeitsprozesse aufrechterhalten bleiben.

Keine Kompromisse bei der IT-Sicherheit. Sicherheit ist bei der Arbeit im Home Office oberstes Gebot, denn die Daten sind mitunter sensibel und müssen vor dem Zugriff Unberechtigter unbedingt geschützt werden. Gerade wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, kann es für Unternehmen, die ihre eigenen Daten, die ihrer Kunden oder Zulieferer nicht ausreichend schützen, teuer werden.

Fakt ist auch, dass Cyberkriminelle es nirgendwo leichter haben als im Home Office. Wer die Heim-Arbeitsplätze nicht absichert, wird leichtes Ziel von Hackern. Es gilt deshalb, das gleiche Schutzniveau wie im Büro-Umfeld aufzubauen.

Den manipulationssicheren Dokumentenaustausch realisiert die OfficeMaster Suite 7 DX über Next Generation Document Exchange (NGDX). Bei diesem innovativen Dokumentenaustauschverfahren werden digitale Dokumente im Original, verlustfrei und End-to-End an den Empfänger übermittelt. Der Transfer wird mit einem qualifizierten Sendebericht quittiert. Für ein Höchstmaß an Sicherheit lässt sich dieser Prozess zusätzlich verschlüsseln und digital signieren.

Anzeige

Uneingeschränkter Zugriff – unabhängig von Standort und Endgerät. Durch die Integration in den E-Mail-Client stehen die Funktionen der OfficeMaster Suite 7 DX nicht nur auf PCs, sondern auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Laptops oder Tablets zur Verfügung. Mitarbeiter können so absolut standortunabhängig und auf jedem Endgerät arbeiten – der manipulationssichere Austausch von Dokumenten und die gewohnten Workflows sind dennoch gewährleistet.

Fazit. Das Home Office ist aus dem Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken. Es hat sich in vielen Branchen längst etabliert und wird als Arbeitsmodell auch nach der Corona-Zeit seinen festen Platz in den Unternehmen haben. Die technischen Voraussetzungen für einen reibungslosen und sicheren Dokumentenaustausch schaffen innovative und flexible UC-Lösungen wie die OfficeMaster Suite 7 DX .

241 Artikel zu „Unified Communications“

NEWS | KOMMUNIKATION | ONLINE-ARTIKEL | TIPPS Statt Schatten-IT bekämpfen, Unified Communications leben Die private Nutzung von Smartphones, Apps und Messengern führt dazu, dass Mitarbeiter auch in ihrem beruflichen Umfeld zunehmend die Mechanismen direkter, cloubbasierter Echtzeitkommunikation anwenden wollen. Eine natürliche Entwicklung, da diese Kommunikationsformen vor allem auch im Unternehmenskontext effizienzsteigernd sowie kreativitätsfördernd sind und Mitarbeiter beim Meistern ihrer täglichen Herausforderungen unterstützen und entlasten. Schatten-IT ist somit Alltag in… Weiterlesen →

KOMMUNIKATION | AUSGABE 5-6-2014 Von Unified Communications zu Unified Communications as a Service – UCaaS Unified Communication on premise ist gut, noch anpassungsfähiger ist die cloud-basierte Variante UCaaS (Unified Communications as a Service). Was ist bei der Umstellung auf den Dienst zu beachten ist, welche Vorteile bietet er und welche Hürden sind zu nehmen? Reibungslose Kommunikation und Erreichbarkeit sind wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit unter Kollegen oder Partnern, insbesondere… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS KOMMUNIKATION | DIGITALE TRANSFORMATION | KOMMUNIKATION Unified-Communications-Trends für 2021 Auch im kommenden Jahr werden Videokonferenzen die digitale Transformation unterstützen. Vorhersagen sind immer ein gefährliches Spiel. In diesen wilden, noch nie dagewesenen Zeiten mehr denn je! Wer hätte letztes Jahr um diese Zeit vorausgesagt, dass Videokonferenzen förmlich explodieren und für unser Leben und unsere Arbeit unverzichtbar werden würden? Um in dieses Mal auf der sicheren… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS | WHITEPAPER Ratgeber zu Mitarbeiterproduktivität und Prozessoptimierung Wie und in welchem Maß unterstützt ein ERP-System ein Unternehmen, die Produktivität seiner Mitarbeiter zu steigern? Welche Voraussetzungen sind nötig, damit abteilungsübergreifende Prozesse automatisiert und ohne Brüche ablaufen? Und welche Potenziale schlummern in der Integration von ERP-Software und Drittsystemen mit Blick auf die Innovationsagenda eines Fertigungsbetriebs? Diese und weitere Fragen beantwortet ein aktueller Ratgeber… Weiterlesen →

NEWS | FAVORITEN DER REDAKTION | IT-SECURITY Datensicherheit jenseits des Netzwerks: SASE-Plattformen Unternehmen sind überaus anpassungsfähig, wie sich in der Pandemiekrise gezeigt hat. Schnell wurden neue Workflows geschaffen, die den Geschäftsbetrieb vollständig digital aufrecht erhalten. Die Zusammenarbeit erfolgt über Collaboration-Tools, die Bearbeitung von wichtigen Dokumenten über Cloudanwendungen und die persönliche Abstimmung in Einzelfällen über Messenger-Dienste auf privaten Mobilgeräten. Die Veränderungen in der digitalen Arbeitsumgebung machen es für… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS MOBILE Mobiles Arbeiten hat zu erheblichen Produktivitätssteigerungen geführt Fast 70 Prozent der Unternehmen erwarten auch nach der Corona-Krise nachhaltige Produktivitätssteigerungen durch mobiles Arbeiten Unternehmen profitieren von einer gestiegenen Produktivität, für Mitarbeiter wird es aber zunehmend zu einer Belastung, immer erreichbar zu sein. Das mobile Arbeiten (Remote-Arbeit) hat bei der Mehrheit der Unternehmen im dritten Quartal 2020 zu erheblichen Produktivitätssteigerungen geführt. Das Gefühl immer… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Lumen und Zoom bündeln Plattformen für Technologie und Zusammenarbeit Zu einer Zeit, in der die Welt näher zusammenrücken muss, während sie getrennt ist, haben Lumen Technologies (NYSE: LUMN) und Zoom ihre Technologie-Kapazitäten und Kommunikationserfahrung gebündelt, um Unternehmen zu helfen, ihre geschäftskritischen Gespräche aufrechtzuerhalten. Beide erweitern ihre Partnerschaft und bieten Kunden Zoom delivered by Lumen. Der Service bietet Unternehmen auf der ganzen Welt eine verbesserte Erfahrung bei der… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG OfficeMaster Suite 7 erreicht SAP-zertifizierte Integration mit SAP S/4HANA Ferrari electronic AG gab bekannt, dass die OfficeMaster Suite 7 die SAP-Zertifizierung für die Integration mit SAP S/4HANA erhalten hat. Die Integration unterstützt Unternehmen bei der einfachen Aufrechterhaltung von Arbeitsabläufen durch den rechtssicheren Versand von Dokumenten per Fax. Unternehmen können den neuen Standard auch in IP-Umgebungen einsetzen: Next Generation Document Exchange (NGDX). Mit der OfficeMaster… Weiterlesen →