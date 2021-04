Wie sich mit der richtigen Visualisierung für mehr Agilität in der Produktentwicklung sorgen lässt – Ein Quantum Agilität

Je dynamischer die Welt um uns herum wird, umso flexibler müssen nicht nur wir selbst werden, sondern auch unsere Prozesse. Das gilt insbesondere für die Entwicklung neuer Produkte. Wie wichtig diese Agilität ist, hat die Corona-Pandemie schmerzlich verdeutlicht: Unternehmen, die zu langsam auf die corona-bedingten Veränderungen reagieren, haben inzwischen schlechte Zukunftsaussichten. Aber es gibt einfache Möglichkeiten, Prozesse so zu gestalten, dass sie ein Maximum an Flexibilität bieten. Beispielhaft sei im Folgenden beschrieben, worauf bei einer agilen Produktentwicklung zu achten ist.

Fakt ist, dass Unternehmen, die ihre Produktentwicklung optimieren möchten, vor einer großen Aufgabe stehen: Sie müssen ihre Abläufe und Prozesse offenlegen, hinterfragen und neu strukturieren. Aber schon allein die Visualisierung vorhandener Workflows ist aufwändig. Zwar lassen sich Abläufe in allen möglichen Diagrammformen aufbereiten, aber es ist schwierig, die richtigen Schlüsse zu ziehen, geschweige denn die nötigen Veränderungen einzuleiten. Dieses Dilemma kennen Produktentwickler und IT-Berater gleichermaßen.

Anzeige

Wer also langfristig mehr Agilität anstrebt, muss dafür sorgen, dass alle Prozessbeteiligten von Anfang an informiert, eingebunden und mitgenommen werden. Damit das gelingt und Agilität nicht nur zu einem festen, sondern vor allem auch zu einem gelebten Bestandteil der strategischen Unternehmensplanung wird, ist vor allem eines nötig: Transparenz. Stefan Weigand, Geschäftsführer von Act Agile, rät Unternehmen deshalb zur Einführung eines Application-Portfoliomanagements. Das sorgt von Anfang an dafür, dass Informationen, Daten und Unterlagen für alle am Prozess Beteiligten zur Verfügung stehen. Damit das auch selbsterklärend und aussagekräftig ist, spielt das Tool, mit dem die Informationen erfasst und bearbeitet werden eine zentrale Rolle.

Anzeige

Mehr Überblick mit einer Map. Weigand, der zahlreiche Unternehmen hinsichtlich der agilen Umsetzung von Produkt­entwicklungen berät, hat schon vor Jahren festgestellt, dass Mindmapping-Lösungen, dank ihrer Visualisierungskraft, sehr hilfreich sind. Damals definierte er einen Anforderungskatalog, führte eine Marktanalyse durch und prüfte die unterschiedlichsten Tools auf die Möglichkeiten hinsichtlich Ticketing, Process Development, Requirement Management und vieles mehr. »Bei der agilen Produktentwicklung muss man verschiedenste Themen zusammenbringen, um gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Mit MindManager lassen sich diese so darstellen, dass es jeder versteht und trotzdem unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden können«, fasst Weigand seine Entscheidung zugunsten von MindManager zusammen.

Die Lösung kannte er bereits vor seiner Marktanalyse, weil es in vielen seiner Change-Projekte vor Ort in den Unternehmen meistens darum geht, Verbindungen und Abhängigkeiten zu beschreiben. Wichtig war und ist dabei vor allem, dass sich die Verbindungen schnell ändern und nachvollziehbar kommunizieren lassen müssen. Genau diese Visualisierung und Funktionalität bietet ihm MindManager, und zwar weil sich Abhängigkeiten sehr übersichtlich zwischen verschiedenen Zweigen und Inhalten herstellen lassen.

Anzeige

Das ist aber noch nicht alles. Bei der Einführung einer agilen Produktentwicklung ist vor allem die Komplexität ein maßgeblicher Faktor. Deshalb setzt Weigand bei der Entwicklung einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens beziehungsweise des Produktentwicklungsprozesses auf die Möglichkeit, einen Perspektivenwechsel einnehmen zu können. Das dient dazu sich sowohl in verschiedene Zeitphasen der Produktion als auch in unterschiedliche Kontexte und Rollen begeben zu können. Mit MindManager lässt sich dieser Ansatz realisieren, denn die Lösung verfügt über genau die Funktionen, die nötig sind, um aus dem strategischen Gerüst ein konkretes, mit Leben gefülltes Projekt zu machen. »Ich kann einen Prozess genauso aus der Metaebene wie auch im Detail betrachten und sehe gleich, wo Probleme entstehen können oder wie sich Abhängigkeiten verhalten«, sagt der IT-Spezialist.

Gewusst wie … Seit Jahren arbeiten Weigand und sein Team bei Projekten zur Prozess- oder Produktentwicklung deshalb schon nach dieser Methode. Sie planen Projekte, versehen diese mit Zeitachsen, definieren ihre spezifischen Anforderungen und binden über Links oder Attachements sämtliche Dokumente oder Informationen ein. Bei all diesen Schritten werden in den Unternehmen die Beteiligten selbstverständlich mit eingebunden.

Und das Feedback von deren Seite ist überaus positiv. Der Grund: Sie spüren sofort, dass MindManager Workflows vereinfacht, für Transparenz sorgt und die Kommunikation erleichtert. Vor allem die internationale Kommunikation profitiert, denn die Maps lassen sich problemlos als HTML-Datei exportieren, so dass die Inhalte im Browser auf jedem Gerät angezeigt werden können und zwar unabhängig davon, ob der Anwender eine MindManager-Lizenz besitzt, oder nicht. Gerade Informationen, die für den Produktionsprozess relevant sind, können so einfacher übermittelt werden.

Agilität vom Feinsten. Auch für Schulungszwecke bietet sich das Map-Format an. Diese Darstellungsform ermöglicht es, dass jeder ein Thema versteht und bei Bedarf in die Tiefe gehen und sich mit den Details beschäftigen kann. »Auch wenn ich in Vorlesungen Studenten das Thema der agilen Produktentwicklung näherbringen möchte, arbeite ich mit Maps«, sagt Weigand. »Dann haben die Studenten gleich alles Wichtige in einer Datei zusammen und können diese je nach Lust und Bedarf für das Selbststudium nutzen.«

Diese Agilität – sowohl in der Produktentwicklung wie auch im Schulungsbereich – ist es, die die Mindmapping-Methode zum Best Practice des agilen Arbeitens macht. Egal, ob es um mehr Übersicht, ein besseres Projektverständnis, eine reibungslosere Zusammenarbeit, weniger Fehler oder mehr Agilität geht – Mindmapping sorgt auch für einen gewissen Spaßfaktor. Und dessen positiver Einfluss ist bei Change Projekten oder anderen Veränderungen, die sich durch die Dynamik in der Arbeitswelt ergeben, nicht zu unterschätzen.

Agilität durch Mindmapping Flexibilität

Jederzeit optimalen Dokumenten- und Informationszugriff Vertrauen bilden

Komplizierte Inhalte übersichtlich darstellen Weniger Aufwand

Weniger Klicks, weniger Suchen, weniger Abstimmung Mehr Effizienz

Zentrale Kommunikationsplattform

André Kress,

MindManager Director Sales

DACH & Eastern Europe

bei Corel

922 Artikel zu „Agilität“

NEWS | BUSINESS Die Zukunft ist beweglich: Quo Vadis, Agilität? Agil heißt beweglich, regsam und wendig. Agilität ist deshalb keine neue Methode, sondern eine Grundhaltung und in ihrer Form altbekannt. Bewegliche Unternehmen, die sich dem Markt und ihren Kundenanforderungen schnell und flexibel anpassen können, sind erfolgreicher. Tayloristische Organisationen hingegen verharren oft in ihrer eigenen Binnenoptimierung. Gerade in schwierigen Phasen, kümmern sie sich mehr um die… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | STRATEGIEN | TIPPS Agilität als Gamechanger für die Gehaltsverhandlung Thorsten Heintke, Gründer der flowedoo GmbH, zu veränderten Gehaltsstrukturen in agilen Unternehmen und erfolgreichem Gehaltspoker: »Agile Unternehmen, agile Teams, agile Methoden – es war eine Frage der Zeit, dass auch die ›agile Vergütung‹ sich zum stark diskutierten Schlagwort entwickelte. Doch hinter diesem Ausdruck versteckt sich viel mehr als nur ein reiner Trendbegriff. Mit veränderten Rollen… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | KOMMUNIKATION Agilität lernen – Young Professionals in der IT Eine neue Generation junger Fachkräfte erobert den Arbeitsmarkt, speziell im IT-Bereich, während viele Unternehmen um mehr Agilität ringen – eine doppelte Belastung oder bringen Young Professionals vielmehr Schwung in die agile Transformation? Agiles Arbeiten wird in den Unternehmen derzeit vor ganz unterschiedlichem Erfahrungshintergrund diskutiert: von ersten Ideen und Pilotprojekten, über agil arbeitende Abteilungen bis hin… Weiterlesen →

NEWS | FAVORITEN DER REDAKTION | IT-SECURITY | STRATEGIEN DevSecOps: Schneller sichere Software Immer wieder sorgen Datenverluste und Datenschutzverletzungen aufgrund fehlerhafter Software für Schlagzeilen. Auf der einen Seite werden Cyberkriminelle immer findiger, wenn es darum geht, Sicherheitslücken auszunutzen. Andererseits verschärfen Regierungen und Regulierungsbehörden zurecht die Bestimmungen zum Datenschutz. Das hat in vielen Unternehmen zu der Situation geführt, dass die IT-Sicherheitsspezialisten der beschleunigten Entwicklung von Software durch den Einsatz… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG | KOMMUNIKATION Neue Digitalisierungskonzepte: Mit multifunktionaler Edge-Appliance zum papierfreien Office In einigen Unternehmen und Organisationen gilt das Faxen nach wie vor als Standardmethode, um wichtige Dokumente mit Partnern und Kunden auszutauschen. Lange Zeit lag dies an einer mangelhaften digitalen Infrastruktur, die das elektronische Versenden und Empfangen von Nachrichten unmöglich machte. Inzwischen ist die Digitalisierung aber weiter fortgeschritten und das Faxen veraltet. Durch das Faxgerät sind… Weiterlesen →