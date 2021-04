Personalmanagement im ERP-System: 7 Bausteine einer integrierten HCM-Lösung

Anzeige

Neue Anforderungen, neue Märkte, neue Standorte – als Konsequenz werden Stellenanforderungen immer individueller, neue Stellen müssen besetzt und Mitarbeiterkompetenzen an die digitale Transformation angepasst werden. Mit all diesen Themen beschäftigt sich das Personalmanagement. Da oft eine erfolgreiche Unternehmensperformance erst durch die »Ressource« Mitarbeiter möglich gemacht wird, bietet dieser Unternehmensbereich hohe Potentiale.

Anzeige

So können mit einem Personalmanagement-Tool verschiedene Personalmanagementprozesse strukturiert, zentral verwaltet und effizient und nachhaltig umgesetzt werden. Mit einem geeigneten Tool werden Routinearbeiten verkürzt, Verfahrenskosten gesenkt, Abrechnungsverfahren vereinfacht und damit Kapazitäten geschaffen. Je nach Anwendung können Informationen sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer transparent abgebildet und durch vernetze und integrierte Prozesse die Ableitung von Zielen und Maßnahmen entsprechend der Unternehmensziele erleichtert werden.

Anzeige

Besonders ERP-gestütztes Personalmanagement bietet also Optimierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen. Mit einem in das Unternehmenssystem integrierten Personalmanagement-Tool lassen sich verschiedene Prozesse effizient gestalten:

Organisationsmanagement

Die Organisationsstruktur kann realitätsgetreu abgebildet werden inklusive aller Stellen, deren Anforderungen und ihnen zugewiesener Mitarbeiter. Daraus ergibt sich das Unternehmens- und Mitarbeiterorganigramm in dem die Stellenanforderungen, wie etwa erforderliche Qualifikationen und Weiterbildungen oder notwendige Fremdsprachenkenntnisse hinterlegt sind. Auch Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Weisungsbefugnisse können an dieser Stelle erfasst und verwaltet werden.

Mitarbeiter-Recruiting

Anhand eines integrierten Prozesses können Stellenplanung sowie Personalbedarfsmeldung, die Bearbeitung der Bewerbungen, Gespräche und Bewerbertests bis zur Einstellung mit der Unternehmenssoftware erfolgen. Zudem können durch das Bewerbungsverfahren entstehende Kosten hinterlegt und die dazugehörigen Stellenausschreibungen verwaltet werden.

Eingehende Bewerbungen können in der Bewerberdatenbank erfasst und beispielsweise Kompetenzen mit den Anforderungen einer bestimmten Position abgeglichen werden. Eine Bewerberdatenbank kann klassische (Pflicht-)Angaben sowie Kontaktmöglichkeiten erfassen sowie weitere aus den Bewerbungsunterlagen ersichtliche Informationen, wie Ausbildungsgrad und Qualifikationen. Auch Bewerbungsdokumente können elektronisch der digitalen Personalakte angehängt und mit einem webbasierten Bewerbermanagement gekoppelt werden.

Auch der weitere Bewerbungsprozess inklusive Einladung, Durchführung und Bewertung der Bewerbungsgespräche bis hin zur Vertragsunterzeichnung lässt sich durchgängig in einer Personalmanagement-Lösung organisieren und steuern.

Digitale Personalverwaltung und Lohnbuchhaltung

Mit passenden Transaktionen können Personaldaten effizient verwaltet, Beschäftigungsdaten lückenlos erfasst und das HRM hinsichtlich Verwaltungsaufwand entlastet werden. Dazu zählen Unternehmenszugehörigkeiten, Arbeitszeitmodelle, Kostenstellen, Fehlzeiten etc. Auch individuelle Lebensläufe und berufliche Qualifikationen, Leistungen, Kenntnisse, Weiterbildungen etc. können erfasst werden. Dies ist zum Bespiel nutzbar, um offene Stellen mit passenden Person zu besetzen – auch standortübergreifend.

Im Bereich der Lohnbuchhaltung stehen Tools zum Einbezug täglicher Arbeitsdaten und in der Urlaubsanwendung erfasster freier Tage in die Abrechnung bereit. Darüber hinaus können Vorgänge, wie Personalabrechnungen, entsprechend aktueller Gesetze, Sozialversicherungsarten und Steuergesetzen erfolgen. Auch Reisekosten können direkt richtig verbucht oder Ratenschulden und Vorschüsse im System erfasst werden, sodass diese automatisch in der Personalabrechnung berücksichtigt werden.

Leistungsmanagement

Im Personalmanagement erfasste Daten über Mitarbeiter können sich eignen, um diese gezielt zu führen und zu fördern. So lässt sich beispielsweise abbilden, welche Eigenschaften und Kenntnisse der Mitarbeiter den Unternehmenszielen besonders entsprechen und wo diese bestmöglich eingesetzt werden können. Auch besondere Potentiale können so erkannt und frühzeitig gefördert werden.

Leistungen und Beurteilungen können mit Hilfe des Tools gesammelt und strukturiert werden. Auch die persönliche Karriereplanung des Mitarbeiters kann berücksichtigt werden. Alle vorliegenden Informationen lassen sich dann vom Personalverantwortlichen einbeziehen, um eine möglichst objektive Bewertung der Mitarbeiter zu erreichen. Damit sorgt ein Leistungsmanagement für eine gezielte Orientierung der Personalentwicklung an den Unternehmenszielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung persönlicher Mitarbeiterwünsche und -potenziale.

Personalentwicklung

Um bezüglich verändernder Marktentwicklungen stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist es wesentlich, auch das Knowhow der Mitarbeiter entsprechend aktueller Entwicklungen zu erhalten und auszubauen. Damit sollte der Bereich der Personalentwicklung auch wesentlicher Bestandteil einer integrierten Unternehmenssoftware sein.

Im Fortbildungsmanagement können Schulungen geplant werden und die Beschaffung von Ressourcen, Ermittlung passender Teilnehmer und deren Performance erfolgen. Neben der Bewertung der durchgeführten Schulung, ist auch das Überprüfen von Leistungszielen der Teilnehmer möglich.

So können die Mitarbeiter individuell in ihrer Entwicklung unterstützt werden, die Arbeitsqualität verbessert und auch eine Steigerung der Wertschöpfung herbeigeführt werden.

Self-Service-Devices

Um administrative Tätigkeiten einzudämmen bieten sich Tools an, mit denen Mitarbeiter und Vorgesetzte bestimmte Vorgänge eigenständig und digital erfassen können. Ein deutlicher Effizienzgewinn lässt sich etwa durch sogenannte Self-Service-Devices im Personalmanagement erzielen. Dazu können bestimmte Berechtigungen erteilt werden, um Daten zu erfassen. Prozesse werden damit effizienter und nachhaltiger gestaltet.

So ist es möglich, dass über Self-Service-Transaktionen Personaldaten, Gehaltsabrechnungen, Urlaub, Ratenschulden, Vorschüsse, Überstunden, Anzeige von Leistungsergebnissen genutzt werden und vom Mitarbeiter selbst eingesehen werden können.

Analysen und Berichte

Durch ein integriertes Personalmanagement-Tool lassen sich Analysen und Berichte vorbereiten und mit anderen Daten verknüpfen. So können Prozesse mit Hilfe von Berichtsdesign- und Berichtsanwendungen einfach verwaltet werden und bieten die Datenbasis für ein optimales Personalcontrolling. Die Berichte sind dabei den Anforderungen entsprechend anpassbar.

Es zeigt sich also, dass im Bereich des Personalmanagements, in dem die richtigen Mitarbeiter als »Ressource« aufgrund des demografischen und strukturellen Wandels manchmal knapp erscheinen, viele Potenziale bestehen können, um gesetzte Unternehmensziele zu erreichen. Zufriedenes, motiviertes und qualifiziertes Personal sollte möglichst lange im Unternehmen gehalten werden – in das ERP-System integrierte Personalmanagement-Module können hier ein Schlüssel sein. Mit einer vollumfänglichen Lösung lassen sich die dafür notwendigen Prozesse optimieren und integriert mit anderen Unternehmensdaten einsetzen.

www.canias40.de

127 Artikel zu „Personalmanagement“

NEWS | BUSINESS | LÖSUNGEN Wohin geht der Trend: Coworking oder Home Office? In den letzten Jahren steigerte sich der Trend von Coworking rapide. In der heutigen Zeit stagniert der Trend ein wenig, während die Arbeit von zu Hause aus zunimmt. Die Vorstellung von zu Hause aus zu arbeiten klingt ideal. Keine festen Arbeitszeiten, man muss sich nicht mit dem Verkehrschaos herumschlagen, man kann ganz bequem im… Weiterlesen →

NEWS | FAVORITEN DER REDAKTION | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Liebst du mich? Je weiter sich künstliche Intelligenz verbreitet, desto wichtiger ist es, sie verantwortungsvoll einzusetzen. Sonst wird die Liebesaffäre zwischen Mensch und Maschine nur von kurzer Dauer sein. Von Peter van der Putten, Director AI bei Pegasystems und Assistant Professor AI an der Universität Leiden »You broke my heart, cause I couldn’t dance, you didn’t even… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | TIPPS Wie Sie neue Mitarbeiter garantiert vergraulen In der Pandemie kann beim Remote-Onboarding viel schiefgehen. Wenn das noch nicht reicht, erklärt Ihnen IT-Dienstleister Avision, wie Sie neue Mitarbeiter gleich wieder loswerden – garantiert. Mal ehrlich, eigentlich sind neue Mitarbeiter lästig: Sie stellen endlos Fragen, rauben wertvolle Zeit und bringen am Ende die ganze Belegschaft durcheinander. Das muss wirklich nicht sein. Mit… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG | LÖSUNGEN HR-Technologien: Die vier größten Hürden bei der Einführung Im Personalwesen herrscht in Sachen Digitalisierung noch Nachholbedarf. Aufgrund steigender Anforderungen, fehlender digitaler Kenntnisse und dem Mangel an Ressourcen hinken viele HR-Abteilungen bei der Einführung neuer Technologien hinterher. Dabei können gerade passende Software-Lösungen dazu beitragen, die Mitarbeiter im Personalwesen zu entlasten. Immer mehr Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, die eigenen Mitarbeiter in den Fokus zu rücken,… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Dynatrace launcht Software Intelligence Hub Zugriff auf mehr als 500 unterstützte Technologien und »No-Code«-Framework zur Erweiterung von Automatisierung und Intelligenz auf mehr BizDevSecOps-Use Cases. Dynatrace, die »Software Intelligence Company«, stellt den neuen Software Intelligence Hub vor. Er vereinfacht es für Dynatrace-Kunden, Out-of-the-Box-Integrationen aus einem umfangreichen Angebot von über 500 Technologien zu nutzen und individuelle Dynatrace-Integrationen ohne Programmierung zu erstellen. So… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | GESCHÄFTSPROZESSE | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Mit KI zu produktiveren Mitarbeitern Wenn es um die die Stärkung ihrer betriebswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit geht, tendieren Mittelständler automatisch dazu, eigene Produktionsprozesse Tag für Tag auf den Prüfstand zu stellen und zu optimieren. Ein Vorgehen, das durchaus seine Berechtigung besitzt. Dabei übersehen sie jedoch oft, dass auch in der Steigerung der Mitarbeiterproduktivität ein starker Hebel liegt, um die Rentabilität einer Firma… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | BUSINESS Fachkräftemangel: Begehrte Fachkräfte verdienen mehr Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich auf den Gehaltszetteln bemerkbar gemacht: Seit 2013 werden Berufe, in denen geeignetes Personal knapp ist, im Vergleich zu Berufen mit genügend Arbeitskräften immer besser bezahlt – zumindest bei den Hochqualifizierten. Das zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Ist ein Gut knapp, steigt dessen Preis –… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS Mitarbeiterführung gegen »Grinch-Stimmung« im Weihnachtsgeschäft 2020 Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – 7 Punkte, die Verantwortliche für Personal und Saisonmitarbeiter beachten sollten. Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Branchen die umsatzstärkste Saison des Jahres. Einzelhandel, Online-Plattformen, Versand-Services, aber auch die Dienstleistungsbranche stellen für den Ansturm von Dezember bis zum Jahreswechsel häufig zusätzliche Mitarbeiter ein. Sowohl die Saisonmitarbeiter als auch das reguläre Personal… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Jens-Peter Hess neuer Geschäftsführer bei Centric Deutschland Jens-Peter Hess ist seit 1. November 2020 Geschäftsführer beim SAP-Spezialisten Centric Deutschland. In seiner neuen Funktion wird der 55jährige den Aufbau von SAP-HR-Lösungen in die SAP Cloud Platform vorantreiben. Er kommt von der EASY Software AG, wo er zuletzt als Senior Vice President Portfoliomanagement das Gesamtportfolio aus ECM- und SAP-Lösungen verantwortete. Dokumentintensive Geschäftsprozesse im SAP-Umfeld… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS Lockdown II: Wie Unternehmen sich auf den Corona-Winter vorbereiten Nachdem sich die Lage über die Sommermonate in Deutschland entspannte, wird die Situation zunehmend ernster: Am Mittwoch 24.10.2020 wurde erstmals deutschlandweit die 4 von 50 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Die Bundesrepublik befindet sich damit inmitten einer zweiten Welle. Bund und Länder diskutieren derweil welche Maßnahmen zielführend sind, um die Zahlen wieder zu senken.… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | DIGITALISIERUNG Workforce-Management: Die Zukunft heißt Flexibilität Durch die Corona-Pandemie wächst in Unternehmen der Anteil externer Mitarbeiter. Dieser Trend wird sich fortsetzen, weil auch nach der Krise zu wenig Fachkräfte mit Digital-Know-how zur Verfügung stehen. Unternehmen müssen deshalb ihre Recruiting-Kanäle anpassen, sagt Vish Baliga, Chief Technology Officer bei SAP Fieldglass. Seine Empfehlung: cloudbasierte externe Lösungen für das Workforce-Management. Sie helfen, in… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | WHITEPAPER Die fünf häufigsten Datenrisiken in Unternehmen Das Weltwirtschaftsforum identifiziert Cyberangriffe, Datenbetrug und Datendiebstahl als Top-Risiken auf globaler Ebene. Das Scheitern des EU-US Privacy-Shields, die zögerliche Einführung des LGPD in Brasilien (vergleichbar mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung) sowie die verstärkte Arbeit im Home Office bieten Anlässe, die Bedeutung des Datenschutzes genauer zu betrachten. Die OTRS AG hat die fünf gefährlichsten Datenrisiken zusammengestellt. … Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Prime Computer bei Boston erhältlich Als globaler Spezialist und Integrator von High-Performance Computing Lösungen arbeitet Boston mit zertifizierten Anbietern zusammen, die innovative und hochmoderne Lösungen anbieten und ermöglichen. Aus diesem Grund haben wir Prime Computer ins Portfolio aufgenommen, die sich auf wartungsarme und wirtschaftliche Mini-PCs und Server spezialisieren. Das lüfterlose Design und die Verwendung hochwertiger und präzise abgestimmter Komponenten ermöglichen ein besonders… Weiterlesen →